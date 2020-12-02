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Путин может быть серьёзно болен, - западные СМИ

Путин может быть серьёзно болен, - западные СМИ

В России сейчас сложилась ситуация, при которой Путин уже физически не может в полном объёме исполнять свои обязанности как по болезни, так и в силу своего преклонного возраста.

Последнее время становится очевидным, что президент Российской Федерации Владимир Путин "сдал по здоровью" и после многолетнего образа "мачо" в СМИ уже давно не появляется его фото и видео со стерхами, в батискафе или скачущим на лошади.

Недавние инициативы, позволяющие узаконить пожизненное сенаторство в случае ухода с поста главы государства, и законопроект, усложняющий процедуру уголовного преследования бывших президентов, ещё раз подтверждает правоту западных таблоидов - Daily Mail, The Sun, NY Post, BBC и так далее - по поводу здоровья Путина и того, что "отец нации" собирается в ближайшее время попрощаться с политической авансценой.

Об этом в своей статье пишет издание GuildHall, размышляя о перспективах России без Путина.

Разговоры о том, что Путин возможно тяжело болен ведутся довольно давно, впервые речь об ухудшении его самочувствия "всплыла" еще в 2015 году. Сейчас в тренде версия о болезнии Паркинсона, о которой в свое время написала британская ВВС со ссылкой на The Times.

В России первым "забил в набат" профессор Валерий Соловей, намекая уже более года на некие "обстоятельства непреодолимой силы", из-за которых дальнейшее исполнение Путиным своих обязанностей будет невозможным уже в ближайшие месяцы.

Кроме этого, "вся цепочка событий начиная с начала 2020 года подтверждает - российский президент делает все для "транзита власти". Только вот боится, что в результате его не просто могут оставить ни с чем, а начнут преследовать.

Именно поэтому мы наблюдаем "шарахание" с "госсоветом", "обнулением" и последними предложениями в Госдуме о двух новых президентских сроках Путина и "неприкосновенности" бывшего президента. Он понимает: российские реалии таковы, что кто бы и что не обещал, по российской традиции все равно "кинут", - говорится в статье.

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В статье уточняется, что в России сейчас сложилась ситуация, при которой Путин уже физически не может в полном объёме исполнять свои обязанности как по болезни, так и в силу своего преклонного возраста. Теперь он просто не состоянии быть "отцом нации", а его здоровье хуже, чем в аналогичных условиях было у Назарбаева в момент, когда тот передавал власть Токаеву. Но что хуже, в отличии от казахского президента Путину власть особенно и передавать-то некому.

Ведь сама система абсолютной власти долгие годы действующая в РФ привела к ситуации при которой даже простая ее передача по ельцинскому принципу - "я устал, я ухожу" - в нынешних условиях вовсе не гарантирует того, что однозначно относительно слабый приемник будет в состоянии ее удержать.

Именно поэтому закон о неприкосновенности президента по своей сути бессмысленный, Путин это понимает и пытается как можно дольше "удержаться на вершине".

Понимают это и "претенденты на трон", среди которых началось бурное "оживление", а его главные участники - ФСБ и ГРУ МО РФ - всеми силами пытаются утопить друг друга.

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Да, судя по всему, Россию действительно ждут "смутные времена" причем все это в истории уже было.

Напомним, Британский таблоид The Sun в начале ноября сообщил о намерении президента РФ Владимира Путина покинуть высший государственный пост в 2021 году из-за проблем со здоровьем. По сведениям издания, у главы государства якобы были выявлены симптомы болезни Паркинсона.

Кремль решительно опровергает слухи о болезни президента России Владимира Путина.

болезнь (589) путин владимир (31211)


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Топ комментарии
+44
Путин может быть серьёзно болен, - западные СМИ - Цензор.НЕТ 870
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02.12.2020 12:40
+33
Путин может быть серьёзно болен, - западные СМИ - Цензор.НЕТ 1811
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02.12.2020 12:31
+30
Путин может быть серьёзно болен, - западные СМИ - Цензор.НЕТ 1352
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02.12.2020 12:39
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Страница 2 из 2
Эта тварь должна быть повешенной в Гааге без мешка на голове с трансляцией прямой по всему миру несмотря на наличие или отсутствие болезней ! И в конце процедуры комментатор на ломаном хрюсском эзЫке должен сказать -* вот так заканчивается вЯличие на рф ,карточками на хлеб*
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02.12.2020 13:34 Ответить
там половина страны должна быть перевешана тогда
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02.12.2020 14:22 Ответить
мене цей варьянт влаштовує.
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02.12.2020 14:54 Ответить
А кто-то когда-то считал его нормальным?
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02.12.2020 13:39 Ответить
Цікаво, а чи буде така давка в Москві як на похороні Сталіна?
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02.12.2020 13:41 Ответить
будет и ещё хуже! Рабское русское быдло за 400 лет не изменилось.
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02.12.2020 13:47 Ответить
Або принаймні чи будуть https://youtu.be/clG6mGG6lZ8 отак ридякати ? )))))))))
...
(на https://youtu.be/clG6mGG6lZ8?t=225 цьому моменті треба викликати екзорциста)
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02.12.2020 22:22 Ответить
Путин может быть серьёзно болен, - западные СМИ.

Тільки зараз роздуплились. Нємцов ще 6 років назад казав, що йухло реально ..бануте.
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02.12.2020 13:59 Ответить
А вот и интересный расклад Эль Мюрики https://el-murid.livejournal.com/4613736.html?view=comments#comments
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02.12.2020 14:17 Ответить
Он где-то лежит, ест мёд и пьёт аспирин,
И вот ты идёшь на вечеринку один (с)
Путін може бути серйозно хворим, - західні ЗМІ - Цензор.НЕТ 7824
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02.12.2020 14:17 Ответить
Ну что же - это отличные новости! Надеюсь педофил-путин скоро сдохнет, а непонятное территориальное образование с чудным названием "россия" распадется и перестанет существовать. Мокселям и мокшанам пора обратно в свои болота и мещерские леса.
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02.12.2020 14:32 Ответить
Дайте ему селедки!
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02.12.2020 14:43 Ответить
я би думав про те що будь який москальский недогітлєр задля легітимізації свого правління розпочинав бійню. І дай боже, щоб це не була Україна з її обісцяним зєзєзєнтом.
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02.12.2020 14:50 Ответить
Может быть болен, а может и не быть. 50/50.
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02.12.2020 14:53 Ответить
На эту тему:
https://www.youtube.com/watch?v=QdgxUiskzPo Иностранный агент. Беседа с журналистом и социологом Игорем Яковенко
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02.12.2020 15:26 Ответить
дай Бог - перекинется в след. году
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02.12.2020 16:23 Ответить
Да здоров он как бык, не надо строить иллюзии на его кончине, надо усиливать санкции и всестороннее давление. Ведь если Путин тихо уйдет то на его место придет скотина ни чем не лучшая, а может быть и похлеще ещё.
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02.12.2020 16:43 Ответить
Тоже мне новость. Там 146% населения больные.
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02.12.2020 18:06 Ответить
советские, так скажем
у нас чуть меньше
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02.12.2020 20:44 Ответить
Не-не. Не гоните - ***** не должно подохнуть, пока Байден не ****** всю *********, как обещал. Бо ща эта мразь сдохнет и московиты опять пропетляют, ибо толерастам её станет жалко...
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02.12.2020 18:59 Ответить
Так это обычное дело для мордора, а дожимать его до аннигиляции не будут, т.к. боятся попадалова ядреных боеголовок в еще более неконтролируемые руки.
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02.12.2020 20:15 Ответить
***** перед смертью должно серьезно помучиться.
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02.12.2020 19:49 Ответить
Безусловно ***** болен и не только Паркинсоном. В феврале ему сделали операцию на кишечнике, более подробно об этом можно прочитать на телеграмм канала Генерал СВР ( от 18 ноября). В ряде СМИ и особенно на этом канале в последние месяцы идет целенаправленный слив инфы о здоровье Хутина. Можете не верить, это ваше право, но это уже Очевидность - Хутин уйдет в 21 году или его уйдут. Альфа тухнет, а свято место пусто не бывает. И чем дольше ОНо будет разыгрывать полноценного Президента тем хуже для РФ.
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02.12.2020 20:25 Ответить
Как телеграм канал называется?
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02.12.2020 21:13 Ответить
Генерал СВР

Генерал СВР, инсайд, воспоминания, мемуары наш аккаунт в Twitter @generalsvr
наша почта [email protected]

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03.12.2020 06:38 Ответить
Спасибо!
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03.12.2020 23:38 Ответить
нема за що, прошу.)
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04.12.2020 07:33 Ответить
который из них?
это говорящая голова конторы всего лишь... ни идей, ни убеждений, ни веры у него никакой
аналитический отдел там все решает
читайте Суворова
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02.12.2020 20:43 Ответить
Дуже, ДУЖЕ сподіваємося на невиліковну ************, яка призведе до фатального кінця. Причому якнайшвидше.
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02.12.2020 21:04 Ответить
Хорошо бы но попахивает фейком, а по поводу преклонного возраста это уже явно перегнули тот же Байден старше на целых 10 лет, и он только избрался..
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02.12.2020 21:17 Ответить
Не переживайте. В россии двойников еще лет на двадцать хватит. Так , что он живее всех живых.
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02.12.2020 21:55 Ответить
ху...ло должно сдохнуть в муках. а по смерти, сразу отправиться в персональный "рай" РПЦ, то есть по нашему в геенну огненную (или ад). черти его ужэ там серьезно заждались
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02.12.2020 22:29 Ответить
Они ленину спокойно отойти в тот мир не дают. А этот так вовсе займет мавзолей. Вот когда обнулится по настоящему, вот тогда баста. Осталось досидеть еще лет 40+-
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02.12.2020 22:29 Ответить
сагласин шоб ху...ло положили в мавзалей ужэ завтра. можна даже еще сегодня ...
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02.12.2020 22:30 Ответить
нехай здихає в корчах, муках та якомога довше.
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03.12.2020 06:32 Ответить
Все продвинутые блогеры давно знают кремлевские хитрости и на РАБссии минимум 8 Путлеров...Путін може бути серйозно хворим, - західні ЗМІ - Цензор.НЕТ 9118
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02.12.2020 22:34 Ответить
нехай падохнут, и срыгнут в ад все восемь
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02.12.2020 22:38 Ответить
Та не тільки блогери це знають. Ті ж ЗМІ, як і всі керівники держав. А інформація західних таблоїдів - Daily Mail, The Sun, NY Post, BBC може свідчити про те, що в московії режим кукловодів спектаклю під назвою "путін" готується перейти до втілення іншого сюжету.
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02.12.2020 23:58 Ответить
А я бы сказал более деликатно и дипломатично, чем западные СМИ - "Путин может дожить до Нового 2021-го года"....
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02.12.2020 22:37 Ответить
но лучше пусть он этого не делает
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02.12.2020 22:46 Ответить
"...но это не точно" )))0))0)))
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03.12.2020 00:31 Ответить
Путін може бути серйозно хворим, - західні ЗМІ - Цензор.НЕТ 6979 челюсти у всех разные,одна мордатая скуластая другая худая что морковка,третьья среднего размера,а строение ушей у всех разное что отпечатки пальцев..
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02.12.2020 22:38 Ответить
многоликое ху...ло. заказывать в аду катёл на 8 персон
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02.12.2020 22:39 Ответить
Це одне й те саме ху#ло, не розганяйте кацапські фейки. Ботоксом можна змінити зовнішність як завгодно. Порівняйте фото голівудських зірок до та після. Почніть хоча б з Міккі Рурка.
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03.12.2020 00:43 Ответить
Путін може бути серйозно хворим, - західні ЗМІ - Цензор.НЕТ 7993Ельциных было аж 4
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02.12.2020 22:40 Ответить
Найцікавіше, це кадри останнього року офіційного життя Бориса Єльцина ( у нього в дитинстві на лівій руці були відірвані 2 пальці). На цих кадрах видно два пальці, яких не мало бути.
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03.12.2020 00:16 Ответить
Путлер уйдет до Инавгурации Байдена...,ставлю 1 доллар...
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02.12.2020 22:50 Ответить
Путін може бути серйозно хворим, - західні ЗМІ - Цензор.НЕТ 5381
паддержую. как же он хорошо в нем смотрится, сволочь! я придлагаю, нехай да инагурации Байдына не ждет
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02.12.2020 22:55 Ответить
Путін може бути серйозно хворим, - західні ЗМІ - Цензор.НЕТ 8249
как-то так
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02.12.2020 22:56 Ответить
Ну чем больна кремлёвская крыса? Ничем....Просто, у него шизофрения , усугублённая недолеченным сифилисом ....Может ещё и месяц протянуть....
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02.12.2020 23:02 Ответить
Путін може бути серйозно хворим, - західні ЗМІ - Цензор.НЕТ 340Андрей Андреевич Пионтковский говоррит что настоящий Путлер роддился в 1950 году,а не в ..52...
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02.12.2020 23:05 Ответить
Сидить кремлівський карлик живий та здоровий у своєму бункері та дулі всім показує. Не так давно десь бачила кадри з ним, то він праву руку не міг підняти, зовсім нею не ворушив, а потім взяв праву лівою та поклав на коліно, сховав під столом. Хоча на мордяці ознак інсульту я не помітила.
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03.12.2020 00:47 Ответить
О здоровье, преемнике и возможном будущем.
November 30, 2020 by @generalsvr
Дорогие подписчики и гости канала!
ТК "Незыгарь" возлагает надежды на то, "что ранний анонс президентского послания в начале 2021 года должен снять всякие разговоры об уходе Путина". Давайте разберем этот вопрос детально. То есть, предполагается, что Акела очередной раз заползет на гору и объявит, что он никуда не уходит, что он молод, красив и дерзок, что он, как и прежде, ещё много-много лет будет руководить страной. Постойте, не тот ли это Акела, который уже восемь месяцев избегает показываться на людях и опасается личных контактов? Не тот ли это Акела, который временами заговаривается, не помнит назначения предметов, иногда впадает в ступор и который сидит на антидепрессантах? Не тот ли это Акела, которому от Паркинсона непросто даже пошевелить правой рукой? Не тот ли это Акела, который и километр проходит с трудом? Не тот ли это Акела, который неумолимо проигрывает онкологии, несмотря на то, что на борьбу с ней брошены самые передовые научные разработки, включая экспериментальные методы лечения?
Вопрос даже не в том, что будет сказано в январском послании. Это вообще не меняет сути дела. Вопрос, что будет после НЕГО?
Объясним: предположим, в январском послании запускается процесс транзита, даже не важна форма, в России, где роль персоналий на первом месте, важно КОМУ??? Ротенбергу? Ковальчуку? Тимченко? Тихоновой? Шойгу? Патрушеву? Краснову? Бортникову? Или Кабаевой??? А может, Кривоногих? (Почему нет? Она уже ходит под охраной эскадры ВМФ.) Может Мишустин, которому сейчас из пальца высасывают рейтинг? Кто? Кто вместо НЕГО??? Нет никого, вокруг кого объединятся и за кем пойдут. Он уничтожил всё политическое поле и всех подмял под себя, заставив всех служить ему на благо и на укрепление его персональной власти. Сейчас для преемника, кем бы он ни был, нужна легенда, сравнимая с легендой вождя. Из чего её лепить? Опять, по старинке, взрывая дома и борясь с выдуманными врагами? Это надо быть полными идиотами, чтобы на такое решиться. Начинается третье десятилетие XXI века. Технологии на три головы шагнули дальше тех, что были в конце 90-х годов прошлого века. Любая попытка пустить в страну управляемый хаос будет разоблачена и, в лучшем случае, сметет власть, в худшем - закончится гражданской войной. Да и поздно уже лепить "легенду", времени мало, элиты слишком разношерстны, нет ни одной компромиссной для всех фигуры, на сегодня это уже абсолютно ясно.
Другой вариант: на январском послании он объявляет, что остаётся и ещё больше усиливается в своей власти. И вот на этом в принципе можно ставить точку.На этом фактически будет запущен крах системы. Увидев в лидере, а скрыть это будет НЕВОЗМОЖНО, слабеющего, больного человека, систему начнут буквально "рвать", как изнутри , так и снаружи. Борьба за власть в стране среди элитных группировок выползет наружу и никто уже не будет считаться с мнением лидера, борьба за власть станет борьбой не только за сохранение собственности, но и борьбой за жизнь и свободу. Слабый лидер не нужен, им пожертвуют как разменной монетой.
Кто будет исполнять приказы больного, невменяемого человека? Кто в это время будет командовать? Патрушев, Бортников, Колокольцев и Шойгу? Кто это? Кто их выбирал? Или, может, Сечин, которого президент назвал "Бздычем"? Кто-нибудь хочет, чтобы всем в стране руководил "Бздыч?" И это лишь малая часть вопросов.
Теперь внешние аспекты. Все рассказы "Тактика" о том, как опасно загонять крысу в угол, действуют, пока "крыса" молода и здорова. Как только все внешние игроки увидят, что старая и больная "крыса" сама себя загнала в угол, кто будет считаться с её интересами? Да никто! Все внешние игроки, также ждут январского обращения, и как только будет ясно, что старая, больная "крыса" решила умереть у себя в углу, но на троне, то на многих направлениях во внешней политики можно будет ставить крест. Рвать будут нещадно.
Высока вероятность того, что "Тактик" выберет остаться. Ну что же, выбрать вариант такого бесславного конца, вполне в его стиле.
Перспективы не сильно радужные, но есть силы, которые делают всё для того, чтобы власть в стране перешла к людям, которые не дадут привести к развалу. По нашему мнению, Россия должна развиваться демократическим путём, власть должна быть избранна российским народом на честных и свободных выборах. Те, кто будет избран на честных и свободных выборах, те и поведут страну, которую им доверит народ. Да, и так на всякий случай, честные и свободные выборы в России были пока только один раз - в июне 1991 года.
https://t.me/russica2/34539
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03.12.2020 06:40 Ответить
Я тільки не розумію, з якого дива 68 років називається =преклонньім возрастом= ?

Цікаво, що москалі придумають цього разц. Голову сушать з цим падлючим кдб-істом.
Це ж який похорон забацають своєму х**лу.
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03.12.2020 06:59 Ответить
из инетов (автор мне неизвестен) :
Поменяйте Вову в Мавзолее!
(Сотню лет лежит один мертвец)
Миру нужен тот, кто молодее
Замените Вову, наконец!
Но прошу вас: только ради Бога
Вы не перепутайте, друзья -
Не кладите Жирика дурного,
Ведь туда зайти будет нельзя
Прикопайте старого землёю -
Он - Советской Родины отец!
Нового вносите всей страною
Он давно, по-виду , не жилец
Пусть там вдоволь на него глазеют
Террорист и ФСБ-шный спец...
Поменяйте Вову в Мавзолее,
А иначе будет всем 3,14-здец.
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03.12.2020 12:48 Ответить
(c)"Сцарь на вид сморчок..
Башка с кулачок..
А злобности в ём..
Агромадный объем"



Путін може бути серйозно хворим, - західні ЗМІ - Цензор.НЕТ 2374
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04.12.2020 08:31 Ответить
Не удивительно, что болен. Столько крови на руках. Такое не отпускается просто так.
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27.01.2021 16:32 Ответить
В Гаагу, скотину!
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27.01.2021 19:12 Ответить
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