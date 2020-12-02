Путін може бути серйозно хворим, - західні ЗМІ

У Росії зараз склалася ситуація, коли Путін вже фізично не може в повному обсязі виконувати свої обов'язки як через хворобу, так і в силу свого похилого віку.

Останнім часом стає очевидним, що президент Російської Федерації Володимир Путін "здав по здоров'ю" і після багаторічного образу "мачо" в ЗМІ вже давно не з'являється його фото і відео зі стерхами, в батискафі або верхи на коні.

Недавні ініціативи, що дозволяють узаконити довічне сенаторство в разі відходу з поста глави держави, і законопроєкт, який ускладнює процедуру кримінального переслідування колишніх президентів, ще раз підтверджує правоту західних таблоїдів - Daily Mail, The Sun, NY Post, BBC і так далі - з приводу здоров'я Путіна і того, що "батько нації" збирається найближчим часом попрощатися з політичною авансценою.

Про це в своїй статті пише видання GuildHall, розмірковуючи про перспективи Росії без Путіна.

Розмови про те, що Путін, можливо, тяжко хворий ведуться досить давно, вперше інформація про погіршення його самопочуття "спливла" ще в 2015 році. Зараз в тренді версія про хворобу Паркінсона, про яку свого часу написала британська ВВС з посиланням на The Times.

У Росії першим "забив на сполох" професор Валерій Соловей, натякаючи вже більше року на якісь "обставини непереборної сили", через які подальше виконання Путіним своїх обов'язків буде неможливим вже в найближчі місяці.

Крім цього, "весь ланцюжок подій починаючи з початку 2020 року підтверджує - російський президент робить все для "транзиту влади". Тільки ось боїться, що в результаті його не просто можуть залишити ні з чим, а почнуть переслідувати.

Саме тому ми спостерігаємо "шарахання" з "держрадою", "обнуленням" і останніми пропозиціями в Держдумі про два нові президентські терміни Путіна і "недоторканність" колишнього президента. Він розуміє: російські реалії такі, що хто б і що не обіцяв, за російською традицією все одно "кинуть", - йдеться в статті.

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У статті уточнюється, що в Росії зараз склалася ситуація, при якій Путін вже фізично не може в повному обсязі виконувати свої обов'язки як через хворобу, так і в силу свого похилого віку. Тепер він просто не в змозі бути "батьком нації", а його здоров'я гірше, ніж в аналогічних умовах було у Назарбаєва в момент, коли той передавав владу Токаєву. Але що гірше, на відміну від казахського президента Путіну владу особливо і передавати щось нікому.

Адже сама система абсолютної влади, яка довгі роки діяла в РФ, призвела до ситуації при якій навіть проста її передача за єльцинським принципом - "я втомився, я йду" - в нинішніх умовах зовсім не гарантує того, що однозначно відносно слабкий наступник буде в змозі її утримати.

Саме тому закон про недоторканність президента за своєю суттю безглуздий, Путін це розуміє і намагається якомога довше "утриматися на вершині".

Чи розуміють це і "претенденти на трон", серед яких почалося бурхливе "пожвавлення", а його головні учасники - ФСБ і ГРУ МО РФ - всіма силами намагаються втопити одне одного.

Так, судячи з усього, на Росію дійсно чекають "смутні часи" причому все це в історії вже було.

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Нагадаємо, Британський таблоїд The ​​Sun на початку листопада повідомив про намір президента РФ Володимира Путіна покинути вищий державний пост в 2021 році через проблеми зі здоров'ям. За відомостями видання, у глави держави нібито були виявлені симптоми хвороби Паркінсона.

Кремль рішуче спростовує чутки про хворобу президента Росії Володимира Путіна.