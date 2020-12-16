Зарплату медпрацівників можуть прив'язати до прожиткового мінімуму, - Степанов
У МОЗ підготували законопроєкт, який встановлює мінімальну заробітну плату медиків, прив'язану до прожиткового мінімуму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Минулого тижня я своїм колегам з уряду направив на підпис відповідний законопроєкт, підготовлений Міністерством охорони здоров'я, який встановлює мінімальну заробітну плату і закріплює її в законі, яка буде прив'язана до прожиткового мінімуму", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, такий законопроєкт має стати законом, і в Україні мають бути встановлені мінімальні зарплати, які виплачують медикам.
Топ коментарі
+7 Вася Шевченко f77d76ba
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+5 Fedor Skrepnuy
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.Вже було 4 т.баксів для вчителів .
а то как судье-прокурору от 100 000 грн так находятся деньги...а как медику так по-минимуму... чтоб не сдох (пардон)
Через рік-два взагалі країну без лікарів залишите. Скільки можна дурака валяти із зарплатою, якої вистачає на громадський транспорт.