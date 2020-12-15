Комунікація Міноборони з Бутусовим - "на рівні карантинних мемчиків "Епіцентру"", - Біденко
Міністерство оборони під час скандалу із запрошенням на роботу Юрія Бутусова випустило з уваги стратегічну мету комунікації і тому програло.
Про це пише у фейсбуці фахівець з репутаційного менеджменту та антикризових комунікацій Сергій Біденко, інформує Цензор.НЕТ.
Комунікацію Міноборони з Бутусовим він назвав "феєрично абсурдною".
"Якщо розглядати цей кейс як репутаційно-антикризовий, то хотілося б, щоб ініціатори цієї історії пам’ятали, як важливо тримати у фокусі стратегічні пріоритети. Може видаватися, що потрібно вийти з кризи за будь-яку ціну, адже організація вже зазнає серйозних втрат. Проте, якщо після перемоги над кризою навколо вашої організації буде "випалена земля", це не ОК", - написав Біденко.
Він підкреслив, що необхідно завжди пам'ятати, для кого ти працюєш, і тримати в умі ідеальний варіант завершення кризи.
"У цьому допоможе запитання "Що повинні думати про компанію наші стейкхолдери після кризи?". Якщо ви замислитеся над ним, то переконаєтеся, що на перший план виходять такі поняття, як професіоналізм, порядність, справедливість, відповідальність", - підкреслив експерт.
"Але наразі комунікація такого потужного міністерства тримається на рівні карантинних мемчиків "Епіцентру"..." - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
А еще проще:
Министерство обороны с наездом на Бутусова обосралось и нажило себе еще больше врагов в СМИ.
тим паче його ніхто не питав...та й не знав до цього ))))
В июле 2015-го об этом сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.
В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (Государственная измена)".
Ще б ото би знати, що мав на увазі автор, вживаючи на рюзьгє їзигє слово кейс.
Бо, згідно рускамана їзига:
«Слово Кейс (англ. Case) в русском языке означает, как минимум, две вещи:
1. Кейс это небольшой деловой чемоданчик для документов и книг, который любят таскать с собой студенты, врачи, бизнесмены и прочие люди деловых профессий.
2. «Кейс» это случай из практики, который наглядно демонстрирует какую-либо теорию. Рассмотрение и изучение случаев из практики (кейсов) входит в программу обучения практически по всем современным академическим дисциплинам. Особенно важным изучение кейсов является в медицине, юриспруденции и маркетинге.»
А от, "Что должны думать о компании наши стейкхолдеры после кризиса?" Источник: https://censor.net/ru/n3237096»
Дєйствітєльно, а что должньі думать их стейкхолдеры ?
Автор взагалі-то писав українською.
1. В оригіналі кріейтор користувався українською.
2. На рюзьге його переклали (якого біса ?!) в редації Цензора .
3. Порівняй інформацію на УКР і РУС.
На РУС, новинна інформація випереджає УКР мало не на годину. А бува, що на УКР взагалі інформація, що подана на РУС, відсутня.
4. УКР на Цензорі, це мова ІІ сорту.
Это вобще не язык, а жалкое подражание недоразвитых, типа как Голохвастов про центр тяжести тела вещал.
Але рюзьгє агітпроп таки допетрав, і повєлєл «унічтожить малоросскій варіант, как уніжающій общєпонятньій язьік».
WTF?
Фейспалм !
Так, у мене великий факап, щодо сінєматографа.
От якось воно, вєлічайшее по словам Лєніна із іскусств для пролєтаріата (вместо опіума) осталось в сторонє від моїх інтересів і уподобань.
Гибель Империи.
Большевікам повезло.
І взагалі, без Йосипа Тимченка і братів Люмьєр, як би ще вдалось Лєніну обдурити цілу імперію. Та й сам совок, це багато в чому алхімічний продукт целулоїдної стрічки і колоїдного срібла
Та й зараз відосікі теж рулять.
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А ще номер документу, що посвідчує рівень володіння українською мовою, не вимагади?
Нє?
Так все попереду.
Обов'язкова вимога для державної служби.
А атестаційні комісії, що проводили такі екзамени, в 2019-му році ліквідували.
Тобто, єдиний варіант - знайти старий університетський диплом. Але до ноього повинна бути спеціальна вкладка, що студент закінчив курс української мови.
Нема такого документу - все. Фініш. Чи їхати в альма матер (25 років після випуску) та домовлятися, щоб видали такого папірця.