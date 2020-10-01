ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Холоднюка. ВIДЕО
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива НАБУ про відсторонення голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.
Про це пресслужба суду повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Термін відсторонення - два місяці.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.
На початку серпня Вищий антикорупційний суд обрав Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
17 серпня ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Зеновія Холоднюка з посади голови ДСА та повернув його прокурорам.
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