Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому "лікнеп"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кадрова служба Міністерства оборони запрошує головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на співбесіду у четвер, 10 грудня.
Про сказано в повідомленні на офіційній сторінці Міноборони в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Кадрова служба Міністерства оборони завтра, 10 грудня 2020 року, запрошує Юрія Бутусова для співбесіди та ознайомлення з переліком наявних вакансій, що можуть бути запропоновані йому для працевлаштування", - сказано в повідомленні.
У Міноборони заявили, що слова Бутусова про те, що після публічної пропозиції посади з ним ніхто не зв'язався, не відповідають дійсності. "Адже вчора було визначено уповноважену особу і залишено телефон для контакту у будь-який зручний для здобувача час", - стверджують в МО.
Також в Міноборони повідомили, що ознайомилися з програмою, яку Бутусов хотів би реалізувати в роботі в міністерстві.
"Він демонструє нерозуміння меж та змісту функціональних обов’язків посад, на які претендує. У порядку загального інформування про потенційне коло посадових обов’язків співробітника Міністерства оборони йому буде проведено стислий лікнеп та детально ознайомлено з розмежуванням обов’язків між Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил України", - заявили в Міноборони.
Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.
Будь ласка, зачекайте...
чтоб увяз в бумажках и головы не мог поднять.
ЧТО вы обсуждаете?
Вы знаете, какие вакансии ему предлагаются?
ПС: начальник отдела тоже проходит конкурс
ППС: а чем конкурс плох Бутусову? Что коррупционного в конкурсе?
Саме зараз ви в ньому і сидите.
Смішні дебіли - ви ж запропонували Бутусову вакансії, ви йому і дзвоніть з варіантами, бо ініциатива була ваша. Совки радянські, горбатих тільки могила виправить.
ВСІ ЧУЛИ - ТИПУ БУТУСОВ ШЛАК ГОНЕ, А ВОНИ У МІНОБОРОНІ ЄДИНІ ЗНАЮТЬ ЩО ЗАДРИПАНА ПЕРЕЛАТАНА І НІКОМУ У СВІТІ НЕ ПОТРІБНА РАДЯНСЬКА ТЕХНІКА НАЙКРАЩА І ТІЛЬКИ ВОНА ПОВИННА БУТИ У ЗСУ
НУ А ПРО ВІДКАТИ НА "ДАНАХ" І ЗАКУПІВЛЯ МАЗів ЗАМІСТЬ КРАЗів ДЛЯ ЗСУ ЦЕ ТРЕБА БУТУСОВУ ЛІКБЕЗ ПРОВОДИТИ ЯК КРАЩЕ ЗАРОБИТИ НА ВІДКАТАХ І РІЗНИЦІ В ЦІНАХ
есть. Он уже плодотворно работает на благо Украины с зарплатой около пол миллиона