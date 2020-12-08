Бутусов готов идти на должность в Минобороны расследовать дело "вагнеровцев" (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Журналист и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов принял предложение Министерства обороны Украины занять должность в ведомстве и ожидает приглашения к министру обороны или президенту.
Об этом Бутусов сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру либо к президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и публикую свою программу действий. Я понимаю, что раз руководство Минобороны во время войны признает свою неспособность справиться с проблемами управления без меня, журналиста, и предлагает высокую должность, то как ответственный гражданин, я обязан принять данное предложение. По сути этим предложением они признали справедливость моей критики в адрес Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского и министра обороны Андрея Тарана о критической ситуации в сфере обороны и безопасности, и хотят исправить ситуацию", - отметил журналист.
Первым пунктом в программе Бутусова значится расследование провала спецопераций Минобороны и возможного наличия в оборонном секторе Украины шпионов.
Речь идет в том числе о спецоперации с наемниками ЧВК "Вагнера", которая была сорвана в июле этого года.
По словам Бутусова, "поскольку все должности директоров департаментов по закону могут быть заняты исключительно на конкурсной основе, Минобороны не может гарантировать ему какую-либо из этих должностей, иначе это будет в чистом виде коррупция".
"Таким образом, для занятия должностей гражданскими лицами, которые влияют на принятие решений, на данный момент открыты только должности министра и заместителей министра", - добавил Бутусов.
Подробности опубликованы в статье на сайте Цензор.НЕТ.
Ранее Министерство обороны предложило главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову "занять одну из министерских позиций".
Пожалуйста, подождите...
Будет жаль, если так случится.
СБУ за все эти годы свою эффективность уже показало. Хватит.
Юрий, Вы готовы подвизгивать ЗЕльоному альфа-самцу ?
Ну или позовут своих кремлядских кураторов, чтобы те "нейтрализовали" Юрка.
быть нормальным журналистом есть хорошо и полезно для народа
вымажут и размажут
Зедебилы скажут: нас не так поняли, мы не это имели ввиду. Мы хотели просто единоразово проконсультироваться.
На фиг им там такая головная боль?
Если среди коМанды ЯнеЛоха, есть соображающие люди и за базар "ответят", получим мы в итоге на выходе, вместо Бутусова, что то вроде Яроша.
Так "разруха ж нє в туалєтах, а в головах". А яким чином ту систему зламаєш, коли кожний другий в Україні за своїм світоглядом якщо не "бойко", так або "медвєдчук", або "зєлупа". І шо з ними робити - скасувати вибори, щоб вони не мали змоги "волевиявлятися", та втілювати свої порочні мрії в життя на голосуванні? А шо ще з ними можна зробити? От вони і "будуватимуть" весь час реальність на свій пролетарський (а ****) смак для всіх решта.
Если минобороны восстало ( свидетельства о вагнер операции) - то наверняка требуют Вовку взять таки руль в руки а Ермака за борт ( кто-то в это верит? )
В третий вариант что Бутусов повторит ошибку, когда топил за Зеленского а теперь поддержит в нем возможную консервы -исключаю.
Шановний Юрію! Держпосада Вам - це не щось схоже на корупцію, це і є корупція! Кожен має займатися своєю справою. Такі журналісти, як ви, не повинні бути в середині системи. Такі, як ви покликані змушувати систему працювати чесно і ефективно. А це краще робити з відстані, бо на відстані недоліки видніше... Хіба що, Ви погоджуєтесь на третій спосіб для того, щоб уникнути першого. Певно, краще виявитись слабким і купленим, ніж втратити найдорожче...
Юра, расследованиями и шпионами занимаются в других ведомствах.
Также, в мире клоуном расследованиями может заниматься кто угодно и на каком угодно месте , главное чтобы снять видосики
Треба нарешті ставити крапку у цій ... справі.
Наконец-то узнаем правду.
На троллинг со стороны минобороны надо отвечать только троллингом!
Пульти тримають долоні, ми у блакитному телеполоні
Ллються рожеві сиропи, ніби-то наближають нас до Європи
Зараз новини, а згодом ми вас побавим солодким болотом.
©Бумбокс "Рожеві сиропи"
Это как идти в руководство вермахтом, чтобы что-то исправить.