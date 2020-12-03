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Путін може піти з поста за "єльцинським сценарієм", - ЗМІ

Путін може піти з поста за

Позачергові президентські вибори в РФ можуть відбутися навесні 2021 року, але остаточного рішення Путін ще не прийняв.

Про це пише видання GuildHall, розбираючи можливі сценарії зміни влади в Росії, передає Цензор.НЕТ.

У Кремлі стали чітко усвідомлювати, зокрема й ознайомившись з опитуваннями громадської думки, якщо в країні нічого не змінювати, то ситуацій аналогічних Хабаровську і Мінську на території РФ буде настільки багато і спалахнуть вони настільки "несподівано", що тоді можна буде втратити усе.

Видання пише, що Володимир Путін нібито майже змирився зі своїм відходом з поста президента, розуміючи, що інакше його можуть змусити це зробити. У Росії з великим інтересом очікують новорічного звернення Путіна до нації з цілком можливим "єльцинським сценарієм".

Тому вже зараз все частіше стали "просочуватися чутки" про можливе проведення позачергових президентських виборів вже навесні 2021 року. А "довколакремлівські" аналітики вважають, що це крайня дата, до якої народ готовий терпіти.

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Відомо, що такий "весняний" варіант передачі влади лобіює заступник АП РФ Сергій Кирієнко, який, судячи з усього, усвідомлює: навіть в цьому випадку "транзит влади" пройде "вкрай нервово", а подальше затягування процесу цілком може привести до його неможливості в принципі і з вкрай непередбачуваними наслідками.

Складно сказати наскільки все це реально розуміє Путін, що живе в "своєму світі" проте відомо, що так званий "short list" на передачу влади досить великий і як мінімум складається з 10-12 осіб і далеко не всі з них "в погонах" причому порівняно з 2019 роком він дещо видозмінився.

При цьому, видання умовно ділить наступників Путіна на "пріоритетних" і "можливих".

У пріоритетну групу включені перший заступник прем'єра Бєлоусов, віцепрем'єр з питань оборони Борисов, міністр оборони Шойгу, економіки Решетніков, охорони здоров'я Мурашко і освіти Фальков. У тому ж списку - віцепрем'єр з будівництва Хаснуллін і міністр сільського господарства Патрушев.

Серед можливих кандидатів названі прем'єр Мішустін, міністр фінансів Силуанов, глава рахункової палати Кудрін, а також глава "Ощадбанку" Греф.

Зазначається також, що це малореальні кандидати. А проти кандидатури Мішустіна виступає особисто Путін і більш того розглядає варіант його звільнення незабаром з прем'єрської посади. "Так що дуже ймовірно, що кінець грудня - січень нас порадують "несподіваними новинами", які, в той же час вважаються і прогнозованими.

А ось головне питання лежить зовсім в іншій площині: давно відомо, що Путін має характерну рису - вкрай довго обмірковує практично будь-яке важливе рішення з чим власне і пов'язаний тривалий транзит влади, який в реальності вже перезрів і це вже призвело до того, що місцеві, особливо національні еліти почали замислюватися над тим: а чи треба нам Москва взагалі?

В умовах зміни будь-якої влади такі настрої тільки загострюються, бо центр - слабшає і може виникнути бажання як при Єльцині "забрати стільки влади скільки зможеш" особливо це стосується Північного Кавказу та Поволжя, та й інші регіони цілком можуть захотіти "жити окремо", - резюмує видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хоче засудити Путіна в Міжнародному кримінальному суді, - Мамедов

Раніше видання повідомляло, що недавні ініціативи російського президента, що дозволяють узаконити довічне сенаторство в разі відходу з поста глави держави, і законопроєкт, який ускладнює процедуру кримінального переслідування колишніх президентів, ще раз підтверджує правоту західних таблоїдів - Daily Mail, The Sun, NY Post, BBC та інших - з приводу здоров'я Путіна і того, що "батько нації" збирається найближчим часом попрощатися з політичною авансценою.

Автор: 

вибори (6683) Єльцин Борис (10) путін володимир (23761) росія (64935)


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Топ коментарі
+44
Паркинсон не щадит, как бы не понтовался. Сейчас бы нам Пороха на посту, а не эту зеленую соплю. Скоро настанет самое время начинать движ.
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03.12.2020 10:22
+34
Краще б здох!
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03.12.2020 10:19
+26
Расєя - це колективне Ху#ло, так що марно сподіватись, що наступний їхній сцарь буде поважати Україну.
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03.12.2020 10:22
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нихто не знает хто за ним придет - мы все надеемся на пол *****, а ну как полтора?
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03.12.2020 11:18 Відповісти
на их сайте расписуха ищезла, иногда звоню для поддверждения инфомации..
do you guys have any plans on reopening?
- no.
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03.12.2020 10:57 Відповісти
Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию".

Краще по брежнєвському...
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03.12.2020 10:25 Відповісти
а ще краще по горбачовському.
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03.12.2020 10:34 Відповісти
Шойгу придёт порядок наведёт. Можно будет начинать громить рашку-федерашку.
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03.12.2020 10:27 Відповісти
Прогнозируя следующего директора Роисси нельзя забывать об основном принципе.
Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию", - СМИ - Цензор.НЕТ 3022
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03.12.2020 10:34 Відповісти
😆😆😆
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03.12.2020 16:38 Відповісти
пора
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03.12.2020 10:27 Відповісти
Дело в том что ФБР внесло данные на Трампа на сервер который невозможно вскрыть...,там все похождения двух депилов Трампа и Путлера...
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03.12.2020 10:28 Відповісти
И доложили об этом лично Вам?
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03.12.2020 11:13 Відповісти
Очень скоро.
Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию", - СМИ - Цензор.НЕТ 8688
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03.12.2020 10:29 Відповісти
нашо тоді було обнуляцца, та не піде воно
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03.12.2020 10:30 Відповісти
Ситуация может меняться очень быстро. Еще пару месяцев назад нужен был безграничный строк, а сегодня уже актуальна гарантия неприкосновенности.
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03.12.2020 20:46 Відповісти
Хай бузову в презы выбирают,она так же имеет кацапов за дегенератов,кося под идиотку,как зебоба зебилов...ну многие ж из мокш нам завидовали,что мы настолько свободные,шо выбрали зекетина
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03.12.2020 10:30 Відповісти
Если прийдет кто- то из окружения путлера, то ничего не изменится. А других туда не пустят. Был бы жив Немцов, можно было бы рассчитывать на изменения политики кремля, а так они все будут действовать в рамках сложившейся парадигмы гопников
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03.12.2020 10:36 Відповісти
Сейчас настает благодатное время для Украины для освобождения своих земель. Но, Украиной правят кацапские твари из квартала95, и по факту, шанс реально *******. А жаль
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03.12.2020 10:36 Відповісти
О, а Дімона там нема ані в першому, ані в другому списках. Пам'ятаю, як в 2008 році навесні адепти "рускога міра" у нас на роботі казали, що ось зараз вибори і там буде Мєдвєдєв, ось він дуже жорсткий, не то, що "добренький *****" (тоді його, правда, так не називали), ось він порядок наведе і Україні буде непереливки.
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03.12.2020 10:37 Відповісти
ставлю на министра сельского хозяйства Патрушева. Папка серый кардинал все порешает.Источник: https://censor.net/ru/n3234714
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03.12.2020 19:13 Відповісти
Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию", - СМИ - Цензор.НЕТ 3929в кремле убит личный охранник Путлера...Это знак...
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03.12.2020 10:37 Відповісти
Понеслось говно по трубам)))
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03.12.2020 17:57 Відповісти
скорей всего @уйло уйдут ,хотя ничего хорошего в этом не вижу,потому что на кабая будут вешать всех собак ..мол это он тиран и деспот нехороший,а они (вся остальная русня) потерпевшие...и опять по новой перестройка,ножки байдена,кредиты..до тех пор пока не очухается вяличие..
что нужно-чтоб этой заразы под названием раися на карте не было
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03.12.2020 10:37 Відповісти
Ну чтобы вяличие опять очухалось, нужны высокие цены на нефть и газ. Не факт, что это случится при нынешнем развитии альтернативных источников энергии.
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03.12.2020 11:17 Відповісти
Все уходят https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1326503507701735&set=p.1326503507701735&type=3&av=100010262946037&eav=*******************************************************************&__cft__[0]=AZUASIQMyj6tf4WBKOwRIBZjXOiuyzjewhahZrwgGTc1w8ADxj6IH00g2M4cIeYbhv64LrQ1-hOhdv8eR7hTR-x3a3unTpCfK19wkhjjgyXgog4ASiY2ZRl_do6BVOjSKlc19-R5PKQor560UfcsjjW8&__tn__=R]-R Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию", - СМИ - Цензор.НЕТ 8200
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03.12.2020 10:41 Відповісти
В современном мире бизнеса, демократии, признания международного права, границ, такие как Путин, не могут руководить. Чекистские методы не проходят. Мир живет совершенно по другим законам. Путин завел Россию в тупик, привел к экономическому краху, к изоляции, к санкциям, к недовольству даже российских рабов. Более того, скоро Байден займет пост президента США, самой могущественной страны мира. Байден человек решительный и может очень быстро развалить еле живую Россию. Россия на краю пропасти, краха. Поэтому сейчас распространяются всякие слухи, что Путин болен (хотя возможно и болен), что он уйдет на пенсию (возможно, грохнут) и власть передадут другому, более нормальному
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03.12.2020 10:42 Відповісти
а кто там есть нормальный?
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03.12.2020 13:58 Відповісти
ГрязьПром летит в пропасть...продажи упали на 40 %...денех нет но вы держитесь там...
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03.12.2020 10:43 Відповісти
Та не создавайте себе надежды,никуда не не уйдет. Он не для этого делал "обнуление сроков".Это падло уйдет по брежневскому сценарию,т.к.понимает что с него за все спросят.
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03.12.2020 10:44 Відповісти
Полносью согласен, его до конца будут водить под руки как Черненка или тот конец будет как у Сталина.
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03.12.2020 13:27 Відповісти
Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию", - СМИ - Цензор.НЕТ 579 Пака Чуваки...
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03.12.2020 10:45 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1326509427701143&set=p.1326509427701143&type=3&av=100010262946037&eav=AfapsuCcuydcA1ap-eiq1-RwPKLoWCG6Z7frYLHe7Gnrxrsn63v_7-lBr0_IKwknPng&__cft__[0]=AZU4IXL41MDt-Rea2sxbSTRKClbeqCzxJoYI3v0OhndiFQvGRtDC3l2c37E4jbqvCxmxU_CjUKXQvcNFwbZQNc51M7Ai1HtsvEdG7aIqUSesM6t-dv5aR0m5g1g-blIrmQJvBP2w6Pk-d8HYCdYWi9l3F9bzq4uXpydzAvfZw3GfMbP8dTcDi6RsY6-SdNVVmDk&__tn__=R]-R Путін може піти з поста за "єльцинським сценарієм", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4203 .
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03.12.2020 10:50 Відповісти
довай , досвидос , неборака...
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03.12.2020 19:03 Відповісти
Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию", - СМИ - Цензор.НЕТ 4269Была РАБссия и нет ее...
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03.12.2020 10:47 Відповісти
андрофаго-масоны какие-то...
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03.12.2020 18:48 Відповісти
По кадафиескому было бы справедливее
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03.12.2020 10:49 Відповісти
Ну и какого же пуйла возьмет к себе в преемники главпуйло???Хотя кацапорабам пофиг,они любого прохавают,абы его пуйло рекомендовало!!!
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03.12.2020 10:50 Відповісти
Если и явится миру *************, то это скорее всего будет такой же моральный урод, убийца и педофил, как нынешний.
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03.12.2020 11:19 Відповісти
Вячеслав Володин : Естьь Путлер есть РАБссия,нет Путлера,нет и РАБссии..прямо Пророк Муххамед..
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03.12.2020 10:51 Відповісти
обострение опять? визги старикашки про патлера или как ты там кривляешься, уже достали.
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03.12.2020 11:05 Відповісти
Фуфел ОДНОКЛЕТОЧНЫЙ ты еще жив?)))))))))))
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03.12.2020 11:07 Відповісти
а правда шо хутина в школьные годы однокласники в школьном туалете оприходовали за то , шо позори класс в шузах"прощай молодость"... пыня -зараза в могилу все секреты заберет...
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03.12.2020 18:51 Відповісти
Ксения Собчак будет начальником рюсскава ГУЛАГа, Молдова и Майя Санду ей поможет вступить в НАТО...
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03.12.2020 10:59 Відповісти
Не смешите мои капцi, бо то будет говорящая лошадь-2... Терпила - ваша Ксюха , не могла включить за тятьку капланшу, дает пыне подохнуть от рака костей...
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03.12.2020 19:00 Відповісти
путєн- ***** повинен здохнути.
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03.12.2020 10:59 Відповісти
21 декабря Сатурн и Юпитер максимально сблизятся,встреча двух планет редкое явление и предрасполагает смену власти...
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03.12.2020 11:04 Відповісти
Клоуна уберут?
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03.12.2020 11:43 Відповісти
та хоть парад планет пусть будет , лишь бы блажь людям явилась... ДаЙОшь каамаринскую - лебединое , а хоть и на Hi-End железе...
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03.12.2020 18:55 Відповісти
В этот день и до 29 декабря могут произойти роковые события в Мире этом...
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03.12.2020 11:06 Відповісти
Ваши слова скорше - та до Бога. АМIНЬ !!!
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03.12.2020 17:30 Відповісти
Ой!
Вон Лука народ мочит - и ничего!
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03.12.2020 11:12 Відповісти
То Путлер мочит,Лукашеску с перепугу молчал 2 месяца...,а потом долляры Путлера получил и озверел...
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03.12.2020 11:16 Відповісти
Путін може піти з поста за "єльцинським сценарієм", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1319
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03.12.2020 11:17 Відповісти
вообще-то такие, как *****, не могут уходить по чьему бы-то ни было сценарию. Hybris не позволяет им это сделать, но тем самым он всегда таких, которые создают свои сценарии под своё зажравшееся эго, и губит. хотя 21-й год, оглядываясь в историю которая любит повторятся, действительно выглядит интересным по многим событиям, а не только по уходу какого то там ***** ) могут произойти более серьёзные весчи )
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03.12.2020 11:20 Відповісти
Ничего не произойдет...РАБссия дохлятина...с ржавым металлолом даже Эрдогана обидеть боится,куда ей горемышной до США....
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03.12.2020 11:23 Відповісти
Та не отговаривайте людей запасаться попкорном, на подходе СИРИЯ-2 по всей нарапсее...
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03.12.2020 18:57 Відповісти
Сценарій "а-ля Каддафі" був би сприйнятий з більшим ентузіазмом.
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03.12.2020 11:34 Відповісти
Уверен, "Сценарій "а-ля Каддафі"" и будет! Моржовая ..., сцыкливая ***** из кегебее =)...
Только исполнять сценарий, придётся лишнехромосомам, во главе тувинцем шойгу, по решению "озера".
Карроче посмотрим!
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03.12.2020 11:55 Відповісти
Им нужен такой приемник *****,который имеет хоть какую-то поддержку населения, ни у кого из ближайшего окружения Путина такой поддержки нет. Конечно можно выборы фальсифицировать, но это не тот случай,первые выборы приемника должны быть легитимными. Среди действующих российских политиков, единственный, кто действительно может претендовать на пост президента РФ это Собянин.
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03.12.2020 11:38 Відповісти
как по мне, так лучше бы он еще остался, пусть уж окончательно развалит этот карточный токсичный домик под названием расея, к его выходкам запад уже выработал какой-то подход, противоядие, а придет новый, за ним еще последить надо будет, повадки узнать, явки, пароли, клички...так что пусть уж этот облезлый беззубый волчара досиживает свой век в бункере, тем более там вроде кислорода не надолго осталось....
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03.12.2020 11:52 Відповісти
Какой "волчара"? Щенок, маленькая собачка всегда щенком кажется! Да и повадки у ***** как у таксы, тявкнуть или укусить всё исподтишка норовит!
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03.12.2020 12:55 Відповісти
та ладно. ***** не для того "обнулялось" космонавткой, чтобы просто уйти на покой. сцарь на троне пожизненно, пока не сдохнет или не грохнут.
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03.12.2020 11:56 Відповісти
Вова Паркинсон устал. Вова уходит трахать своих мальчиков.
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03.12.2020 14:15 Відповісти
Черти на жаровне будут трахать вову - нынче в моде.
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03.12.2020 17:27 Відповісти
Це інформаційний вброс. Якби, умовно кажучи "австрійський генштаб" (звісно я не маю на увазі конкретно "австріяків") мав клепку, то спонукав би перетворенню росії на монархію. Скільки князів та графів розкидано по Європі (і не тільки російсько-мовних), які мають право на російський престол. Їснуюча система в росії все одно монархічна - там не працюють демократичні інститути, навальний на зарплаті в путіна, а найбільш популярні "поза-системні" партії все одно є тими чи іншими нацистами, жіріновського чи лімонова. Гра в російську демократію так і залишиться грою. Демо-популісти Європи (та і США) теж грають в цю гру до непритомності, тому що "не розуміють ціни справжнього апокаліпсису". А ті люди які розуміють - кадрові військові 2-ої світової війни в 10-му поколінні та стара європейська аристократія (серед аристократів, до речі, "демократія" їснувала тисячу років) - підготували собі запасні варіанти в Латинській Америці чи Новій Зеландії та чхати на все хотіли. Цим людям нема за що воювати. Але це не значить що війни не буде.
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03.12.2020 14:39 Відповісти
Ждем-с, но сценарий Каддафи - лучше, крапка.
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03.12.2020 17:25 Відповісти
Друзяки, не зра же пришел высокосный год... Должен же хоть шо-нить, уходя, отчубучить, до заздрощiв, радiсне...
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03.12.2020 17:33 Відповісти
Ну Ельцин хоть сам , - пусть и по-пьяни с моста в холодную воду , - но прыгал . ) А этого обсоса , скорей всего , как распутина отпустят от страны ... . ))
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03.12.2020 17:51 Відповісти
Начинаю гужбанить(по случаю пыни)... https://youtu.be/nqTbjKZviIA Sixty Years is gOing
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03.12.2020 19:21 Відповісти
https://youtu.be/D0lFNnlqAWU або й ось таку - 4erti At My Gate

https://www.youtube.com/watch?v=1jYTmSH6n_w

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03.12.2020 19:23 Відповісти
Даже красная Африка начинает покусывать локоточки ---
https://www.youtube.com/watch?v=J5OspxMTwis Breaking Down The Door ft. Buika -pynia
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03.12.2020 19:29 Відповісти
Эта - после третьей... - https://www.youtube.com/watch?v=UD9KWJjKAJM&list=RDUD9KWJjKAJM&start_radio=1 Путін може піти з поста за "єльцинським сценарієм", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7470
https://www.youtube.com/watch?v=UD9KWJjKAJM&list=RDUD9KWJjKAJM&start_radio=1 Shocking You (High Quality)
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03.12.2020 19:32 Відповісти
a эта в рекламе не нуждается, довайте, коцапы,https://www.youtube.com/watch?v=-C-HytsGYg0&list=RD-C-HytsGYg0&start_radio=1 следите за своим лайно-ньюсом... - Epitaph
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03.12.2020 19:42 Відповісти
Хахаха, очередная разводка, будет сидеть столько , сколько вообще сможет сидеть, вангую...
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03.12.2020 21:22 Відповісти
пу - говорящая голова конторы, точка
там всю гебню менять надо, иначе все продолжится
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04.12.2020 00:39 Відповісти
Бред, НЕ МОЖЕТ!
Уйло не безосновательно боится за свою жизнь и за наворованное бабло.
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04.12.2020 08:59 Відповісти
ніфіга він не може нікуда "уйті". Не для того він сраку підтер конституцію обнуливши всі свої президентські терміни.
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04.12.2020 10:44 Відповісти
уже весной 2021 года. А "околокремлевские" аналитики считают, что это крайняя дата, до которой народ готов терпеть -- хто цю єрєсь генерує?? Народушко рассєюшки терпіти може бескінечно довго. Це головна скрепа на якій тримається оте вічно злиденне і пограбоване гассударство.

- Мы люди привышные! - говорили одни, - мы претерпеть могим. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить - мы и тогда противного слова не молвим!

- Это что говорить! - прибавляли другие, - нам терпеть можно! потому мы знаем, что у нас есть начальники!

- Ты думаешь как? - ободряли третьи, - ты думаешь, начальство-то спит? Нет, брат, оно одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит!



Салтыков-Щедрин. История одного города.
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04.12.2020 10:49 Відповісти
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