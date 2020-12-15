Коммуникация Минобороны с Бутусовым - "на уровне карантинных мемчиков "Эпицентра"", - Биденко

Министерство обороны во время скандала с приглашением на работу Юрия Бутусова потеряло из виду стратегическую цель коммуникации и потому проиграло.

Об этом пишет в Фейсбуке специалист по репутационному менеджменту и антикризисным коммуникациям Сергей Биденко, информирует Цензор.НЕТ.

Коммуникацию Минобороны с Бутусовым он назвал "феерически абсурдной".

"Если рассматривать этот кейс как репутационно-антикризисный, то хотелось бы, чтобы инициаторы этой истории помнили, как важно держать в фокусе стратегические приоритеты. Может казаться, что нужно выйти из кризиса любой ценой, ведь организация уже испытывает серьезные потери. Однако, если после победы над кризисом вокруг вашей организации будет "выжженная земля", это не ок", - написал Биденко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в мой адрес, - Бутусов

Он подчеркнул, что необходимо всегда помнить, для кого ты работаешь, и держать в уме идеальный вариант завершения кризиса.

"В этом поможет вопрос "Что должны думать о компании наши стейкхолдеры после кризиса?". Если вы задумаетесь над ним, то убедитесь, что на первый план выходят такие понятия, как профессионализм, порядочность, справедливость, ответственность", - подчеркнул эксперт.

"Но пока коммуникация такого мощного министерства держится на уровне карантинных мемчиков "Эпицентра"..." - подытожил он.

Также на Цензор.НЕТ: Создана система влияния на президента Зеленского для того, чтобы россияне могли защищать свои интересы в Украине, - Бутусов. ВИДЕО

Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.

11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".



