Україна хоче засудити Путіна в Міжнародному кримінальному суді, - Мамедов
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Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов розповів, яким чином Україна збирається притягнути до відповідальності винних в окупації Криму та війні на Донбасі росіян.
Про це Мамедов розповів в інтерв'ю Zn.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Вище політичне і військове керівництво РФ, причетне до скоєння воєнних злочинів, ми пропонуємо притягувати до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді, а діяння його поплічників та виконавців розслідуємо в Україні в межах національного законодавства", - сказав він.
Мамедов наголосив, що в цьому питанні застосовується універсальна юрисдикція, і винних можна притягнути до відповідальності в будь-якій цивілізованій країні, що дотримується принципів права ведення війни.
"Тому визнає РФ міжнародне право чи ні, вносить зміни у свій основний закон, як вирішила на нещодавньому референдумі, чи ще якось маніпулює, ігнорує процеси, це не звільняє винних у скоєнні злочинів від відповідальності", - додав він.
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У чому затримка?
Чи він дуже зайнятий боротьбою з Порошенком?
То хай доручить це тобі.
Хоча й ти зайнятий боротьбою з Порошенком.
Біда...
Чому Ви, геній **********, досі паскудите на Цензорі, а не виступаєте з промовами на Всегалктичній раді?)
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Марнославство вам не дає спокою?
Не перевіряв, мені не сумно і тут зовсім не весело(