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Зарплату медработников могут привязать к прожиточному минимуму, - Степанов

Зарплату медработников могут привязать к прожиточному минимуму, - Степанов

В Минздраве подготовили законопроект, который устанавливает минимальную заработную плату медиков, привязанную к прожиточному минимуму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На прошлой неделе я своим коллегам из правительства направил на подпись соответствующий законопроект, подготовленный Минздравом, который устанавливает минимальную заработную плату и закрепляет ее в законе, которая будет привязана к прожиточному минимуму", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, такой законопроект должен стать законом, и в Украине должны быть установлены минимальные зарплаты, которые выплачивают медикам.

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Топ комментарии
+7
привяжите лучше свои зарплаты к минимальны и не более прожиточного минимума...
а то как судье-прокурору от 100 000 грн так находятся деньги...а как медику так по-минимуму... чтоб не сдох (пардон)
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16.12.2020 11:10
+5
Лучше привязать к минимальной пенсии, причем за 2000 год, а ещё лучше вообще не платить- сами мол выбрали такую профессию, клятва мол и вообще, нахрена медикам зарплата чёт больные принесут, а похарчеваться можете и в больничной столовке, да и жить на работе- всех экономия, и всегда при деле- светя другим сгораю сам )))
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16.12.2020 11:29
+2
Що воно меле .Здається для працюючих прожитковий трохи більше 2 тисяч *
.Вже було 4 т.баксів для вчителів .
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16.12.2020 11:05
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Що воно меле .Здається для працюючих прожитковий трохи більше 2 тисяч *
.Вже було 4 т.баксів для вчителів .
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16.12.2020 11:05 Ответить
Все правильно: 50% від мінімума буде в самий раз.
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16.12.2020 11:31 Ответить
Зарплату медпрацівників можуть прив'язати до прожиткового мінімуму, - Степанов - Цензор.НЕТ 8929
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16.12.2020 11:55 Ответить
Да ее просто надо приравнять к зарплате автодорожников
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16.12.2020 11:06 Ответить
Не обижайте автодорожников! У них хватает ума самим регулировать свою ЗП
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16.12.2020 11:08 Ответить
привяжите лучше свои зарплаты к минимальны и не более прожиточного минимума...
а то как судье-прокурору от 100 000 грн так находятся деньги...а как медику так по-минимуму... чтоб не сдох (пардон)
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16.12.2020 11:10 Ответить
К зарплате врача в той-же Польше привяжите, бо будем врачей из Афганистана выписывать.
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16.12.2020 11:16 Ответить
Привяжіть собі самі знаєте до чого, пане Степанов...
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16.12.2020 11:18 Ответить
Знайшов, до чого прив'язати ))) Думав-думав... )))
Через рік-два взагалі країну без лікарів залишите. Скільки можна дурака валяти із зарплатою, якої вистачає на громадський транспорт.
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16.12.2020 11:24 Ответить
Лучше привязать к минимальной пенсии, причем за 2000 год, а ещё лучше вообще не платить- сами мол выбрали такую профессию, клятва мол и вообще, нахрена медикам зарплата чёт больные принесут, а похарчеваться можете и в больничной столовке, да и жить на работе- всех экономия, и всегда при деле- светя другим сгораю сам )))
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16.12.2020 11:29 Ответить
Напомню Степанову, согласно закону зарплата медработников должна рассчитываться от средней по промышленности, но! Как в 2005м при Юще это заблокировали и блокируют из года постановлением кряду, так оно и продолжиться
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16.12.2020 11:34 Ответить
У этой власти барыг все в будущем времени. Кроме своего кармана. и кармана своего хозяина. Там потоки не иссякают.
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16.12.2020 11:45 Ответить
Лучше привязать всю ЗЕшваль верёвкой к деревьям.....за шею
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16.12.2020 11:54 Ответить
Зебил себя уже привязал к минималке
Зарплату медпрацівників можуть прив'язати до прожиткового мінімуму, - Степанов - Цензор.НЕТ 166
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16.12.2020 11:58 Ответить
 
 