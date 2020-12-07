Зять Путина Шамалов купил пакет акций крупнейшего нефтехимического предприятия РФ, рыночная стоимость которого составляла $380 млн, за $100, - Навальный. ВИДЕО

Зять президента РФ Владимира Путина Кирилл Шамалов купил пакет акций крупнейшего нефтехимического предприятия России компании "СИБУР", рыночная стоимость которого составляла 380 млн долларов за 100 долларов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский оппозиционер Алексей Навальный, передает Цензор.НЕТ.

"История была довольно очевидная:

1. У Путина есть дочь Екатерина.

2. У Екатерины есть муж Кирилл Шамалов.

3. Значит, у Путина есть зять Кирилл Шамалов.

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4. Зять Путина купил пакет акций крупнейшего нефтехимического предприятия страны — компании "СИБУР".

5. Тесть зять Путина (то есть сам Путин) выделил СИБУРУ государственную помощь в размере 1,75 миллиардов долларов. Сделав, таким образом, семью своей дочери богаче на несколько десятков миллионов долларов.

6. По закону о противодействии коррупции, если в результате действий чиновника выгоду получают определенные лица, включая супругов детей, это называется "личная заинтересованность" и "конфликт интересов". Об этом конфликте интересов Путин обязан публично доложить.

Но он этого не сделал, тем самым став официальным коррупционером.

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Я подал на Путина в суд, требуя декларации конфликта интересов. О чем даже записал видеоролик, который сейчас смотреть довольно смешно: я с бородой сижу за своим рабочим столом.

Конечно, наша прекрасная судебная система сообщила, что иммунитет Путина настолько всеобъемлющ, что распространяется вообще на всё. И в суд на него подавать тоже нельзя. В общем, это была довольно громкая история в 2016 году.

Однако о главной части этой сделки я не знал: по какой цене Кирилл Шамалов купил пакет акций "СИБУРА"?

Я много писал об этом, предполагал, что цена была льготная или заниженная. Ну, в конце концов решил, что они действительно оформили это как стандартный опцион. То есть всё равно взятка, конечно, но такая, что придраться сложно.

Как я ошибался. Если бы я знал, как я ошибался.

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Сегодня вышел отличнейший материал издания "Важные истории". Называется он "Кирилл и Катя: любовь, разлука, офшоры и неограниченный ресурс. История самой тайной пары России".

Посвящен, как несложно догадаться, этой замечательной паре: дочь президента Путина и самый молодой миллиардер страны.

Обязательно прочитайте и отправьте ссылку знакомым.

Есть хорошее видео для тех, кому лень читать.

Так вот, помимо всего прочего, там раскрывается тайна покупки доли в "Сибуре".

Путинский зять купил пакет акций, рыночная стоимость которого составляла 380 млн долларов за... 100 долларов.

Ну то есть совсем просто. Дочь Путина вышла замуж, и на свадьбу молодоженам подарили 380 миллионов долларов.

Невероятное. Просто невероятное и фантастическое ворье стоит у власти в нашей стране", - рассказал Навальный.





