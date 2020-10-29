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увольнение (2508) Высший совет правосудия (544) Холоднюк (25) ГСАУ (27)

Глава Государственной судебной администрации Холоднюк уволен по собственному желанию

Новости Цензор.НЕТ Общество

Глава Государственной судебной администрации Холоднюк уволен по собственному желанию

Высший совет правосудия уволил с должности главу Государственной судебной администрации Украины (ГСА) Зеновия Холоднюка по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП, информирует Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия решил уволить Холоднюка Зеновия Васильевича с должности главы Государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Холоднюк возглавлял Государственную судебную администрацию с 25 апреля 2014 года в соответствии с решением Совета судей Украины. 21 октября 2020 года он подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пленки Вовка: глава ГСА Холоднюк подал в отставку

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

В начале августа Высший антикоррупционный суд избрал Холоднюку меру пресечения в виде личного обязательства.

17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зеновия Холоднюка с должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.

Также на Цензор.НЕТ: ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Холоднюка. ВИДЕО

1 октября ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Холоднюка.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Похоже, что-то тонет...
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29.10.2020 19:48
+3
Что не говори а страх это единственная положительная черта у Зеленского! Диктатором ему не стать как бы ему это не хотелось! Льва царя зверей из Осла не получится хоть даже надеть на него корону!
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29.10.2020 19:51
+3
Да нет. Просто попросили уйти пока шум не утихнет! Потом пристроят на теплое место!
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29.10.2020 19:52
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Похоже, что-то тонет...
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29.10.2020 19:48 Ответить
Да нет. Просто попросили уйти пока шум не утихнет! Потом пристроят на теплое место!
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29.10.2020 19:52 Ответить
Сомневаюсь, его покровители - литвин и капительман тоже утонули.
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29.10.2020 20:04 Ответить
Капительман это ТиМошонка?
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29.10.2020 20:06 Ответить
Она его по своей карте двигала ещё будучи в правительстве во времена Ющенко.
Тогда он воровал на должности ио председателя в Укравтодоре, между прочим, был ли не то уже не помню.
При Януковиче, он через некоторое время уже стал ио в судебной администрации.
Поскольку Юлька была изначально в коалиции, его не смогли люстрировать, наоборот.
Как Юлька вышла из коалиции его пытались уволить, но это решалось коллегией судей Глава Государственной судебной администрации Холоднюк уволен по собственному желанию - Цензор.НЕТ 5821.
С зелёными Юлька по началу тоже дружила.
Вот такой длинный путь в кильватере.
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29.10.2020 20:21 Ответить
Ио, а не то - Т9 шалит
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29.10.2020 20:23 Ответить
говно не тонет, не мечтай
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29.10.2020 20:04 Ответить
Что не говори а страх это единственная положительная черта у Зеленского! Диктатором ему не стать как бы ему это не хотелось! Льва царя зверей из Осла не получится хоть даже надеть на него корону!
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29.10.2020 19:51 Ответить
Глава Государственной судебной администрации Холоднюк уволен по собственному желанию - Цензор.НЕТ 6500
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29.10.2020 19:53 Ответить
 
 