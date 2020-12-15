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Минобороны (9042) коммуникация (34) Бутусов Юрий (4250)

Коммуникация Минобороны с Бутусовым - "на уровне карантинных мемчиков "Эпицентра"", - Биденко

Коммуникация Минобороны с Бутусовым -

Министерство обороны во время скандала с приглашением на работу Юрия Бутусова потеряло из виду стратегическую цель коммуникации и потому проиграло.

Об этом пишет в Фейсбуке специалист по репутационному менеджменту и антикризисным коммуникациям Сергей Биденко, информирует Цензор.НЕТ.

Коммуникацию Минобороны с Бутусовым он назвал "феерически абсурдной".

"Если рассматривать этот кейс как репутационно-антикризисный, то хотелось бы, чтобы инициаторы этой истории помнили, как важно держать в фокусе стратегические приоритеты. Может казаться, что нужно выйти из кризиса любой ценой, ведь организация уже испытывает серьезные потери. Однако, если после победы над кризисом вокруг вашей организации будет "выжженная земля", это не ок", - написал Биденко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в мой адрес, - Бутусов

Он подчеркнул, что необходимо всегда помнить, для кого ты работаешь, и держать в уме идеальный вариант завершения кризиса.

"В этом поможет вопрос "Что должны думать о компании наши стейкхолдеры после кризиса?". Если вы задумаетесь над ним, то убедитесь, что на первый план выходят такие понятия, как профессионализм, порядочность, справедливость, ответственность", - подчеркнул эксперт.

"Но пока коммуникация такого мощного министерства держится на уровне карантинных мемчиков "Эпицентра"..." - подытожил он.

Также на Цензор.НЕТ: Создана система влияния на президента Зеленского для того, чтобы россияне могли защищать свои интересы в Украине, - Бутусов. ВИДЕО

Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.

11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".

Коммуникация Минобороны с Бутусовым - на уровне карантинных мемчиков Эпицентра, - Биденко 01
Коммуникация Минобороны с Бутусовым - на уровне карантинных мемчиков Эпицентра, - Биденко 02

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Топ комментарии
+13
Если убрать птичий язык бородатых мальчиков, то "многаслов" сводится к заголовку.

А еще проще:
Министерство обороны с наездом на Бутусова обосралось и нажило себе еще больше врагов в СМИ.
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15.12.2020 17:21
+8
только хотел написать - вместо заумного многословного анализа и обоснования своего словоблудия можно ж коротко написать - не догадывались мудаки даже на ком захотели пропиариться))) и уделались по самую каёмку от фуражки ))))
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15.12.2020 17:29
+6
Эпоха Гідності перейшла в епоху мємчиків та відосиків.
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15.12.2020 17:19
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Правила форума Совет форумчан
Эпоха Гідності перейшла в епоху мємчиків та відосиків.
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15.12.2020 17:19 Ответить
Минобороны аниматоры в Кинопродукции , а режисер вышел из Запоя ,в оператора руки Трясутся , - Вот и Результат.Не тем занимаетесь господа , не тем.Когда в это время солдаты стоят на рубежах, а не на Границе.
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15.12.2020 17:20 Ответить
Если убрать птичий язык бородатых мальчиков, то "многаслов" сводится к заголовку.

А еще проще:
Министерство обороны с наездом на Бутусова обосралось и нажило себе еще больше врагов в СМИ.
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15.12.2020 17:21 Ответить
только хотел написать - вместо заумного многословного анализа и обоснования своего словоблудия можно ж коротко написать - не догадывались мудаки даже на ком захотели пропиариться))) и уделались по самую каёмку от фуражки ))))
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15.12.2020 17:29 Ответить
Автор генерує сенси.
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15.12.2020 17:33 Ответить
ну як би...більше самолюбується ))))
тим паче його ніхто не питав...та й не знав до цього ))))
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15.12.2020 17:36 Ответить
Пока что "младший ефрейтор" Бутусов уделал, как ребенка, ЗЕленого министра обороны Тарана (бывшего под следствием за госизмену, кстати).
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15.12.2020 17:32 Ответить
Але більше це скидається на: «Мужик на барина сердился, а барин то, и не знал, ни х...»...
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15.12.2020 18:16 Ответить


В июле 2015-го об этом сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.

В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (Государственная измена)".
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15.12.2020 17:37 Ответить
У Бутусова было правильное предложение - пообщаться с министром в Раде - пусть бы весь народ послушал "народного" избранника.
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15.12.2020 17:25 Ответить
Народ і навіть "народ" тарана не вибирав. Він зелоховий ізбраннік.
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15.12.2020 17:35 Ответить
А кто народный избранник?
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15.12.2020 17:36 Ответить
Поматросили и бросили.
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15.12.2020 17:33 Ответить
Тарана?
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15.12.2020 17:34 Ответить
"Если рассматривать этот кейс как репутационно-антикризисный, то хотелось бы,....Источник: https://censor.net/ru/n3237096»

Ще б ото би знати, що мав на увазі автор, вживаючи на рюзьгє їзигє слово кейс.
Бо, згідно рускамана їзига:
«Слово Кейс (англ. Case) в русском языке означает, как минимум, две вещи:

1. Кейс это небольшой деловой чемоданчик для документов и книг, который любят таскать с собой студенты, врачи, бизнесмены и прочие люди деловых профессий.
2. «Кейс» это случай из практики, который наглядно демонстрирует какую-либо теорию. Рассмотрение и изучение случаев из практики (кейсов) входит в программу обучения практически по всем современным академическим дисциплинам. Особенно важным изучение кейсов является в медицине, юриспруденции и маркетинге.»



А от, "Что должны думать о компании наши стейкхолдеры после кризиса?" Источник: https://censor.net/ru/n3237096»



Дєйствітєльно, а что должньі думать их стейкхолдеры ?
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15.12.2020 17:35 Ответить
"вживаючи на рюзьгє їзигє слово кейс"

Автор взагалі-то писав українською.
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15.12.2020 17:37 Ответить
А Цензор вперто перекладає на рюзьгє.
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15.12.2020 17:42 Ответить
український Цензор нічого не перекладає - це ти сам заходиш на кацапомовний варіант Цензора
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15.12.2020 18:16 Ответить
Бро, не треба мене дурити, я, ще не п'яний.
1. В оригіналі кріейтор користувався українською.
2. На рюзьге його переклали (якого біса ?!) в редації Цензора .
3. Порівняй інформацію на УКР і РУС.
На РУС, новинна інформація випереджає УКР мало не на годину. А бува, що на УКР взагалі інформація, що подана на РУС, відсутня.
4. УКР на Цензорі, це мова ІІ сорту.
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15.12.2020 18:34 Ответить
Не уверен, что "кейсы" и "стейкхолдеры" - это больше украинский язык, чем русский. У обоих терминов есть вполне простые и понятные эквиваленты в обоих языках.

Это вобще не язык, а жалкое подражание недоразвитых, типа как Голохвастов про центр тяжести тела вещал.
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15.12.2020 17:43 Ответить
«Понти. Галімиє понти.»
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15.12.2020 17:48 Ответить
Кажуть, що самий цимес першої кіноверсії «За двома зайцями», те, що вона була українською мовою. І от, мекання Голохвостого на рюзьгє їзикє, (в україномовному середовищі) надавало неповторного шарму цьому шедевру.
Але рюзьгє агітпроп таки допетрав, і повєлєл «унічтожить малоросскій варіант, как уніжающій общєпонятньій язьік».
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15.12.2020 17:56 Ответить
Також кажуть, що Борисову дуже складно було розмовляти українською хоча б на рівні суржика.
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15.12.2020 18:03 Ответить
Борисов?
WTF?
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15.12.2020 18:11 Ответить
Комунікація Міноборони з Бутусовим - "на рівні карантинних мемчиків "Епіцентру"", - Біденко - Цензор.НЕТ 1029
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15.12.2020 18:15 Ответить
Рукалитцо !
Фейспалм !
Так, у мене великий факап, щодо сінєматографа.
От якось воно, вєлічайшее по словам Лєніна із іскусств для пролєтаріата (вместо опіума) осталось в сторонє від моїх інтересів і уподобань.
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15.12.2020 18:20 Ответить
"Бесовская радость - этот ваш синематограф".
Гибель Империи.
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15.12.2020 18:27 Ответить
Це шоу для тих, кому важко дається грамота.
Большевікам повезло.
І взагалі, без Йосипа Тимченка і братів Люмьєр, як би ще вдалось Лєніну обдурити цілу імперію. Та й сам совок, це багато в чому алхімічний продукт целулоїдної стрічки і колоїдного срібла
Та й зараз відосікі теж рулять.
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15.12.2020 18:41 Ответить
Во время войны главнокомандующий ВСУ четыреждыуклонист, а министр обороны ВСУ : Генерал Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015 . Украинцев это напрягает.
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15.12.2020 17:37 Ответить
Украинцев напрягает. А зебилам нечего напрягать.
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15.12.2020 17:40 Ответить
"Но пока коммуникация такого мощного министерства держится на уровне карантинных мемчиков "Эпицентра"..." - подытожил он.Источник: https://censor.net/ru/n3237096 впрочем как и все остальное в коЗЕляндии
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15.12.2020 17:48 Ответить
Нашел, с кем связываться. У чиновников (а МОУ - это чиновники и паркетные штафирки) всегда куча отмазок на ровном месте.
=======
А ще номер документу, що посвідчує рівень володіння українською мовою, не вимагади?
Нє?
Так все попереду.
Обов'язкова вимога для державної служби.
А атестаційні комісії, що проводили такі екзамени, в 2019-му році ліквідували.
Тобто, єдиний варіант - знайти старий університетський диплом. Але до ноього повинна бути спеціальна вкладка, що студент закінчив курс української мови.
Нема такого документу - все. Фініш. Чи їхати в альма матер (25 років після випуску) та домовлятися, щоб видали такого папірця.
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15.12.2020 18:04 Ответить
Вові і його команді не звикати до постійних провалів і ганьби.
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15.12.2020 18:58 Ответить
Нв сегодня минобороны - савок беспросветный. Ну не может чиновник быть умным. НЕ МОЖЕТ. Хотите что то угробить - поручите чиновнику, а сегодня кому то из слуг 95 квартала. Эти быстрее справятся.
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15.12.2020 21:05 Ответить
 
 