Песков объяснил, почему Путина пока нельзя прививать российской вакциной от COVID-19

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссыкой на УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, вакцинировался ли Путин от коронавируса, Песков сказал: "Президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым".

На вопрос, почему президент РФ пока не принял решение о вакцинации от коронавируса, представитель Кремля заявил, что в России пока не началась широкая вакцинация.

"В качестве добровольца глава государства не может принимать участие в вакцинации. Это невозможно", - сказал Песков.

"Президент не может использовать не сертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он (Путин) посчитает необходимым, он об этом сообщит", - подчеркнул он.

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Песков подтвердил, что российская вакцина не прошла третью фазу испытания и вакцинация в РФ еще не началась.

Он отметил, что сегодня Путин примет участие в церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств и она будет проводится с "учетом новых реалий эпидемиологических".

По его словам, будут приниматься меры для соблюдения "эпидемиологической безопасности" для президента и глав дипломатических миссий.