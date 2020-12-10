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Рейтинг Путіна серед молоді впав майже вдвічі - до 20%, - опитування

Рейтинг Путіна серед молоді впав майже вдвічі - до 20%, - опитування

Президента країни-агресора підтримує тільки кожен п'ятий громадянин РФ віком від 18 до 24 років.

Про це свідчить опитування, проведене російським "Левада-Центром", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Открытые медиа".

Загалом Путіна, якби вибори відбувалися найближчої неділі, готові підтримати 39% росіян. Це дозволило б йому виграти в першому турі. Але в Росії зростає кількість тих, хто взагалі голосувати не має наміру: порівняно з 2018 роком частка таких зросла вдвічі, із 12 до 24% опитаних. Ще 6% росіян готові віддати голоси лідеру ЛДПР Володимиру Жириновському (рік тому він міг розраховувати лише на 4% голосів), по 2% - Геннадію Зюганову та Олексію Навальному.

Найбільш помітні зміни відбулися в перевагах вікових груп. Так, ще в грудні 2019 року за Путіна готові були голосувати 36% виборців віком від 18 до 24 років, а до кінця 2020 року їхня частка скоротилася практично вдвічі - до 20%. У віковій групі від 40 до 54 років відбувається зростання симпатій до чинного президента РФ - із 31% до 39%. І лише люди пенсійного та передпенсійного віку стабільні в політичних уподобаннях - 51% за теперішнього російського президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "План Б" щодо Донбасу скасовується: радник Єрмака Подоляк заявив, що Зеленський продовжить переговори з Путіним - це набагато ефективніше

Погіршення ставлення до Путіна серед молодих - тренд, який соціологи спостерігають протягом останніх двох років, але останніми місяцями він проявився особливо яскраво, наголосив заступник директора "Левада-центру" Денис Волков.

Опитування відбувалося 19-26 листопада 2020 року серед 1607 осіб віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах Росії. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Також дивіться: Зять Путіна Шамалов купив пакет акцій найбільшого нафтохімічного підприємства РФ, ринкова вартість якого була $380 млн, за $100, - Навальний. ВIДЕО

Автор: 

молодь (122) путін володимир (23780) рейтинг (1651) росія (65035)


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Топ коментарі
+11
Да пофигу там в паРаше на предпочтения....нарисуют на выборах так как надо...и ни один винторогий скот ге вякнет даже..
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10.12.2020 15:46
+9
Рейтинг Путіна серед молоді впав майже вдвічі - до 20%, - опитування - Цензор.НЕТ 1988
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10.12.2020 16:16
+7
Рейтинг Путина среди молодежи упал почти вдвое - до 20%, - опрос - Цензор.НЕТ 1804
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10.12.2020 15:59
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Да пофигу там в паРаше на предпочтения....нарисуют на выборах так как надо...и ни один винторогий скот ге вякнет даже..
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10.12.2020 15:46 Відповісти
Рейтинг Путина среди молодежи упал почти вдвое - до 20%, - опрос - Цензор.НЕТ 7461
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10.12.2020 15:49 Відповісти
Ждем когда по его рейтингу и его крысиной морде лаптеногие топтаться будут.
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10.12.2020 16:13 Відповісти
Рейтинг Путіна серед молоді впав майже вдвічі - до 20%, - опитування - Цензор.НЕТ 1988
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10.12.2020 16:16 Відповісти
"ботокс" вже не той)
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10.12.2020 15:50 Відповісти
Стареет плешивая крыса и разонравилась даже Свете Курициной из Иваново.
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10.12.2020 15:54 Відповісти
Якщо Свєтє з Іванова , це вже звіздець остоточний !!)))
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10.12.2020 15:57 Відповісти
Рейтинг Путина среди молодежи упал почти вдвое - до 20%, - опрос - Цензор.НЕТ 4555
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10.12.2020 15:54 Відповісти
Гвардійці кремлівського кардинала !!)))
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10.12.2020 15:55 Відповісти
Рейтинг Путина среди молодежи упал почти вдвое - до 20%, - опрос - Цензор.НЕТ 2052
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10.12.2020 15:55 Відповісти
Броня крепка и танки наши бистри !!))))
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10.12.2020 15:58 Відповісти
Рейтинг Путина среди молодежи упал почти вдвое - до 20%, - опрос - Цензор.НЕТ 1804
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10.12.2020 15:59 Відповісти
Рейтинг Путіна серед молоді впав майже вдвічі - до 20%, - опитування - Цензор.НЕТ 3328
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10.12.2020 16:01 Відповісти
Понятие рейтинг к кацапам не может быть применимо впринципе. Оно там ни о чем не говорит и как метрика ничего показать не может.
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10.12.2020 15:59 Відповісти
рейтинг ***** стекает вместе с ботоксом по щекам и накрашенным губам на каблуки-пынеходы
Рейтинг Путина среди молодежи упал почти вдвое - до 20%, - опрос - Цензор.НЕТ 6546

..мачо руцкое-миропоносец-собиратель земель-хуйло кремлефское....***** !
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10.12.2020 15:59 Відповісти
А гундосому жабенятке все рисуют, все натягивают рейтинг, все надувают как мыльный пузырь.
От того воно и берега теряет, всё думает, что воспарил над всеми голохвостый.
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10.12.2020 16:01 Відповісти
Портрет Путина можно разместить на груди, на спине, на заднице, по большому счету где угодно. Но от этого международный авторитет не повысится, поступления денег от продажи углеводов снижаются и следствие чего снижается уровень потребления харчей россиянами, а есть им хочется. Как сам Путин отмечает, что Россия растеряла всех своих союзников. А это полноценное геополитическое поражение. К этому привела агрессивная манера президента Путина на международной арене. Недавние союзники РФ на постсоветском пространстве, в частности Украина, Грузия, Молдова, сегодня превратились в полноценных врагов из-за шантажа энергоресурсами и военной агрессии. Сегодня можно говорить о практически полной утрате Кремлем влияния на постсоветском пространстве. И ситуация только усугубляется. Важно, что поражение Путин понес в той сфере, в которой считал себя большим экспертом и мастером, в геополитике.
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10.12.2020 16:03 Відповісти
Фотка прикольная )
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10.12.2020 16:09 Відповісти
Пора взрывать многоэтажки
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10.12.2020 16:12 Відповісти
опять по Воронежу...
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10.12.2020 16:48 Відповісти
От якщо навіть завтра замість ***** буде Бутерброд Навальний - це ні хрена для українців не змінить. Тільки кожний 200-й москаль - хороший москаль.
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10.12.2020 16:12 Відповісти
Рейтинг Путіна серед молоді впав майже вдвічі - до 20%, - опитування - Цензор.НЕТ 4744
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10.12.2020 16:16 Відповісти
А таких там подавляющее большинство. Рейтинг падает-значит надо ждать войну, там так его подымают.
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10.12.2020 16:20 Відповісти
А там что, есть мозглая?
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10.12.2020 16:52 Відповісти
Рейтинг Путіна серед молоді впав майже вдвічі - до 20%, - опитування - Цензор.НЕТ 3832
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10.12.2020 16:46 Відповісти
Рейтинг Путіна серед молоді впав майже вдвічі - до 20%, - опитування - Цензор.НЕТ 3239
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10.12.2020 16:47 Відповісти
https://youtu.be/S28peWtNFZY
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10.12.2020 16:52 Відповісти
К чему этот рейтинг ? Следующие выборы в раше начнутся одновременно с революцией . (не путать с Майданом)
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10.12.2020 16:56 Відповісти
Нахрен отряди пуйла випускайте єнота або пісец в снігу
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10.12.2020 16:56 Відповісти
Если падает рейтинг, это означает, что это чмо скоро опять вычудит какую то херню.
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10.12.2020 16:56 Відповісти
Двойник , может быть ?
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10.12.2020 16:59 Відповісти
О чём статья? Путин давно сдох. Действующая власть в РФ нелегитимна. Все эти рейтинги доверия двойникам Путина, мало того что продажные, вообще ни о чём...
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10.12.2020 18:15 Відповісти
там давно контора правит
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11.12.2020 00:54 Відповісти
 
 