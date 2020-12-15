Коммуникация Минобороны с Бутусовым - "на уровне карантинных мемчиков "Эпицентра"", - Биденко
Министерство обороны во время скандала с приглашением на работу Юрия Бутусова потеряло из виду стратегическую цель коммуникации и потому проиграло.
Об этом пишет в Фейсбуке специалист по репутационному менеджменту и антикризисным коммуникациям Сергей Биденко, информирует Цензор.НЕТ.
Коммуникацию Минобороны с Бутусовым он назвал "феерически абсурдной".
"Если рассматривать этот кейс как репутационно-антикризисный, то хотелось бы, чтобы инициаторы этой истории помнили, как важно держать в фокусе стратегические приоритеты. Может казаться, что нужно выйти из кризиса любой ценой, ведь организация уже испытывает серьезные потери. Однако, если после победы над кризисом вокруг вашей организации будет "выжженная земля", это не ок", - написал Биденко.
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Он подчеркнул, что необходимо всегда помнить, для кого ты работаешь, и держать в уме идеальный вариант завершения кризиса.
"В этом поможет вопрос "Что должны думать о компании наши стейкхолдеры после кризиса?". Если вы задумаетесь над ним, то убедитесь, что на первый план выходят такие понятия, как профессионализм, порядочность, справедливость, ответственность", - подчеркнул эксперт.
"Но пока коммуникация такого мощного министерства держится на уровне карантинных мемчиков "Эпицентра"..." - подытожил он.
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Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.
10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.
11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".
Пожалуйста, подождите...
А еще проще:
Министерство обороны с наездом на Бутусова обосралось и нажило себе еще больше врагов в СМИ.
тим паче його ніхто не питав...та й не знав до цього ))))
В июле 2015-го об этом сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.
В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (Государственная измена)".
Ще б ото би знати, що мав на увазі автор, вживаючи на рюзьгє їзигє слово кейс.
Бо, згідно рускамана їзига:
«Слово Кейс (англ. Case) в русском языке означает, как минимум, две вещи:
1. Кейс это небольшой деловой чемоданчик для документов и книг, который любят таскать с собой студенты, врачи, бизнесмены и прочие люди деловых профессий.
2. «Кейс» это случай из практики, который наглядно демонстрирует какую-либо теорию. Рассмотрение и изучение случаев из практики (кейсов) входит в программу обучения практически по всем современным академическим дисциплинам. Особенно важным изучение кейсов является в медицине, юриспруденции и маркетинге.»
А от, "Что должны думать о компании наши стейкхолдеры после кризиса?" Источник: https://censor.net/ru/n3237096»
Дєйствітєльно, а что должньі думать их стейкхолдеры ?
Автор взагалі-то писав українською.
1. В оригіналі кріейтор користувався українською.
2. На рюзьге його переклали (якого біса ?!) в редації Цензора .
3. Порівняй інформацію на УКР і РУС.
На РУС, новинна інформація випереджає УКР мало не на годину. А бува, що на УКР взагалі інформація, що подана на РУС, відсутня.
4. УКР на Цензорі, це мова ІІ сорту.
Это вобще не язык, а жалкое подражание недоразвитых, типа как Голохвастов про центр тяжести тела вещал.
Але рюзьгє агітпроп таки допетрав, і повєлєл «унічтожить малоросскій варіант, как уніжающій общєпонятньій язьік».
WTF?
Фейспалм !
Так, у мене великий факап, щодо сінєматографа.
От якось воно, вєлічайшее по словам Лєніна із іскусств для пролєтаріата (вместо опіума) осталось в сторонє від моїх інтересів і уподобань.
Гибель Империи.
Большевікам повезло.
І взагалі, без Йосипа Тимченка і братів Люмьєр, як би ще вдалось Лєніну обдурити цілу імперію. Та й сам совок, це багато в чому алхімічний продукт целулоїдної стрічки і колоїдного срібла
Та й зараз відосікі теж рулять.
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А ще номер документу, що посвідчує рівень володіння українською мовою, не вимагади?
Нє?
Так все попереду.
Обов'язкова вимога для державної служби.
А атестаційні комісії, що проводили такі екзамени, в 2019-му році ліквідували.
Тобто, єдиний варіант - знайти старий університетський диплом. Але до ноього повинна бути спеціальна вкладка, що студент закінчив курс української мови.
Нема такого документу - все. Фініш. Чи їхати в альма матер (25 років після випуску) та домовлятися, щоб видали такого папірця.