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Рада поддержала законопроект об электронных коммуникациях

Рада поддержала законопроект об электронных коммуникациях

Верховная Рада поддержала в целом доработанный с предложениями президента законопроект №3014 об электронных коммуникациях.

Как передает корреспонент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 228 народных депутатов.

Заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко сообщил, что комитете учел в тексте закона предложения президента.

"Это один из тех законов, которые ожидает Евросоюз. Закон подтверждает намерения Украины к вступлению в Евросоюз и принятие которого необходимо для выполнения соглашения между Украиной и Европейским Союзом", - сказал Федиенко.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский не подписал законопроект № 3014 об электронных коммуникациях, направив его на доработку.

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Лучше бы навели порядок с обращениями электронкой. С регистрацией и вхолдящим номером.
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16.12.2020 12:32 Ответить
Прицьому законі обженемо цілий світ по якості інткрнета і мобільних послугах
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16.12.2020 14:37 Ответить
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