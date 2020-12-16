Зарплату медработников могут привязать к прожиточному минимуму, - Степанов
В Минздраве подготовили законопроект, который устанавливает минимальную заработную плату медиков, привязанную к прожиточному минимуму.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"На прошлой неделе я своим коллегам из правительства направил на подпись соответствующий законопроект, подготовленный Минздравом, который устанавливает минимальную заработную плату и закрепляет ее в законе, которая будет привязана к прожиточному минимуму", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, такой законопроект должен стать законом, и в Украине должны быть установлены минимальные зарплаты, которые выплачивают медикам.
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+7 Вася Шевченко f77d76ba
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.Вже було 4 т.баксів для вчителів .
а то как судье-прокурору от 100 000 грн так находятся деньги...а как медику так по-минимуму... чтоб не сдох (пардон)
Через рік-два взагалі країну без лікарів залишите. Скільки можна дурака валяти із зарплатою, якої вистачає на громадський транспорт.