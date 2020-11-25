Украина хочет засудить Путина в Международном уголовном суде, - Мамедов
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Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов рассказал, каким образом Украина собирается привлечь к ответственности виновных в оккупации Крыма и войне на Донбассе россиян.
Об этом Мамедов рассказал в интервью Zn.ua, информирует Цензор.НЕТ.
"Высшее политическое и военное руководство РФ, имеющее отношение к совершению военных преступлений, мы предлагаем привлекать к ответственности в Международном уголовном суде, а действия его приспешников и исполнителей расследуем в Украине в рамках национального законодательства", - сказал он.
Мамедов подчеркнул, что в этом вопросе применяется универсальная юрисдикция, и виновных можно привлечь к ответственности в любой цивилизованной стране, соблюдающей принципы права ведения войны.
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"Поэтому признает РФ международное право или нет, вносит изменения в свой основной закон, как решила на недавнем референдуме, или еще как-то манипулирует, игнорирует процессы, это не освобождает виновных в совершении преступлений от ответственности", - добавил он.
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