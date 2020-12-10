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Міноборони: не знайшли вакансій, що відповідають рівню амбіцій Бутусова

Міноборони: не знайшли вакансій, що відповідають рівню амбіцій Бутусова

Міністерство оборони України стверджує, що не знайшло вакансій, які б відповідали рівню амбіцій головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міноборони у  Facebook.

"Щира ідея залучити Юрія Бутусова до роботи в рамках Міністерства оборони не передбачала пропозиції йому посади заступника, 1-го заступника, міністра оборони. Для такої швидкої кар'єри повинні бути відповідні професійні підстави, які, за оцінкою кадрового органу МОУ, у кандидата Бутусова поки що відсутні", - заявили в міністерстві.

Зазначають, що сьогодні міністерство провело бесіду з головним редактором Цензор.НЕТ.

"За результатами бесіди з шановним журналістом сьогодні кадрові служби змушені повідомити про відсутність вакансій, що відповідають рівню його амбіцій, які зараз перевищують його рівень необхідних компетенцій", - зазначили у відомстві.

Там зазначили, що призначення на посади в Міноборони здійснюється відповідно до законів України і ця процедура не може бути переглянута.

"Порядок призначення на посади не передбачає винятків ні для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати "міністра оборони", ні для авторів чудових "програм", у яких поради космічного масштабу межують із некомпетентністю космічного масштабу, ні для людей із "комплексом Наполеона". Тим не менш, цілком можливо, це все ще лише непорозуміння, спричинене хвилею емоцій", - пише міністерство оборони.

Відомство висловило сподівання, що "в разі прийняття Юрієм Бутусовим пропозицій відповідно до рівня нинішньої компетенції, його здібності дозволять швидко набути фаховості, зробити кар'єру і просунутися на вищі посади в МОУ".

Міноборони: не знайшли вакансій, що відповідають рівню амбіцій Бутусова 01

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Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.

Міноборони (7335) Бутусов Юрій (3584)


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Топ коментарі
+61
Минобороны: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова - Цензор.НЕТ 406
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10.12.2020 18:28
+61
Люся арестович и вовй зеленский возвращаются из глубинной разведки 2016й год где то на "светлодарке" - холст масло худжниук Мендел Брауни
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10.12.2020 18:32
+48
Слив засчитан))) Феерические идиоты)))
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10.12.2020 18:29
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Сторінка 5 з 5
В министерстве обороны есть компетенции саботировать,воровать,заниматься коррупцией,а у Бутусова есть компетенции не свботировать,не воровать,не заниматься коррупцией,следовательно Бутусов с такими "космическими" для министерства обороны и министра Тарана компетенциями не подходит!
"Часом менш здаэться,що iснуэ якийсь мозковий центр центр,що працюэ на самолiквiдацiю цiэi держави,навiть не так руками ii ворогiв,як зусиллями власних тут iдiотiв"-Лiна Костенко. Л.Костенко не знала ,где находится центр по самоликвидации государства Украина,теперь уже можно указать адрес этого центра-это министерство обороны Украины возглавляемого министром обороны Тараном.Какой позор для Украины! Какая удача для врагов украинского народа!
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11.12.2020 04:31 Відповісти
пха! просто Юра бесплатно хотел, а у них так не принято.
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11.12.2020 07:50 Відповісти
Это как?!?!? По всей стране КВН-щики, клоуны, рестораторы, торгаши, и просто неучи вон на каких должностях государственных!!!!! А тут резко вспомнили за "професійні підстави"??? Обосрались балаболы...
А если серьёзно, Юра тебе туда не надо.... Ты бы через 2 месяца с ума сошел бы.. В "хозяйственном управлении" там (МОУ) АБСОЛЮТНАЯ некомпетентность и безответственность сейчас... Там чего-то добиться (принятия какого либо решения) нереально! Но бумажки (отписки) они уже научились писать. К сожалению знаю это не со слов(((
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11.12.2020 05:17 Відповісти
А хто такий Юрій Бутусов щоб рівнятись по професійному рівню з головою СБУ Бакановим, що хоч лейтенанта має . І то нічого, що в арміі не служив, зате який " опыт работы" - цілий білетер "Кварталу 95"! Про "бойовий досвід" Тарана взагалі Бутусову лише мріяти. Таран вже навіть мемуари пише про те, як зайцем бігав по лісопосадках, втікаючи з Іловайського котла.
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11.12.2020 08:56 Відповісти
Цирку Шапито надо побольше Юзиков,если будет 100 Юзиков Путлер не нападет...
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11.12.2020 06:14 Відповісти
а шо такое? тамаду в премьеры можна, а главреда Цензора в министра обороны низя? рожей не вышел?
Юра, открою тебе великую тайну. тока никому не говори.
Міноборони: не знайшли вакансій, що відповідають рівню амбіцій Бутусова - Цензор.НЕТ 775 должность замминистра можно купить у брата Ермака.
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11.12.2020 07:46 Відповісти
Минуя Ермаковского брательника никак и никуда. Мимо кассы не пройдешь! Вы, Юрий, не занеся и шагу не ступите по чиновничьих тропах
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11.12.2020 08:12 Відповісти
Ситуация доведена до абсурда. Уровень Бутусова так высок, что ему не нашлось места в системе министерства. Вопрос: каков уровень министерства, а точнее его отдельных чиновников? Сами на себя вышли.
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11.12.2020 08:40 Відповісти
МО просто попыталось заткнуть рот Бутусову. Теперь, как только Бутусов опубликует что-то нелицеприятное о чинушах из МО, сразу поднимется вонь типа "врет, выдумывает, мстит за то, что на работу не взяли!"
Порядочному человеку придется закрывать рот в такой ситуации. А для зесрани из МО молчащий Бутусов - просто предел мечтаний.
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11.12.2020 08:40 Відповісти
Так яку ж посаду просив Бутусов? Хто знає?
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11.12.2020 08:42 Відповісти
Всіма на цьому сайті нелюбимий Арестович, спочатку домовився про посаду (вже другу), а потім розповів про це. Бутусов анонсував для чогось, що йому прпонують посаду, потім не прийняв пропозицію, як мала дитина, переконаний що він і не збирається там працювати.
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11.12.2020 08:46 Відповісти
І сумніву не було, що ці кабінетні щурі не допустять в свою банку чужака. Бутусов наперед знав, що то провокація , але заставив цих лампасників добряче сісти в гімно своіми товстими задницями.
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11.12.2020 08:49 Відповісти
знатно оттроллили звезду
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11.12.2020 08:53 Відповісти
А що ж ти, таране, Криса Тилова, хотів щоб Бутусов у тебе пресс-атташе працював і не мішав розвалювати ЗСУ?
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11.12.2020 08:59 Відповісти
вы там в Минобороне совсем с ума сошли- разбрасываться экспертами такого ривня?...
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11.12.2020 09:29 Відповісти
Бутусов просто решил постебаться с них.
А мог бы согласиться на какую нить должность,а потом попытаться реализовать свои задумки.Но видно,не верит в результат,потому не стал и пытаться.
Неудели все так прогнило там,так безнадежно?
Тогда какой смысл писать,критиковать их шобло-что измениться,кто будет менять,если даже Бутусов не захотел впутываться?
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11.12.2020 09:52 Відповісти
назвіть мені посуду в МОУ, на якій можливо реалізувати задуми п.Бутусова?
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11.12.2020 10:42 Відповісти
Да развели тебя, Бутусов!!! Сидят они тепер и ржут с тебя. Никто не собирался брать тебя на работу в Миноборони.
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11.12.2020 10:09 Відповісти
помполитрука батальона им. Попистовского.)
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11.12.2020 10:41 Відповісти
Довели країну до повного дебілізма. Як таке можливо, щоби обидві сторони були праві?
п. 1 Щодо правоти п.Бутусова, тут усе просто, якщо клоун може бути верховним головнокомандувачем, агент ФСБ очолювати офіс Президента, а міністри і депутати взагалі невідомо хто, то чому пан Юрій не може претендувати на високу посаду???
п. 2 Щодо правоти міністерства. Звісно, якщо забути п.1, то нікого вагомого досвіду пан Юрій для цієї роботи не має. Ніякі, поверхневі теоретичні знання не дозволять призначити людину на таку відповідальну посаду (в нормальній звісно країні). Я би старшиною роти не призначив, якщо чесно... а спецкором, або якусь високу посаду по лінії військової журналістики - так, обов'язково!
п.3 про яку взагалі посаду йде мова? З того, що я бачу, це якісь функції нагляду чи контролю? Тобто сам ні за що не відповідаю, но усіх перевіряю? І це без практичного досвіду по вказаному напряму роботи? Але це ж не функція МОУ!!! Може краще спробувати себе слідчим ДБР, рочків 20 порозслідувати військові злочини, а вже потім, контролювати?
п. 4 - мораль цієї ситуація проста. Я не знаю для чого це п.Юрію, сподіваюсь, що це не повторення ситуації із Лєщенко та Наємом, але кожен має займатись своєю справою. Бутусов - журналістикою, військові - військом. От тільки хотілось би, щоби нашим військом займались на такому рівні, як п.Юрій займається своєю справою... але маємо те що маємо (с)
Готових стати міністром (причому любим) 26 мільйонів, а "старшиною" чи "медсестрою", "дільничним" призначити не має кого, не дотягують...
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11.12.2020 10:41 Відповісти
26=46 маю на увазі усіх українців
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11.12.2020 10:43 Відповісти
Щира ідея долучити Юрий Бутусов до роботи в межах Міністерства оборони була викликана бажанням заткнути йому рота. Склавши присягу, він був би змушений берегти «військові таємниці». А щоб реально впливати на ситуацію в міноборони, посади молодшого клерка замало. Що ж, міноборони, без сумніву, тепер шукатиме інші способи.
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11.12.2020 11:14 Відповісти
Мне кажется - это чисто месть с примесью "черного юмора" 95 квартала, за то что на Цензоре высмеивали Зесоплю из-за того, что он "косил" от службы армии и возразить что либо сложно, по факту имеем следущее : Юрий Бутусов - не военный, он ни дня не служил в АТО, не был даже добровольцем, хотя сам призывного возраста, не имеет никакого образования в военной сфере, этим постом Минобороны четко выставила Юрия как типичного "диванного эксперта"
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11.12.2020 11:19 Відповісти
Цитату из тебя нужно выделить и зафиксировать.
"Юрий Бутусов - не военный, он ни дня не служил в АТО, не был даже добровольцем, хотя сам призывного возраста, не имеет никакого образования в военной сфере, этим постом Минобороны четко выставила Юрия как типичного "диванного эксперта".
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11.12.2020 12:35 Відповісти
Мне кажется я написал чистую правду. Или это не так????
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11.12.2020 13:26 Відповісти
А Юрик вообще в армии служил?
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11.12.2020 11:55 Відповісти
нет. Это 100 процентов, поэтому доля правды и логики в том что его не взяли в Миобороны однозначно есть. Другой вопрос, зачем было предлагать...
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11.12.2020 13:27 Відповісти
А як тут поставити плюса МО?
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11.12.2020 12:31 Відповісти
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