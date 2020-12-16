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ВР (27381) Требушкин (5)

Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Требушкина

Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Требушкина

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия внефракционного народного депутата Руслана Требушкина.

Соответствующее решение поддержали 327 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Требушкин был избран мэром г.Покровск (Донецкая область).

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"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Требушкина Руслана Валерьевича, избранного в одномандатном избирательном округе №50, Донецкая область, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", - указано в тексте документа.

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Топ комментарии
+3
требушкин - родом наерное из северомацковских болот? угро-финн однозначно... кто он эрзя, меря, вепс, мокша, мордва, удмурт или мариец...?
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16.12.2020 12:43
+1
В Донецкой области у Ляшка единственный шанс - это шанс получить подзатыльники...
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16.12.2020 12:40
+1
Просто козломордий.
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16.12.2020 13:00
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Ой йой йооой, дайте мне валерьянки, персену и тенотену, бо не переживу....
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16.12.2020 12:21 Ответить
Опа. У заднеприводного Ляшка появился очередной шанс пролезть в Раду.
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16.12.2020 12:23 Ответить
В Донецкой области у Ляшка единственный шанс - это шанс получить подзатыльники...
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16.12.2020 12:40 Ответить
или туда куда он любит
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16.12.2020 12:44 Ответить
Ну почему? Ахметов ему там может устроить перформанс и лохи поведутся.
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16.12.2020 13:32 Ответить
требушкин - родом наерное из северомацковских болот? угро-финн однозначно... кто он эрзя, меря, вепс, мокша, мордва, удмурт или мариец...?
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16.12.2020 12:43 Ответить
Просто козломордий.
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16.12.2020 13:00 Ответить
Мокша і ерзя, - це два близькі угро-фінські народи, які кацапи об'єднали під одним словом, - мордва.
Всі начебто "російські" прізвища, які мають закінчення -ушкін, - за походженням є типовими мордовськими прізвищами (мокша, або ерзя).
Наприклад, - колишній очільник Мордовії Ніколай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мєркушкін , який на цей час займає посаду https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию со https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 Всемирным конгрессом финно-угорских народов
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16.12.2020 15:13 Ответить
Прізвище "Пушкін", до речі, теж мордовського походження.http://www.finnougoria.ru/news/publications/3290/

Чтобы закончить о Пушкине, скажу, что фамилия-то у Александра Сергеевича - финно-угорская! - отметил украинский историк. - Все уцепились в его негритянского прадедушку. А «пушка» по-мордовски, а если еще более точно, то по-эрзянски - «липа». Кстати, практически все современные русские фамилии, оканчивающиеся на «ин» (в том числе, наверное, и Путин), - финно-угорские по происхождению.
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16.12.2020 16:33 Ответить
Народу мєря вже давно не існує, - його кацапи асимілювали. Тепер на тій території живуть нащадки мєрян, які вважають себе "ісконно-руцкімі слав'янамі".

Рада достроково припинила повноваження нардепа Требушкіна - Цензор.НЕТ 3950
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16.12.2020 15:43 Ответить
Да и хрен на него !!!!
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16.12.2020 13:03 Ответить
 
 