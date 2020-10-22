Пленки Вовка: глава ГСА Холоднюк подал в отставку

Председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк подал в Высший совет правосудия заявление об отставке с занимаемой должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно "Судебно-юридической газете".

По данным издания, соответствующее заявление главы ГСА планируется рассмотреть на заседании Совета правосудия 29 октября.

Исполняющей обязанности главы ГСА в настоящее время является Людмила Гизатулина.

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Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

В начале августа Высший антикоррупционный суд избрал Холоднюку меру пресечения в виде личного обязательства.

17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зеновия Холоднюка с должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.

1 октября ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Холоднюка.