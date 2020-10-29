Глава Государственной судебной администрации Холоднюк уволен по собственному желанию
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Высший совет правосудия уволил с должности главу Государственной судебной администрации Украины (ГСА) Зеновия Холоднюка по собственному желанию.
Об этом сообщает пресс-служба ВСП, информирует Цензор.НЕТ.
"Высший совет правосудия решил уволить Холоднюка Зеновия Васильевича с должности главы Государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Холоднюк возглавлял Государственную судебную администрацию с 25 апреля 2014 года в соответствии с решением Совета судей Украины. 21 октября 2020 года он подал заявление об увольнении по собственному желанию.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
В начале августа Высший антикоррупционный суд избрал Холоднюку меру пресечения в виде личного обязательства.
17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зеновия Холоднюка с должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.
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1 октября ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Холоднюка.
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Тогда он воровал на должности ио председателя в Укравтодоре, между прочим, был ли не то уже не помню.
При Януковиче, он через некоторое время уже стал ио в судебной администрации.
Поскольку Юлька была изначально в коалиции, его не смогли люстрировать, наоборот.
Как Юлька вышла из коалиции его пытались уволить, но это решалось коллегией судей .
С зелёными Юлька по началу тоже дружила.
Вот такой длинный путь в кильватере.