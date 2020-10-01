ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Холоднюка. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива НАБУ про відсторонення голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

Про це пресслужба суду повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Термін відсторонення - два місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП і НАБУ затягують розгляд свого клопотання про відсторонення голови ДСА Зеновія Холоднюка з посади, - захист

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

На початку серпня Вищий антикорупційний суд обрав Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

17 серпня ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Зеновія Холоднюка з посади голови ДСА та повернув його прокурорам.