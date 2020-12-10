Минобороны: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова

Министерство обороны Украины утверждает, что не нашло вакансий, которые бы соответствовали уровню амбиций главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Минобороны в Facebook.

"Искренняя идея привлечь Юрия Бутусова к работе в рамках Министерства обороны не предусматривала предложения ему должности заместителя, 1-го заместителя, министра обороны. Для подобной быстрой карьеры должны быть соответствующие профессиональные основания, которые, по оценке кадрового органа МОУ, у кандидата Бутусова пока отсутствуют", - заявили в министерстве.

Отмечается, что сегодня министерство провело беседу с главным редактором Цензор.НЕТ.

"По результатам беседы с уважаемым журналистом сегодня, кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций", - отметили в ведомстве.

Там отметили, что назначение на должности в Минобороны осуществляется в соответствии с законами Украины и эта процедура не может быть пересмотрена.

"Порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать "министра обороны", ни для авторов чудесных "программ" , в которых советы космического масштаба граничат с некомпетентностью космического масштаба, ни для людей с "комплексом Наполеона". Тем не менее, вполне возможно, это все еще лишь недоразумение, вызванное волной эмоций", - пишет министерство обороны.

Ведомство выразило надежду, что "в случае принятия Юрием Бутусовым предложений в соответствии с уровнем нынешней компетенции, его способности позволят быстро приобрести профессионализм, сделать карьеру и продвинуться на высшие должности в МОУ".

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Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.