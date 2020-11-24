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Песков объяснил, почему Путина пока нельзя прививать российской вакциной от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Песков объяснил, почему Путина пока нельзя прививать российской вакциной от COVID-19

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссыкой на УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, вакцинировался ли Путин от коронавируса, Песков сказал: "Президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым".

На вопрос, почему президент РФ пока не принял решение о вакцинации от коронавируса, представитель Кремля заявил, что в России пока не началась широкая вакцинация.

"В качестве добровольца глава государства не может принимать участие в вакцинации. Это невозможно", - сказал Песков.

"Президент не может использовать не сертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он (Путин) посчитает необходимым, он об этом сообщит", - подчеркнул он.

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Песков подтвердил, что российская вакцина не прошла третью фазу испытания и вакцинация в РФ еще не началась.

Он отметил, что сегодня Путин примет участие в церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств и она будет проводится с "учетом новых реалий эпидемиологических".

По его словам, будут приниматься меры для соблюдения "эпидемиологической безопасности" для президента и глав дипломатических миссий.
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Топ комментарии
+59
Пєсков пояснив, чому Путіна поки не можна щепити російською вакциною проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9422
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24.11.2020 15:17
+54
Секта свидетелей ************, ваш выход.
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24.11.2020 15:06
+51
Лучше бы Песков рассказал украинской вате, почему Медведчука "прививать" этой дрянью можно, а путлера нельзя Песков объяснил, почему Путина пока нельзя прививать российской вакциной от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2840
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24.11.2020 15:06
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Ху"лу уже прививки до фени. В кремле готовят новую куклу вместо дохлой. Нынешний клон похож на оригинал на троечку с минусом, следующий будет еще. Трудно воссоздать подобие мерзкого карлика. Свинособакам по барабану, лишь бы водка не дорожала.
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24.11.2020 17:01 Ответить
Это ответ идиотам в Украине,которые пропагандируют рашкину вакцину,типа рассея нам хочет помочь,а мы такие гадкие и противные,не хотим принять помощь..Рашка уже нам помогла в Крыму и на Донбассе.
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24.11.2020 17:29 Ответить
а пропагандируют это дебилы Мертвячук и Срабинович, аж пищат и собирают постановочные интервью на улицах!!! мечтают, чтобы украинцы еще больше заболели и померли.
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24.11.2020 17:36 Ответить
На Медведчук, ни Рабинович просто не понимают, как вообще проводится сертификация препаратов.
Исключить, что российская вакцина будет нормальной, вообще-то нельзя, но пока только в теории.
В фармацевтике существуют обязательные правила, любой препарат должен пройти четыре фазы клинических исследований, сначала на животных, потом на здоровых добровольцах (эта фаза является сравнительной, эффективность препарата проверяется при параллельном введении одной группе добровольцев препарата, а другой плацебо), затем исследуется безопасность и эффективность (начинается на второй фазе и продолжается на третьей) и только потом препарат, если все требования по безопасности и ожидаемой эффективности подтвердились, сертифицируется и получает разрешение на использование в медицинской практике.
Этот путь долгий и обычно длится несколько лет. Правда, в связи с форс-мажором по ковиду, ученые ищут пути ускорения этого пути.
Российская вакцина пока находится на второй фазе, будет ли она эффективна, безопасна и не будет ли от неё тяжелых побочных явлений, пока никто сказать не может, это еще не изучено.
Фактически эти пламенные пропагандисты российской вакцины в Украине предлагают нам всем стать добровольцами и поучаствовать во второй фаза клинического исследования, причем без сравнительных групп, что вообще-то нарушает все протоколы.
Надеюсь, они просто этого не понимают и по недомыслию предлагают украинцам стать фактически подопытными кроликами с неизвестным результатом от применения вакцины.
И да, все фазы клинического исследования всегда проводятся бесплатно.
Пока препарат не сертифицирован, его никто не имеет права пускать в продажу и применять в рутинной медицинской практике.
Вот такие дела.
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24.11.2020 18:17 Ответить
Да. Неизвестно как действует вакцина на рептилоидов.
Другой метаболизм. Лишняя хромосома.
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24.11.2020 17:53 Ответить
ахаха) царя травить нельзя, а холопов - можно!
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24.11.2020 18:25 Ответить
Не тільки можна, а й треба, особливо пенсіонерів які разоряют гасударство расєйскоє.
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24.11.2020 20:10 Ответить
..а "дустом"??
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24.11.2020 18:40 Ответить
Я знаю почему, потому что ждут нормальной вакциы из США
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24.11.2020 19:29 Ответить
так пуйло сам заявляв що вакцина чудова і дії протягом двох років. тож тестують вони її вже не перший рік.
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24.11.2020 19:48 Ответить
Так американці ж сказали, що мавпам не можна.
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24.11.2020 19:57 Ответить
***** не хоче вакцини призначеної для худоби та рюсіш швайне.
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24.11.2020 20:08 Ответить
На Медведчуке испытывали, что ли? Он месяц назад говорил, что вакцинировался!
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24.11.2020 20:43 Ответить
Мертветчук моцковський расходний матєріял)
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24.11.2020 22:05 Ответить
Так ,,Новичок,, жэ прошол все испытания и сертифицирован.
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24.11.2020 22:30 Ответить
Пєсков пояснив, чому Путіна поки не можна щепити російською вакциною проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 603
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24.11.2020 23:09 Ответить
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