Племянник Путина зарегистрировал партию "Россия без коррупции"
Роман Путин, двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина, создал политическую партию "Россия без коррупции".
Решение о создании партии было принято на съезде в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
Роман Путин с июня 2020 года возглавлял партию "Народ против коррупции", которая была зарегистрирована в 2013 году. Партия планировала участвовать в выборах в Госдуму и во всех выборах или довыборах, которые состоятся в 2021 году. Но Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции РФ и постановил ликвидировать политсилу.
Роману Путину 43 года. Он занимался консалтингом, возглавлял российскую федерацию тхэквондо. В начале 2000-х служил в ФСБ. Англоязычная Wikipedia пишет, что у него есть вилла в Лондоне, поместье в Калифорнии, остров в Карибском море и роскошная яхта.
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Роман Путин утверждал, что крайне редко видится с высокопоставленным родственником.
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"Мухи против говна!"
.А меня к вам один ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОСС ..
Почему ваш ************* спец приказом 2 года назад - 3АПРЕТИЛ ЧИНОВНИКАМ первого ранга , ВОЕННООБЯЗАНЫМ ВС , ФСБ и ПОЛИЦЫИ - -ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ ??!.
. БОИТЬСЯ , ЧТО РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ СБЕГУТ ??!.. https://uploads.disquscdn.com/images/10ec26932afdaecb0c25cc7428ddd910295ead910b21a50885f8f881508ddf27.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/90dd44d9306383247e0e2bff208ed3ee22481306526c67420186f58457bdef1e.jpg .
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Бывшие владельцы Промсвязьбанка, братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, сумели за пять дней похитить сотни миллиардов рублей, выведя их через фиктивные сделки в кипрские офшоры. К таким выводам пришла следственная группа по делу банкиров, возглавляемая полковником Алексеем Весельевым.
https://secretmag.ru/news/bratya-bankiry-vyveli-iz-rossii-sotni-milliardov-za-5-dnei-i-sbezhali-iz-strany.htm
Или просто хохмач ? 😏
@prof_preobr
У 42-летнего пенсионера ФСБ украли в московском ресторане 1,2 млн. рублей.
Шах и мат, либералы.
Человек в 42 года уже на пенсии, и имеет миллионы.
А вы всё ноете, что Путин поднял пенсионный возраст до 65 лет, а пенсии остались нищенские.
6:12 PM · 15 дек. 2020 г.·Twitter Web App
А ещё он зарегистрировал партию "Россия без коррупции"
- Здравствуйте, это клуб загадочных людей?
- Кто знает, друг мой, кто знает!