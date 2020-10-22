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Пленки Вовка: глава ГСА Холоднюк подал в отставку

Пленки Вовка: глава ГСА Холоднюк подал в отставку

Председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк подал в Высший совет правосудия заявление об отставке с занимаемой должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно "Судебно-юридической газете".

По данным издания, соответствующее заявление главы ГСА планируется рассмотреть на заседании Совета правосудия 29 октября.

Исполняющей обязанности главы ГСА в настоящее время является Людмила Гизатулина.

Смотрите также: Вовк обсуждает с главой ГСА его председательство: Кононенко договорился с президентом. Вас никто не трогает. АУДИО

Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

В начале августа Высший антикоррупционный суд избрал Холоднюку меру пресечения в виде личного обязательства.

17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зеновия Холоднюка с должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.

1 октября ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Холоднюка.

отставка (3150) Вовк_Павел (260) Холоднюк (25) ГСАУ (28)


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Топ комментарии
+9
Какое заявление, если его уже отстранили решением суда?
Это договорняк ради избежания посадки?
Жителям удаленных хуторов докладаю.
Это - агент кгб-фсб, непосредственным куратором которого был майор КГБ литвин, а продвигала его по должностям мадам капительман.
В результате ему сходили с рук любые преступления.
Само собой экономические, но он лично угнал автомобиль в вабанке и разбил его под переяславом.
Пофиг.
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22.10.2020 13:34
+3
В контексті новини ось що https://petition.president.gov.ua/petition/102742 треба підпримати
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22.10.2020 13:29
+3
+1 за петицію о ліквідації ОАСК.
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22.10.2020 14:05
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Правила форума Совет форумчан
В контексті новини ось що https://petition.president.gov.ua/petition/102742 треба підпримати
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22.10.2020 13:29 Ответить
+1 за петицію о ліквідації ОАСК.
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22.10.2020 14:05 Ответить
дякую!
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22.10.2020 14:24 Ответить
ВАКС НАДО ПОЛНОСТЬЮ РАЗОГНАТЬ !!!!!!!
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22.10.2020 17:15 Ответить
Какое заявление, если его уже отстранили решением суда?
Это договорняк ради избежания посадки?
Жителям удаленных хуторов докладаю.
Это - агент кгб-фсб, непосредственным куратором которого был майор КГБ литвин, а продвигала его по должностям мадам капительман.
В результате ему сходили с рук любые преступления.
Само собой экономические, но он лично угнал автомобиль в вабанке и разбил его под переяславом.
Пофиг.
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22.10.2020 13:34 Ответить
Намагатись прив'язати Холоднюка до Тимошенко, яка до нього ні слухом, ні духом, і яку ти за своєю кацапською звичкою люмпена по-хамськи обізвав "капітельман" - це треба бути навіть не круглим ідіотом, а квадратним
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22.10.2020 14:38 Ответить
Люблю иногда заглянуть в ветки на которых давно закончилось обсуждение.
Часто там приходится видеть, что там побывали проплаченные скунсы и пообсирали все налево и направо.
Насчёт капительман - этот ворюга лично оббегал множество организаций и хвастал копией приказа о своем назначении за подписью капительман и подробностями личных встреч с ней.
А куда не добежал - отправил эту копию по списку рассылки в несколько сотен организаций по электронной почте.
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22.10.2020 18:41 Ответить
"...17 серпня ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Зеновія Холоднюка з посади голови ДСА та повернув його ..."

Це як біг по колу. Потрібно створити у Верховній Раді комісію і провести розслідування. Якщо дійсно прокурори подали необґрунтовані матеріали, то звільнити всіх прокурорів, хто був причетний, а якщо ні, то розігнати ВАКС.
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22.10.2020 14:17 Ответить
Свою первую кражу в Киеве господин холоднюк совершил во время работы в наск Оранта.
Ему было поручено получить на складе продавца два холодильника, оплаченные компанией.
Доехал в Оранту только один холодильник.
Пофигу.
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22.10.2020 14:26 Ответить
кацап ты не по адресу, сайт перепутал лаптеногий?
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22.10.2020 16:36 Ответить
Названия ьто, высшийсаветпердосудия,
Ещё бы галактической концеплярией назвались,
Сброд грязный советы правосудия налаживает,
Государство ослаблять, твою
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22.10.2020 14:43 Ответить
Отставка это похоже и все наказание, которое ожидает судейку, хотя не факт что скоро не вернется обратно.
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22.10.2020 16:22 Ответить
Понты колотят перед выборами - изображают бурную деятельность, дабы 73-процентные дебилы еще раз за ЗЕлуп проголосовали.
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22.10.2020 16:45 Ответить
 
 