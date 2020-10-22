Плівки Вовка: глава ДСА Холоднюк подав у відставку
Глава Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк подав до Вищої ради правосуддя заяву про відставку із займаної посади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо "Судово-юридичній газеті".
За даними видання, відповідну заяву глави ДСА планується розглянути на засіданні Ради правосуддя 29 жовтня.
Виконувачем обов'язків голови ДСА нині є Людмила Гізатуліна.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.
На початку серпня Вищий антикорупційний суд обрав Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
17 серпня ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Зеновія Холоднюка з посади голови ДСА та повернув його прокурорам.
1 жовтня ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Холоднюка.
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Это договорняк ради избежания посадки?
Жителям удаленных хуторов докладаю.
Это - агент кгб-фсб, непосредственным куратором которого был майор КГБ литвин, а продвигала его по должностям мадам капительман.
В результате ему сходили с рук любые преступления.
Само собой экономические, но он лично угнал автомобиль в вабанке и разбил его под переяславом.
Пофиг.
Часто там приходится видеть, что там побывали проплаченные скунсы и пообсирали все налево и направо.
Насчёт капительман - этот ворюга лично оббегал множество организаций и хвастал копией приказа о своем назначении за подписью капительман и подробностями личных встреч с ней.
А куда не добежал - отправил эту копию по списку рассылки в несколько сотен организаций по электронной почте.
Це як біг по колу. Потрібно створити у Верховній Раді комісію і провести розслідування. Якщо дійсно прокурори подали необґрунтовані матеріали, то звільнити всіх прокурорів, хто був причетний, а якщо ні, то розігнати ВАКС.
Ему было поручено получить на складе продавца два холодильника, оплаченные компанией.
Доехал в Оранту только один холодильник.
Пофигу.
Ещё бы галактической концеплярией назвались,
Сброд грязный советы правосудия налаживает,
Государство ослаблять, твою