Украина хочет засудить Путина в Международном уголовном суде, - Мамедов

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов рассказал, каким образом Украина собирается привлечь к ответственности виновных в оккупации Крыма и войне на Донбассе россиян.

Об этом Мамедов рассказал в интервью Zn.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Высшее политическое и военное руководство РФ, имеющее отношение к совершению военных преступлений, мы предлагаем привлекать к ответственности в Международном уголовном суде, а действия его приспешников и исполнителей расследуем в Украине в рамках национального законодательства", - сказал он.

Мамедов подчеркнул, что в этом вопросе применяется универсальная юрисдикция, и виновных можно привлечь к ответственности в любой цивилизованной стране, соблюдающей принципы права ведения войны.

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"Поэтому признает РФ международное право или нет, вносит изменения в свой основной закон, как решила на недавнем референдуме, или еще как-то манипулирует, игнорирует процессы, это не освобождает виновных в совершении преступлений от ответственности", - добавил он.