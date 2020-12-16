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ВР (14832) Требушкін (6)

Рада достроково припинила повноваження нардепа Требушкіна

Рада достроково припинила повноваження нардепа Требушкіна

Верховна Рада достроково припинила повноваження позафракційного народного депутата Руслана Требушкіна.

Відповідне рішення підтримали 327 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Требушкін був обраний мером м.Покровськ (Донецька область).

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"Припинити достроково повноваження народного депутата Требушкіна Руслана Валерійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі №50, Донецька область, у зв'язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", - зазначено в тексті документа.

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Топ коментарі
+3
требушкин - родом наерное из северомацковских болот? угро-финн однозначно... кто он эрзя, меря, вепс, мокша, мордва, удмурт или мариец...?
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16.12.2020 12:43
+1
В Донецкой области у Ляшка единственный шанс - это шанс получить подзатыльники...
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16.12.2020 12:40
+1
Просто козломордий.
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16.12.2020 13:00
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Ой йой йооой, дайте мне валерьянки, персену и тенотену, бо не переживу....
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16.12.2020 12:21 Відповісти
Опа. У заднеприводного Ляшка появился очередной шанс пролезть в Раду.
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16.12.2020 12:23 Відповісти
В Донецкой области у Ляшка единственный шанс - это шанс получить подзатыльники...
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16.12.2020 12:40 Відповісти
или туда куда он любит
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16.12.2020 12:44 Відповісти
Ну почему? Ахметов ему там может устроить перформанс и лохи поведутся.
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16.12.2020 13:32 Відповісти
требушкин - родом наерное из северомацковских болот? угро-финн однозначно... кто он эрзя, меря, вепс, мокша, мордва, удмурт или мариец...?
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16.12.2020 12:43 Відповісти
Просто козломордий.
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16.12.2020 13:00 Відповісти
Мокша і ерзя, - це два близькі угро-фінські народи, які кацапи об'єднали під одним словом, - мордва.
Всі начебто "російські" прізвища, які мають закінчення -ушкін, - за походженням є типовими мордовськими прізвищами (мокша, або ерзя).
Наприклад, - колишній очільник Мордовії Ніколай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мєркушкін , який на цей час займає посаду https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию со https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 Всемирным конгрессом финно-угорских народов
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16.12.2020 15:13 Відповісти
Прізвище "Пушкін", до речі, теж мордовського походження.http://www.finnougoria.ru/news/publications/3290/

Чтобы закончить о Пушкине, скажу, что фамилия-то у Александра Сергеевича - финно-угорская! - отметил украинский историк. - Все уцепились в его негритянского прадедушку. А «пушка» по-мордовски, а если еще более точно, то по-эрзянски - «липа». Кстати, практически все современные русские фамилии, оканчивающиеся на «ин» (в том числе, наверное, и Путин), - финно-угорские по происхождению.
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16.12.2020 16:33 Відповісти
Народу мєря вже давно не існує, - його кацапи асимілювали. Тепер на тій території живуть нащадки мєрян, які вважають себе "ісконно-руцкімі слав'янамі".

Рада достроково припинила повноваження нардепа Требушкіна - Цензор.НЕТ 3950
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16.12.2020 15:43 Відповісти
Да и хрен на него !!!!
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16.12.2020 13:03 Відповісти
 
 