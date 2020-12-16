УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9098 відвідувачів онлайн
Новини
23 378 14
МОЗ (5362) прожитковий мінімум (119) лікарі (1269) Степанов Максим (2195) зарплата (2212)

Зарплату медпрацівників можуть прив'язати до прожиткового мінімуму, - Степанов

Зарплату медпрацівників можуть прив'язати до прожиткового мінімуму, - Степанов

У МОЗ підготували законопроєкт, який встановлює мінімальну заробітну плату медиків, прив'язану до прожиткового мінімуму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Минулого тижня я своїм колегам з уряду направив на підпис відповідний законопроєкт, підготовлений Міністерством охорони здоров'я, який встановлює мінімальну заробітну плату і закріплює її в законі, яка буде прив'язана до прожиткового мінімуму", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, такий законопроєкт має стати законом, і в Україні мають бути встановлені мінімальні зарплати, які виплачують медикам.

Також читайте: Компенсації від держави отримали лише два десятки з 236 сімей померлих через COVID медиків, - Bihus.Info. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
привяжите лучше свои зарплаты к минимальны и не более прожиточного минимума...
а то как судье-прокурору от 100 000 грн так находятся деньги...а как медику так по-минимуму... чтоб не сдох (пардон)
показати весь коментар
16.12.2020 11:10
+5
Лучше привязать к минимальной пенсии, причем за 2000 год, а ещё лучше вообще не платить- сами мол выбрали такую профессию, клятва мол и вообще, нахрена медикам зарплата чёт больные принесут, а похарчеваться можете и в больничной столовке, да и жить на работе- всех экономия, и всегда при деле- светя другим сгораю сам )))
показати весь коментар
16.12.2020 11:29
+2
Що воно меле .Здається для працюючих прожитковий трохи більше 2 тисяч *
.Вже було 4 т.баксів для вчителів .
показати весь коментар
16.12.2020 11:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що воно меле .Здається для працюючих прожитковий трохи більше 2 тисяч *
.Вже було 4 т.баксів для вчителів .
показати весь коментар
16.12.2020 11:05 Відповісти
Все правильно: 50% від мінімума буде в самий раз.
показати весь коментар
16.12.2020 11:31 Відповісти
Зарплату медпрацівників можуть прив'язати до прожиткового мінімуму, - Степанов - Цензор.НЕТ 8929
показати весь коментар
16.12.2020 11:55 Відповісти
Да ее просто надо приравнять к зарплате автодорожников
показати весь коментар
16.12.2020 11:06 Відповісти
Не обижайте автодорожников! У них хватает ума самим регулировать свою ЗП
показати весь коментар
16.12.2020 11:08 Відповісти
привяжите лучше свои зарплаты к минимальны и не более прожиточного минимума...
а то как судье-прокурору от 100 000 грн так находятся деньги...а как медику так по-минимуму... чтоб не сдох (пардон)
показати весь коментар
16.12.2020 11:10 Відповісти
К зарплате врача в той-же Польше привяжите, бо будем врачей из Афганистана выписывать.
показати весь коментар
16.12.2020 11:16 Відповісти
Привяжіть собі самі знаєте до чого, пане Степанов...
показати весь коментар
16.12.2020 11:18 Відповісти
Знайшов, до чого прив'язати ))) Думав-думав... )))
Через рік-два взагалі країну без лікарів залишите. Скільки можна дурака валяти із зарплатою, якої вистачає на громадський транспорт.
показати весь коментар
16.12.2020 11:24 Відповісти
Лучше привязать к минимальной пенсии, причем за 2000 год, а ещё лучше вообще не платить- сами мол выбрали такую профессию, клятва мол и вообще, нахрена медикам зарплата чёт больные принесут, а похарчеваться можете и в больничной столовке, да и жить на работе- всех экономия, и всегда при деле- светя другим сгораю сам )))
показати весь коментар
16.12.2020 11:29 Відповісти
Напомню Степанову, согласно закону зарплата медработников должна рассчитываться от средней по промышленности, но! Как в 2005м при Юще это заблокировали и блокируют из года постановлением кряду, так оно и продолжиться
показати весь коментар
16.12.2020 11:34 Відповісти
У этой власти барыг все в будущем времени. Кроме своего кармана. и кармана своего хозяина. Там потоки не иссякают.
показати весь коментар
16.12.2020 11:45 Відповісти
Лучше привязать всю ЗЕшваль верёвкой к деревьям.....за шею
показати весь коментар
16.12.2020 11:54 Відповісти
Зебил себя уже привязал к минималке
Зарплату медпрацівників можуть прив'язати до прожиткового мінімуму, - Степанов - Цензор.НЕТ 166
показати весь коментар
16.12.2020 11:58 Відповісти
 
 