Міноборони: не знайшли вакансій, що відповідають рівню амбіцій Бутусова

Міністерство оборони України стверджує, що не знайшло вакансій, які б відповідали рівню амбіцій головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міноборони у Facebook.

"Щира ідея залучити Юрія Бутусова до роботи в рамках Міністерства оборони не передбачала пропозиції йому посади заступника, 1-го заступника, міністра оборони. Для такої швидкої кар'єри повинні бути відповідні професійні підстави, які, за оцінкою кадрового органу МОУ, у кандидата Бутусова поки що відсутні", - заявили в міністерстві.

Зазначають, що сьогодні міністерство провело бесіду з головним редактором Цензор.НЕТ.

"За результатами бесіди з шановним журналістом сьогодні кадрові служби змушені повідомити про відсутність вакансій, що відповідають рівню його амбіцій, які зараз перевищують його рівень необхідних компетенцій", - зазначили у відомстві.

Там зазначили, що призначення на посади в Міноборони здійснюється відповідно до законів України і ця процедура не може бути переглянута.

"Порядок призначення на посади не передбачає винятків ні для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати "міністра оборони", ні для авторів чудових "програм", у яких поради космічного масштабу межують із некомпетентністю космічного масштабу, ні для людей із "комплексом Наполеона". Тим не менш, цілком можливо, це все ще лише непорозуміння, спричинене хвилею емоцій", - пише міністерство оборони.

Відомство висловило сподівання, що "в разі прийняття Юрієм Бутусовим пропозицій відповідно до рівня нинішньої компетенції, його здібності дозволять швидко набути фаховості, зробити кар'єру і просунутися на вищі посади в МОУ".

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Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.