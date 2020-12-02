Путін може бути серйозно хворим, - західні ЗМІ
У Росії зараз склалася ситуація, коли Путін вже фізично не може в повному обсязі виконувати свої обов'язки як через хворобу, так і в силу свого похилого віку.
Останнім часом стає очевидним, що президент Російської Федерації Володимир Путін "здав по здоров'ю" і після багаторічного образу "мачо" в ЗМІ вже давно не з'являється його фото і відео зі стерхами, в батискафі або верхи на коні.
Недавні ініціативи, що дозволяють узаконити довічне сенаторство в разі відходу з поста глави держави, і законопроєкт, який ускладнює процедуру кримінального переслідування колишніх президентів, ще раз підтверджує правоту західних таблоїдів - Daily Mail, The Sun, NY Post, BBC і так далі - з приводу здоров'я Путіна і того, що "батько нації" збирається найближчим часом попрощатися з політичною авансценою.
Про це в своїй статті пише видання GuildHall, розмірковуючи про перспективи Росії без Путіна.
Розмови про те, що Путін, можливо, тяжко хворий ведуться досить давно, вперше інформація про погіршення його самопочуття "спливла" ще в 2015 році. Зараз в тренді версія про хворобу Паркінсона, про яку свого часу написала британська ВВС з посиланням на The Times.
У Росії першим "забив на сполох" професор Валерій Соловей, натякаючи вже більше року на якісь "обставини непереборної сили", через які подальше виконання Путіним своїх обов'язків буде неможливим вже в найближчі місяці.
Крім цього, "весь ланцюжок подій починаючи з початку 2020 року підтверджує - російський президент робить все для "транзиту влади". Тільки ось боїться, що в результаті його не просто можуть залишити ні з чим, а почнуть переслідувати.
Саме тому ми спостерігаємо "шарахання" з "держрадою", "обнуленням" і останніми пропозиціями в Держдумі про два нові президентські терміни Путіна і "недоторканність" колишнього президента. Він розуміє: російські реалії такі, що хто б і що не обіцяв, за російською традицією все одно "кинуть", - йдеться в статті.
У статті уточнюється, що в Росії зараз склалася ситуація, при якій Путін вже фізично не може в повному обсязі виконувати свої обов'язки як через хворобу, так і в силу свого похилого віку. Тепер він просто не в змозі бути "батьком нації", а його здоров'я гірше, ніж в аналогічних умовах було у Назарбаєва в момент, коли той передавав владу Токаєву. Але що гірше, на відміну від казахського президента Путіну владу особливо і передавати щось нікому.
Адже сама система абсолютної влади, яка довгі роки діяла в РФ, призвела до ситуації при якій навіть проста її передача за єльцинським принципом - "я втомився, я йду" - в нинішніх умовах зовсім не гарантує того, що однозначно відносно слабкий наступник буде в змозі її утримати.
Саме тому закон про недоторканність президента за своєю суттю безглуздий, Путін це розуміє і намагається якомога довше "утриматися на вершині".
Чи розуміють це і "претенденти на трон", серед яких почалося бурхливе "пожвавлення", а його головні учасники - ФСБ і ГРУ МО РФ - всіма силами намагаються втопити одне одного.
Так, судячи з усього, на Росію дійсно чекають "смутні часи" причому все це в історії вже було.
Нагадаємо, Британський таблоїд The Sun на початку листопада повідомив про намір президента РФ Володимира Путіна покинути вищий державний пост в 2021 році через проблеми зі здоров'ям. За відомостями видання, у глави держави нібито були виявлені симптоми хвороби Паркінсона.
Кремль рішуче спростовує чутки про хворобу президента Росії Володимира Путіна.
Будь ласка, зачекайте...
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(на https://youtu.be/clG6mGG6lZ8?t=225 цьому моменті треба викликати екзорциста)
Тільки зараз роздуплились. Нємцов ще 6 років назад казав, що йухло реально ..бануте.
И вот ты идёшь на вечеринку один (с)
https://www.youtube.com/watch?v=QdgxUiskzPo Иностранный агент. Беседа с журналистом и социологом Игорем Яковенко
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это говорящая голова конторы всего лишь... ни идей, ни убеждений, ни веры у него никакой
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паддержую. как же он хорошо в нем смотрится, сволочь! я придлагаю, нехай да инагурации Байдына не ждет
как-то так
November 30, 2020 by @generalsvr
Дорогие подписчики и гости канала!
ТК "Незыгарь" возлагает надежды на то, "что ранний анонс президентского послания в начале 2021 года должен снять всякие разговоры об уходе Путина". Давайте разберем этот вопрос детально. То есть, предполагается, что Акела очередной раз заползет на гору и объявит, что он никуда не уходит, что он молод, красив и дерзок, что он, как и прежде, ещё много-много лет будет руководить страной. Постойте, не тот ли это Акела, который уже восемь месяцев избегает показываться на людях и опасается личных контактов? Не тот ли это Акела, который временами заговаривается, не помнит назначения предметов, иногда впадает в ступор и который сидит на антидепрессантах? Не тот ли это Акела, которому от Паркинсона непросто даже пошевелить правой рукой? Не тот ли это Акела, который и километр проходит с трудом? Не тот ли это Акела, который неумолимо проигрывает онкологии, несмотря на то, что на борьбу с ней брошены самые передовые научные разработки, включая экспериментальные методы лечения?
Вопрос даже не в том, что будет сказано в январском послании. Это вообще не меняет сути дела. Вопрос, что будет после НЕГО?
Объясним: предположим, в январском послании запускается процесс транзита, даже не важна форма, в России, где роль персоналий на первом месте, важно КОМУ??? Ротенбергу? Ковальчуку? Тимченко? Тихоновой? Шойгу? Патрушеву? Краснову? Бортникову? Или Кабаевой??? А может, Кривоногих? (Почему нет? Она уже ходит под охраной эскадры ВМФ.) Может Мишустин, которому сейчас из пальца высасывают рейтинг? Кто? Кто вместо НЕГО??? Нет никого, вокруг кого объединятся и за кем пойдут. Он уничтожил всё политическое поле и всех подмял под себя, заставив всех служить ему на благо и на укрепление его персональной власти. Сейчас для преемника, кем бы он ни был, нужна легенда, сравнимая с легендой вождя. Из чего её лепить? Опять, по старинке, взрывая дома и борясь с выдуманными врагами? Это надо быть полными идиотами, чтобы на такое решиться. Начинается третье десятилетие XXI века. Технологии на три головы шагнули дальше тех, что были в конце 90-х годов прошлого века. Любая попытка пустить в страну управляемый хаос будет разоблачена и, в лучшем случае, сметет власть, в худшем - закончится гражданской войной. Да и поздно уже лепить "легенду", времени мало, элиты слишком разношерстны, нет ни одной компромиссной для всех фигуры, на сегодня это уже абсолютно ясно.
Другой вариант: на январском послании он объявляет, что остаётся и ещё больше усиливается в своей власти. И вот на этом в принципе можно ставить точку.На этом фактически будет запущен крах системы. Увидев в лидере, а скрыть это будет НЕВОЗМОЖНО, слабеющего, больного человека, систему начнут буквально "рвать", как изнутри , так и снаружи. Борьба за власть в стране среди элитных группировок выползет наружу и никто уже не будет считаться с мнением лидера, борьба за власть станет борьбой не только за сохранение собственности, но и борьбой за жизнь и свободу. Слабый лидер не нужен, им пожертвуют как разменной монетой.
Кто будет исполнять приказы больного, невменяемого человека? Кто в это время будет командовать? Патрушев, Бортников, Колокольцев и Шойгу? Кто это? Кто их выбирал? Или, может, Сечин, которого президент назвал "Бздычем"? Кто-нибудь хочет, чтобы всем в стране руководил "Бздыч?" И это лишь малая часть вопросов.
Теперь внешние аспекты. Все рассказы "Тактика" о том, как опасно загонять крысу в угол, действуют, пока "крыса" молода и здорова. Как только все внешние игроки увидят, что старая и больная "крыса" сама себя загнала в угол, кто будет считаться с её интересами? Да никто! Все внешние игроки, также ждут январского обращения, и как только будет ясно, что старая, больная "крыса" решила умереть у себя в углу, но на троне, то на многих направлениях во внешней политики можно будет ставить крест. Рвать будут нещадно.
Высока вероятность того, что "Тактик" выберет остаться. Ну что же, выбрать вариант такого бесславного конца, вполне в его стиле.
Перспективы не сильно радужные, но есть силы, которые делают всё для того, чтобы власть в стране перешла к людям, которые не дадут привести к развалу. По нашему мнению, Россия должна развиваться демократическим путём, власть должна быть избранна российским народом на честных и свободных выборах. Те, кто будет избран на честных и свободных выборах, те и поведут страну, которую им доверит народ. Да, и так на всякий случай, честные и свободные выборы в России были пока только один раз - в июне 1991 года.
https://t.me/russica2/34539
Цікаво, що москалі придумають цього разц. Голову сушать з цим падлючим кдб-істом.
Це ж який похорон забацають своєму х**лу.
Поменяйте Вову в Мавзолее!
(Сотню лет лежит один мертвец)
Миру нужен тот, кто молодее
Замените Вову, наконец!
Но прошу вас: только ради Бога
Вы не перепутайте, друзья -
Не кладите Жирика дурного,
Ведь туда зайти будет нельзя
Прикопайте старого землёю -
Он - Советской Родины отец!
Нового вносите всей страною
Он давно, по-виду , не жилец
Пусть там вдоволь на него глазеют
Террорист и ФСБ-шный спец...
Поменяйте Вову в Мавзолее,
А иначе будет всем 3,14-здец.
Башка с кулачок..
А злобности в ём..
Агромадный объем"