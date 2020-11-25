Україна хоче засудити Путіна в Міжнародному кримінальному суді, - Мамедов

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов розповів, яким чином Україна збирається притягнути до відповідальності винних в окупації Криму та війні на Донбасі росіян.

Про це Мамедов розповів в інтерв'ю Zn.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Вище політичне і військове керівництво РФ, причетне до скоєння воєнних злочинів, ми пропонуємо притягувати до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді, а діяння його поплічників та виконавців розслідуємо в Україні в межах національного законодавства", - сказав він.

Мамедов наголосив, що в цьому питанні застосовується універсальна юрисдикція, і винних можна притягнути до відповідальності в будь-якій цивілізованій країні, що дотримується принципів права ведення війни.

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"Тому визнає РФ міжнародне право чи ні, вносить зміни у свій основний закон, як вирішила на нещодавньому референдумі, чи ще якось маніпулює, ігнорує процеси, це не звільняє винних у скоєнні злочинів від відповідальності", - додав він.