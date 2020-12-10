РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10354 посетителя онлайн
Новости
44 563 450

Минобороны: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова

Минобороны: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова

Министерство обороны Украины утверждает, что не нашло вакансий, которые бы соответствовали уровню амбиций главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Минобороны в Facebook.

"Искренняя идея привлечь Юрия Бутусова к работе в рамках Министерства обороны не предусматривала предложения ему должности заместителя, 1-го заместителя, министра обороны. Для подобной быстрой карьеры должны быть соответствующие профессиональные основания, которые, по оценке кадрового органа МОУ, у кандидата Бутусова пока отсутствуют", - заявили в министерстве.

Отмечается, что сегодня министерство провело беседу с главным редактором Цензор.НЕТ.

"По результатам беседы с уважаемым журналистом сегодня, кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций", - отметили в ведомстве.

Там отметили, что назначение на должности в Минобороны осуществляется в соответствии с законами Украины и эта процедура не может быть пересмотрена.

"Порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать "министра обороны", ни для авторов чудесных "программ" , в которых советы космического масштаба граничат с некомпетентностью космического масштаба, ни для людей с "комплексом Наполеона". Тем не менее, вполне возможно, это все еще лишь недоразумение, вызванное волной эмоций", - пишет министерство обороны.

Ведомство выразило надежду, что "в случае принятия Юрием Бутусовым предложений в соответствии с уровнем нынешней компетенции, его способности позволят быстро приобрести профессионализм, сделать карьеру и продвинуться на высшие должности в МОУ".

Минобороны: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны ждет Бутусова на собеседование и обещает ему "ликбез"

Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

Автор: 

Минобороны (9306) Бутусов Юрий (4353)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+61
Минобороны: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова - Цензор.НЕТ 406
показать весь комментарий
10.12.2020 18:28
+61
Люся арестович и вовй зеленский возвращаются из глубинной разведки 2016й год где то на "светлодарке" - холст масло худжниук Мендел Брауни
показать весь комментарий
10.12.2020 18:32
+48
Слив засчитан))) Феерические идиоты)))
показать весь комментарий
10.12.2020 18:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
В министерстве обороны есть компетенции саботировать,воровать,заниматься коррупцией,а у Бутусова есть компетенции не свботировать,не воровать,не заниматься коррупцией,следовательно Бутусов с такими "космическими" для министерства обороны и министра Тарана компетенциями не подходит!
"Часом менш здаэться,що iснуэ якийсь мозковий центр центр,що працюэ на самолiквiдацiю цiэi держави,навiть не так руками ii ворогiв,як зусиллями власних тут iдiотiв"-Лiна Костенко. Л.Костенко не знала ,где находится центр по самоликвидации государства Украина,теперь уже можно указать адрес этого центра-это министерство обороны Украины возглавляемого министром обороны Тараном.Какой позор для Украины! Какая удача для врагов украинского народа!
показать весь комментарий
11.12.2020 04:31 Ответить
пха! просто Юра бесплатно хотел, а у них так не принято.
показать весь комментарий
11.12.2020 07:50 Ответить
Это как?!?!? По всей стране КВН-щики, клоуны, рестораторы, торгаши, и просто неучи вон на каких должностях государственных!!!!! А тут резко вспомнили за "професійні підстави"??? Обосрались балаболы...
А если серьёзно, Юра тебе туда не надо.... Ты бы через 2 месяца с ума сошел бы.. В "хозяйственном управлении" там (МОУ) АБСОЛЮТНАЯ некомпетентность и безответственность сейчас... Там чего-то добиться (принятия какого либо решения) нереально! Но бумажки (отписки) они уже научились писать. К сожалению знаю это не со слов(((
показать весь комментарий
11.12.2020 05:17 Ответить
А хто такий Юрій Бутусов щоб рівнятись по професійному рівню з головою СБУ Бакановим, що хоч лейтенанта має . І то нічого, що в арміі не служив, зате який " опыт работы" - цілий білетер "Кварталу 95"! Про "бойовий досвід" Тарана взагалі Бутусову лише мріяти. Таран вже навіть мемуари пише про те, як зайцем бігав по лісопосадках, втікаючи з Іловайського котла.
показать весь комментарий
11.12.2020 08:56 Ответить
Цирку Шапито надо побольше Юзиков,если будет 100 Юзиков Путлер не нападет...
показать весь комментарий
11.12.2020 06:14 Ответить
а шо такое? тамаду в премьеры можна, а главреда Цензора в министра обороны низя? рожей не вышел?
Юра, открою тебе великую тайну. тока никому не говори.
Міноборони: не знайшли вакансій, що відповідають рівню амбіцій Бутусова - Цензор.НЕТ 775 должность замминистра можно купить у брата Ермака.
показать весь комментарий
11.12.2020 07:46 Ответить
Минуя Ермаковского брательника никак и никуда. Мимо кассы не пройдешь! Вы, Юрий, не занеся и шагу не ступите по чиновничьих тропах
показать весь комментарий
11.12.2020 08:12 Ответить
Ситуация доведена до абсурда. Уровень Бутусова так высок, что ему не нашлось места в системе министерства. Вопрос: каков уровень министерства, а точнее его отдельных чиновников? Сами на себя вышли.
показать весь комментарий
11.12.2020 08:40 Ответить
МО просто попыталось заткнуть рот Бутусову. Теперь, как только Бутусов опубликует что-то нелицеприятное о чинушах из МО, сразу поднимется вонь типа "врет, выдумывает, мстит за то, что на работу не взяли!"
Порядочному человеку придется закрывать рот в такой ситуации. А для зесрани из МО молчащий Бутусов - просто предел мечтаний.
показать весь комментарий
11.12.2020 08:40 Ответить
Так яку ж посаду просив Бутусов? Хто знає?
показать весь комментарий
11.12.2020 08:42 Ответить
Всіма на цьому сайті нелюбимий Арестович, спочатку домовився про посаду (вже другу), а потім розповів про це. Бутусов анонсував для чогось, що йому прпонують посаду, потім не прийняв пропозицію, як мала дитина, переконаний що він і не збирається там працювати.
показать весь комментарий
11.12.2020 08:46 Ответить
І сумніву не було, що ці кабінетні щурі не допустять в свою банку чужака. Бутусов наперед знав, що то провокація , але заставив цих лампасників добряче сісти в гімно своіми товстими задницями.
показать весь комментарий
11.12.2020 08:49 Ответить
знатно оттроллили звезду
показать весь комментарий
11.12.2020 08:53 Ответить
А що ж ти, таране, Криса Тилова, хотів щоб Бутусов у тебе пресс-атташе працював і не мішав розвалювати ЗСУ?
показать весь комментарий
11.12.2020 08:59 Ответить
вы там в Минобороне совсем с ума сошли- разбрасываться экспертами такого ривня?...
показать весь комментарий
11.12.2020 09:29 Ответить
Бутусов просто решил постебаться с них.
А мог бы согласиться на какую нить должность,а потом попытаться реализовать свои задумки.Но видно,не верит в результат,потому не стал и пытаться.
Неудели все так прогнило там,так безнадежно?
Тогда какой смысл писать,критиковать их шобло-что измениться,кто будет менять,если даже Бутусов не захотел впутываться?
показать весь комментарий
11.12.2020 09:52 Ответить
назвіть мені посуду в МОУ, на якій можливо реалізувати задуми п.Бутусова?
показать весь комментарий
11.12.2020 10:42 Ответить
Да развели тебя, Бутусов!!! Сидят они тепер и ржут с тебя. Никто не собирался брать тебя на работу в Миноборони.
показать весь комментарий
11.12.2020 10:09 Ответить
помполитрука батальона им. Попистовского.)
показать весь комментарий
11.12.2020 10:41 Ответить
Довели країну до повного дебілізма. Як таке можливо, щоби обидві сторони були праві?
п. 1 Щодо правоти п.Бутусова, тут усе просто, якщо клоун може бути верховним головнокомандувачем, агент ФСБ очолювати офіс Президента, а міністри і депутати взагалі невідомо хто, то чому пан Юрій не може претендувати на високу посаду???
п. 2 Щодо правоти міністерства. Звісно, якщо забути п.1, то нікого вагомого досвіду пан Юрій для цієї роботи не має. Ніякі, поверхневі теоретичні знання не дозволять призначити людину на таку відповідальну посаду (в нормальній звісно країні). Я би старшиною роти не призначив, якщо чесно... а спецкором, або якусь високу посаду по лінії військової журналістики - так, обов'язково!
п.3 про яку взагалі посаду йде мова? З того, що я бачу, це якісь функції нагляду чи контролю? Тобто сам ні за що не відповідаю, но усіх перевіряю? І це без практичного досвіду по вказаному напряму роботи? Але це ж не функція МОУ!!! Може краще спробувати себе слідчим ДБР, рочків 20 порозслідувати військові злочини, а вже потім, контролювати?
п. 4 - мораль цієї ситуація проста. Я не знаю для чого це п.Юрію, сподіваюсь, що це не повторення ситуації із Лєщенко та Наємом, але кожен має займатись своєю справою. Бутусов - журналістикою, військові - військом. От тільки хотілось би, щоби нашим військом займались на такому рівні, як п.Юрій займається своєю справою... але маємо те що маємо (с)
Готових стати міністром (причому любим) 26 мільйонів, а "старшиною" чи "медсестрою", "дільничним" призначити не має кого, не дотягують...
показать весь комментарий
11.12.2020 10:41 Ответить
26=46 маю на увазі усіх українців
показать весь комментарий
11.12.2020 10:43 Ответить
Щира ідея долучити Юрий Бутусов до роботи в межах Міністерства оборони була викликана бажанням заткнути йому рота. Склавши присягу, він був би змушений берегти «військові таємниці». А щоб реально впливати на ситуацію в міноборони, посади молодшого клерка замало. Що ж, міноборони, без сумніву, тепер шукатиме інші способи.
показать весь комментарий
11.12.2020 11:14 Ответить
Мне кажется - это чисто месть с примесью "черного юмора" 95 квартала, за то что на Цензоре высмеивали Зесоплю из-за того, что он "косил" от службы армии и возразить что либо сложно, по факту имеем следущее : Юрий Бутусов - не военный, он ни дня не служил в АТО, не был даже добровольцем, хотя сам призывного возраста, не имеет никакого образования в военной сфере, этим постом Минобороны четко выставила Юрия как типичного "диванного эксперта"
показать весь комментарий
11.12.2020 11:19 Ответить
Цитату из тебя нужно выделить и зафиксировать.
"Юрий Бутусов - не военный, он ни дня не служил в АТО, не был даже добровольцем, хотя сам призывного возраста, не имеет никакого образования в военной сфере, этим постом Минобороны четко выставила Юрия как типичного "диванного эксперта".
показать весь комментарий
11.12.2020 12:35 Ответить
Мне кажется я написал чистую правду. Или это не так????
показать весь комментарий
11.12.2020 13:26 Ответить
А Юрик вообще в армии служил?
показать весь комментарий
11.12.2020 11:55 Ответить
нет. Это 100 процентов, поэтому доля правды и логики в том что его не взяли в Миобороны однозначно есть. Другой вопрос, зачем было предлагать...
показать весь комментарий
11.12.2020 13:27 Ответить
А як тут поставити плюса МО?
показать весь комментарий
11.12.2020 12:31 Ответить
Страница 5 из 5
 
 