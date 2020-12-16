Зеленский просит Раду одобрить допуск в Украину иностранных войск на учения

Президент предлагает Верховной Раде одобрить его законопроект о допуске иностранных вооруженных сил в Украину для участия в учениях в следующем году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, законопроект №4499 "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях" обнародован на сайте Верховной Рады.

"Проект Закона Украины "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях" разработан с целью урегулирования вопроса выполнения процедур одобрения решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях", - говорится в пояснительной записке.

Читайте также: Украина примет участие в миссии НАТО в Ираке – Загороднюк

Проект определен президентом как неотложный.

Документ 16 декабря передан на рассмотрение руководству ВР и направлен на рассмотрение комитета.