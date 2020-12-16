Рада достроково припинила повноваження нардепа Требушкіна
Верховна Рада достроково припинила повноваження позафракційного народного депутата Руслана Требушкіна.
Відповідне рішення підтримали 327 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.
Раніше Требушкін був обраний мером м.Покровськ (Донецька область).
"Припинити достроково повноваження народного депутата Требушкіна Руслана Валерійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі №50, Донецька область, у зв'язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", - зазначено в тексті документа.
Топ коментарі
+3 Панас Стець
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+1 Андрей Соколов 1b6fe907
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+1 napalm
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Всі начебто "російські" прізвища, які мають закінчення -ушкін, - за походженням є типовими мордовськими прізвищами (мокша, або ерзя).
Наприклад, - колишній очільник Мордовії Ніколай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мєркушкін , який на цей час займає посаду https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию со https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 Всемирным конгрессом финно-угорских народов
Чтобы закончить о Пушкине, скажу, что фамилия-то у Александра Сергеевича - финно-угорская! - отметил украинский историк. - Все уцепились в его негритянского прадедушку. А «пушка» по-мордовски, а если еще более точно, то по-эрзянски - «липа». Кстати, практически все современные русские фамилии, оканчивающиеся на «ин» (в том числе, наверное, и Путин), - финно-угорские по происхождению.