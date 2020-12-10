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Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому "лікнеп"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому

Кадрова служба Міністерства оборони запрошує головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на співбесіду у четвер, 10 грудня.

Про сказано в повідомленні на офіційній сторінці Міноборони в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кадрова служба Міністерства оборони завтра, 10 грудня 2020 року, запрошує Юрія Бутусова для співбесіди та ознайомлення з переліком наявних вакансій, що можуть бути запропоновані йому для працевлаштування", - сказано в повідомленні.

У Міноборони заявили, що слова Бутусова про те, що після публічної пропозиції посади з ним ніхто не зв'язався, не відповідають дійсності. "Адже вчора було визначено уповноважену особу і залишено телефон для контакту у будь-який зручний для здобувача час", - стверджують в МО.

Також в Міноборони повідомили, що ознайомилися з програмою, яку Бутусов хотів би реалізувати в роботі в міністерстві.

"Він демонструє нерозуміння меж та змісту функціональних обов’язків посад, на які претендує. У порядку загального інформування про потенційне коло посадових обов’язків співробітника Міністерства оборони йому буде проведено стислий лікнеп та детально ознайомлено з розмежуванням обов’язків між Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил України", - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.

Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому лікнеп 01
Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому лікнеп 02
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Топ коментарі
+48
спектакль продолжается...
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09.12.2020 20:28
+41
Они его бюрократическим говном обмажут и дураком выставят, в этом им равных нет, они только этим и занимаются.
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09.12.2020 20:37
+32
Судя по всему перечень вакансий предполагает наличие чувства юмора у претендента
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09.12.2020 20:32
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Капец! Значить блазня, без трудової книжки, а значить офіційної роботи, із оподактованим прибутком 4 тис. за рік обрали преЗедентом! А чесного журналіста, спеца в питаннях армії, слідства і всього іншого навіть на генеральську посаду не беруть? Юра йди знову в опозицію. А то ще й дня не побув у владі а "Цензор" вже побачив у "соплях" політиків.
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10.12.2020 00:14 Відповісти
чтоб погасить активность надо предложить самую проблемную должность.
чтоб увяз в бумажках и головы не мог поднять.
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10.12.2020 01:13 Відповісти
Не договорятся. Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому "лікнеп" - Цензор.НЕТ 6533 Они ему- о должностях с конкретным функционалом, а он им- о функционале ГПУ. Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому "лікнеп" - Цензор.НЕТ 3495
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10.12.2020 01:39 Відповісти
Нехай в іржавої кравчучки, характеристику візьме, а щоб щось змінити є тільки спосіб Піночета.
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10.12.2020 17:26 Відповісти
Что ж. Я думаю, что этого уже вполне достаточно для беспроигрышного иска по защите чести и достоинства, а также профессиональной репутации. Если Юрию будет не лень и не западло.
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10.12.2020 01:59 Відповісти
Какое собеседование если вы сами пригласили его как специалиста?
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10.12.2020 03:07 Відповісти
Юра! Тебе нужна трибуна (ВР) в открытом виде. Без цензуры (конечно, без оглашения секретных данных) Это в случае аудитории ВР) Они все имеют допуски.
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10.12.2020 05:37 Відповісти
Путьовка в Трускавець )))))))
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10.12.2020 08:13 Відповісти
за одно передай банку ваЗЕлина ссученой Шалаве арестовичу, а то у него уже дымит кое что....
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10.12.2020 09:35 Відповісти
как это не понимает как откаты делать-научите
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10.12.2020 09:35 Відповісти
Мышеловка для Бутусова была продумана доскональна. Но никто не ожидал, что Юра наберется наглости претендовать на пост министра или зам.министра. К такому повороту они небыли готовы и теперь у них паника.
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10.12.2020 10:17 Відповісти
Ніяка там не мишоловка. Хотіли банально перекупити щоб не було критики, як скупили всіх інших, останній приклад Арестович.
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10.12.2020 14:45 Відповісти
Это ЗЕбанутым удалось. Я имею ввиду Найема и Серлеща, которым дали должности по темам, в которым они балбесы, зато зарплаты дали огромные, а теперь и Арестовачу, который оказался продажной *****,закрыли рот громкой должнолстью. Посмотрим, что у ЗЕбанутых получится с Бутусовым.
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10.12.2020 18:28 Відповісти
С нетерпением жду продолжение этого марлезонсконо балета.
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10.12.2020 11:10 Відповісти
Как меня умиляют рассуждения дилетантов!
ЧТО вы обсуждаете?
Вы знаете, какие вакансии ему предлагаются?
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10.12.2020 11:27 Відповісти
Какую бы "должность" ему не предложили, желание заткнуть ему рот по критике МО, Генштаба, СБУ и прочих контор настолько очевидно, что они впадают в раж, желая хоть каким-нить боком вывалять его в грязи...
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10.12.2020 11:31 Відповісти
Ввязываясь в игру - нужно быть готовым играть по её правилам.
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10.12.2020 11:54 Відповісти
Какая разница что предлагают? Бутусов четко сказал какие должности ИМЕЮТ ПРАВО предлагать. Все остальные предложения коррупционные по сути. А имеют право только две: министр и зам.министра.
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10.12.2020 16:42 Відповісти
Не говори ерунды. "бубусов сказал" - а ты нормативные документы читал?
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10.12.2020 17:12 Відповісти
Будешь сильно удивлен: читал, представляешь? Назначают без публичного конкурса "нач.отдела" и ниже. Если они планировали "спрятать" Бутусова на должности "нач.отдела", то сильно ошиблись.
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11.12.2020 09:27 Відповісти
КАКОГО отдела?
ПС: начальник отдела тоже проходит конкурс
ППС: а чем конкурс плох Бутусову? Что коррупционного в конкурсе?
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11.12.2020 11:38 Відповісти
"Предлагали занять должность" и "предлагали поучаствовать в конкурсе на замещение вакантной должности" - разницу улавливаешь?
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11.12.2020 11:46 Відповісти
Давай исходный текст - посмотрим!
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11.12.2020 12:23 Відповісти
Ща, разогнался искать тебе тексты. Шо еще сделать? Убеждать не буду, т.к. вообще не увидел твоего мнения по этому вопросу.
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11.12.2020 12:29 Відповісти
Только дураки, друг мой, высказывают своё мнение по вопросу, не изучив первоисточников.
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11.12.2020 13:04 Відповісти
Только дураки, друг мой, тратят свое драгоценное время на "изучение первоисточников" в вопросе, который не является для них жизненно важным и необходимым. Так как на счет ТВОЕГО мнения по этому вопросу?
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11.12.2020 13:17 Відповісти
Только дураки, друг мой, могут иметь мнение по вопросу, в котором не разобрались.
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11.12.2020 13:33 Відповісти
Видишь ли, умным людям не обязательно пить из моря, для того чтобы знать, что оно соленое. Тогда как мастера ***********-развлекательного жанра обязательно зададутся вопросами: "А оно точно соленое? А вы изучили матчасть? Какие ваши доказательства?
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11.12.2020 13:39 Відповісти
на кросс с подтягиванием его!!!.а то понимаешь ли!!!..это очень и оочень!... в царскосельский батальон он захотел!!
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10.12.2020 12:16 Відповісти
Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому "лікнеп" - Цензор.НЕТ 8846
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10.12.2020 12:38 Відповісти
я конечно извиняюсь. Может Бутусов и хороший человек. Но на операционный стол к хорошему человеку но не хирургу с опытом я бы не лег. В самолет которым управляет хороший человек но не летчик я бы не сел. А у нас мэром может быть боксер а президентом Зеленский.
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10.12.2020 13:14 Відповісти
"В самолет которым управляет хороший человек но не летчик я бы не сел".
Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому "лікнеп" - Цензор.НЕТ 6986

Саме зараз ви в ньому і сидите.
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10.12.2020 14:48 Відповісти
Ну вообще-то цель этой информационной операции со стороны руководства минобороны не является дать какие-то полномочия Бутусову, которые он может хоть как-то реализовать на практике, а сделать все для того, чтобы он их как раз не имел и никак не влиял на ситуацию в министерстве, для того чтобы показать, что критики сами ничего не могут и умеют только кртиковать. Думаю Бутусов это тоже понимает, и поэтому идет обоюдная игра в информационном пространстве, с целью выставить выставить оппонентов балаболами и дилетантами. Так что не переживайте, Бутусов наверняка не будет ничего реально решать в минобороны, а министерство и дальше будет проваливать оборонные заказы, всячески снижать боеспособность нашей армии(например сокращением боевых частей) и подыгрывать врагу (отдавая преступные приказы о запрете ответного огня по врагу и штрафах с увольнениями за это).
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10.12.2020 18:11 Відповісти
Т.е. сейчас, когда в МО сидят нафталиновые хенералы с совковыми представлениями об Армии и не разу не бывавшие на фронтах - это норм? Бутусов очень много писал и пишет об армии, войне, вооружениях, управлении и пр. и пр. Еще никто, из того же МО, не решился вступить с ним в открытую дискуссию по армейской проблематике, т.к. понимают что он эксперт. Поэтому не надо про "хорошего человека". Тут, как раз все наоборот: может он и "плохой человек", но это не важно, т.к. он эксперт в том о чем говорит.
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11.12.2020 09:34 Відповісти
Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики Источник: https://censor.net/ru/n3235998

Смішні дебіли - ви ж запропонували Бутусову вакансії, ви йому і дзвоніть з варіантами, бо ініциатива була ваша. Совки радянські, горбатих тільки могила виправить.
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10.12.2020 14:10 Відповісти
"Он демонстрирует непонимание границ и содержания функциональных обязанностей должностей, на которые претендует. В порядке общего информирования о потенциальном круге должностных обязанностей сотрудника Министерства обороны ему будет проведен краткий ликбез и подробно ознакомлен с разграничением обязанностей между Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины", - заявили в Минобороны. Источник: https://censor.net/ru/n3235998

ВСІ ЧУЛИ - ТИПУ БУТУСОВ ШЛАК ГОНЕ, А ВОНИ У МІНОБОРОНІ ЄДИНІ ЗНАЮТЬ ЩО ЗАДРИПАНА ПЕРЕЛАТАНА І НІКОМУ У СВІТІ НЕ ПОТРІБНА РАДЯНСЬКА ТЕХНІКА НАЙКРАЩА І ТІЛЬКИ ВОНА ПОВИННА БУТИ У ЗСУ Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому "лікнеп" - Цензор.НЕТ 3537
НУ А ПРО ВІДКАТИ НА "ДАНАХ" І ЗАКУПІВЛЯ МАЗів ЗАМІСТЬ КРАЗів ДЛЯ ЗСУ ЦЕ ТРЕБА БУТУСОВУ ЛІКБЕЗ ПРОВОДИТИ ЯК КРАЩЕ ЗАРОБИТИ НА ВІДКАТАХ І РІЗНИЦІ В ЦІНАХ
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10.12.2020 14:17 Відповісти
Слоганом цього двіжа може бути "Працевлаштуємо і зашкваримо!"
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10.12.2020 14:58 Відповісти
Бутусов знайди шляхи вивести цю камарилью на чисту воду - мабуть не всіх патріотів вони ще витравили. Уявляєш, як усі чекають на твій наступний хід, а головне - НА ПОВНУ ПРОЗОРІСТЬ від тебе.
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10.12.2020 17:34 Відповісти
Здається Арештович з Аферистовичем вже такий семидільник шо й МО консультує - ЦЕ ЙОГО БАТЛ З ТОБОЮ, Юріє!
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10.12.2020 17:41 Відповісти
"..хто дасть допуск Ю.Бутусову до Держтаємниці .. хех .. ПАЯЦИ" - все це ти пишешь після призначення зельцманом баканова головою СБУ з допуском до найсекретніших матеріалів?
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10.12.2020 18:14 Відповісти
Хотели купить Бутусова по дешевке ,но процесс не удался.Объяснили ,что нет должности соответствующей его образованию.А у Мустафы Найема такое образование оказывается
есть. Он уже плодотворно работает на благо Украины с зарплатой около пол миллиона
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10.12.2020 19:02 Відповісти
В смысле МинОбороны устроит Бутусову перевод в "черпаки", ночное вождение и "дембельскй поезд"?
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11.12.2020 13:21 Відповісти
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