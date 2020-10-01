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ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Холоднюка. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива НАБУ про відсторонення голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

Про це пресслужба суду повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Термін відсторонення - два місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП і НАБУ затягують розгляд свого клопотання про відсторонення голови ДСА Зеновія Холоднюка з посади, - захист

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

На початку серпня Вищий антикорупційний суд обрав Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

17 серпня ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Зеновія Холоднюка з посади голови ДСА та повернув його прокурорам.

Автор: 

Антикорупційний суд ВАКС (1974) Холоднюк Зеновій (27) ДСАУ (32)


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А от вовк з ОАСК клав на всіх болт і досі судом керує. Бо йому закон не писаний.
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01.10.2020 11:30 Відповісти
Неужели доблестное служение родине холоднюка закончилось?
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01.10.2020 11:33 Відповісти
Всіх судів, прокурорів часів Яника і Портнова треба знищити. Вони вороги України.
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01.10.2020 11:46 Відповісти
ого! не прошло и года!
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01.10.2020 11:59 Відповісти
 
 