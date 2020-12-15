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Племінник Путіна зареєстрував партію "Росія без корупції"

Племінник Путіна зареєстрував партію

Роман Путін, двоюрідний племінник президента РФ Володимира Путіна, створив політичну партію "Росія без корупції".

Рішення про створення партії було прийнято на з'їзді в Москві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Роман Путін з червня 2020 року очолював партію "Народ проти корупції", яка була зареєстрована в 2013 році. Партія планувала брати участь у виборах до Держдуми й у всіх виборах або довиборах, які відбудуться в 2021 році. Але Верховний суд РФ задовольнив позов міністерства юстиції РФ і постановив ліквідувати політсилу.

Роману Путіну 43 роки. Він займався консалтингом, очолював російську федерацію тхеквондо. На початку 2000-х служив у ФСБ. Англомовна Wikipedia пише, що у нього є вілла в Лондоні, маєток у Каліфорнії, острів у Карибському морі і розкішна яхта.

Роман Путін стверджував, що вкрай рідко бачиться з родичем-високопосадовцем.

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Топ коментарі
+18
"Пчелы против меда"? - уже не катит.
Сегодняшний брэнд:
"Мухи против говна!"
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15.12.2020 23:09
+11
Племянник Путина зарегистрировал партию "Россия без коррупции" - Цензор.НЕТ 6128
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15.12.2020 23:14
+10
Племянник Путина зарегистрировал партию "Россия без коррупции" - Цензор.НЕТ 2159
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15.12.2020 23:12
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"Пчелы против меда"? - уже не катит.
Сегодняшний брэнд:
"Мухи против говна!"
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15.12.2020 23:09 Відповісти
Вот как за вами успеть???! Эхх...
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16.12.2020 05:29 Відповісти
Племянник Путина зарегистрировал партию "Россия без коррупции" - Цензор.НЕТ 2159
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15.12.2020 23:12 Відповісти
Ось тут варто згадати слова Міколи Яновіча Азірова.
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15.12.2020 23:12 Відповісти
Кацапи на своїх сайтах уже співають оди своєму наступному фюреру.
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15.12.2020 23:12 Відповісти
Племянник Путина зарегистрировал партию "Россия без коррупции" - Цензор.НЕТ 6128
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15.12.2020 23:14 Відповісти
НЕМЫТЫЕ ! .....


.А меня к вам один ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОСС ..


Почему ваш ************* спец приказом 2 года назад - 3АПРЕТИЛ ЧИНОВНИКАМ первого ранга , ВОЕННООБЯЗАНЫМ ВС , ФСБ и ПОЛИЦЫИ - -ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ ??!.


. БОИТЬСЯ , ЧТО РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ СБЕГУТ ??!.. https://uploads.disquscdn.com/images/10ec26932afdaecb0c25cc7428ddd910295ead910b21a50885f8f881508ddf27.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/90dd44d9306383247e0e2bff208ed3ee22481306526c67420186f58457bdef1e.jpg .


....?????????????.
.
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15.12.2020 23:14 Відповісти
Обісрацця!!!!
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15.12.2020 23:14 Відповісти
"ПлемЯ Путина зарегистрировалО партию "Россия без коррупции"
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15.12.2020 23:17 Відповісти
Пчелы против мёда!
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15.12.2020 23:18 Відповісти
Вилла в Лондоне, поместье в Калифорнии... Вот так дорогие цивилизованные "борются" с приспешниками Путина. А показушные типа санкции для мирового лохтората.
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15.12.2020 23:22 Відповісти
Вся земля кроме "золотого миллиарда" должна находиться в состоянии помойки, чтобы все крали и тащили наворованное на Запад.
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15.12.2020 23:35 Відповісти
Братья-банкиры вывели из России сотни миллиардов за 5 дней. И сбежали в Лондон.

Бывшие владельцы Промсвязьбанка, братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, сумели за пять дней похитить сотни миллиардов рублей, выведя их через фиктивные сделки в кипрские офшоры. К таким выводам пришла следственная группа по делу банкиров, возглавляемая полковником Алексеем Весельевым.

https://secretmag.ru/news/bratya-bankiry-vyveli-iz-rossii-sotni-milliardov-za-5-dnei-i-sbezhali-iz-strany.htm
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15.12.2020 23:49 Відповісти
В экономику Великобритании каждый год вливаются сотни миллиардов долларов ворованных денег. А "цивилизованные" притворяются дурачками, ради процветания Родины.
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15.12.2020 23:53 Відповісти
Хоть кто-нибудь из кодлы путиных не испачкан службой в ФСБ?
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15.12.2020 23:24 Відповісти
контора давно рулит
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16.12.2020 01:03 Відповісти
Он тоже Клоун ? 😂

Или просто хохмач ? 😏
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15.12.2020 23:26 Відповісти
Хотите оппозиционную партию в рамках Единой России? Нате вам! И никаких митингов.
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15.12.2020 23:35 Відповісти
Партия должна называться --Козлы без "Капусты"
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15.12.2020 23:35 Відповісти
Не хотите Владимира получите Романа.
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15.12.2020 23:36 Відповісти
Проф. Преображенский
@prof_preobr
У 42-летнего пенсионера ФСБ украли в московском ресторане 1,2 млн. рублей.

Шах и мат, либералы.
Человек в 42 года уже на пенсии, и имеет миллионы.
А вы всё ноете, что Путин поднял пенсионный возраст до 65 лет, а пенсии остались нищенские.
6:12 PM · 15 дек. 2020 г.·Twitter Web App
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15.12.2020 23:44 Відповісти
Ох и рыло кочерыжное. Этот точно победит коррупцию верхом на лихой яхте да с саблей инкрустированной бриллиантами.
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15.12.2020 23:49 Відповісти
Племінник Путіна зареєстрував партію "Росія без корупції" - Цензор.НЕТ 3032
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15.12.2020 23:51 Відповісти
"...у него есть вилла в Лондоне, поместье в Калифорнии, остров в Карибском море и роскошная яхта".

А ещё он зарегистрировал партию "Россия без коррупции"

- Здравствуйте, это клуб загадочных людей?
- Кто знает, друг мой, кто знает!
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16.12.2020 01:10 Відповісти
Пчіли проти міду?
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16.12.2020 05:11 Відповісти
Поместье в Калифорнии это хорошо: дядя Сэм даст по яйцам.
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16.12.2020 07:40 Відповісти
Хоче рашку знищити, негідний який
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16.12.2020 07:44 Відповісти
 
 