Плівки Вовка: глава ДСА Холоднюк подав у відставку

Глава Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк подав до Вищої ради правосуддя заяву про відставку із займаної посади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо "Судово-юридичній газеті".

За даними видання, відповідну заяву глави ДСА планується розглянути на засіданні Ради правосуддя 29 жовтня.

Виконувачем обов'язків голови ДСА нині є Людмила Гізатуліна.

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Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

На початку серпня Вищий антикорупційний суд обрав Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

17 серпня ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Зеновія Холоднюка з посади голови ДСА та повернув його прокурорам.

1 жовтня ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Холоднюка.