Міноборони: не знайшли вакансій, що відповідають рівню амбіцій Бутусова
Міністерство оборони України стверджує, що не знайшло вакансій, які б відповідали рівню амбіцій головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міноборони у Facebook.
"Щира ідея залучити Юрія Бутусова до роботи в рамках Міністерства оборони не передбачала пропозиції йому посади заступника, 1-го заступника, міністра оборони. Для такої швидкої кар'єри повинні бути відповідні професійні підстави, які, за оцінкою кадрового органу МОУ, у кандидата Бутусова поки що відсутні", - заявили в міністерстві.
Зазначають, що сьогодні міністерство провело бесіду з головним редактором Цензор.НЕТ.
"За результатами бесіди з шановним журналістом сьогодні кадрові служби змушені повідомити про відсутність вакансій, що відповідають рівню його амбіцій, які зараз перевищують його рівень необхідних компетенцій", - зазначили у відомстві.
Там зазначили, що призначення на посади в Міноборони здійснюється відповідно до законів України і ця процедура не може бути переглянута.
"Порядок призначення на посади не передбачає винятків ні для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати "міністра оборони", ні для авторів чудових "програм", у яких поради космічного масштабу межують із некомпетентністю космічного масштабу, ні для людей із "комплексом Наполеона". Тим не менш, цілком можливо, це все ще лише непорозуміння, спричинене хвилею емоцій", - пише міністерство оборони.
Відомство висловило сподівання, що "в разі прийняття Юрієм Бутусовим пропозицій відповідно до рівня нинішньої компетенції, його здібності дозволять швидко набути фаховості, зробити кар'єру і просунутися на вищі посади в МОУ".
Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Часом менш здаэться,що iснуэ якийсь мозковий центр центр,що працюэ на самолiквiдацiю цiэi держави,навiть не так руками ii ворогiв,як зусиллями власних тут iдiотiв"-Лiна Костенко. Л.Костенко не знала ,где находится центр по самоликвидации государства Украина,теперь уже можно указать адрес этого центра-это министерство обороны Украины возглавляемого министром обороны Тараном.Какой позор для Украины! Какая удача для врагов украинского народа!
А если серьёзно, Юра тебе туда не надо.... Ты бы через 2 месяца с ума сошел бы.. В "хозяйственном управлении" там (МОУ) АБСОЛЮТНАЯ некомпетентность и безответственность сейчас... Там чего-то добиться (принятия какого либо решения) нереально! Но бумажки (отписки) они уже научились писать. К сожалению знаю это не со слов(((
Юра, открою тебе великую тайну. тока никому не говори.
должность замминистра можно купить у брата Ермака.
Порядочному человеку придется закрывать рот в такой ситуации. А для зесрани из МО молчащий Бутусов - просто предел мечтаний.
А мог бы согласиться на какую нить должность,а потом попытаться реализовать свои задумки.Но видно,не верит в результат,потому не стал и пытаться.
Неудели все так прогнило там,так безнадежно?
Тогда какой смысл писать,критиковать их шобло-что измениться,кто будет менять,если даже Бутусов не захотел впутываться?
п. 1 Щодо правоти п.Бутусова, тут усе просто, якщо клоун може бути верховним головнокомандувачем, агент ФСБ очолювати офіс Президента, а міністри і депутати взагалі невідомо хто, то чому пан Юрій не може претендувати на високу посаду???
п. 2 Щодо правоти міністерства. Звісно, якщо забути п.1, то нікого вагомого досвіду пан Юрій для цієї роботи не має. Ніякі, поверхневі теоретичні знання не дозволять призначити людину на таку відповідальну посаду (в нормальній звісно країні). Я би старшиною роти не призначив, якщо чесно... а спецкором, або якусь високу посаду по лінії військової журналістики - так, обов'язково!
п.3 про яку взагалі посаду йде мова? З того, що я бачу, це якісь функції нагляду чи контролю? Тобто сам ні за що не відповідаю, но усіх перевіряю? І це без практичного досвіду по вказаному напряму роботи? Але це ж не функція МОУ!!! Може краще спробувати себе слідчим ДБР, рочків 20 порозслідувати військові злочини, а вже потім, контролювати?
п. 4 - мораль цієї ситуація проста. Я не знаю для чого це п.Юрію, сподіваюсь, що це не повторення ситуації із Лєщенко та Наємом, але кожен має займатись своєю справою. Бутусов - журналістикою, військові - військом. От тільки хотілось би, щоби нашим військом займались на такому рівні, як п.Юрій займається своєю справою... але маємо те що маємо (с)
Готових стати міністром (причому любим) 26 мільйонів, а "старшиною" чи "медсестрою", "дільничним" призначити не має кого, не дотягують...
"Юрий Бутусов - не военный, он ни дня не служил в АТО, не был даже добровольцем, хотя сам призывного возраста, не имеет никакого образования в военной сфере, этим постом Минобороны четко выставила Юрия как типичного "диванного эксперта".