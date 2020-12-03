Путін може піти з поста за "єльцинським сценарієм", - ЗМІ

Позачергові президентські вибори в РФ можуть відбутися навесні 2021 року, але остаточного рішення Путін ще не прийняв.

Про це пише видання GuildHall, розбираючи можливі сценарії зміни влади в Росії, передає Цензор.НЕТ.

У Кремлі стали чітко усвідомлювати, зокрема й ознайомившись з опитуваннями громадської думки, якщо в країні нічого не змінювати, то ситуацій аналогічних Хабаровську і Мінську на території РФ буде настільки багато і спалахнуть вони настільки "несподівано", що тоді можна буде втратити усе.

Видання пише, що Володимир Путін нібито майже змирився зі своїм відходом з поста президента, розуміючи, що інакше його можуть змусити це зробити. У Росії з великим інтересом очікують новорічного звернення Путіна до нації з цілком можливим "єльцинським сценарієм".

Тому вже зараз все частіше стали "просочуватися чутки" про можливе проведення позачергових президентських виборів вже навесні 2021 року. А "довколакремлівські" аналітики вважають, що це крайня дата, до якої народ готовий терпіти.

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Відомо, що такий "весняний" варіант передачі влади лобіює заступник АП РФ Сергій Кирієнко, який, судячи з усього, усвідомлює: навіть в цьому випадку "транзит влади" пройде "вкрай нервово", а подальше затягування процесу цілком може привести до його неможливості в принципі і з вкрай непередбачуваними наслідками.

Складно сказати наскільки все це реально розуміє Путін, що живе в "своєму світі" проте відомо, що так званий "short list" на передачу влади досить великий і як мінімум складається з 10-12 осіб і далеко не всі з них "в погонах" причому порівняно з 2019 роком він дещо видозмінився.

При цьому, видання умовно ділить наступників Путіна на "пріоритетних" і "можливих".

У пріоритетну групу включені перший заступник прем'єра Бєлоусов, віцепрем'єр з питань оборони Борисов, міністр оборони Шойгу, економіки Решетніков, охорони здоров'я Мурашко і освіти Фальков. У тому ж списку - віцепрем'єр з будівництва Хаснуллін і міністр сільського господарства Патрушев.

Серед можливих кандидатів названі прем'єр Мішустін, міністр фінансів Силуанов, глава рахункової палати Кудрін, а також глава "Ощадбанку" Греф.

Зазначається також, що це малореальні кандидати. А проти кандидатури Мішустіна виступає особисто Путін і більш того розглядає варіант його звільнення незабаром з прем'єрської посади. "Так що дуже ймовірно, що кінець грудня - січень нас порадують "несподіваними новинами", які, в той же час вважаються і прогнозованими.

А ось головне питання лежить зовсім в іншій площині: давно відомо, що Путін має характерну рису - вкрай довго обмірковує практично будь-яке важливе рішення з чим власне і пов'язаний тривалий транзит влади, який в реальності вже перезрів і це вже призвело до того, що місцеві, особливо національні еліти почали замислюватися над тим: а чи треба нам Москва взагалі?

В умовах зміни будь-якої влади такі настрої тільки загострюються, бо центр - слабшає і може виникнути бажання як при Єльцині "забрати стільки влади скільки зможеш" особливо це стосується Північного Кавказу та Поволжя, та й інші регіони цілком можуть захотіти "жити окремо", - резюмує видання.

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Раніше видання повідомляло, що недавні ініціативи російського президента, що дозволяють узаконити довічне сенаторство в разі відходу з поста глави держави, і законопроєкт, який ускладнює процедуру кримінального переслідування колишніх президентів, ще раз підтверджує правоту західних таблоїдів - Daily Mail, The Sun, NY Post, BBC та інших - з приводу здоров'я Путіна і того, що "батько нації" збирається найближчим часом попрощатися з політичною авансценою.