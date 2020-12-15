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Племянник Путина зарегистрировал партию "Россия без коррупции"

Племянник Путина зарегистрировал партию

Роман Путин, двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина, создал политическую партию "Россия без коррупции".

Решение о создании партии было принято на съезде в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Роман Путин с июня 2020 года возглавлял партию "Народ против коррупции", которая была зарегистрирована в 2013 году. Партия планировала участвовать в выборах в Госдуму и во всех выборах или довыборах, которые состоятся в 2021 году. Но Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции РФ и постановил ликвидировать политсилу.

Роману Путину 43 года. Он занимался консалтингом, возглавлял российскую федерацию тхэквондо. В начале 2000-х служил в ФСБ. Англоязычная Wikipedia пишет, что у него есть вилла в Лондоне, поместье в Калифорнии, остров в Карибском море и роскошная яхта.

Также на Цензор.НЕТ: Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального. ВИДЕО

Роман Путин утверждал, что крайне редко видится с высокопоставленным родственником.

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Топ комментарии
+18
"Пчелы против меда"? - уже не катит.
Сегодняшний брэнд:
"Мухи против говна!"
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15.12.2020 23:09
+11
Племянник Путина зарегистрировал партию "Россия без коррупции" - Цензор.НЕТ 6128
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15.12.2020 23:14
+10
Племянник Путина зарегистрировал партию "Россия без коррупции" - Цензор.НЕТ 2159
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15.12.2020 23:12
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"Пчелы против меда"? - уже не катит.
Сегодняшний брэнд:
"Мухи против говна!"
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15.12.2020 23:09 Ответить
Вот как за вами успеть???! Эхх...
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16.12.2020 05:29 Ответить
Племянник Путина зарегистрировал партию "Россия без коррупции" - Цензор.НЕТ 2159
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15.12.2020 23:12 Ответить
Ось тут варто згадати слова Міколи Яновіча Азірова.
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15.12.2020 23:12 Ответить
Кацапи на своїх сайтах уже співають оди своєму наступному фюреру.
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15.12.2020 23:12 Ответить
Племянник Путина зарегистрировал партию "Россия без коррупции" - Цензор.НЕТ 6128
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15.12.2020 23:14 Ответить
НЕМЫТЫЕ ! .....


.А меня к вам один ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОСС ..


Почему ваш ************* спец приказом 2 года назад - 3АПРЕТИЛ ЧИНОВНИКАМ первого ранга , ВОЕННООБЯЗАНЫМ ВС , ФСБ и ПОЛИЦЫИ - -ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ ??!.


. БОИТЬСЯ , ЧТО РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ СБЕГУТ ??!.. https://uploads.disquscdn.com/images/10ec26932afdaecb0c25cc7428ddd910295ead910b21a50885f8f881508ddf27.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/90dd44d9306383247e0e2bff208ed3ee22481306526c67420186f58457bdef1e.jpg .


....?????????????.
.
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15.12.2020 23:14 Ответить
Обісрацця!!!!
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15.12.2020 23:14 Ответить
"ПлемЯ Путина зарегистрировалО партию "Россия без коррупции"
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15.12.2020 23:17 Ответить
Пчелы против мёда!
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15.12.2020 23:18 Ответить
Вилла в Лондоне, поместье в Калифорнии... Вот так дорогие цивилизованные "борются" с приспешниками Путина. А показушные типа санкции для мирового лохтората.
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15.12.2020 23:22 Ответить
Вся земля кроме "золотого миллиарда" должна находиться в состоянии помойки, чтобы все крали и тащили наворованное на Запад.
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15.12.2020 23:35 Ответить
Братья-банкиры вывели из России сотни миллиардов за 5 дней. И сбежали в Лондон.

Бывшие владельцы Промсвязьбанка, братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, сумели за пять дней похитить сотни миллиардов рублей, выведя их через фиктивные сделки в кипрские офшоры. К таким выводам пришла следственная группа по делу банкиров, возглавляемая полковником Алексеем Весельевым.

https://secretmag.ru/news/bratya-bankiry-vyveli-iz-rossii-sotni-milliardov-za-5-dnei-i-sbezhali-iz-strany.htm
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15.12.2020 23:49 Ответить
В экономику Великобритании каждый год вливаются сотни миллиардов долларов ворованных денег. А "цивилизованные" притворяются дурачками, ради процветания Родины.
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15.12.2020 23:53 Ответить
Хоть кто-нибудь из кодлы путиных не испачкан службой в ФСБ?
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15.12.2020 23:24 Ответить
контора давно рулит
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16.12.2020 01:03 Ответить
Он тоже Клоун ? 😂

Или просто хохмач ? 😏
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15.12.2020 23:26 Ответить
Хотите оппозиционную партию в рамках Единой России? Нате вам! И никаких митингов.
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15.12.2020 23:35 Ответить
Партия должна называться --Козлы без "Капусты"
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15.12.2020 23:35 Ответить
Не хотите Владимира получите Романа.
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15.12.2020 23:36 Ответить
Проф. Преображенский
@prof_preobr
У 42-летнего пенсионера ФСБ украли в московском ресторане 1,2 млн. рублей.

Шах и мат, либералы.
Человек в 42 года уже на пенсии, и имеет миллионы.
А вы всё ноете, что Путин поднял пенсионный возраст до 65 лет, а пенсии остались нищенские.
6:12 PM · 15 дек. 2020 г.·Twitter Web App
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15.12.2020 23:44 Ответить
Ох и рыло кочерыжное. Этот точно победит коррупцию верхом на лихой яхте да с саблей инкрустированной бриллиантами.
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15.12.2020 23:49 Ответить
Племінник Путіна зареєстрував партію "Росія без корупції" - Цензор.НЕТ 3032
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15.12.2020 23:51 Ответить
"...у него есть вилла в Лондоне, поместье в Калифорнии, остров в Карибском море и роскошная яхта".

А ещё он зарегистрировал партию "Россия без коррупции"

- Здравствуйте, это клуб загадочных людей?
- Кто знает, друг мой, кто знает!
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16.12.2020 01:10 Ответить
Пчіли проти міду?
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16.12.2020 05:11 Ответить
Поместье в Калифорнии это хорошо: дядя Сэм даст по яйцам.
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16.12.2020 07:40 Ответить
Хоче рашку знищити, негідний який
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16.12.2020 07:44 Ответить
 
 