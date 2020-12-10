Рейтинг Путина среди молодежи упал почти вдвое - до 20%, - опрос

Президента страны-агрессора поддерживает только каждый пятый гражданин РФ в возрасте от 18 до 24 лет.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный российским "Левада-Центром", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Открытые медиа".

Всего Путина, если бы выборы в ближайшее воскресенье, готовы поддержать 39% россиян. Это позволило бы ему выиграть в первом туре. Но в России растет число тех, кто вообще голосовать не намерен: по сравнению с 2018 годом доля таких выросла вдвое, с 12 до 24% опрошенных. Ещё 6% россиян готовы отдать голоса лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (год назад он мог рассчитывать только на 4% голосов), по 2% — Геннадию Зюганову и Алексею Навальному.

Наиболее заметные изменения произошли в предпочтениях возрастных групп. Так, еще в декабре 2019 года за Путина готовы были голосовать 36% избирателей в возрасте от 18 до 24 лет, а к концу 2020 года их доля сократилась практически вдвое — до 20%. В возрастной группе от 40 до 54 лет отмечается рост симпатий к действующему президенту РФ — с 31% до 39%. И только люди пенсионного и предпенсионного возраста стабильны в политических предпочтениях — 51% за теперешнего российского президента.

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Ухудшение отношения к Путину среди молодых — тренд, который социологи наблюдают на протяжении последних двух лет, но в последние месяцы он проявился особенно ярко, подчеркнул замдиректора "Левада-центра" Денис Волков.

Опрос прошёл 19−26 ноября 2020 года среди 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах, 50 субъектах России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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