Минобороны: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова
Министерство обороны Украины утверждает, что не нашло вакансий, которые бы соответствовали уровню амбиций главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Минобороны в Facebook.
"Искренняя идея привлечь Юрия Бутусова к работе в рамках Министерства обороны не предусматривала предложения ему должности заместителя, 1-го заместителя, министра обороны. Для подобной быстрой карьеры должны быть соответствующие профессиональные основания, которые, по оценке кадрового органа МОУ, у кандидата Бутусова пока отсутствуют", - заявили в министерстве.
Отмечается, что сегодня министерство провело беседу с главным редактором Цензор.НЕТ.
"По результатам беседы с уважаемым журналистом сегодня, кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций", - отметили в ведомстве.
Там отметили, что назначение на должности в Минобороны осуществляется в соответствии с законами Украины и эта процедура не может быть пересмотрена.
"Порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать "министра обороны", ни для авторов чудесных "программ" , в которых советы космического масштаба граничат с некомпетентностью космического масштаба, ни для людей с "комплексом Наполеона". Тем не менее, вполне возможно, это все еще лишь недоразумение, вызванное волной эмоций", - пишет министерство обороны.
Ведомство выразило надежду, что "в случае принятия Юрием Бутусовым предложений в соответствии с уровнем нынешней компетенции, его способности позволят быстро приобрести профессионализм, сделать карьеру и продвинуться на высшие должности в МОУ".
Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.
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"Часом менш здаэться,що iснуэ якийсь мозковий центр центр,що працюэ на самолiквiдацiю цiэi держави,навiть не так руками ii ворогiв,як зусиллями власних тут iдiотiв"-Лiна Костенко. Л.Костенко не знала ,где находится центр по самоликвидации государства Украина,теперь уже можно указать адрес этого центра-это министерство обороны Украины возглавляемого министром обороны Тараном.Какой позор для Украины! Какая удача для врагов украинского народа!
А если серьёзно, Юра тебе туда не надо.... Ты бы через 2 месяца с ума сошел бы.. В "хозяйственном управлении" там (МОУ) АБСОЛЮТНАЯ некомпетентность и безответственность сейчас... Там чего-то добиться (принятия какого либо решения) нереально! Но бумажки (отписки) они уже научились писать. К сожалению знаю это не со слов(((
Юра, открою тебе великую тайну. тока никому не говори.
должность замминистра можно купить у брата Ермака.
Порядочному человеку придется закрывать рот в такой ситуации. А для зесрани из МО молчащий Бутусов - просто предел мечтаний.
А мог бы согласиться на какую нить должность,а потом попытаться реализовать свои задумки.Но видно,не верит в результат,потому не стал и пытаться.
Неудели все так прогнило там,так безнадежно?
Тогда какой смысл писать,критиковать их шобло-что измениться,кто будет менять,если даже Бутусов не захотел впутываться?
п. 1 Щодо правоти п.Бутусова, тут усе просто, якщо клоун може бути верховним головнокомандувачем, агент ФСБ очолювати офіс Президента, а міністри і депутати взагалі невідомо хто, то чому пан Юрій не може претендувати на високу посаду???
п. 2 Щодо правоти міністерства. Звісно, якщо забути п.1, то нікого вагомого досвіду пан Юрій для цієї роботи не має. Ніякі, поверхневі теоретичні знання не дозволять призначити людину на таку відповідальну посаду (в нормальній звісно країні). Я би старшиною роти не призначив, якщо чесно... а спецкором, або якусь високу посаду по лінії військової журналістики - так, обов'язково!
п.3 про яку взагалі посаду йде мова? З того, що я бачу, це якісь функції нагляду чи контролю? Тобто сам ні за що не відповідаю, но усіх перевіряю? І це без практичного досвіду по вказаному напряму роботи? Але це ж не функція МОУ!!! Може краще спробувати себе слідчим ДБР, рочків 20 порозслідувати військові злочини, а вже потім, контролювати?
п. 4 - мораль цієї ситуація проста. Я не знаю для чого це п.Юрію, сподіваюсь, що це не повторення ситуації із Лєщенко та Наємом, але кожен має займатись своєю справою. Бутусов - журналістикою, військові - військом. От тільки хотілось би, щоби нашим військом займались на такому рівні, як п.Юрій займається своєю справою... але маємо те що маємо (с)
Готових стати міністром (причому любим) 26 мільйонів, а "старшиною" чи "медсестрою", "дільничним" призначити не має кого, не дотягують...
"Юрий Бутусов - не военный, он ни дня не служил в АТО, не был даже добровольцем, хотя сам призывного возраста, не имеет никакого образования в военной сфере, этим постом Минобороны четко выставила Юрия как типичного "диванного эксперта".