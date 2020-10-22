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Новини
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Плівки Вовка: глава ДСА Холоднюк подав у відставку

Плівки Вовка: глава ДСА Холоднюк подав у відставку

Глава Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк подав до Вищої ради правосуддя заяву про відставку із займаної посади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо "Судово-юридичній газеті".

За даними видання, відповідну заяву глави ДСА планується розглянути на засіданні Ради правосуддя 29 жовтня.

Виконувачем обов'язків голови ДСА нині є Людмила Гізатуліна.

Також дивіться: ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Холоднюка. ВIДЕО

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

На початку серпня Вищий антикорупційний суд обрав Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

17 серпня ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Зеновія Холоднюка з посади голови ДСА та повернув його прокурорам.

1 жовтня ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Холоднюка.

Автор: 

відставка (1459) Вовк Павло (300) Холоднюк (27) ДСАУ (32)


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Топ коментарі
+9
Какое заявление, если его уже отстранили решением суда?
Это договорняк ради избежания посадки?
Жителям удаленных хуторов докладаю.
Это - агент кгб-фсб, непосредственным куратором которого был майор КГБ литвин, а продвигала его по должностям мадам капительман.
В результате ему сходили с рук любые преступления.
Само собой экономические, но он лично угнал автомобиль в вабанке и разбил его под переяславом.
Пофиг.
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22.10.2020 13:34
+3
В контексті новини ось що https://petition.president.gov.ua/petition/102742 треба підпримати
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22.10.2020 13:29
+3
+1 за петицію о ліквідації ОАСК.
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22.10.2020 14:05
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В контексті новини ось що https://petition.president.gov.ua/petition/102742 треба підпримати
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22.10.2020 13:29 Відповісти
+1 за петицію о ліквідації ОАСК.
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22.10.2020 14:05 Відповісти
дякую!
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22.10.2020 14:24 Відповісти
ВАКС НАДО ПОЛНОСТЬЮ РАЗОГНАТЬ !!!!!!!
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22.10.2020 17:15 Відповісти
Какое заявление, если его уже отстранили решением суда?
Это договорняк ради избежания посадки?
Жителям удаленных хуторов докладаю.
Это - агент кгб-фсб, непосредственным куратором которого был майор КГБ литвин, а продвигала его по должностям мадам капительман.
В результате ему сходили с рук любые преступления.
Само собой экономические, но он лично угнал автомобиль в вабанке и разбил его под переяславом.
Пофиг.
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22.10.2020 13:34 Відповісти
Намагатись прив'язати Холоднюка до Тимошенко, яка до нього ні слухом, ні духом, і яку ти за своєю кацапською звичкою люмпена по-хамськи обізвав "капітельман" - це треба бути навіть не круглим ідіотом, а квадратним
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22.10.2020 14:38 Відповісти
Люблю иногда заглянуть в ветки на которых давно закончилось обсуждение.
Часто там приходится видеть, что там побывали проплаченные скунсы и пообсирали все налево и направо.
Насчёт капительман - этот ворюга лично оббегал множество организаций и хвастал копией приказа о своем назначении за подписью капительман и подробностями личных встреч с ней.
А куда не добежал - отправил эту копию по списку рассылки в несколько сотен организаций по электронной почте.
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22.10.2020 18:41 Відповісти
"...17 серпня ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Зеновія Холоднюка з посади голови ДСА та повернув його ..."

Це як біг по колу. Потрібно створити у Верховній Раді комісію і провести розслідування. Якщо дійсно прокурори подали необґрунтовані матеріали, то звільнити всіх прокурорів, хто був причетний, а якщо ні, то розігнати ВАКС.
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22.10.2020 14:17 Відповісти
Свою первую кражу в Киеве господин холоднюк совершил во время работы в наск Оранта.
Ему было поручено получить на складе продавца два холодильника, оплаченные компанией.
Доехал в Оранту только один холодильник.
Пофигу.
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22.10.2020 14:26 Відповісти
кацап ты не по адресу, сайт перепутал лаптеногий?
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22.10.2020 16:36 Відповісти
Названия ьто, высшийсаветпердосудия,
Ещё бы галактической концеплярией назвались,
Сброд грязный советы правосудия налаживает,
Государство ослаблять, твою
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22.10.2020 14:43 Відповісти
Отставка это похоже и все наказание, которое ожидает судейку, хотя не факт что скоро не вернется обратно.
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22.10.2020 16:22 Відповісти
Понты колотят перед выборами - изображают бурную деятельность, дабы 73-процентные дебилы еще раз за ЗЕлуп проголосовали.
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22.10.2020 16:45 Відповісти
 
 