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Новости Агрессия России против Украины
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Минобороны не проводило со мной собеседование. Буду привлекать к ответственности министра Тарана, - Бутусов. ВИДЕО

Министр обороны Андрей Таран солгал - никакого собеседования со мной не проводили. Таран не сможет уйти от ответственности за свои слова, и ответственность лежит также на его начальнике - Верховном Главнокомандующем/

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Но зачем же Министерство обороны оскорбило Наполеона в официальном заявлении? За такое могут и уволить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова

"Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати "міністра оборони", ані для авторів чудесних "програм", в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з "комплексом Наполеона", - заявление Минобороны Украины от 10.12.2020.

Скоро напишу детальный ответ. Одно скажу сразу - Министр обороны Андрей Таран солгал - никакого собеседования со мной не проводили. И за эту ложь надо отвечать.

Министр обороны Андрей Таран не сможет уйти от ответственности за свои слова, и ответственность лежит также на его начальнике - Верховном Главнокомандующем", - заявил Бутусов.

Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Минобороны (9312) Бутусов Юрий (4353) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+48
МО хтіло постьобатись з журналіста, а вийшло навпаки - обісралось, це візитівка зеленої влади - обсиратись.
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11.12.2020 10:11
+32
Зеленые холуи врут каждый раз, как открывают рот. Каков поп - таков и приход.
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11.12.2020 10:08
+29
Мочи их ,Бутусов!а то задолбал этот "рассмеши комика"...
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11.12.2020 10:13
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Міноборони викладало в своїх заявах маячню Арестовича, який був ображений за публічний ляпас від Бутусова. Саме цим пояснюється хамський тон заяв міноборони і відверте перекручування фактів - а іншого від Арестовича ніхто і не очікував, він же дешевий маніпулятор-кіздабол.
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11.12.2020 10:01 Ответить
эти глав предатели глав говнюки глав трусы выписывающие себе премии за трусость и предательство !!! (достойно попасть в Книгу рекордов Гиннеса) не думают что НАСТОЯЩИЕ ВОЕННЫЕ КОТОРЫЕ умеют и стрелять и воевать просто зайдут в Главный штаб дезертира Бубочки и МО имени евреев и просто их там всех положит прямо в теплых жирных кабинетах прямо расположившихся между ног стройных офицерок проституток из обслуживания нумеров!!! развели еврейский бл..шник пардон в МО и Главном штабе трусливое чмокало.. и мастурбируют воюют типа в кавычках буквами и лайном в соцсетях.. поддонки и говнюки ... нет вот все же как не грузим Совок и Сталина Жукова а иногда они поступали верно когда каждого 2 расстреливали... потому что как я смотрю Дерьмо с автократией еще страшнее Диктатуры.. дерьмо с автократией это огосударствление банды с Гуляй Поля в некую полуофициальную струткуру типа власть Пан Грициан Таврический и еже с ними Попандопула во множественном лице... из Кривого Рогу и Кварталу типа..
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11.12.2020 10:11 Ответить
То, что день-два назад выглядело смешным, теперь уже смотрится фарсом.
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11.12.2020 10:03 Ответить
Покажи им кузькину мать! 🙂
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11.12.2020 10:03 Ответить
МО хтіло постьобатись з журналіста, а вийшло навпаки - обісралось, це візитівка зеленої влади - обсиратись.
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11.12.2020 10:11 Ответить
Зеленій владі не звикати, але чому Бутусов був готовий працювати на цю обісрану зі всіх боків владу - ось в чому питання (принаймні в мене).
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11.12.2020 10:42 Ответить
Ваш вывод не верен, не на, а вместо
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11.12.2020 11:10 Ответить
Что значит вместо? Кто бы ему позволил чтото делать вместо? Ему же не 10 лет, чтобы быть настолько наивным.
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11.12.2020 11:16 Ответить
Про наївність - ви читали, що запропонувало Бутусову МО? Юра відреагував адекватно і вивів клоунів на світ божий. Виявляється є така форма життя - клоуни в погонах.
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11.12.2020 11:20 Ответить
просто він хотів показати, що там крім усіх боків обісрано ще й з середини, на це мало хто наважувався а зробити не зміг ні один.
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11.12.2020 11:30 Ответить
Что такого великого сделал министр обороны, чтобы считать его кем то выдающимся ?
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11.12.2020 10:28 Ответить
Мания величия у твоего зебильного мо ,зесрань,которое даже оборонный заказ не в состоянии выполнить)
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11.12.2020 10:37 Ответить
Зеленые холуи врут каждый раз, как открывают рот. Каков поп - таков и приход.
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11.12.2020 10:08 Ответить
Дело всё в холуях, шоколадные холуи врали ничуть не меньше.
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11.12.2020 10:23 Ответить
Только в твоей больной голове.
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11.12.2020 12:18 Ответить
Для меня полная загадка: как мог мальчик из Кривого Рога, по сути ничего из себя не представляющий, быстро подмять под себя ВР, СБУ, МО, ГПУ, КС, МЗС, ДВР?
Украинцы - рабы?
А как же декабрь 2014?
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11.12.2020 11:59 Ответить
Этот мальчик -- пустая говорящая кукла олигархов. Она сама по себе ничего не значит и двух цельных фраз связать не в состоянии. И вопрос к 73% люмпена. Совки и есть совки.
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11.12.2020 12:21 Ответить
Хоть кто-то в стойло ставит этот ЗЕленый скот...
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11.12.2020 10:11 Ответить
скоро поставят... в феврале 2021
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11.12.2020 10:31 Ответить
Что случится в феврале?
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11.12.2020 12:13 Ответить
А тем временем... Самым высокооплачиваемым антикоррупционером в ноябре стал глава НАПК Александр Новиков.

Об этом пиште портал «Слово и дело».

Как отмечается, Новиков получил 404,4 тыс. грн. Кроме оклада и стандартных надбавок, ему выплатили премию за октябрь и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Зарплата у заместителей Новикова: Иван Пресняков заработал 318,1 тыс. грн, Александр Стародубцев - 158,9 тыс. грн, Роман Сухоставец - 150,1 тыс. грн. Все заместители получили премии за ноябрь, Пресняков еще и помощь на решение социально-бытовых проблем, Стародубцев - оплату за период временной нетрудоспособности.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заработал 215,2 тыс. грн. Его заместители: Анатолий Новак - 194,1 тыс. грн, Татьяна Варварская - 162,2 тыс. грн, Гизо Углава - 129,9 тыс. грн.

Зарплата и.о. руководителя САП Максима Грищука составила 176,6 тыс. грн.
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11.12.2020 10:12 Ответить
вы попутали Новиков получил ТОЛЬКО зарплату а те которые получили меньше УКРАИЛИ В 200 РАЗ БОЛЬШЕ НЕ пишите хрень... плиз...
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11.12.2020 10:17 Ответить
Читать научись. Пишет портал слово и дело. Если есть другие сведения, выкладывай ссылки. Но вопрос в том за что они вообще получают зарплату ?!
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11.12.2020 10:23 Ответить
Хомчак нахомячивший жилплощадь под прикрытием
Своих погон вас не торкает ?
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11.12.2020 11:12 Ответить
скажи чье "слово и дело" ?ибо можно послушать "слова Новикова и дела" которые генпрокурорша за ночь отменила
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11.12.2020 11:29 Ответить
Дорого же обходится стране борьба с корупцией, точнее ее имитация.
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11.12.2020 11:10 Ответить
У нынешних ублюдков главная задача получить должность и быть поближе к бюджетному корыту. А дальше - никакого спроса, никакой ответственности, поцарював с полгода и можно ехать в Европу.
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11.12.2020 11:17 Ответить
В НАПКа одни кацапы засели,новиков пресняков стародубцев.
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11.12.2020 11:51 Ответить
Мочи их ,Бутусов!а то задолбал этот "рассмеши комика"...
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11.12.2020 10:13 Ответить
Іспанський військовий цирк
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11.12.2020 10:16 Ответить
одни понты
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11.12.2020 10:17 Ответить
Анекдот (грустный): "Встретились Понты с Понтами ...".
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11.12.2020 10:21 Ответить
Министр оборон - брехло.. Вот удивил! Да там все до единого брехуны, а самый главный брехун - клоун зеля.
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11.12.2020 10:23 Ответить
Интересно, есть ли такая ситуация, из которой зеленые могут выйти без того чтобы обоср@ться?
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11.12.2020 10:25 Ответить
Нема. Але питання має бути таким: чи є така ситуація щоб блаЗЄнські обіср*лися, а "народ" це помітив та принаймні сказав "фе"?
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11.12.2020 12:24 Ответить
Щодо батлу Міноборони та Бутусова.

Міноборони вже все було в синцях та кривавих соплях, але не каялось, а знову і знову ставало на одні і ті ж граблі🙂☹️.
Ну що ж мозохізм теж має право на існування🙂☹️.

Боюсь, що спроба "розумників" з Міністерства оборони поговорити з Бутусовим у стилі 95 Кварталу обертається проти них самих.

Запасаємось попкорном.
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11.12.2020 10:25 Ответить
Буду привлекать к ответственности министра Тарана/ Всё схвачено в Украине Коломойским. Кандидатуру Тарана пролоббировал Ермак. Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера/ Баканов-юрист Коломойского./ Недавно назначенного заместителя Венедиктовой Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Олийныку, связанному с Коломойским.
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11.12.2020 10:28 Ответить
Вот только хочется задать Юрию один вопрос, зачем Вы так старались привести к власти этих дегенератов, с которыми сейчас так увлечённо воюете?
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11.12.2020 10:28 Ответить
Так он и с предыдущими дегенератами воевал.
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11.12.2020 10:36 Ответить
Все познантся в сравнении,зесрань)хотя до таких как ты,кретинов,это не доходит...
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11.12.2020 10:47 Ответить
Он воевал не с дегенератами, а с патриотами. И при его, Бутусова, довольно весомом вкладе в информационную войну, победили дегенераты. С которыми Юрий снова (правда, на втором году правления) начал "воевать".
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11.12.2020 10:49 Ответить
Как показала жизнь,то что вы называли,,дегенератами,, прошлых оказалось ошибкой. Зеленые подняли планку идиотизма на ваш уровень
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11.12.2020 10:52 Ответить
такие вопросы задавать нельзя, за это здесь банят.
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11.12.2020 10:44 Ответить
Такие вопросы скоро будут задавать на Майдане. И тем, кто сейчас у власти, и тем борцунам, которые их к власти привели. И пусть сейчас банят.
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11.12.2020 10:57 Ответить
Така його робота, воювати. В теперішніми є де розвернутися.
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11.12.2020 11:22 Ответить
Pocemu upomianuli Napaleona?Napaleon te vremena mnogo zdelal dlia Franciji nekotoryje kodeksi ostalis daze teper.
Vot on viol kodeks prava sto pered zakonom vse ravni nesmotria na kto ti po dolznosti.I etot kodeks zivoj i teper vo Franciji
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11.12.2020 10:33 Ответить
Takomu Taranu daleko do Napaleona po umu
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11.12.2020 10:36 Ответить
Таран -- звичайний совковий злодій прислужник у пагонах.
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11.12.2020 12:26 Ответить
і ім'я цьому захворюванню..Зебілізм!!!
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11.12.2020 10:44 Ответить
Как одену портупею, так тупею я, тупею...
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11.12.2020 10:44 Ответить
Сейчас должен выйти в информационный эфир отвественный работник управления кадров Министерства обороны и рассказать как он проводил собеседование с Бутусовым. Так будет честно по отношению Тарану (как вышестоящему начальнику) и гражданам Украины (для которых и лепился весь этот спектакль с предложением о роботе).
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11.12.2020 10:49 Ответить
Он должен просто и ясно сказать - Бутусов не повёлся! А будет лучше, если это сделает сам Таран! Видно долго оперативники из Ген.штаба разрабатывали эту операцию по "умолчанию" Бутусова? А оно случись такое и....пожалуйста! А может уже и оперативники теперь с журналистским образованием?
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11.12.2020 11:57 Ответить
Офицеры гордо носившые серп и молот на лбу, не будут служить Украине честно. Бутусова развели бывшие политруки и особисты. Жаль.
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11.12.2020 10:52 Ответить
Ох и позорище в Украине творится.По моему такого срама,как те зеленые твари,не было за 30 лет никогда.
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11.12.2020 10:53 Ответить
"Люди могут простить всё. Люди способны простить всё. Почти всё.
Кроме унижения человеческого достоинства".
Несмотря на мощное сборище подлецов и негодяев в ОП, в Охвисе Генпрокурора, в СБУ, репрессивный аппарат МВД, кое-кто в МинОбороны забыл про Силу Слова и силу Правды.
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11.12.2020 11:18 Ответить
мочи,мочи, мочи козла!!! всех привлекай, от кравчука...до зеленского))) обіцяли ЩО? а вийшло ЧОГО)))
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11.12.2020 10:53 Ответить
Основная проблема - зеленский. Вот на ком должны быть сосредоточены информационные усилия. Таран и иже с ним уйдут тогда, когда уйдет зеленский. зеленский останется - ничего не изменится(к лучшему, по крайней мере). А вот к худшему - это как пить дать. Такое впечатление, что Бутусов пытается перенаправить все внимание не на то, что нужно.
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11.12.2020 10:54 Ответить
Хоть что-то наша власть умеет нормально делать?ХОТЬ ЧТО-ТО.Хотя бы врать
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11.12.2020 10:56 Ответить
О чем ты? Они и обоср@ться не в состоянии не обоср@вшись.А ты про "врать". Для вранья талант нужен, и ум. А тут полный завал с этим.
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11.12.2020 11:00 Ответить
Шота Юра перевозбудился со всей этой историей. Я понимаю, что он подумал "вот она реальная возможность что-то изменить в лучшую сторону ...", но ведь дураку было понятно, что это "замануха". И это заявление Юры: "Таран не сможет уйти от ответственности за свои слова ..." Серьезно? За слова? Т.е. за полный 3,14здец в МО ответственности нет, а за "слова ответит"? Юра, выдохни уже. Дальше не будет ничего.
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11.12.2020 11:05 Ответить
Пацталом!!!
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11.12.2020 11:09 Ответить
"Буду привлекать к ответственности" - да мальчик растет не по дням а по часам. Какое мин обороны ему надо на должность верховного прокуратура по стратегическим и тактико-тактическим направлениям ГРУ ГШ Генпрокуратуры, как минимум
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11.12.2020 11:12 Ответить
Простите, но мне с самого начала было понятно: это операция пророссийских сил и врагов Украины по компрометации Ю.Бутусова. Да, Бутусов неидеален, Бутусов часто неудобен, Бутусов порой несамокритичен, даже в его команде есть недовольные им. Но его сайт генерирует (за счет допысувачей) мощный поток терабайтов в мозги ватников и нашей ублюдочной власти.
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11.12.2020 11:21 Ответить
Обосранные охвицеры членограя
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11.12.2020 11:14 Ответить
Испанский стыд...
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11.12.2020 11:15 Ответить
Виходить в мо хами ще ті. Якщо Бутусов обійме високу посаду, варто зробити серйозну чистку кадрів у міністерстві.
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11.12.2020 11:23 Ответить
Таран спрятался в домике. Иметь честь, достоинство и отвечать за свои слова, как видно, - не обязательные качества для сотрудников государственного ведомства.
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11.12.2020 11:43 Ответить
ЗЕлене шапіто крокує країною.
Владу очолює "найвеличніший" Наполеон, а при ньому - гвалтівники, "рєшали", збоченці, розбійники, клоуни, брехуни, корупціонери, мишобрати та просто недолугі особи...


Міноборони не проводило зі мною співбесіди. Притягуватиму до відповідальності міністра Тарана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 164
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11.12.2020 11:44 Ответить
Не во многих странах можно найти опыт Украины вводить в управленческие органы крупных государственных структур, в т.ч. стратегического направления (Минобороны, Укрзализница и т.п.), назначенцев с отсутствием у них специального профильного образования и практического опыта работы (М.Найем в Укрборонпроме, С Лещенко - в Укрзализнице) с заоблачными зарплатами, чтобы они, как журналисты, много не "мяукали", как это они делали, будучи простыми журналюгами. Им просто поставили перед глазами ширму с охеренными зарплатами. Это как раз и относится к коррупции - перекупка "воняющих". При всем уважении к Бутусову - что он собирается делать в Генштабе - разрабатывать Курскую дугу для Донбасса? Так для этого в биографии должно, присутствовать, как минимум, юнкерство и академия Ген.штаба. Нет его пытаются также банально прикупить за молчание. А он видно не ведется на это? Во упертый! Всё равно обломают!
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11.12.2020 11:50 Ответить
а обломальные обломаторы сами не обломаются?Нафик им себе себе оппонентов взращивать ? Я только вижу примеры, ну вон хотя бы Поярков, хотели в свое время поприсадить, но только разозлили, потом он залез на ютуб, набрал единомышленников и вместо баблосы множить, тратит свое время на мочение обмоченных , в последнее время так каждый день
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11.12.2020 12:37 Ответить
Для меня полная загадка: как мог мальчик из Кривого Рога, по сути ничего из себя не представляющий, быстро подмять под себя ВР, СБУ, МО, ГПУ, КС, МЗС, ДВР?
Украинцы - рабы?
А как же декабрь 2014?
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11.12.2020 11:58 Ответить
Здобутками революцій завжди користуються негідники. Негідники скористалися демократією і обрали такого ж негідника.
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11.12.2020 12:01 Ответить
Так. На 73% українці є совковими рабами. Ви не помилилися.
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11.12.2020 12:27 Ответить
Цікаво, це в них автори текстів такі малограмотні чи зеленський не здатен вивчити простенький монолог? Захворювання не "психіатричні", а "психічні". "Психіатричним" може бути відділення, в якому лікують пацієнтів.
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11.12.2020 12:09 Ответить
Юрко, навіщо повірив зебілам, вони сміються нахабно з усіх і сцать в очі, яка там співбесіда
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11.12.2020 12:24 Ответить
Браво, Юрий!
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11.12.2020 12:43 Ответить
https://tse2.mm.bing.net/th?id=OGC.0525b0f394f255d701ad5b49b02a9d90&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fTJY8DOoJbaZdC%2fgiphy.gif&ehk=mSvZFXxcFDlhcoW6RNAgoDWh731%2fHt5aG9sOwm1atIY%3d
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11.12.2020 12:45 Ответить
А кем себя возомнил Бутусов, чтобы "привлекать"? Может стоит быть чуточку скромнее - "настучать" или "накатать телегу"?
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11.12.2020 12:58 Ответить
Какое ужасное преуступления - не взять на работу такого невероятного профессионала Бутусава! Срочно нужно привлекать!
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11.12.2020 13:19 Ответить
 
 