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Украина хочет засудить Путина в Международном уголовном суде, - Мамедов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина хочет засудить Путина в Международном уголовном суде, - Мамедов

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов рассказал, каким образом Украина собирается привлечь к ответственности виновных в оккупации Крыма и войне на Донбассе россиян.

Об этом Мамедов рассказал в интервью Zn.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Высшее политическое и военное руководство РФ, имеющее отношение к совершению военных преступлений, мы предлагаем привлекать к ответственности в Международном уголовном суде, а действия его приспешников и исполнителей расследуем в Украине в рамках национального законодательства", - сказал он.

Мамедов подчеркнул, что в этом вопросе применяется универсальная юрисдикция, и виновных можно привлечь к ответственности в любой цивилизованной стране, соблюдающей принципы права ведения войны.

Также на Цензор.НЕТ: В Крыму более 20 тысяч правоохранителей перешли на сторону оккупантов, - Мамедов

"Поэтому признает РФ международное право или нет, вносит изменения в свой основной закон, как решила на недавнем референдуме, или еще как-то манипулирует, игнорирует процессы, это не освобождает виновных в совершении преступлений от ответственности", - добавил он.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Так у полковника є пістолет.
У чому затримка?
Чи він дуже зайнятий боротьбою з Порошенком?
То хай доручить це тобі.
Хоча й ти зайнятий боротьбою з Порошенком.
Біда...
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25.11.2020 15:39
+3
Гриценко пропонував просто ліквідувати путіна, навіщо такі складності - судити в міжнародному суді. Хтось крім Мамедова бачить якийсь сенс в цьому? Я розумію що Мамедов буде постійно в міжнародному відрядженні і йому ця перспектива подобається, але краще відправити у відрядження бійців ССО, щоб вони вирішили проблему путіна більш радикальним способом.
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25.11.2020 15:33
+3
Україна- хоче, а ви- навдряд чи.
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25.11.2020 15:33
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сегодня, его скорее гугль своим отказом запереть от поиска "*****" насмерть толсто затроллит, чем мамедов тонко засудит.
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25.11.2020 15:31 Ответить
Україна хоче засудити Путіна в Міжнародному кримінальному суді, - Мамедов - Цензор.НЕТ 9638
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25.11.2020 15:57 Ответить
Гриценко пропонував просто ліквідувати путіна, навіщо такі складності - судити в міжнародному суді. Хтось крім Мамедова бачить якийсь сенс в цьому? Я розумію що Мамедов буде постійно в міжнародному відрядженні і йому ця перспектива подобається, але краще відправити у відрядження бійців ССО, щоб вони вирішили проблему путіна більш радикальним способом.
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25.11.2020 15:33 Ответить
Так у полковника є пістолет.
У чому затримка?
Чи він дуже зайнятий боротьбою з Порошенком?
То хай доручить це тобі.
Хоча й ти зайнятий боротьбою з Порошенком.
Біда...
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25.11.2020 15:39 Ответить
Є кращий варіант - дати пістолет Порошенкові щоб той,користуючись хорошими з Путіном стосунками пробрався до нього...Тіпа там "жму руку абнімаю,может би ви купілі маю ліпєцкую фабріку па дєшовкє" а сам ба-бах його з пєстіка і тут же дременув би назад в Київ...І відразу рєйтінг,і відразу національний гєрой,а то армія-мова-віра вже трохи приїлась...
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25.11.2020 17:03 Ответить
Да оставьте уже в покое бойцов ССО!вы прям идиоты,а не граждане...сами с гриценкой в бункер к пуйлу и пробирайтесь-ну а мы посмотрим на ваши успехи)
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25.11.2020 15:43 Ответить
Не бійтесь ніхто ССО вбивати путіна не пошле, бо Гриценко ще не Президент.
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25.11.2020 15:48 Ответить
Дурне питання - у якій сфері діяльності, галузі науки та інше, Ви не являєтеся великим ДОКОЮ? Такі взагалі є?

Чому Ви, геній **********, досі паскудите на Цензорі, а не виступаєте з промовами на Всегалктичній раді?)

Ваші перекази статей, та новин від ...

Марнославство вам не дає спокою?
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25.11.2020 15:46 Ответить
Просто сумно, там скрізь ідіоти. А тут весело.
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25.11.2020 15:49 Ответить
Кажуть, що в шостій палаті ще веселіше.
Не перевіряв, мені не сумно і тут зовсім не весело(
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25.11.2020 15:53 Ответить
Україна- хоче, а ви- навдряд чи.
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25.11.2020 15:33 Ответить
а зачем? Ведь каждый нелох знает, что у него в глазах можно увидеть "мир"
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25.11.2020 15:34 Ответить
Вы весной прошлого года обещали "саджати будемо", и никого не посадили, с Завгара сняли заочный арест, а ***** вы только в мечтах засудите.
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25.11.2020 15:35 Ответить
зесрань такая предсказуемая...загнала страну в экономическую дупу -теперь будут брехать,что пуйло не любят)
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25.11.2020 15:38 Ответить
Смішно. Але краще так, ніж ніяк. Гидкого карлу треба цькувати по любому!
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25.11.2020 15:44 Ответить
Бубочка против осуждения путина! Там в МЫР!
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25.11.2020 15:45 Ответить
А "Козирь" вкурсі?
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25.11.2020 18:15 Ответить
а давайте его в пинг понг переиграем
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25.11.2020 18:43 Ответить
***** вечный, а Мамедов - пустышка
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05.02.2021 17:30 Ответить
 
 