Зеленський просить Раду схвалити допуск в Україну іноземних військ на навчання
Президент пропонує Верховній Раді схвалити його законопроєкт про допуск іноземних збройних сил в Україну для участі в навчаннях в наступному році.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, законопроєкт №4499 "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях" оприлюднено на сайті Верховної Ради.
"Проєкт Закону України "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях" розроблений з метою врегулювання питання виконання процедур схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі в багатонаціональних навчаннях", - йдеться в пояснювальній записці.
Проєкт визначено президентом як невідкладний.
Документ 16 грудня переданий на розгляд керівництву ВР та направлений на розгляд комітету.
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Как всегда, зеленое стадо проголосует в режиме турбопринтера, не понимая сути.
о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях Источник: https://censor.net/ru/n3237341
А то Ермаки с Татаровыми пуйловцев притянут на "учения" и скажут, что закон разрешает.
Еще остерегаются, текст нормальный, меня устраивает.)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/721/2015/paran2#n2 Рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2021",
українсько-британському навчанні "Козак Мейс - 2021",
українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2021",
українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2021",
українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер - 2021",
українсько-польському навчанні "Три Мечі - 2021"
та українсько-польському навчанні "Сільвер Сейбер - 2021" схвалити.
Проект Закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях
Номер, дата реєстрації:4499 від 16.12.2020Сесія реєстрації:4 сесія IX скликанняРедакція законопроекту:ОсновнийРубрика законопроекту:Безпека і оборонаСуб'єкт права законодавчої ініціативи:Президент УкраїниІніціатор(и) законопроекту:Зеленський Володимир Олександрович Президент УкраїниГоловний комітет:Завітневич О.М. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідкиІнші комітети:Арістов Ю.Ю. Комітет з питань бюджетуРадіна А.О. Комітет з питань антикорупційної політикиКлимпуш-Цинцадзе І.О. Комітет з питань інтеграції України з Європейським СоюзомТекст законопроекту та супровідні документи:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70676&pf35401=540140 Проект Закону 16.12.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70676&pf35401=540147 Подання 16.12.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70676&pf35401=540148 Пояснювальна записка 16.12.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70676&pf35401=540149 Додаток 16.12.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70676&pf35401=540146 Довідка про погодження 16.12.2020 Документи, пов'язані із роботою:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70676&pf35401=540198 Висновок комітету 16.12.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=540198&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2016.12.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70676&pf35401=540184 Висновок Головного науково-експертного управління 16.12.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=540184&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%C3%EE%**%EE%E2%ED%EE%E3%EE%20%ED%E0%F3%EA%EE%E2%EE-%E5%EA%F1%EF%E5%F0%F2%ED%EE%E3%EE%20%F3%EF%F0%E0%E2%**%B3%ED%ED%FF%20%2016.12.2020
"Как сообщает https://censor.net/, законопроект №4499 "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях" обнародован на http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70676 сайте Верховной Рады."
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70676 Источник: https://censor.net/ru/n3237341
Текст законопроекту та супровідні документи:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70676&pf35401=540140 Проект Закону 16.12.2020
Им можно объединяться теперь.
не надо оставлять место для домыслов и двусмысленностей !!!
Быдло Мавзолейное,вы чего не читаете Сайт НАТО или хотя бы страницу Генсека НАТО Йенса Столтенберга...
Бараны...
и себя показать и у соседей чему-то поучится.