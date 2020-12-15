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Міноборони (7021) комунікація (28) Бутусов Юрій (3481)

Комунікація Міноборони з Бутусовим - "на рівні карантинних мемчиків "Епіцентру"", - Біденко

Комунікація Міноборони з Бутусовим -

Міністерство оборони під час скандалу із запрошенням на роботу Юрія Бутусова випустило з уваги стратегічну мету комунікації і тому програло.

Про це пише у фейсбуці фахівець з репутаційного менеджменту та антикризових комунікацій Сергій Біденко, інформує Цензор.НЕТ.

Комунікацію Міноборони з Бутусовим він назвав "феєрично абсурдною".

"Якщо розглядати цей кейс як репутаційно-антикризовий, то хотілося б, щоб ініціатори цієї історії пам’ятали, як важливо тримати у фокусі стратегічні пріоритети. Може видаватися, що потрібно вийти з кризи за будь-яку ціну, адже організація вже зазнає серйозних втрат. Проте, якщо після перемоги над кризою навколо вашої організації буде "випалена земля", це не ОК", - написав Біденко.

Він підкреслив, що необхідно завжди пам'ятати, для кого ти працюєш, і тримати в умі ідеальний варіант завершення кризи.

Також читайте: Буду змушений подавати до суду на Міноборони та вимагати офіційних вибачень і видалення образ на мою адресу, - Бутусов

"У цьому допоможе запитання "Що повинні думати про компанію наші стейкхолдери після кризи?". Якщо ви замислитеся над ним, то переконаєтеся, що на перший план виходять такі поняття, як професіоналізм, порядність, справедливість, відповідальність", - підкреслив експерт.

"Але наразі комунікація такого потужного міністерства тримається на рівні карантинних мемчиків "Епіцентру"..." - підсумував він.

Комунікація Міноборони з Бутусовим - на рівні карантинних мемчиків Епіцентру, - Біденко 01
Комунікація Міноборони з Бутусовим - на рівні карантинних мемчиків Епіцентру, - Біденко 02

Автор: 
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Топ коментарі
+13
Если убрать птичий язык бородатых мальчиков, то "многаслов" сводится к заголовку.

А еще проще:
Министерство обороны с наездом на Бутусова обосралось и нажило себе еще больше врагов в СМИ.
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15.12.2020 17:21
+8
только хотел написать - вместо заумного многословного анализа и обоснования своего словоблудия можно ж коротко написать - не догадывались мудаки даже на ком захотели пропиариться))) и уделались по самую каёмку от фуражки ))))
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15.12.2020 17:29
+6
Эпоха Гідності перейшла в епоху мємчиків та відосиків.
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15.12.2020 17:19
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Эпоха Гідності перейшла в епоху мємчиків та відосиків.
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15.12.2020 17:19 Відповісти
Минобороны аниматоры в Кинопродукции , а режисер вышел из Запоя ,в оператора руки Трясутся , - Вот и Результат.Не тем занимаетесь господа , не тем.Когда в это время солдаты стоят на рубежах, а не на Границе.
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15.12.2020 17:20 Відповісти
Если убрать птичий язык бородатых мальчиков, то "многаслов" сводится к заголовку.

А еще проще:
Министерство обороны с наездом на Бутусова обосралось и нажило себе еще больше врагов в СМИ.
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15.12.2020 17:21 Відповісти
только хотел написать - вместо заумного многословного анализа и обоснования своего словоблудия можно ж коротко написать - не догадывались мудаки даже на ком захотели пропиариться))) и уделались по самую каёмку от фуражки ))))
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15.12.2020 17:29 Відповісти
Автор генерує сенси.
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15.12.2020 17:33 Відповісти
ну як би...більше самолюбується ))))
тим паче його ніхто не питав...та й не знав до цього ))))
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15.12.2020 17:36 Відповісти
Пока что "младший ефрейтор" Бутусов уделал, как ребенка, ЗЕленого министра обороны Тарана (бывшего под следствием за госизмену, кстати).
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15.12.2020 17:32 Відповісти
Але більше це скидається на: «Мужик на барина сердился, а барин то, и не знал, ни х...»...
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15.12.2020 18:16 Відповісти


В июле 2015-го об этом сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.

В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (Государственная измена)".
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15.12.2020 17:37 Відповісти
У Бутусова было правильное предложение - пообщаться с министром в Раде - пусть бы весь народ послушал "народного" избранника.
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15.12.2020 17:25 Відповісти
Народ і навіть "народ" тарана не вибирав. Він зелоховий ізбраннік.
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15.12.2020 17:35 Відповісти
А кто народный избранник?
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15.12.2020 17:36 Відповісти
Поматросили и бросили.
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15.12.2020 17:33 Відповісти
Тарана?
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15.12.2020 17:34 Відповісти
"Если рассматривать этот кейс как репутационно-антикризисный, то хотелось бы,....Источник: https://censor.net/ru/n3237096»

Ще б ото би знати, що мав на увазі автор, вживаючи на рюзьгє їзигє слово кейс.
Бо, згідно рускамана їзига:
«Слово Кейс (англ. Case) в русском языке означает, как минимум, две вещи:

1. Кейс это небольшой деловой чемоданчик для документов и книг, который любят таскать с собой студенты, врачи, бизнесмены и прочие люди деловых профессий.
2. «Кейс» это случай из практики, который наглядно демонстрирует какую-либо теорию. Рассмотрение и изучение случаев из практики (кейсов) входит в программу обучения практически по всем современным академическим дисциплинам. Особенно важным изучение кейсов является в медицине, юриспруденции и маркетинге.»



А от, "Что должны думать о компании наши стейкхолдеры после кризиса?" Источник: https://censor.net/ru/n3237096»



Дєйствітєльно, а что должньі думать их стейкхолдеры ?
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15.12.2020 17:35 Відповісти
"вживаючи на рюзьгє їзигє слово кейс"

Автор взагалі-то писав українською.
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15.12.2020 17:37 Відповісти
А Цензор вперто перекладає на рюзьгє.
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15.12.2020 17:42 Відповісти
український Цензор нічого не перекладає - це ти сам заходиш на кацапомовний варіант Цензора
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15.12.2020 18:16 Відповісти
Бро, не треба мене дурити, я, ще не п'яний.
1. В оригіналі кріейтор користувався українською.
2. На рюзьге його переклали (якого біса ?!) в редації Цензора .
3. Порівняй інформацію на УКР і РУС.
На РУС, новинна інформація випереджає УКР мало не на годину. А бува, що на УКР взагалі інформація, що подана на РУС, відсутня.
4. УКР на Цензорі, це мова ІІ сорту.
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15.12.2020 18:34 Відповісти
Не уверен, что "кейсы" и "стейкхолдеры" - это больше украинский язык, чем русский. У обоих терминов есть вполне простые и понятные эквиваленты в обоих языках.

Это вобще не язык, а жалкое подражание недоразвитых, типа как Голохвастов про центр тяжести тела вещал.
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15.12.2020 17:43 Відповісти
«Понти. Галімиє понти.»
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15.12.2020 17:48 Відповісти
Кажуть, що самий цимес першої кіноверсії «За двома зайцями», те, що вона була українською мовою. І от, мекання Голохвостого на рюзьгє їзикє, (в україномовному середовищі) надавало неповторного шарму цьому шедевру.
Але рюзьгє агітпроп таки допетрав, і повєлєл «унічтожить малоросскій варіант, как уніжающій общєпонятньій язьік».
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15.12.2020 17:56 Відповісти
Також кажуть, що Борисову дуже складно було розмовляти українською хоча б на рівні суржика.
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15.12.2020 18:03 Відповісти
Борисов?
WTF?
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15.12.2020 18:11 Відповісти
Комунікація Міноборони з Бутусовим - "на рівні карантинних мемчиків "Епіцентру"", - Біденко - Цензор.НЕТ 1029
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15.12.2020 18:15 Відповісти
Рукалитцо !
Фейспалм !
Так, у мене великий факап, щодо сінєматографа.
От якось воно, вєлічайшее по словам Лєніна із іскусств для пролєтаріата (вместо опіума) осталось в сторонє від моїх інтересів і уподобань.
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15.12.2020 18:20 Відповісти
"Бесовская радость - этот ваш синематограф".
Гибель Империи.
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15.12.2020 18:27 Відповісти
Це шоу для тих, кому важко дається грамота.
Большевікам повезло.
І взагалі, без Йосипа Тимченка і братів Люмьєр, як би ще вдалось Лєніну обдурити цілу імперію. Та й сам совок, це багато в чому алхімічний продукт целулоїдної стрічки і колоїдного срібла
Та й зараз відосікі теж рулять.
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15.12.2020 18:41 Відповісти
Во время войны главнокомандующий ВСУ четыреждыуклонист, а министр обороны ВСУ : Генерал Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015 . Украинцев это напрягает.
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15.12.2020 17:37 Відповісти
Украинцев напрягает. А зебилам нечего напрягать.
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15.12.2020 17:40 Відповісти
"Но пока коммуникация такого мощного министерства держится на уровне карантинных мемчиков "Эпицентра"..." - подытожил он.Источник: https://censor.net/ru/n3237096 впрочем как и все остальное в коЗЕляндии
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15.12.2020 17:48 Відповісти
Нашел, с кем связываться. У чиновников (а МОУ - это чиновники и паркетные штафирки) всегда куча отмазок на ровном месте.
=======
А ще номер документу, що посвідчує рівень володіння українською мовою, не вимагади?
Нє?
Так все попереду.
Обов'язкова вимога для державної служби.
А атестаційні комісії, що проводили такі екзамени, в 2019-му році ліквідували.
Тобто, єдиний варіант - знайти старий університетський диплом. Але до ноього повинна бути спеціальна вкладка, що студент закінчив курс української мови.
Нема такого документу - все. Фініш. Чи їхати в альма матер (25 років після випуску) та домовлятися, щоб видали такого папірця.
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15.12.2020 18:04 Відповісти
Вові і його команді не звикати до постійних провалів і ганьби.
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15.12.2020 18:58 Відповісти
Нв сегодня минобороны - савок беспросветный. Ну не может чиновник быть умным. НЕ МОЖЕТ. Хотите что то угробить - поручите чиновнику, а сегодня кому то из слуг 95 квартала. Эти быстрее справятся.
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15.12.2020 21:05 Відповісти
 
 