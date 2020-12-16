Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Требушкина
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия внефракционного народного депутата Руслана Требушкина.
Соответствующее решение поддержали 327 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Требушкин был избран мэром г.Покровск (Донецкая область).
"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Требушкина Руслана Валерьевича, избранного в одномандатном избирательном округе №50, Донецкая область, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", - указано в тексте документа.
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+3 Панас Стець
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+1 Андрей Соколов 1b6fe907
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+1 napalm
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Всі начебто "російські" прізвища, які мають закінчення -ушкін, - за походженням є типовими мордовськими прізвищами (мокша, або ерзя).
Наприклад, - колишній очільник Мордовії Ніколай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мєркушкін , який на цей час займає посаду https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию со https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 Всемирным конгрессом финно-угорских народов
Чтобы закончить о Пушкине, скажу, что фамилия-то у Александра Сергеевича - финно-угорская! - отметил украинский историк. - Все уцепились в его негритянского прадедушку. А «пушка» по-мордовски, а если еще более точно, то по-эрзянски - «липа». Кстати, практически все современные русские фамилии, оканчивающиеся на «ин» (в том числе, наверное, и Путин), - финно-угорские по происхождению.