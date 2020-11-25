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Україна хоче засудити Путіна в Міжнародному кримінальному суді, - Мамедов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна хоче засудити Путіна в Міжнародному кримінальному суді, - Мамедов

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов розповів, яким чином Україна збирається притягнути до відповідальності винних в окупації Криму та війні на Донбасі росіян.

Про це Мамедов розповів в інтерв'ю Zn.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Вище політичне і військове керівництво РФ, причетне до скоєння воєнних злочинів, ми пропонуємо притягувати до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді, а діяння його поплічників та виконавців розслідуємо в Україні в межах національного законодавства", - сказав він.

Мамедов наголосив, що в цьому питанні застосовується універсальна юрисдикція, і винних можна притягнути до відповідальності в будь-якій цивілізованій країні, що дотримується принципів права ведення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов

"Тому визнає РФ міжнародне право чи ні, вносить зміни у свій основний закон, як вирішила на нещодавньому референдумі, чи ще якось маніпулює, ігнорує процеси, це не звільняє винних у скоєнні злочинів від відповідальності", - додав він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Так у полковника є пістолет.
У чому затримка?
Чи він дуже зайнятий боротьбою з Порошенком?
То хай доручить це тобі.
Хоча й ти зайнятий боротьбою з Порошенком.
Біда...
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25.11.2020 15:39
+3
Гриценко пропонував просто ліквідувати путіна, навіщо такі складності - судити в міжнародному суді. Хтось крім Мамедова бачить якийсь сенс в цьому? Я розумію що Мамедов буде постійно в міжнародному відрядженні і йому ця перспектива подобається, але краще відправити у відрядження бійців ССО, щоб вони вирішили проблему путіна більш радикальним способом.
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25.11.2020 15:33
+3
Україна- хоче, а ви- навдряд чи.
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25.11.2020 15:33
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сегодня, его скорее гугль своим отказом запереть от поиска "*****" насмерть толсто затроллит, чем мамедов тонко засудит.
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25.11.2020 15:31 Відповісти
Україна хоче засудити Путіна в Міжнародному кримінальному суді, - Мамедов - Цензор.НЕТ 9638
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25.11.2020 15:57 Відповісти
Гриценко пропонував просто ліквідувати путіна, навіщо такі складності - судити в міжнародному суді. Хтось крім Мамедова бачить якийсь сенс в цьому? Я розумію що Мамедов буде постійно в міжнародному відрядженні і йому ця перспектива подобається, але краще відправити у відрядження бійців ССО, щоб вони вирішили проблему путіна більш радикальним способом.
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25.11.2020 15:33 Відповісти
Так у полковника є пістолет.
У чому затримка?
Чи він дуже зайнятий боротьбою з Порошенком?
То хай доручить це тобі.
Хоча й ти зайнятий боротьбою з Порошенком.
Біда...
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25.11.2020 15:39 Відповісти
Є кращий варіант - дати пістолет Порошенкові щоб той,користуючись хорошими з Путіном стосунками пробрався до нього...Тіпа там "жму руку абнімаю,может би ви купілі маю ліпєцкую фабріку па дєшовкє" а сам ба-бах його з пєстіка і тут же дременув би назад в Київ...І відразу рєйтінг,і відразу національний гєрой,а то армія-мова-віра вже трохи приїлась...
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25.11.2020 17:03 Відповісти
Да оставьте уже в покое бойцов ССО!вы прям идиоты,а не граждане...сами с гриценкой в бункер к пуйлу и пробирайтесь-ну а мы посмотрим на ваши успехи)
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25.11.2020 15:43 Відповісти
Не бійтесь ніхто ССО вбивати путіна не пошле, бо Гриценко ще не Президент.
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25.11.2020 15:48 Відповісти
Дурне питання - у якій сфері діяльності, галузі науки та інше, Ви не являєтеся великим ДОКОЮ? Такі взагалі є?

Чому Ви, геній **********, досі паскудите на Цензорі, а не виступаєте з промовами на Всегалктичній раді?)

Ваші перекази статей, та новин від ...

Марнославство вам не дає спокою?
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25.11.2020 15:46 Відповісти
Просто сумно, там скрізь ідіоти. А тут весело.
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25.11.2020 15:49 Відповісти
Кажуть, що в шостій палаті ще веселіше.
Не перевіряв, мені не сумно і тут зовсім не весело(
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25.11.2020 15:53 Відповісти
Україна- хоче, а ви- навдряд чи.
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25.11.2020 15:33 Відповісти
а зачем? Ведь каждый нелох знает, что у него в глазах можно увидеть "мир"
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25.11.2020 15:34 Відповісти
Вы весной прошлого года обещали "саджати будемо", и никого не посадили, с Завгара сняли заочный арест, а ***** вы только в мечтах засудите.
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25.11.2020 15:35 Відповісти
зесрань такая предсказуемая...загнала страну в экономическую дупу -теперь будут брехать,что пуйло не любят)
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25.11.2020 15:38 Відповісти
Смішно. Але краще так, ніж ніяк. Гидкого карлу треба цькувати по любому!
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25.11.2020 15:44 Відповісти
Бубочка против осуждения путина! Там в МЫР!
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25.11.2020 15:45 Відповісти
А "Козирь" вкурсі?
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25.11.2020 18:15 Відповісти
а давайте его в пинг понг переиграем
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25.11.2020 18:43 Відповісти
***** вечный, а Мамедов - пустышка
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05.02.2021 17:30 Відповісти
 
 