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Зеленский просит Раду одобрить допуск в Украину иностранных войск на учения

Зеленский просит Раду одобрить допуск в Украину иностранных войск на учения

Президент предлагает Верховной Раде одобрить его законопроект о допуске иностранных вооруженных сил в Украину для участия в учениях в следующем году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, законопроект №4499 "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях" обнародован на сайте Верховной Рады.

"Проект Закона Украины "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях" разработан с целью урегулирования вопроса выполнения процедур одобрения решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях", - говорится в пояснительной записке.

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Проект определен президентом  как неотложный.

Документ 16 декабря передан на рассмотрение руководству ВР и направлен на рассмотрение комитета.

ВР (29244) Зеленский Владимир (20343) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+21
А чё только для учений ? Я вообще за нахождение ВЧ НАТО у нас.
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16.12.2020 17:32
+20
Хоть указали в тексте закона, что войска НАТО.
А то Ермаки с Татаровыми пуйловцев притянут на "учения" и скажут, что закон разрешает.
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16.12.2020 17:36
+17
Треба обов'язково дописати-іноземних військ країн членів НАТО.Бо з цими клованами треба все контролювати.Овоч он вже запрошував рашистів.Зелюки,коли смаженим запахне ,і не таке вчудить можуть
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16.12.2020 17:36
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А чё только для учений ? Я вообще за нахождение ВЧ НАТО у нас.
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16.12.2020 17:32 Ответить
С обязательно пометкой- КРОМЕ ЛАПТЕНОГИХ!
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16.12.2020 17:50 Ответить
Простите, там мелким шрифтом и между строк написано: "о допуске подразделений вооруженных сил других государств, в первую очередь РФ".
Как всегда, зеленое стадо проголосует в режиме турбопринтера, не понимая сути.
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16.12.2020 17:54 Ответить
в тексте не словом о НАТО, так что весьма возможно силы снг и конечно в основном рашки и маневри по линие Харьков - Одесса.

о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях Источник: https://censor.net/ru/n3237341
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16.12.2020 18:31 Ответить
чтобы стрелять в новый Майдан?
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16.12.2020 17:32 Ответить
Не , Серьожа Іванов , - шоб не стріляли з боку донбасу і не вознікало у кацапні нових потуг щодо південного Сходу і Сходу України .
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16.12.2020 17:41 Ответить
что-бы стрелять в твою тупую бошку...прямой наводкой!
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16.12.2020 17:45 Ответить
А кто это, - "Зеленский"? Болван в игре агента ФСБ расии ермака?
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16.12.2020 17:33 Ответить
Добро пожаловать всем членам НАТО , - росиянского даже духу тут не должно быть .
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16.12.2020 17:34 Ответить
Ци духом просякнутий увесь ОП.
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16.12.2020 17:36 Ответить
Хоть указали в тексте закона, что войска НАТО.
А то Ермаки с Татаровыми пуйловцев притянут на "учения" и скажут, что закон разрешает.
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16.12.2020 17:36 Ответить
только хотел написать
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16.12.2020 17:38 Ответить
Я уже сходила на сайт ВР, почитала.
Еще остерегаются, текст нормальный, меня устраивает.)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/721/2015/paran2#n2 Рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2021",
українсько-британському навчанні "Козак Мейс - 2021",
українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2021",
українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2021",
українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер - 2021",
українсько-польському навчанні "Три Мечі - 2021"
та українсько-польському навчанні "Сільвер Сейбер - 2021" схвалити.
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16.12.2020 17:42 Ответить
Мы наверное разные сайты смотрим.
Проект Закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях

Номер, дата реєстрації:4499 від 16.12.2020Сесія реєстрації:4 сесія IX скликанняРедакція законопроекту:ОсновнийРубрика законопроекту:Безпека і оборонаСуб'єкт права законодавчої ініціативи:Президент УкраїниІніціатор(и) законопроекту:Зеленський Володимир Олександрович Президент УкраїниГоловний комітет:Завітневич О.М. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідкиІнші комітети:Арістов Ю.Ю. Комітет з питань бюджетуРадіна А.О. Комітет з питань антикорупційної політикиКлимпуш-Цинцадзе І.О. Комітет з питань інтеграції України з Європейським СоюзомТекст законопроекту та супровідні документи:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70676&pf35401=540140 Проект Закону 16.12.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70676&pf35401=540147 Подання 16.12.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70676&pf35401=540148 Пояснювальна записка 16.12.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70676&pf35401=540149 Додаток 16.12.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70676&pf35401=540146 Довідка про погодження 16.12.2020 Документи, пов'язані із роботою:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70676&pf35401=540198 Висновок комітету 16.12.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=540198&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2016.12.2020 Зеленський просить Раду схвалити допуск в Україну іноземних військ на навчання - Цензор.НЕТ 5882 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70676&pf35401=540184 Висновок Головного науково-експертного управління 16.12.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=540184&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%C3%EE%**%EE%E2%ED%EE%E3%EE%20%ED%E0%F3%EA%EE%E2%EE-%E5%EA%F1%EF%E5%F0%F2%ED%EE%E3%EE%20%F3%EF%F0%E0%E2%**%B3%ED%ED%FF%20%2016.12.2020 Зеленський просить Раду схвалити допуск в Україну іноземних військ на навчання - Цензор.НЕТ 5882
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18.12.2020 10:10 Ответить
Я смотрела по ссылке в данной статье ЦН:

"Как сообщает https://censor.net/, законопроект №4499 "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях" обнародован на http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70676 сайте Верховной Рады."

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70676 Источник: https://censor.net/ru/n3237341
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18.12.2020 10:38 Ответить
А на сайте ВР есть ссылка на текст закона:

Текст законопроекту та супровідні документи:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70676&pf35401=540140 Проект Закону 16.12.2020
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18.12.2020 10:39 Ответить
Грузія і Молдова ще не в НАТО.
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16.12.2020 19:57 Ответить
Треба обов'язково дописати-іноземних військ країн членів НАТО.Бо з цими клованами треба все контролювати.Овоч он вже запрошував рашистів.Зелюки,коли смаженим запахне ,і не таке вчудить можуть
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16.12.2020 17:36 Ответить
Щоб кацапів не притіг нам Вовік....
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16.12.2020 17:37 Ответить
Та ладно - кацапов.. )) У нас что, с азотными удобрениями в полях напряг?
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16.12.2020 17:39 Ответить
кацапов пригласят на учения?
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16.12.2020 17:41 Ответить
а качестве мишеней
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16.12.2020 19:50 Ответить
Голосование за продолжение ползучей капитуляции - "Особый статус Донбасса" вскрыло подлинное нутро политиков и партий. Это самый ключевой вопрос для Украины. Вопрос войны и мира. Выбран путь капитуляции. Напоминаю, что голосовали "За" - и это - СН, ЕС и ОПЗЖ !!!

Им можно объединяться теперь.
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16.12.2020 17:41 Ответить
Особий статус, це щоб через контрольно-пропускний пункт.
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16.12.2020 20:01 Ответить
нет.. там долгая история и ВСУ против - т.к. у Них связаны руки...(найди и прочти - там много подводных камней)
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16.12.2020 21:43 Ответить
но одного слова о НАТО, соответственно кого может ********** пригласить))) догадайтесь, это не спроста, ********** пытается прикрыть свою жопу для Гааги, типа пригласил кацапов на танках покататься, а они проклятые сразу на Киев поехали.
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16.12.2020 17:43 Ответить
Главное - не мышебратских, а то гундосый тупой, ерьмак ещё может вагнеровцев напарить ...
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16.12.2020 17:44 Ответить
и все таки! в тексте должно быть черным по белому уточнено - каких войск...!!!
не надо оставлять место для домыслов и двусмысленностей !!!
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16.12.2020 17:48 Ответить
Г-н Зеленский, мы понимаем что у вас "хорошо и светло на душе", но вы помните что вы вроде пока еще (надеемся недолго) президент страны !? Очнись придурок ! Уколи налоксон и почитай бумаги в отложенной тебя папке ! (с)
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16.12.2020 17:49 Ответить
Султан Эрдоган давно все решил чуваки...проснитесь...
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16.12.2020 17:55 Ответить
Боюсь,що з таким президентом москалі проведуть у нас "учєнія" без всяких дозволів...
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16.12.2020 17:55 Ответить
Турция купила много чего в Украине,потому как Канада отказалась поставлять двигатели для Байрактаров и боевого ударного дрона Акинчи...
Быдло Мавзолейное,вы чего не читаете Сайт НАТО или хотя бы страницу Генсека НАТО Йенса Столтенберга...
Бараны...
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16.12.2020 17:59 Ответить
Нужное это дело, хоть одно, что-то толковое предложил, это уж точно, что не лох!
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16.12.2020 18:01 Ответить
ОТЛИЧНО !!!! И сразу их в окопы... "учиться".... .
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16.12.2020 18:02 Ответить
Украинские воины за 5 лет научили войска НАТО многим вещам,офицеры Германии,Франции и Турции очень внимательно изучили повадки Путлерского быдла...,две Чечни то Туфта...,засуньте Путлеру тот опыт в Дупу...Норд Осты задроченные в Беслане...
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16.12.2020 18:06 Ответить
Зеленский и Эрдоган встречались 4 раза за полтора года...,а зачем...? что думаете? Ах да Байрактар,Акинчи и прочие турецкие ДРОНы для братской РАБссии...
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16.12.2020 18:17 Ответить
российских оккупационных? не удивлюсь если агент Зеленский поproсит их официально.
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16.12.2020 18:22 Ответить
Базу НАТО в кожну Хату!!!!!
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16.12.2020 18:25 Ответить
Это каких, российских?
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16.12.2020 18:30 Ответить
Зелю завербовал Байден за 1 доллар....
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16.12.2020 18:42 Ответить
І коли воно все встигає ? Як Елєктронік !
Зеленський просить Раду схвалити допуск в Україну іноземних військ на навчання - Цензор.НЕТ 9508
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16.12.2020 19:39 Ответить
Ну не завидуйте ему так,Оно еще и на рояле неплохо чем то играет.
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16.12.2020 19:51 Ответить
Очень хорошая новость, это пойдет только на пользу армии:
и себя показать и у соседей чему-то поучится.
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17.12.2020 07:03 Ответить
 
 