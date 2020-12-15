Племінник Путіна зареєстрував партію "Росія без корупції"
Роман Путін, двоюрідний племінник президента РФ Володимира Путіна, створив політичну партію "Росія без корупції".
Рішення про створення партії було прийнято на з'їзді в Москві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Роман Путін з червня 2020 року очолював партію "Народ проти корупції", яка була зареєстрована в 2013 році. Партія планувала брати участь у виборах до Держдуми й у всіх виборах або довиборах, які відбудуться в 2021 році. Але Верховний суд РФ задовольнив позов міністерства юстиції РФ і постановив ліквідувати політсилу.
Роману Путіну 43 роки. Він займався консалтингом, очолював російську федерацію тхеквондо. На початку 2000-х служив у ФСБ. Англомовна Wikipedia пише, що у нього є вілла в Лондоні, маєток у Каліфорнії, острів у Карибському морі і розкішна яхта.
Роман Путін стверджував, що вкрай рідко бачиться з родичем-високопосадовцем.
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Сегодняшний брэнд:
"Мухи против говна!"
.А меня к вам один ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОСС ..
Почему ваш ************* спец приказом 2 года назад - 3АПРЕТИЛ ЧИНОВНИКАМ первого ранга , ВОЕННООБЯЗАНЫМ ВС , ФСБ и ПОЛИЦЫИ - -ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ ??!.
. БОИТЬСЯ , ЧТО РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ СБЕГУТ ??!.. https://uploads.disquscdn.com/images/10ec26932afdaecb0c25cc7428ddd910295ead910b21a50885f8f881508ddf27.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/90dd44d9306383247e0e2bff208ed3ee22481306526c67420186f58457bdef1e.jpg .
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Бывшие владельцы Промсвязьбанка, братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, сумели за пять дней похитить сотни миллиардов рублей, выведя их через фиктивные сделки в кипрские офшоры. К таким выводам пришла следственная группа по делу банкиров, возглавляемая полковником Алексеем Весельевым.
https://secretmag.ru/news/bratya-bankiry-vyveli-iz-rossii-sotni-milliardov-za-5-dnei-i-sbezhali-iz-strany.htm
Или просто хохмач ? 😏
@prof_preobr
У 42-летнего пенсионера ФСБ украли в московском ресторане 1,2 млн. рублей.
Шах и мат, либералы.
Человек в 42 года уже на пенсии, и имеет миллионы.
А вы всё ноете, что Путин поднял пенсионный возраст до 65 лет, а пенсии остались нищенские.
6:12 PM · 15 дек. 2020 г.·Twitter Web App
А ещё он зарегистрировал партию "Россия без коррупции"
- Здравствуйте, это клуб загадочных людей?
- Кто знает, друг мой, кто знает!