Путин может быть серьёзно болен, - западные СМИ
В России сейчас сложилась ситуация, при которой Путин уже физически не может в полном объёме исполнять свои обязанности как по болезни, так и в силу своего преклонного возраста.
Последнее время становится очевидным, что президент Российской Федерации Владимир Путин "сдал по здоровью" и после многолетнего образа "мачо" в СМИ уже давно не появляется его фото и видео со стерхами, в батискафе или скачущим на лошади.
Недавние инициативы, позволяющие узаконить пожизненное сенаторство в случае ухода с поста главы государства, и законопроект, усложняющий процедуру уголовного преследования бывших президентов, ещё раз подтверждает правоту западных таблоидов - Daily Mail, The Sun, NY Post, BBC и так далее - по поводу здоровья Путина и того, что "отец нации" собирается в ближайшее время попрощаться с политической авансценой.
Об этом в своей статье пишет издание GuildHall, размышляя о перспективах России без Путина.
Разговоры о том, что Путин возможно тяжело болен ведутся довольно давно, впервые речь об ухудшении его самочувствия "всплыла" еще в 2015 году. Сейчас в тренде версия о болезнии Паркинсона, о которой в свое время написала британская ВВС со ссылкой на The Times.
В России первым "забил в набат" профессор Валерий Соловей, намекая уже более года на некие "обстоятельства непреодолимой силы", из-за которых дальнейшее исполнение Путиным своих обязанностей будет невозможным уже в ближайшие месяцы.
Кроме этого, "вся цепочка событий начиная с начала 2020 года подтверждает - российский президент делает все для "транзита власти". Только вот боится, что в результате его не просто могут оставить ни с чем, а начнут преследовать.
Именно поэтому мы наблюдаем "шарахание" с "госсоветом", "обнулением" и последними предложениями в Госдуме о двух новых президентских сроках Путина и "неприкосновенности" бывшего президента. Он понимает: российские реалии таковы, что кто бы и что не обещал, по российской традиции все равно "кинут", - говорится в статье.
В статье уточняется, что в России сейчас сложилась ситуация, при которой Путин уже физически не может в полном объёме исполнять свои обязанности как по болезни, так и в силу своего преклонного возраста. Теперь он просто не состоянии быть "отцом нации", а его здоровье хуже, чем в аналогичных условиях было у Назарбаева в момент, когда тот передавал власть Токаеву. Но что хуже, в отличии от казахского президента Путину власть особенно и передавать-то некому.
Ведь сама система абсолютной власти долгие годы действующая в РФ привела к ситуации при которой даже простая ее передача по ельцинскому принципу - "я устал, я ухожу" - в нынешних условиях вовсе не гарантирует того, что однозначно относительно слабый приемник будет в состоянии ее удержать.
Именно поэтому закон о неприкосновенности президента по своей сути бессмысленный, Путин это понимает и пытается как можно дольше "удержаться на вершине".
Понимают это и "претенденты на трон", среди которых началось бурное "оживление", а его главные участники - ФСБ и ГРУ МО РФ - всеми силами пытаются утопить друг друга.
Да, судя по всему, Россию действительно ждут "смутные времена" причем все это в истории уже было.
Напомним, Британский таблоид The Sun в начале ноября сообщил о намерении президента РФ Владимира Путина покинуть высший государственный пост в 2021 году из-за проблем со здоровьем. По сведениям издания, у главы государства якобы были выявлены симптомы болезни Паркинсона.
Кремль решительно опровергает слухи о болезни президента России Владимира Путина.
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(на https://youtu.be/clG6mGG6lZ8?t=225 цьому моменті треба викликати екзорциста)
Тільки зараз роздуплились. Нємцов ще 6 років назад казав, що йухло реально ..бануте.
И вот ты идёшь на вечеринку один (с)
https://www.youtube.com/watch?v=QdgxUiskzPo Иностранный агент. Беседа с журналистом и социологом Игорем Яковенко
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это говорящая голова конторы всего лишь... ни идей, ни убеждений, ни веры у него никакой
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паддержую. как же он хорошо в нем смотрится, сволочь! я придлагаю, нехай да инагурации Байдына не ждет
как-то так
November 30, 2020 by @generalsvr
Дорогие подписчики и гости канала!
ТК "Незыгарь" возлагает надежды на то, "что ранний анонс президентского послания в начале 2021 года должен снять всякие разговоры об уходе Путина". Давайте разберем этот вопрос детально. То есть, предполагается, что Акела очередной раз заползет на гору и объявит, что он никуда не уходит, что он молод, красив и дерзок, что он, как и прежде, ещё много-много лет будет руководить страной. Постойте, не тот ли это Акела, который уже восемь месяцев избегает показываться на людях и опасается личных контактов? Не тот ли это Акела, который временами заговаривается, не помнит назначения предметов, иногда впадает в ступор и который сидит на антидепрессантах? Не тот ли это Акела, которому от Паркинсона непросто даже пошевелить правой рукой? Не тот ли это Акела, который и километр проходит с трудом? Не тот ли это Акела, который неумолимо проигрывает онкологии, несмотря на то, что на борьбу с ней брошены самые передовые научные разработки, включая экспериментальные методы лечения?
Вопрос даже не в том, что будет сказано в январском послании. Это вообще не меняет сути дела. Вопрос, что будет после НЕГО?
Объясним: предположим, в январском послании запускается процесс транзита, даже не важна форма, в России, где роль персоналий на первом месте, важно КОМУ??? Ротенбергу? Ковальчуку? Тимченко? Тихоновой? Шойгу? Патрушеву? Краснову? Бортникову? Или Кабаевой??? А может, Кривоногих? (Почему нет? Она уже ходит под охраной эскадры ВМФ.) Может Мишустин, которому сейчас из пальца высасывают рейтинг? Кто? Кто вместо НЕГО??? Нет никого, вокруг кого объединятся и за кем пойдут. Он уничтожил всё политическое поле и всех подмял под себя, заставив всех служить ему на благо и на укрепление его персональной власти. Сейчас для преемника, кем бы он ни был, нужна легенда, сравнимая с легендой вождя. Из чего её лепить? Опять, по старинке, взрывая дома и борясь с выдуманными врагами? Это надо быть полными идиотами, чтобы на такое решиться. Начинается третье десятилетие XXI века. Технологии на три головы шагнули дальше тех, что были в конце 90-х годов прошлого века. Любая попытка пустить в страну управляемый хаос будет разоблачена и, в лучшем случае, сметет власть, в худшем - закончится гражданской войной. Да и поздно уже лепить "легенду", времени мало, элиты слишком разношерстны, нет ни одной компромиссной для всех фигуры, на сегодня это уже абсолютно ясно.
Другой вариант: на январском послании он объявляет, что остаётся и ещё больше усиливается в своей власти. И вот на этом в принципе можно ставить точку.На этом фактически будет запущен крах системы. Увидев в лидере, а скрыть это будет НЕВОЗМОЖНО, слабеющего, больного человека, систему начнут буквально "рвать", как изнутри , так и снаружи. Борьба за власть в стране среди элитных группировок выползет наружу и никто уже не будет считаться с мнением лидера, борьба за власть станет борьбой не только за сохранение собственности, но и борьбой за жизнь и свободу. Слабый лидер не нужен, им пожертвуют как разменной монетой.
Кто будет исполнять приказы больного, невменяемого человека? Кто в это время будет командовать? Патрушев, Бортников, Колокольцев и Шойгу? Кто это? Кто их выбирал? Или, может, Сечин, которого президент назвал "Бздычем"? Кто-нибудь хочет, чтобы всем в стране руководил "Бздыч?" И это лишь малая часть вопросов.
Теперь внешние аспекты. Все рассказы "Тактика" о том, как опасно загонять крысу в угол, действуют, пока "крыса" молода и здорова. Как только все внешние игроки увидят, что старая и больная "крыса" сама себя загнала в угол, кто будет считаться с её интересами? Да никто! Все внешние игроки, также ждут январского обращения, и как только будет ясно, что старая, больная "крыса" решила умереть у себя в углу, но на троне, то на многих направлениях во внешней политики можно будет ставить крест. Рвать будут нещадно.
Высока вероятность того, что "Тактик" выберет остаться. Ну что же, выбрать вариант такого бесславного конца, вполне в его стиле.
Перспективы не сильно радужные, но есть силы, которые делают всё для того, чтобы власть в стране перешла к людям, которые не дадут привести к развалу. По нашему мнению, Россия должна развиваться демократическим путём, власть должна быть избранна российским народом на честных и свободных выборах. Те, кто будет избран на честных и свободных выборах, те и поведут страну, которую им доверит народ. Да, и так на всякий случай, честные и свободные выборы в России были пока только один раз - в июне 1991 года.
https://t.me/russica2/34539
Цікаво, що москалі придумають цього разц. Голову сушать з цим падлючим кдб-істом.
Це ж який похорон забацають своєму х**лу.
Поменяйте Вову в Мавзолее!
(Сотню лет лежит один мертвец)
Миру нужен тот, кто молодее
Замените Вову, наконец!
Но прошу вас: только ради Бога
Вы не перепутайте, друзья -
Не кладите Жирика дурного,
Ведь туда зайти будет нельзя
Прикопайте старого землёю -
Он - Советской Родины отец!
Нового вносите всей страною
Он давно, по-виду , не жилец
Пусть там вдоволь на него глазеют
Террорист и ФСБ-шный спец...
Поменяйте Вову в Мавзолее,
А иначе будет всем 3,14-здец.
Башка с кулачок..
А злобности в ём..
Агромадный объем"