Пленки Вовка: глава ГСА Холоднюк подал в отставку
Председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк подал в Высший совет правосудия заявление об отставке с занимаемой должности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно "Судебно-юридической газете".
По данным издания, соответствующее заявление главы ГСА планируется рассмотреть на заседании Совета правосудия 29 октября.
Исполняющей обязанности главы ГСА в настоящее время является Людмила Гизатулина.
Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
В начале августа Высший антикоррупционный суд избрал Холоднюку меру пресечения в виде личного обязательства.
17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зеновия Холоднюка с должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.
1 октября ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Холоднюка.
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Это договорняк ради избежания посадки?
Жителям удаленных хуторов докладаю.
Это - агент кгб-фсб, непосредственным куратором которого был майор КГБ литвин, а продвигала его по должностям мадам капительман.
В результате ему сходили с рук любые преступления.
Само собой экономические, но он лично угнал автомобиль в вабанке и разбил его под переяславом.
Пофиг.
Часто там приходится видеть, что там побывали проплаченные скунсы и пообсирали все налево и направо.
Насчёт капительман - этот ворюга лично оббегал множество организаций и хвастал копией приказа о своем назначении за подписью капительман и подробностями личных встреч с ней.
А куда не добежал - отправил эту копию по списку рассылки в несколько сотен организаций по электронной почте.
Це як біг по колу. Потрібно створити у Верховній Раді комісію і провести розслідування. Якщо дійсно прокурори подали необґрунтовані матеріали, то звільнити всіх прокурорів, хто був причетний, а якщо ні, то розігнати ВАКС.
Ему было поручено получить на складе продавца два холодильника, оплаченные компанией.
Доехал в Оранту только один холодильник.
Пофигу.
Ещё бы галактической концеплярией назвались,
Сброд грязный советы правосудия налаживает,
Государство ослаблять, твою