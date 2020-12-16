Зеленський просить Раду схвалити допуск в Україну іноземних військ на навчання

Президент пропонує Верховній Раді схвалити його законопроєкт про допуск іноземних збройних сил в Україну для участі в навчаннях в наступному році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, законопроєкт №4499 "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях" оприлюднено на сайті Верховної Ради.

"Проєкт Закону України "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях" розроблений з метою врегулювання питання виконання процедур схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі в багатонаціональних навчаннях", - йдеться в пояснювальній записці.

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Проєкт визначено президентом як невідкладний.

Документ 16 грудня переданий на розгляд керівництву ВР та направлений на розгляд комітету.