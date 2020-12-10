Рейтинг Путіна серед молоді впав майже вдвічі - до 20%, - опитування

Президента країни-агресора підтримує тільки кожен п'ятий громадянин РФ віком від 18 до 24 років.

Про це свідчить опитування, проведене російським "Левада-Центром", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Открытые медиа".

Загалом Путіна, якби вибори відбувалися найближчої неділі, готові підтримати 39% росіян. Це дозволило б йому виграти в першому турі. Але в Росії зростає кількість тих, хто взагалі голосувати не має наміру: порівняно з 2018 роком частка таких зросла вдвічі, із 12 до 24% опитаних. Ще 6% росіян готові віддати голоси лідеру ЛДПР Володимиру Жириновському (рік тому він міг розраховувати лише на 4% голосів), по 2% - Геннадію Зюганову та Олексію Навальному.

Найбільш помітні зміни відбулися в перевагах вікових груп. Так, ще в грудні 2019 року за Путіна готові були голосувати 36% виборців віком від 18 до 24 років, а до кінця 2020 року їхня частка скоротилася практично вдвічі - до 20%. У віковій групі від 40 до 54 років відбувається зростання симпатій до чинного президента РФ - із 31% до 39%. І лише люди пенсійного та передпенсійного віку стабільні в політичних уподобаннях - 51% за теперішнього російського президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "План Б" щодо Донбасу скасовується: радник Єрмака Подоляк заявив, що Зеленський продовжить переговори з Путіним - це набагато ефективніше

Погіршення ставлення до Путіна серед молодих - тренд, який соціологи спостерігають протягом останніх двох років, але останніми місяцями він проявився особливо яскраво, наголосив заступник директора "Левада-центру" Денис Волков.

Опитування відбувалося 19-26 листопада 2020 року серед 1607 осіб віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах Росії. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Також дивіться: Зять Путіна Шамалов купив пакет акцій найбільшого нафтохімічного підприємства РФ, ринкова вартість якого була $380 млн, за $100, - Навальний. ВIДЕО