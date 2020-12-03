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Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию", - СМИ

Путин может уйти с поста по

Внеочередные президентские выборы в РФ могут состоятся весной 2021 года, но окончательного решения Путин ещё не принял.

Об этом пишет издание GuildHall, разбирая возможные сценарии смены власти в России, передает Цензор.НЕТ.

В Кремле стали отчетливо осознавать, в т. ч. и ознакомившись с опросами общественного мнения, если в стране ничего не менять, то ситуаций аналогичных Хабаровску и Минску на территории РФ будет столь много и вспыхнут они настолько "неожиданно", что тогда можно будет потерять всё.

Издание пишет, что Владимир Путин якобы почти смирился со своим уходом с поста президента, понимая, что иначе его могут заставить это сделать. В России с большим интересом ожидают новогоднего обращения Путина к нации с вполне возможным "ельцинским сценарием".

Поэтому уже сейчас всё чаще стали "просачиваться слухи" о возможном проведении внеочередных президентских выборов уже весной 2021 года. А "околокремлевские" аналитики считают, что это крайняя дата, до которой народ готов терпеть.

Известно, что такой "весенний" вариант передачи власти лоббирует заместитель АП РФ Сергей Кириенко, который, судя по всему, осознает: даже в этом случае "транзит власти" пройдет "крайне нервно", а дальнейшее затягивание процесса вполне может привести к его невозможности в принципе и с крайне непредсказуемыми последствиями.

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Сложно сказать насколько все это реально понимает живущий в "своем мире Путин" однако известно, что так называемый "short list" на передачу власти довольно обширен и как минимум состоит из 10-12 человек и далеко не все из них "в погонах" причем по сравнению с 2019 годом он несколько видоизменился.

При этом, издание условно делит приемников Путина на "приоритетных" и "возможных".

В приоритетную группу включены первый заместитель премьера Белоусов, вице-премьер по вопросам обороны Борисов, министр обороны Шойгу, экономики Решетников, здравоохранения Мурашко и образования Фальков. В том же списке - вице-премьер по строительству Хаснуллин и министр сельского хозяйства Патрушев.

Среди возможных кандидатов названы премьер Мишустин, министр финансов Силуанов, глава счетной палаты Кудрин, а также глава "Сбербанка" Греф.

Отмечается также, что это малореальные кандидаты. А против кандидатуры Мишустина выступает лично Путин и более того рассматривает вариант его увольнения в скором времени с премьерской должности. "Так что очень вероятно, что конец декабря – январь нас порадуют "неожиданными новостями", которые, в то же время являются читаемыми и прогнозируемыми.

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А вот главный вопрос находится совершенно в другой плоскости: давно известно, что Путин имеет характерную черту – крайне долго обдумывает практически любое важное решение с чем собственно и связан затянувшийся транзит власти, который в реальности уже перезрел и это уже привело к тому, что местные, особенно национальные элиты начали задумываться над тем: а надо ли нам Москва вообще?

В условиях смены любой власти такие настроения только обостряются, так как центр – слабеет и может возникнуть желание как при Ельцине "унести столько власти сколько сможешь" особенно это касается Северного Кавказа и Поволжья, да и другие регионы вполне могут захотеть "жить отдельно", - резюмирует издание.

Ранее издание сообщало, что недавние инициативы российского президента, позволяющие узаконить пожизненное сенаторство в случае ухода с поста главы государства, и законопроект, усложняющий процедуру уголовного преследования бывших президентов, ещё раз подтверждает правоту западных таблоидов — Daily Mail, The Sun, NY Post, BBC и так далее — по поводу здоровья Путина и того, что "отец нации" собирается в ближайшее время попрощаться с политической авансценой.

Автор: 

выборы (24722) Ельцин Борис (28) путин владимир (31214) россия (95372)


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Топ комментарии
+44
Паркинсон не щадит, как бы не понтовался. Сейчас бы нам Пороха на посту, а не эту зеленую соплю. Скоро настанет самое время начинать движ.
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03.12.2020 10:22
+34
Краще б здох!
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03.12.2020 10:19
+26
Расєя - це колективне Ху#ло, так що марно сподіватись, що наступний їхній сцарь буде поважати Україну.
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03.12.2020 10:22
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нихто не знает хто за ним придет - мы все надеемся на пол *****, а ну как полтора?
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03.12.2020 11:18 Ответить
на их сайте расписуха ищезла, иногда звоню для поддверждения инфомации..
do you guys have any plans on reopening?
- no.
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03.12.2020 10:57 Ответить
Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию".

Краще по брежнєвському...
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03.12.2020 10:25 Ответить
а ще краще по горбачовському.
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03.12.2020 10:34 Ответить
Шойгу придёт порядок наведёт. Можно будет начинать громить рашку-федерашку.
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03.12.2020 10:27 Ответить
Прогнозируя следующего директора Роисси нельзя забывать об основном принципе.
Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию", - СМИ - Цензор.НЕТ 3022
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03.12.2020 10:34 Ответить
😆😆😆
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03.12.2020 16:38 Ответить
пора
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03.12.2020 10:27 Ответить
Дело в том что ФБР внесло данные на Трампа на сервер который невозможно вскрыть...,там все похождения двух депилов Трампа и Путлера...
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03.12.2020 10:28 Ответить
И доложили об этом лично Вам?
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03.12.2020 11:13 Ответить
Очень скоро.
Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию", - СМИ - Цензор.НЕТ 8688
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03.12.2020 10:29 Ответить
нашо тоді було обнуляцца, та не піде воно
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03.12.2020 10:30 Ответить
Ситуация может меняться очень быстро. Еще пару месяцев назад нужен был безграничный строк, а сегодня уже актуальна гарантия неприкосновенности.
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03.12.2020 20:46 Ответить
Хай бузову в презы выбирают,она так же имеет кацапов за дегенератов,кося под идиотку,как зебоба зебилов...ну многие ж из мокш нам завидовали,что мы настолько свободные,шо выбрали зекетина
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03.12.2020 10:30 Ответить
Если прийдет кто- то из окружения путлера, то ничего не изменится. А других туда не пустят. Был бы жив Немцов, можно было бы рассчитывать на изменения политики кремля, а так они все будут действовать в рамках сложившейся парадигмы гопников
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03.12.2020 10:36 Ответить
Сейчас настает благодатное время для Украины для освобождения своих земель. Но, Украиной правят кацапские твари из квартала95, и по факту, шанс реально *******. А жаль
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03.12.2020 10:36 Ответить
О, а Дімона там нема ані в першому, ані в другому списках. Пам'ятаю, як в 2008 році навесні адепти "рускога міра" у нас на роботі казали, що ось зараз вибори і там буде Мєдвєдєв, ось він дуже жорсткий, не то, що "добренький *****" (тоді його, правда, так не називали), ось він порядок наведе і Україні буде непереливки.
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03.12.2020 10:37 Ответить
ставлю на министра сельского хозяйства Патрушева. Папка серый кардинал все порешает.Источник: https://censor.net/ru/n3234714
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03.12.2020 19:13 Ответить
Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию", - СМИ - Цензор.НЕТ 3929в кремле убит личный охранник Путлера...Это знак...
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03.12.2020 10:37 Ответить
Понеслось говно по трубам)))
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03.12.2020 17:57 Ответить
скорей всего @уйло уйдут ,хотя ничего хорошего в этом не вижу,потому что на кабая будут вешать всех собак ..мол это он тиран и деспот нехороший,а они (вся остальная русня) потерпевшие...и опять по новой перестройка,ножки байдена,кредиты..до тех пор пока не очухается вяличие..
что нужно-чтоб этой заразы под названием раися на карте не было
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03.12.2020 10:37 Ответить
Ну чтобы вяличие опять очухалось, нужны высокие цены на нефть и газ. Не факт, что это случится при нынешнем развитии альтернативных источников энергии.
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03.12.2020 11:17 Ответить
Все уходят https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1326503507701735&set=p.1326503507701735&type=3&av=100010262946037&eav=*******************************************************************&__cft__[0]=AZUASIQMyj6tf4WBKOwRIBZjXOiuyzjewhahZrwgGTc1w8ADxj6IH00g2M4cIeYbhv64LrQ1-hOhdv8eR7hTR-x3a3unTpCfK19wkhjjgyXgog4ASiY2ZRl_do6BVOjSKlc19-R5PKQor560UfcsjjW8&__tn__=R]-R Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию", - СМИ - Цензор.НЕТ 8200
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03.12.2020 10:41 Ответить
В современном мире бизнеса, демократии, признания международного права, границ, такие как Путин, не могут руководить. Чекистские методы не проходят. Мир живет совершенно по другим законам. Путин завел Россию в тупик, привел к экономическому краху, к изоляции, к санкциям, к недовольству даже российских рабов. Более того, скоро Байден займет пост президента США, самой могущественной страны мира. Байден человек решительный и может очень быстро развалить еле живую Россию. Россия на краю пропасти, краха. Поэтому сейчас распространяются всякие слухи, что Путин болен (хотя возможно и болен), что он уйдет на пенсию (возможно, грохнут) и власть передадут другому, более нормальному
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03.12.2020 10:42 Ответить
а кто там есть нормальный?
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03.12.2020 13:58 Ответить
ГрязьПром летит в пропасть...продажи упали на 40 %...денех нет но вы держитесь там...
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03.12.2020 10:43 Ответить
Та не создавайте себе надежды,никуда не не уйдет. Он не для этого делал "обнуление сроков".Это падло уйдет по брежневскому сценарию,т.к.понимает что с него за все спросят.
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03.12.2020 10:44 Ответить
Полносью согласен, его до конца будут водить под руки как Черненка или тот конец будет как у Сталина.
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03.12.2020 13:27 Ответить
Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию", - СМИ - Цензор.НЕТ 579 Пака Чуваки...
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03.12.2020 10:45 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1326509427701143&set=p.1326509427701143&type=3&av=100010262946037&eav=AfapsuCcuydcA1ap-eiq1-RwPKLoWCG6Z7frYLHe7Gnrxrsn63v_7-lBr0_IKwknPng&__cft__[0]=AZU4IXL41MDt-Rea2sxbSTRKClbeqCzxJoYI3v0OhndiFQvGRtDC3l2c37E4jbqvCxmxU_CjUKXQvcNFwbZQNc51M7Ai1HtsvEdG7aIqUSesM6t-dv5aR0m5g1g-blIrmQJvBP2w6Pk-d8HYCdYWi9l3F9bzq4uXpydzAvfZw3GfMbP8dTcDi6RsY6-SdNVVmDk&__tn__=R]-R Путін може піти з поста за "єльцинським сценарієм", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4203 .
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03.12.2020 10:50 Ответить
довай , досвидос , неборака...
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03.12.2020 19:03 Ответить
Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию", - СМИ - Цензор.НЕТ 4269Была РАБссия и нет ее...
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03.12.2020 10:47 Ответить
андрофаго-масоны какие-то...
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03.12.2020 18:48 Ответить
По кадафиескому было бы справедливее
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03.12.2020 10:49 Ответить
Ну и какого же пуйла возьмет к себе в преемники главпуйло???Хотя кацапорабам пофиг,они любого прохавают,абы его пуйло рекомендовало!!!
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03.12.2020 10:50 Ответить
Если и явится миру *************, то это скорее всего будет такой же моральный урод, убийца и педофил, как нынешний.
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03.12.2020 11:19 Ответить
Вячеслав Володин : Естьь Путлер есть РАБссия,нет Путлера,нет и РАБссии..прямо Пророк Муххамед..
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03.12.2020 10:51 Ответить
обострение опять? визги старикашки про патлера или как ты там кривляешься, уже достали.
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03.12.2020 11:05 Ответить
Фуфел ОДНОКЛЕТОЧНЫЙ ты еще жив?)))))))))))
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03.12.2020 11:07 Ответить
а правда шо хутина в школьные годы однокласники в школьном туалете оприходовали за то , шо позори класс в шузах"прощай молодость"... пыня -зараза в могилу все секреты заберет...
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03.12.2020 18:51 Ответить
Ксения Собчак будет начальником рюсскава ГУЛАГа, Молдова и Майя Санду ей поможет вступить в НАТО...
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03.12.2020 10:59 Ответить
Не смешите мои капцi, бо то будет говорящая лошадь-2... Терпила - ваша Ксюха , не могла включить за тятьку капланшу, дает пыне подохнуть от рака костей...
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03.12.2020 19:00 Ответить
путєн- ***** повинен здохнути.
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03.12.2020 10:59 Ответить
21 декабря Сатурн и Юпитер максимально сблизятся,встреча двух планет редкое явление и предрасполагает смену власти...
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03.12.2020 11:04 Ответить
Клоуна уберут?
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03.12.2020 11:43 Ответить
та хоть парад планет пусть будет , лишь бы блажь людям явилась... ДаЙОшь каамаринскую - лебединое , а хоть и на Hi-End железе...
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03.12.2020 18:55 Ответить
В этот день и до 29 декабря могут произойти роковые события в Мире этом...
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03.12.2020 11:06 Ответить
Ваши слова скорше - та до Бога. АМIНЬ !!!
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03.12.2020 17:30 Ответить
Ой!
Вон Лука народ мочит - и ничего!
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03.12.2020 11:12 Ответить
То Путлер мочит,Лукашеску с перепугу молчал 2 месяца...,а потом долляры Путлера получил и озверел...
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03.12.2020 11:16 Ответить
Путін може піти з поста за "єльцинським сценарієм", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1319
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03.12.2020 11:17 Ответить
вообще-то такие, как *****, не могут уходить по чьему бы-то ни было сценарию. Hybris не позволяет им это сделать, но тем самым он всегда таких, которые создают свои сценарии под своё зажравшееся эго, и губит. хотя 21-й год, оглядываясь в историю которая любит повторятся, действительно выглядит интересным по многим событиям, а не только по уходу какого то там ***** ) могут произойти более серьёзные весчи )
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03.12.2020 11:20 Ответить
Ничего не произойдет...РАБссия дохлятина...с ржавым металлолом даже Эрдогана обидеть боится,куда ей горемышной до США....
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03.12.2020 11:23 Ответить
Та не отговаривайте людей запасаться попкорном, на подходе СИРИЯ-2 по всей нарапсее...
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03.12.2020 18:57 Ответить
Сценарій "а-ля Каддафі" був би сприйнятий з більшим ентузіазмом.
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03.12.2020 11:34 Ответить
Уверен, "Сценарій "а-ля Каддафі"" и будет! Моржовая ..., сцыкливая ***** из кегебее =)...
Только исполнять сценарий, придётся лишнехромосомам, во главе тувинцем шойгу, по решению "озера".
Карроче посмотрим!
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03.12.2020 11:55 Ответить
Им нужен такой приемник *****,который имеет хоть какую-то поддержку населения, ни у кого из ближайшего окружения Путина такой поддержки нет. Конечно можно выборы фальсифицировать, но это не тот случай,первые выборы приемника должны быть легитимными. Среди действующих российских политиков, единственный, кто действительно может претендовать на пост президента РФ это Собянин.
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03.12.2020 11:38 Ответить
как по мне, так лучше бы он еще остался, пусть уж окончательно развалит этот карточный токсичный домик под названием расея, к его выходкам запад уже выработал какой-то подход, противоядие, а придет новый, за ним еще последить надо будет, повадки узнать, явки, пароли, клички...так что пусть уж этот облезлый беззубый волчара досиживает свой век в бункере, тем более там вроде кислорода не надолго осталось....
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03.12.2020 11:52 Ответить
Какой "волчара"? Щенок, маленькая собачка всегда щенком кажется! Да и повадки у ***** как у таксы, тявкнуть или укусить всё исподтишка норовит!
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03.12.2020 12:55 Ответить
та ладно. ***** не для того "обнулялось" космонавткой, чтобы просто уйти на покой. сцарь на троне пожизненно, пока не сдохнет или не грохнут.
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03.12.2020 11:56 Ответить
Вова Паркинсон устал. Вова уходит трахать своих мальчиков.
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03.12.2020 14:15 Ответить
Черти на жаровне будут трахать вову - нынче в моде.
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03.12.2020 17:27 Ответить
Це інформаційний вброс. Якби, умовно кажучи "австрійський генштаб" (звісно я не маю на увазі конкретно "австріяків") мав клепку, то спонукав би перетворенню росії на монархію. Скільки князів та графів розкидано по Європі (і не тільки російсько-мовних), які мають право на російський престол. Їснуюча система в росії все одно монархічна - там не працюють демократичні інститути, навальний на зарплаті в путіна, а найбільш популярні "поза-системні" партії все одно є тими чи іншими нацистами, жіріновського чи лімонова. Гра в російську демократію так і залишиться грою. Демо-популісти Європи (та і США) теж грають в цю гру до непритомності, тому що "не розуміють ціни справжнього апокаліпсису". А ті люди які розуміють - кадрові військові 2-ої світової війни в 10-му поколінні та стара європейська аристократія (серед аристократів, до речі, "демократія" їснувала тисячу років) - підготували собі запасні варіанти в Латинській Америці чи Новій Зеландії та чхати на все хотіли. Цим людям нема за що воювати. Але це не значить що війни не буде.
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03.12.2020 14:39 Ответить
Ждем-с, но сценарий Каддафи - лучше, крапка.
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03.12.2020 17:25 Ответить
Друзяки, не зра же пришел высокосный год... Должен же хоть шо-нить, уходя, отчубучить, до заздрощiв, радiсне...
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03.12.2020 17:33 Ответить
Ну Ельцин хоть сам , - пусть и по-пьяни с моста в холодную воду , - но прыгал . ) А этого обсоса , скорей всего , как распутина отпустят от страны ... . ))
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03.12.2020 17:51 Ответить
Начинаю гужбанить(по случаю пыни)... https://youtu.be/nqTbjKZviIA Sixty Years is gOing
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03.12.2020 19:21 Ответить
https://youtu.be/D0lFNnlqAWU або й ось таку - 4erti At My Gate

https://www.youtube.com/watch?v=1jYTmSH6n_w

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03.12.2020 19:23 Ответить
Даже красная Африка начинает покусывать локоточки ---
https://www.youtube.com/watch?v=J5OspxMTwis Breaking Down The Door ft. Buika -pynia
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03.12.2020 19:29 Ответить
Эта - после третьей... - https://www.youtube.com/watch?v=UD9KWJjKAJM&list=RDUD9KWJjKAJM&start_radio=1 Путін може піти з поста за "єльцинським сценарієм", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7470
https://www.youtube.com/watch?v=UD9KWJjKAJM&list=RDUD9KWJjKAJM&start_radio=1 Shocking You (High Quality)
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03.12.2020 19:32 Ответить
a эта в рекламе не нуждается, довайте, коцапы,https://www.youtube.com/watch?v=-C-HytsGYg0&list=RD-C-HytsGYg0&start_radio=1 следите за своим лайно-ньюсом... - Epitaph
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03.12.2020 19:42 Ответить
Хахаха, очередная разводка, будет сидеть столько , сколько вообще сможет сидеть, вангую...
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03.12.2020 21:22 Ответить
пу - говорящая голова конторы, точка
там всю гебню менять надо, иначе все продолжится
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04.12.2020 00:39 Ответить
Бред, НЕ МОЖЕТ!
Уйло не безосновательно боится за свою жизнь и за наворованное бабло.
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04.12.2020 08:59 Ответить
ніфіга він не може нікуда "уйті". Не для того він сраку підтер конституцію обнуливши всі свої президентські терміни.
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04.12.2020 10:44 Ответить
уже весной 2021 года. А "околокремлевские" аналитики считают, что это крайняя дата, до которой народ готов терпеть -- хто цю єрєсь генерує?? Народушко рассєюшки терпіти може бескінечно довго. Це головна скрепа на якій тримається оте вічно злиденне і пограбоване гассударство.

- Мы люди привышные! - говорили одни, - мы претерпеть могим. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить - мы и тогда противного слова не молвим!

- Это что говорить! - прибавляли другие, - нам терпеть можно! потому мы знаем, что у нас есть начальники!

- Ты думаешь как? - ободряли третьи, - ты думаешь, начальство-то спит? Нет, брат, оно одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит!



Салтыков-Щедрин. История одного города.
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04.12.2020 10:49 Ответить
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