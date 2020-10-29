Глава Государственной судебной администрации Холоднюк уволен по собственному желанию

Высший совет правосудия уволил с должности главу Государственной судебной администрации Украины (ГСА) Зеновия Холоднюка по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП, информирует Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия решил уволить Холоднюка Зеновия Васильевича с должности главы Государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Холоднюк возглавлял Государственную судебную администрацию с 25 апреля 2014 года в соответствии с решением Совета судей Украины. 21 октября 2020 года он подал заявление об увольнении по собственному желанию.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

В начале августа Высший антикоррупционный суд избрал Холоднюку меру пресечения в виде личного обязательства.

17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зеновия Холоднюка с должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.

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1 октября ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Холоднюка.