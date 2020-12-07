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Зять Путина Шамалов купил пакет акций крупнейшего нефтехимического предприятия РФ, рыночная стоимость которого составляла $380 млн, за $100, - Навальный. ВИДЕО

Зять президента РФ Владимира Путина Кирилл Шамалов купил пакет акций крупнейшего нефтехимического предприятия России компании "СИБУР", рыночная стоимость которого составляла 380 млн долларов за 100 долларов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский оппозиционер Алексей Навальный, передает Цензор.НЕТ.

"История была довольно очевидная:

1. У Путина есть дочь Екатерина.

2. У Екатерины есть муж Кирилл Шамалов.

3. Значит, у Путина есть зять Кирилл Шамалов.

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4. Зять Путина купил пакет акций крупнейшего нефтехимического предприятия страны — компании "СИБУР".

5. Тесть зять Путина (то есть сам Путин) выделил СИБУРУ государственную помощь в размере 1,75 миллиардов долларов. Сделав, таким образом, семью своей дочери богаче на несколько десятков миллионов долларов.

6. По закону о противодействии коррупции, если в результате действий чиновника выгоду получают определенные лица, включая супругов детей, это называется "личная заинтересованность" и "конфликт интересов". Об этом конфликте интересов Путин обязан публично доложить.

Но он этого не сделал, тем самым став официальным коррупционером.

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Я подал на Путина в суд, требуя декларации конфликта интересов. О чем даже записал видеоролик, который сейчас смотреть довольно смешно: я с бородой сижу за своим рабочим столом.

Конечно, наша прекрасная судебная система сообщила, что иммунитет Путина настолько всеобъемлющ, что распространяется вообще на всё. И в суд на него подавать тоже нельзя. В общем, это была довольно громкая история в 2016 году.

Однако о главной части этой сделки я не знал: по какой цене Кирилл Шамалов купил пакет акций "СИБУРА"?

Я много писал об этом, предполагал, что цена была льготная или заниженная. Ну, в конце концов решил, что они действительно оформили это как стандартный опцион. То есть всё равно взятка, конечно, но такая, что придраться сложно.

Как я ошибался. Если бы я знал, как я ошибался.

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Сегодня вышел отличнейший материал издания "Важные истории". Называется он "Кирилл и Катя: любовь, разлука, офшоры и неограниченный ресурс. История самой тайной пары России".

Посвящен, как несложно догадаться, этой замечательной паре: дочь президента Путина и самый молодой миллиардер страны.

Обязательно прочитайте и отправьте ссылку знакомым.

Есть хорошее видео для тех, кому лень читать.

Так вот, помимо всего прочего, там раскрывается тайна покупки доли в "Сибуре".

Путинский зять купил пакет акций, рыночная стоимость которого составляла 380 млн долларов за... 100 долларов.

Ну то есть совсем просто. Дочь Путина вышла замуж, и на свадьбу молодоженам подарили 380 миллионов долларов.

Невероятное. Просто невероятное и фантастическое ворье стоит у власти в нашей стране", - рассказал Навальный.

Зять Путина Шамалов купил пакет акций крупнейшего нефтехимического предприятия РФ, рыночная стоимость которого составляла $380 млн, за $100, - Навальный 01
Зять Путина Шамалов купил пакет акций крупнейшего нефтехимического предприятия РФ, рыночная стоимость которого составляла $380 млн, за $100, - Навальный 02
Зять Путина Шамалов купил пакет акций крупнейшего нефтехимического предприятия РФ, рыночная стоимость которого составляла $380 млн, за $100, - Навальный 03

Автор: 

коррупция (8560) нефть (1918) путин владимир (31260) россия (95515) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+11
Зять Путина Шамалов купил пакет акций крупнейшего нефтехимического предприятия РФ, рыночная стоимость которого составляла $380 млн, за $100, - Навальный - Цензор.НЕТ 2139
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07.12.2020 12:22
+6
Зять Путина Шамалов купил пакет акций крупнейшего нефтехимического предприятия РФ, рыночная стоимость которого составляла $380 млн, за $100, - Навальный - Цензор.НЕТ 5554
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07.12.2020 12:21
+4
А хто такий путєн? Це не ***** кацапське часм?
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07.12.2020 12:30
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Зять Путина Шамалов купил пакет акций крупнейшего нефтехимического предприятия РФ, рыночная стоимость которого составляла $380 млн, за $100, - Навальный - Цензор.НЕТ 5554
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07.12.2020 12:21 Ответить
Шо там у маскалей
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07.12.2020 12:22 Ответить
Зять Путина Шамалов купил пакет акций крупнейшего нефтехимического предприятия РФ, рыночная стоимость которого составляла $380 млн, за $100, - Навальный - Цензор.НЕТ 2139
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07.12.2020 12:22 Ответить
подарок с царского плеча
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07.12.2020 12:23 Ответить
И где вы тут увидели корупцию ? Они ж родственники, и могут друг другу помочь ! 😀
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07.12.2020 12:23 Ответить
А хто такий путєн? Це не ***** кацапське часм?
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07.12.2020 12:30 Ответить
єто меня должно расстроить?
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07.12.2020 12:30 Ответить
Тю, удивил. Там хоть "зять". Какая никакая, а родня. А у нас просто левых друзей чьих-то друзей ставят рулить важнейшими государственными направлениями. Там деньги крадут, а у нас государство разваливают (ну и конечно деньги крадут).
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07.12.2020 12:31 Ответить
Сразу видно - крепкий хозяйственник !
За судьбу кацапии можно быть спокойным .
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07.12.2020 12:32 Ответить
Нафіга нам цього? В нас що, інакше?
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07.12.2020 12:44 Ответить
А чого за 100, а не за рубль? Ну на крайній рахунок за $380 для приколу. Кацапи.
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07.12.2020 12:52 Ответить
Зять - государственное взять!
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07.12.2020 12:59 Ответить
Цап-царапыч.
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07.12.2020 13:00 Ответить
ніх сабє! бутерброд ващє абнаглєл? скажи спасіба, чьто за нє рубля
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07.12.2020 13:11 Ответить
Вот мне новость - у нас всю страну растащили по камешку, а в бюджете дыра, черная зияющая дыра.
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07.12.2020 13:22 Ответить
Да и хрен на них....Своих проблем с олигархами мало?
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07.12.2020 13:38 Ответить
Нельзя быть российским оппозиционером и не лизнуть Америке. Казалось бы, в этом не было никакой необходимости.
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07.12.2020 14:34 Ответить
Хабаровск, Лешик НАВАЛЬНЭ - это все последствия ГЕНА УКРАИНЦА (отец Лёхи из под Житомира).... Но и Леха, и Хабаровск зря стараются.....
..... Чистокровным русским эти расследования и хождения по Хабаровску, как Х по лбу))))) Никакого эффекта.....
Как были крепостными при царях, такими крепостными и остались... Все вернулось на круги своя.... Тока вместо БОЯР, ГРАФЬЕВ, КНЯЗЬЕВ и ЦАРЕЙ теперь олигархи, ЕДРОСЫ и Путин...

У нас Франко ("Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить."), Шевченко (Борітеся, поборете)..... И Франко и ШЕВЧЕНКО из крестьян.....

У русских, чего то подобного, никогда не было.... Вся их т.н. ВЕЛИКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.... это литература ДВОРЯНСКИХ СОСЛОВИЙ.... Граф Толстой, Достоевский, Пушкин, Тургенев, Лермонтов.... и т,д.... Ниодного писателя из крепостных или крестьян, как у нас Шевченко или Франко!!!!!
Так что русский мужик и тогда знал свое место, и сейчас потихоньку привыкает.... А бунт 1917 - это всего лишь недоразумение, небольшой эпизод в истории Рахи....
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07.12.2020 15:12 Ответить
 
 