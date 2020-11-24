Песков объяснил, почему Путина пока нельзя прививать российской вакциной от COVID-19
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В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.
Как передает Цензор.НЕТ со ссыкой на УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, вакцинировался ли Путин от коронавируса, Песков сказал: "Президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым".
На вопрос, почему президент РФ пока не принял решение о вакцинации от коронавируса, представитель Кремля заявил, что в России пока не началась широкая вакцинация.
"В качестве добровольца глава государства не может принимать участие в вакцинации. Это невозможно", - сказал Песков.
"Президент не может использовать не сертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он (Путин) посчитает необходимым, он об этом сообщит", - подчеркнул он.
Песков подтвердил, что российская вакцина не прошла третью фазу испытания и вакцинация в РФ еще не началась.
Он отметил, что сегодня Путин примет участие в церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств и она будет проводится с "учетом новых реалий эпидемиологических".
По его словам, будут приниматься меры для соблюдения "эпидемиологической безопасности" для президента и глав дипломатических миссий.
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Исключить, что российская вакцина будет нормальной, вообще-то нельзя, но пока только в теории.
В фармацевтике существуют обязательные правила, любой препарат должен пройти четыре фазы клинических исследований, сначала на животных, потом на здоровых добровольцах (эта фаза является сравнительной, эффективность препарата проверяется при параллельном введении одной группе добровольцев препарата, а другой плацебо), затем исследуется безопасность и эффективность (начинается на второй фазе и продолжается на третьей) и только потом препарат, если все требования по безопасности и ожидаемой эффективности подтвердились, сертифицируется и получает разрешение на использование в медицинской практике.
Этот путь долгий и обычно длится несколько лет. Правда, в связи с форс-мажором по ковиду, ученые ищут пути ускорения этого пути.
Российская вакцина пока находится на второй фазе, будет ли она эффективна, безопасна и не будет ли от неё тяжелых побочных явлений, пока никто сказать не может, это еще не изучено.
Фактически эти пламенные пропагандисты российской вакцины в Украине предлагают нам всем стать добровольцами и поучаствовать во второй фаза клинического исследования, причем без сравнительных групп, что вообще-то нарушает все протоколы.
Надеюсь, они просто этого не понимают и по недомыслию предлагают украинцам стать фактически подопытными кроликами с неизвестным результатом от применения вакцины.
И да, все фазы клинического исследования всегда проводятся бесплатно.
Пока препарат не сертифицирован, его никто не имеет права пускать в продажу и применять в рутинной медицинской практике.
Вот такие дела.
Другой метаболизм. Лишняя хромосома.