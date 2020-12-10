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Минобороны ждет Бутусова на собеседование и обещает ему "ликбез"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобороны ждет Бутусова на собеседование и обещает ему

Кадровая служба Министерства обороны приглашает главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова на собеседование в четверг, 10 декабря.

Об этом сказано в сообщении на официальной странице Минобороны в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Кадровая служба Министерства обороны завтра, 10 декабря 2020, приглашает Юрия Бутусова для собеседования и ознакомления с перечнем имеющихся вакансий, которые могут быть предложены ему для трудоустройства", - сказано в сообщении.

В Минобороны заявили, что слова Бутусова о том, что после публичного предложения должности с ним никто не связался, не соответствуют действительности. "Ведь вчера было определено уполномоченное лицо и оставлен телефон для контакта в любое удобное для соискателя время", - утверждают в МО.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бутусов о Минобороны: вчера я был им срочно нужен, а сегодня нет никаких сообщений

Также в Минобороны сообщили, что ознакомились с программой, которую Бутусов хотел бы реализовать при работе в министерстве.

"Он демонстрирует непонимание границ и содержания функциональных обязанностей должностей, на которые претендует. В порядке общего информирования о потенциальном круге должностных обязанностей сотрудника Министерства обороны ему будет проведен краткий ликбез и подробно ознакомлен с разграничением обязанностей между Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины", - заявили в Минобороны.

Ответ Министерства обороны был опубликован через 2 часа после того, как Бутусов заявил, что с ним никто не связался по вопросу трудоустройства.

Также на Цензор.НЕТ: Бутусов готов идти на должность в Минобороны расследовать дело "вагнеровцев"

Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

Минобороны ждет Бутусова на собеседование и обещает ему ликбез 01
Минобороны ждет Бутусова на собеседование и обещает ему ликбез 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+48
спектакль продолжается...
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09.12.2020 20:28
+41
Они его бюрократическим говном обмажут и дураком выставят, в этом им равных нет, они только этим и занимаются.
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09.12.2020 20:37
+32
Судя по всему перечень вакансий предполагает наличие чувства юмора у претендента
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09.12.2020 20:32
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Капец! Значить блазня, без трудової книжки, а значить офіційної роботи, із оподактованим прибутком 4 тис. за рік обрали преЗедентом! А чесного журналіста, спеца в питаннях армії, слідства і всього іншого навіть на генеральську посаду не беруть? Юра йди знову в опозицію. А то ще й дня не побув у владі а "Цензор" вже побачив у "соплях" політиків.
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10.12.2020 00:14 Ответить
чтоб погасить активность надо предложить самую проблемную должность.
чтоб увяз в бумажках и головы не мог поднять.
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10.12.2020 01:13 Ответить
Не договорятся. Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому "лікнеп" - Цензор.НЕТ 6533 Они ему- о должностях с конкретным функционалом, а он им- о функционале ГПУ. Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому "лікнеп" - Цензор.НЕТ 3495
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10.12.2020 01:39 Ответить
Нехай в іржавої кравчучки, характеристику візьме, а щоб щось змінити є тільки спосіб Піночета.
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10.12.2020 17:26 Ответить
Что ж. Я думаю, что этого уже вполне достаточно для беспроигрышного иска по защите чести и достоинства, а также профессиональной репутации. Если Юрию будет не лень и не западло.
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10.12.2020 01:59 Ответить
Какое собеседование если вы сами пригласили его как специалиста?
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10.12.2020 03:07 Ответить
Юра! Тебе нужна трибуна (ВР) в открытом виде. Без цензуры (конечно, без оглашения секретных данных) Это в случае аудитории ВР) Они все имеют допуски.
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10.12.2020 05:37 Ответить
Путьовка в Трускавець )))))))
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10.12.2020 08:13 Ответить
за одно передай банку ваЗЕлина ссученой Шалаве арестовичу, а то у него уже дымит кое что....
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10.12.2020 09:35 Ответить
как это не понимает как откаты делать-научите
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10.12.2020 09:35 Ответить
Мышеловка для Бутусова была продумана доскональна. Но никто не ожидал, что Юра наберется наглости претендовать на пост министра или зам.министра. К такому повороту они небыли готовы и теперь у них паника.
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10.12.2020 10:17 Ответить
Ніяка там не мишоловка. Хотіли банально перекупити щоб не було критики, як скупили всіх інших, останній приклад Арестович.
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10.12.2020 14:45 Ответить
Это ЗЕбанутым удалось. Я имею ввиду Найема и Серлеща, которым дали должности по темам, в которым они балбесы, зато зарплаты дали огромные, а теперь и Арестовачу, который оказался продажной *****,закрыли рот громкой должнолстью. Посмотрим, что у ЗЕбанутых получится с Бутусовым.
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10.12.2020 18:28 Ответить
С нетерпением жду продолжение этого марлезонсконо балета.
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10.12.2020 11:10 Ответить
Как меня умиляют рассуждения дилетантов!
ЧТО вы обсуждаете?
Вы знаете, какие вакансии ему предлагаются?
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10.12.2020 11:27 Ответить
Какую бы "должность" ему не предложили, желание заткнуть ему рот по критике МО, Генштаба, СБУ и прочих контор настолько очевидно, что они впадают в раж, желая хоть каким-нить боком вывалять его в грязи...
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10.12.2020 11:31 Ответить
Ввязываясь в игру - нужно быть готовым играть по её правилам.
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10.12.2020 11:54 Ответить
Какая разница что предлагают? Бутусов четко сказал какие должности ИМЕЮТ ПРАВО предлагать. Все остальные предложения коррупционные по сути. А имеют право только две: министр и зам.министра.
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10.12.2020 16:42 Ответить
Не говори ерунды. "бубусов сказал" - а ты нормативные документы читал?
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10.12.2020 17:12 Ответить
Будешь сильно удивлен: читал, представляешь? Назначают без публичного конкурса "нач.отдела" и ниже. Если они планировали "спрятать" Бутусова на должности "нач.отдела", то сильно ошиблись.
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11.12.2020 09:27 Ответить
КАКОГО отдела?
ПС: начальник отдела тоже проходит конкурс
ППС: а чем конкурс плох Бутусову? Что коррупционного в конкурсе?
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11.12.2020 11:38 Ответить
"Предлагали занять должность" и "предлагали поучаствовать в конкурсе на замещение вакантной должности" - разницу улавливаешь?
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11.12.2020 11:46 Ответить
Давай исходный текст - посмотрим!
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11.12.2020 12:23 Ответить
Ща, разогнался искать тебе тексты. Шо еще сделать? Убеждать не буду, т.к. вообще не увидел твоего мнения по этому вопросу.
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11.12.2020 12:29 Ответить
Только дураки, друг мой, высказывают своё мнение по вопросу, не изучив первоисточников.
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11.12.2020 13:04 Ответить
Только дураки, друг мой, тратят свое драгоценное время на "изучение первоисточников" в вопросе, который не является для них жизненно важным и необходимым. Так как на счет ТВОЕГО мнения по этому вопросу?
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11.12.2020 13:17 Ответить
Только дураки, друг мой, могут иметь мнение по вопросу, в котором не разобрались.
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11.12.2020 13:33 Ответить
Видишь ли, умным людям не обязательно пить из моря, для того чтобы знать, что оно соленое. Тогда как мастера ***********-развлекательного жанра обязательно зададутся вопросами: "А оно точно соленое? А вы изучили матчасть? Какие ваши доказательства?
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11.12.2020 13:39 Ответить
на кросс с подтягиванием его!!!.а то понимаешь ли!!!..это очень и оочень!... в царскосельский батальон он захотел!!
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10.12.2020 12:16 Ответить
Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому "лікнеп" - Цензор.НЕТ 8846
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10.12.2020 12:38 Ответить
я конечно извиняюсь. Может Бутусов и хороший человек. Но на операционный стол к хорошему человеку но не хирургу с опытом я бы не лег. В самолет которым управляет хороший человек но не летчик я бы не сел. А у нас мэром может быть боксер а президентом Зеленский.
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10.12.2020 13:14 Ответить
"В самолет которым управляет хороший человек но не летчик я бы не сел".
Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому "лікнеп" - Цензор.НЕТ 6986

Саме зараз ви в ньому і сидите.
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10.12.2020 14:48 Ответить
Ну вообще-то цель этой информационной операции со стороны руководства минобороны не является дать какие-то полномочия Бутусову, которые он может хоть как-то реализовать на практике, а сделать все для того, чтобы он их как раз не имел и никак не влиял на ситуацию в министерстве, для того чтобы показать, что критики сами ничего не могут и умеют только кртиковать. Думаю Бутусов это тоже понимает, и поэтому идет обоюдная игра в информационном пространстве, с целью выставить выставить оппонентов балаболами и дилетантами. Так что не переживайте, Бутусов наверняка не будет ничего реально решать в минобороны, а министерство и дальше будет проваливать оборонные заказы, всячески снижать боеспособность нашей армии(например сокращением боевых частей) и подыгрывать врагу (отдавая преступные приказы о запрете ответного огня по врагу и штрафах с увольнениями за это).
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10.12.2020 18:11 Ответить
Т.е. сейчас, когда в МО сидят нафталиновые хенералы с совковыми представлениями об Армии и не разу не бывавшие на фронтах - это норм? Бутусов очень много писал и пишет об армии, войне, вооружениях, управлении и пр. и пр. Еще никто, из того же МО, не решился вступить с ним в открытую дискуссию по армейской проблематике, т.к. понимают что он эксперт. Поэтому не надо про "хорошего человека". Тут, как раз все наоборот: может он и "плохой человек", но это не важно, т.к. он эксперт в том о чем говорит.
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11.12.2020 09:34 Ответить
Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики Источник: https://censor.net/ru/n3235998

Смішні дебіли - ви ж запропонували Бутусову вакансії, ви йому і дзвоніть з варіантами, бо ініциатива була ваша. Совки радянські, горбатих тільки могила виправить.
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10.12.2020 14:10 Ответить
"Он демонстрирует непонимание границ и содержания функциональных обязанностей должностей, на которые претендует. В порядке общего информирования о потенциальном круге должностных обязанностей сотрудника Министерства обороны ему будет проведен краткий ликбез и подробно ознакомлен с разграничением обязанностей между Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины", - заявили в Минобороны. Источник: https://censor.net/ru/n3235998

ВСІ ЧУЛИ - ТИПУ БУТУСОВ ШЛАК ГОНЕ, А ВОНИ У МІНОБОРОНІ ЄДИНІ ЗНАЮТЬ ЩО ЗАДРИПАНА ПЕРЕЛАТАНА І НІКОМУ У СВІТІ НЕ ПОТРІБНА РАДЯНСЬКА ТЕХНІКА НАЙКРАЩА І ТІЛЬКИ ВОНА ПОВИННА БУТИ У ЗСУ Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому "лікнеп" - Цензор.НЕТ 3537
НУ А ПРО ВІДКАТИ НА "ДАНАХ" І ЗАКУПІВЛЯ МАЗів ЗАМІСТЬ КРАЗів ДЛЯ ЗСУ ЦЕ ТРЕБА БУТУСОВУ ЛІКБЕЗ ПРОВОДИТИ ЯК КРАЩЕ ЗАРОБИТИ НА ВІДКАТАХ І РІЗНИЦІ В ЦІНАХ
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10.12.2020 14:17 Ответить
Слоганом цього двіжа може бути "Працевлаштуємо і зашкваримо!"
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10.12.2020 14:58 Ответить
Бутусов знайди шляхи вивести цю камарилью на чисту воду - мабуть не всіх патріотів вони ще витравили. Уявляєш, як усі чекають на твій наступний хід, а головне - НА ПОВНУ ПРОЗОРІСТЬ від тебе.
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10.12.2020 17:34 Ответить
Здається Арештович з Аферистовичем вже такий семидільник шо й МО консультує - ЦЕ ЙОГО БАТЛ З ТОБОЮ, Юріє!
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10.12.2020 17:41 Ответить
"..хто дасть допуск Ю.Бутусову до Держтаємниці .. хех .. ПАЯЦИ" - все це ти пишешь після призначення зельцманом баканова головою СБУ з допуском до найсекретніших матеріалів?
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10.12.2020 18:14 Ответить
Хотели купить Бутусова по дешевке ,но процесс не удался.Объяснили ,что нет должности соответствующей его образованию.А у Мустафы Найема такое образование оказывается
есть. Он уже плодотворно работает на благо Украины с зарплатой около пол миллиона
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10.12.2020 19:02 Ответить
В смысле МинОбороны устроит Бутусову перевод в "черпаки", ночное вождение и "дембельскй поезд"?
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11.12.2020 13:21 Ответить
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