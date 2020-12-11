Минобороны не проводило со мной собеседование. Буду привлекать к ответственности министра Тарана, - Бутусов. ВИДЕО
Министр обороны Андрей Таран солгал - никакого собеседования со мной не проводили. Таран не сможет уйти от ответственности за свои слова, и ответственность лежит также на его начальнике - Верховном Главнокомандующем/
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Но зачем же Министерство обороны оскорбило Наполеона в официальном заявлении? За такое могут и уволить.
"Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати "міністра оборони", ані для авторів чудесних "програм", в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з "комплексом Наполеона", - заявление Минобороны Украины от 10.12.2020.
Скоро напишу детальный ответ. Одно скажу сразу - Министр обороны Андрей Таран солгал - никакого собеседования со мной не проводили. И за эту ложь надо отвечать.
Министр обороны Андрей Таран не сможет уйти от ответственности за свои слова, и ответственность лежит также на его начальнике - Верховном Главнокомандующем", - заявил Бутусов.
Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.
10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.
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Украинцы - рабы?
А как же декабрь 2014?
Об этом пиште портал «Слово и дело».
Как отмечается, Новиков получил 404,4 тыс. грн. Кроме оклада и стандартных надбавок, ему выплатили премию за октябрь и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.
Зарплата у заместителей Новикова: Иван Пресняков заработал 318,1 тыс. грн, Александр Стародубцев - 158,9 тыс. грн, Роман Сухоставец - 150,1 тыс. грн. Все заместители получили премии за ноябрь, Пресняков еще и помощь на решение социально-бытовых проблем, Стародубцев - оплату за период временной нетрудоспособности.
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заработал 215,2 тыс. грн. Его заместители: Анатолий Новак - 194,1 тыс. грн, Татьяна Варварская - 162,2 тыс. грн, Гизо Углава - 129,9 тыс. грн.
Зарплата и.о. руководителя САП Максима Грищука составила 176,6 тыс. грн.
Своих погон вас не торкает ?
Міноборони вже все було в синцях та кривавих соплях, але не каялось, а знову і знову ставало на одні і ті ж граблі🙂☹️.
Ну що ж мозохізм теж має право на існування🙂☹️.
Боюсь, що спроба "розумників" з Міністерства оборони поговорити з Бутусовим у стилі 95 Кварталу обертається проти них самих.
Запасаємось попкорном.
Vot on viol kodeks prava sto pered zakonom vse ravni nesmotria na kto ti po dolznosti.I etot kodeks zivoj i teper vo Franciji
Кроме унижения человеческого достоинства".
Несмотря на мощное сборище подлецов и негодяев в ОП, в Охвисе Генпрокурора, в СБУ, репрессивный аппарат МВД, кое-кто в МинОбороны забыл про Силу Слова и силу Правды.
Владу очолює "найвеличніший" Наполеон, а при ньому - гвалтівники, "рєшали", збоченці, розбійники, клоуни, брехуни, корупціонери, мишобрати та просто недолугі особи...
Украинцы - рабы?
А как же декабрь 2014?