РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
32773 посетителя онлайн
Новости За рубежом
3 242 34
молодежь (219) Путин (27690) рейтинг (1587) Россия (83693)

Рейтинг Путина среди молодежи упал почти вдвое - до 20%, - опрос

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Рейтинг Путина среди молодежи упал почти вдвое - до 20%, - опрос

Президента страны-агрессора поддерживает только каждый пятый гражданин РФ в возрасте от 18 до 24 лет.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный российским "Левада-Центром", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Открытые медиа".

Всего Путина, если бы выборы в ближайшее воскресенье, готовы поддержать 39% россиян. Это позволило бы ему выиграть в первом туре. Но в России растет число тех, кто вообще голосовать не намерен: по сравнению с 2018 годом доля таких выросла вдвое, с 12 до 24% опрошенных. Ещё 6% россиян готовы отдать голоса лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (год назад он мог рассчитывать только на 4% голосов), по 2% — Геннадию Зюганову и Алексею Навальному.

Наиболее заметные изменения произошли в предпочтениях возрастных групп. Так, еще в декабре 2019 года за Путина готовы были голосовать 36% избирателей в возрасте от 18 до 24 лет, а к концу 2020 года их доля сократилась практически вдвое — до 20%. В возрастной группе от 40 до 54 лет отмечается рост симпатий к действующему президенту РФ — с 31% до 39%. И только люди пенсионного и предпенсионного возраста стабильны в политических предпочтениях — 51% за теперешнего российского президента.

Читайте на Цензор.НЕТ: "План Б" по Донбассу отменяется: советник Ермака Подоляк заявил, что Зеленский продолжит переговоры с Путиным - это гораздо эффективнее

Ухудшение отношения к Путину среди молодых — тренд, который социологи наблюдают на протяжении последних двух лет, но в последние месяцы он проявился особенно ярко, подчеркнул замдиректора "Левада-центра" Денис Волков.

Опрос прошёл 19−26 ноября 2020 года среди 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах, 50 субъектах России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Также на Цензор.НЕТ: Зять Путина Шамалов купил пакет акций крупнейшего нефтехимического предприятия РФ, рыночная стоимость которого составляла $380 млн, за $100, - Навальный. ВИДЕО

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
 Поддержать Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+11
Да пофигу там в паРаше на предпочтения....нарисуют на выборах так как надо...и ни один винторогий скот ге вякнет даже..
показать весь комментарий
10.12.2020 15:46
+9
Рейтинг Путіна серед молоді впав майже вдвічі - до 20%, - опитування - Цензор.НЕТ 1988
показать весь комментарий
10.12.2020 16:16
+7
Рейтинг Путина среди молодежи упал почти вдвое - до 20%, - опрос - Цензор.НЕТ 1804
показать весь комментарий
10.12.2020 15:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да пофигу там в паРаше на предпочтения....нарисуют на выборах так как надо...и ни один винторогий скот ге вякнет даже..
показать весь комментарий
10.12.2020 15:46 Ответить
Рейтинг Путина среди молодежи упал почти вдвое - до 20%, - опрос - Цензор.НЕТ 7461
показать весь комментарий
10.12.2020 15:49 Ответить
Ждем когда по его рейтингу и его крысиной морде лаптеногие топтаться будут.
показать весь комментарий
10.12.2020 16:13 Ответить
Рейтинг Путіна серед молоді впав майже вдвічі - до 20%, - опитування - Цензор.НЕТ 1988
показать весь комментарий
10.12.2020 16:16 Ответить
"ботокс" вже не той)
показать весь комментарий
10.12.2020 15:50 Ответить
Стареет плешивая крыса и разонравилась даже Свете Курициной из Иваново.
показать весь комментарий
10.12.2020 15:54 Ответить
Якщо Свєтє з Іванова , це вже звіздець остоточний !!)))
показать весь комментарий
10.12.2020 15:57 Ответить
Рейтинг Путина среди молодежи упал почти вдвое - до 20%, - опрос - Цензор.НЕТ 4555
показать весь комментарий
10.12.2020 15:54 Ответить
Гвардійці кремлівського кардинала !!)))
показать весь комментарий
10.12.2020 15:55 Ответить
Рейтинг Путина среди молодежи упал почти вдвое - до 20%, - опрос - Цензор.НЕТ 2052
показать весь комментарий
10.12.2020 15:55 Ответить
Броня крепка и танки наши бистри !!))))
показать весь комментарий
10.12.2020 15:58 Ответить
Рейтинг Путина среди молодежи упал почти вдвое - до 20%, - опрос - Цензор.НЕТ 1804
показать весь комментарий
10.12.2020 15:59 Ответить
Рейтинг Путіна серед молоді впав майже вдвічі - до 20%, - опитування - Цензор.НЕТ 3328
показать весь комментарий
10.12.2020 16:01 Ответить
Понятие рейтинг к кацапам не может быть применимо впринципе. Оно там ни о чем не говорит и как метрика ничего показать не может.
показать весь комментарий
10.12.2020 15:59 Ответить
рейтинг ***** стекает вместе с ботоксом по щекам и накрашенным губам на каблуки-пынеходы
Рейтинг Путина среди молодежи упал почти вдвое - до 20%, - опрос - Цензор.НЕТ 6546

..мачо руцкое-миропоносец-собиратель земель-хуйло кремлефское....***** !
показать весь комментарий
10.12.2020 15:59 Ответить
А гундосому жабенятке все рисуют, все натягивают рейтинг, все надувают как мыльный пузырь.
От того воно и берега теряет, всё думает, что воспарил над всеми голохвостый.
показать весь комментарий
10.12.2020 16:01 Ответить
Портрет Путина можно разместить на груди, на спине, на заднице, по большому счету где угодно. Но от этого международный авторитет не повысится, поступления денег от продажи углеводов снижаются и следствие чего снижается уровень потребления харчей россиянами, а есть им хочется. Как сам Путин отмечает, что Россия растеряла всех своих союзников. А это полноценное геополитическое поражение. К этому привела агрессивная манера президента Путина на международной арене. Недавние союзники РФ на постсоветском пространстве, в частности Украина, Грузия, Молдова, сегодня превратились в полноценных врагов из-за шантажа энергоресурсами и военной агрессии. Сегодня можно говорить о практически полной утрате Кремлем влияния на постсоветском пространстве. И ситуация только усугубляется. Важно, что поражение Путин понес в той сфере, в которой считал себя большим экспертом и мастером, в геополитике.
показать весь комментарий
10.12.2020 16:03 Ответить
Фотка прикольная )
показать весь комментарий
10.12.2020 16:09 Ответить
Пора взрывать многоэтажки
показать весь комментарий
10.12.2020 16:12 Ответить
опять по Воронежу...
показать весь комментарий
10.12.2020 16:48 Ответить
От якщо навіть завтра замість ***** буде Бутерброд Навальний - це ні хрена для українців не змінить. Тільки кожний 200-й москаль - хороший москаль.
показать весь комментарий
10.12.2020 16:12 Ответить
Рейтинг Путіна серед молоді впав майже вдвічі - до 20%, - опитування - Цензор.НЕТ 4744
показать весь комментарий
10.12.2020 16:16 Ответить
А таких там подавляющее большинство. Рейтинг падает-значит надо ждать войну, там так его подымают.
показать весь комментарий
10.12.2020 16:20 Ответить
А там что, есть мозглая?
показать весь комментарий
10.12.2020 16:52 Ответить
Рейтинг Путіна серед молоді впав майже вдвічі - до 20%, - опитування - Цензор.НЕТ 3832
показать весь комментарий
10.12.2020 16:46 Ответить
Рейтинг Путіна серед молоді впав майже вдвічі - до 20%, - опитування - Цензор.НЕТ 3239
показать весь комментарий
10.12.2020 16:47 Ответить
https://youtu.be/S28peWtNFZY
показать весь комментарий
10.12.2020 16:52 Ответить
К чему этот рейтинг ? Следующие выборы в раше начнутся одновременно с революцией . (не путать с Майданом)
показать весь комментарий
10.12.2020 16:56 Ответить
Нахрен отряди пуйла випускайте єнота або пісец в снігу
показать весь комментарий
10.12.2020 16:56 Ответить
Если падает рейтинг, это означает, что это чмо скоро опять вычудит какую то херню.
показать весь комментарий
10.12.2020 16:56 Ответить
Двойник , может быть ?
показать весь комментарий
10.12.2020 16:59 Ответить
О чём статья? Путин давно сдох. Действующая власть в РФ нелегитимна. Все эти рейтинги доверия двойникам Путина, мало того что продажные, вообще ни о чём...
показать весь комментарий
10.12.2020 18:15 Ответить
там давно контора правит
показать весь комментарий
11.12.2020 00:54 Ответить
 
 