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Прокуроры хотят экстрадировать Януковича из России

Прокуроры хотят экстрадировать Януковича из России

Сторона обвинения собирается инициировать процесс экстрадиции беглого экс-президента Украины Виктора Януковича из России на Родину.

Об этом один из прокуроров заявил во время заседания Печерского райсуда, избирающего Януковичу меру пресечения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, при обосновании мнения обвинения о необходимости ареста Януковича прокурор отметил, что сторона обвинения собирается направить соответствующий запрос.

"В 575-й статье Уголовно-процессуального кодекса предусмотрено ходатайство о выдаче лица в Украину, то есть об экстрадиции. А такой вопрос сторона обвинения собирается инициировать. К нему обязательно прилагается копия постановления следственного судьи или суда о содержании лица под стражей, если выдача запрашивается для привлечения лица к уголовной ответственности", - сообщил прокурор.

Также на Цензор.НЕТ: Вступил в силу приговор Януковичу о 13 годах тюрьмы, Оболонский райсуд Киева распорядился его выполнить. ДОКУМЕНТ

Автор: 

прокуратура (5011) россия (95502) экстрадиция (566) Янукович Виктор (30785)


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Топ комментарии
+27
Он скоро и сам вернется. Бубочка шо зря ему койку греет?
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16.12.2020 19:34
+24
🥴
А може треба починати зі зрадників до яких можна реально дотягтися..? Кацапський бандос новинський, мертвячук,бойкі там різні з шуфрічами та допами..нє..?
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16.12.2020 19:34
+22
Я уверен на 100%, что если бы Янукович сбежал в Польшу, у прокуратуры нашелся бы миллион непреодолимых препятствий, которые мешали бы его экстрадиции...
А тут все просто: будет запрос, который кацапы рассмотрят и очень вежливо откажут.
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16.12.2020 19:33
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Легально вернуть ?
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16.12.2020 19:31 Ответить
Підлеглі пані Венедиктової божеволіють від неробства: хто ж віддасть Януковича України, якщо він вже гарантовано отримав російське громадянство???
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16.12.2020 19:56 Ответить
Ну, принаймні, якщо про це буде офіційно заявлено, це зніме багато питань. До того ж, всі формальні процедури мають бути виконані.
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17.12.2020 10:07 Ответить
Прокурори хочуть екстрадувати Януковича з Росії - Цензор.НЕТ 7751
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16.12.2020 19:57 Ответить
легитимно...
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16.12.2020 22:59 Ответить
Пропадает талант, ему шмаркли должность найдут, губернатора например.
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16.12.2020 19:31 Ответить
идиотизм
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16.12.2020 19:31 Ответить
Моссад в помощь . ))
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16.12.2020 19:32 Ответить
Давно пора экстрадировать эту Йолку домой и посадить за решётку!!
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16.12.2020 19:33 Ответить
Лучше прострелить спинной мозг, чтобы больше лечился, чем бегал на мертведчуковские каналы, в Раду депутатом...
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16.12.2020 19:43 Ответить
Я уверен на 100%, что если бы Янукович сбежал в Польшу, у прокуратуры нашелся бы миллион непреодолимых препятствий, которые мешали бы его экстрадиции...
А тут все просто: будет запрос, который кацапы рассмотрят и очень вежливо откажут.
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16.12.2020 19:33 Ответить
Он скоро и сам вернется. Бубочка шо зря ему койку греет?
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16.12.2020 19:34 Ответить
Не... Это он бубочке очередь занял. Может и коттеджи уже присмотрел
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16.12.2020 19:39 Ответить
Ракировочку собираются провернуть
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17.12.2020 08:32 Ответить
Конституционный суд в помощь!!!
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17.12.2020 08:33 Ответить
Действительно!
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20.12.2020 13:04 Ответить
🥴
А може треба починати зі зрадників до яких можна реально дотягтися..? Кацапський бандос новинський, мертвячук,бойкі там різні з шуфрічами та допами..нє..?
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16.12.2020 19:34 Ответить
Сторона обвинения собирается инициировать процесс экстрадиции беглого экс-президента Украины Виктора Януковича из России на Родину.Источник: https://censor.net/ru/n3237372

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Родина у него Донецк, я думаю он и без прокуроров может туда спокойно вернутся.
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16.12.2020 19:34 Ответить
Родина у него Енакиево. Район "Пивновка".
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16.12.2020 19:41 Ответить
Та какая разница, все равно на оккупированной территории.
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16.12.2020 19:56 Ответить
Родина у него Енакиево. Район "Пивновка".
*********Кажуть, Хвьодоровічь незадовго до втечі в Кацапєндію саме планував перейменувати Київ на ЄнаКієв, а Єнакієве, - на Янукієво. Прокурори хочуть екстрадувати Януковича з Росії - Цензор.НЕТ 7740
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16.12.2020 20:19 Ответить
Шутка не прошла. У нас не кацапстан и не баЦЬусия. Даже при петуховиче беглом города переименовываются в парламенте. Так Шо... мимо...
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16.12.2020 22:15 Ответить
Чужими грошима, як своїми.. Звідки гроші Нін? Нереально щоб привезли, це ж всі розуміють. Для ЧОГО гроші шалені викидать? Завели справу і нехай лежить! Треба скоротити витрати на суддів, прокурорів вдвічі! Тоді будуть по Закону розглядати справи, а не роками.....
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17.12.2020 10:08 Ответить
вернется легитёмный... еще и в выборах участвоать будет...
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16.12.2020 19:37 Ответить
А если "Прокуроры хотят экстрадировать Януковича из России" исключительно для того, чтобы наш "самый справедливый суд в мире" его оправдал? После длительного уничижительного и разрушительного для Украины спектакля... А судьи -то прокуроры кто ? Вот потеха-то будет для Луценко-Порошенко... и остальных...
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16.12.2020 19:38 Ответить
Квартал - 95. Новий сезон. Новий випуск 31.12.2020. Цирк на дроті.
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16.12.2020 19:39 Ответить
Зачем им напрягаться? При этой власти он скоро сам вернётся, к этому всё просто идёт, как по ваЗЕлину идёт.
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16.12.2020 19:41 Ответить
Прокурорам есть чем отчитаться и есть основание требовать увеличения денег на своё содержание : они хотели.
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16.12.2020 19:41 Ответить
Ага...быстрее клонировать мона...
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16.12.2020 19:41 Ответить
пиарятся, суки !
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16.12.2020 19:44 Ответить
скоро зеля его сам пригласит как крепкого хозяйственника, или прокурора по делам майдана
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16.12.2020 19:45 Ответить
Уважуха за смекалку, привезти оправдать и отпустить, вроде бы пытались посадить, зацените красоту игры.
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16.12.2020 19:48 Ответить
Где ж тут смекалка? Это развод чистой воды. Как и то, что произошло весной прошлого года.
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17.12.2020 09:40 Ответить
Чорновол - в тюрму,Януковича -на трон -,а шо???????
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16.12.2020 19:52 Ответить
очередная хрень и пыль в глаза народа
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16.12.2020 19:54 Ответить
Астанавитесь!
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16.12.2020 19:54 Ответить
что? легитимный на свое место вернется скоро?) Я не удивлюсь.
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16.12.2020 19:56 Ответить
экспортировать - экстрадировать
импортировать - ?
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16.12.2020 20:00 Ответить
"Прокуроры хотят экстрадировать Януковича из России" - щоб публічно виправдати в печерному чи вовчому суді. Вся ЗЕсистема заточена на реабілітацію та реванш ригів, овочів, портнових, клюєвих, татарових і криміналізацію Майдану та учасників визвольної війни з московитами.
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16.12.2020 20:02 Ответить
вы прям как маленькие ! знаете шо х у й ло на это ответит - признайте крым рашкой а я отдам вам легетимного. а оно нам надо?
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16.12.2020 20:04 Ответить
Прокурори хочуть екстрадувати Януковича з Росії - Цензор.НЕТ 1029
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16.12.2020 20:07 Ответить
Прокурори хочуть екстрадувати Януковича з Росії - Цензор.НЕТ 3759
Прекрасно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, дорогие товарищи ЗЕбилы - капитулянты.
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным
соратникам, ретиво руководить "малроссией - новроссией"!
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16.12.2020 20:23 Ответить
З метою виправдати і відпустити ? цікаво справи розвиваються- так скоро замість бубочки на посаду повернуть лєгітімного.
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16.12.2020 20:34 Ответить
Витьку надо постараться сдохнуть до того, как на рашке КГБ-шная мафия потеряет власть. Можно с моста, можно под поезд, да хоть вены порезать - тоже вариант.
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16.12.2020 20:50 Ответить
Був би кращим зворотній процес : щоб Янукович екстрадував наших прокурорів в кацапендію
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16.12.2020 20:51 Ответить
Я даже знаю для чего зелебобы будут добиваться экстрадиции Яныка. Чтобы он был главным свидетелем обвинения против Героев Майдана. Зелечка то не зря вернул Татарова. На Таню Чорновол уже завели уголовное дело. По указке Татарова. Готовятся уголовные дела и на других майдановцев. У клоуна обнуленного не получилось состряпать уголовку на Порошенко с помощью холуя Яныка, товарища Портнова, так он решил зайти с другой стороны. Решил привлечь Татарова к фабрикации уголовных дел против майдановцев. Экстрадиция Яныка будут выглядеть как возвращение Овоща на белом коне в Украину. В помощь Бубочке против Патриотов Украины. Последняя надежда бубочки остаться у власти.
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16.12.2020 20:55 Ответить
Ага, вернуть, судить, оправдать, и опять сделать легитимным. У нас это запросто.
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16.12.2020 21:27 Ответить
Его родина явно не Украина......
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16.12.2020 22:22 Ответить
вернется непременно
либо камазьі опустеют, либо власть переменится
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17.12.2020 01:24 Ответить
"Хочется, перехочется, перетерпится."©
(Катаев В.П., "Белеет парус одинокий")
Не, ну если прокуроры на коммерческой основе простимулируют Моссад - те у чёрта из жопы достанут...
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17.12.2020 01:58 Ответить
Хитрый план понятен. Овощ будет выдан, посидит под арестом дня три, пока какой-нибудь Печерский суд не изменит ему меру пресечения на личное обязательство, после чего легально будет в политической жизни страны участвовать, так сказать))). Вы кого наголосовали, дебилы???
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17.12.2020 08:57 Ответить
экстрадируют,потом оправдают и витя станет легитимным
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17.12.2020 09:05 Ответить
это недопустимо! В этом есть какая то подлянка, например, будут судить и оправдают. Пусть сидит в орде - меньше проблем в Украине. И так называемым, прокурорам, нечем заняться?!
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17.12.2020 09:17 Ответить
Если я правильно понимаю то, что происходит сейчас в Украине, то эти т.н. "прокуроры" предлагают овощу вернуться для того, чтобы сделать его "легитимным" и посадить на трон. Ой, простите -- в президентское кресло.
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17.12.2020 09:37 Ответить
Я точно не помню,по моему Жирик грозолся привезти его на танках в Киев. А тут ещё проще придумали.
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17.12.2020 09:42 Ответить
На хрена він нам тут потрібний? Ще йому 170 млн. випишемо?
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17.12.2020 10:09 Ответить
Запустили процес легалізації? Не здивуюся, що його пришлють...
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17.12.2020 10:15 Ответить
На родину, в Енакиево?
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17.12.2020 10:35 Ответить
Ахаха) Зеленая Рада не зря приняла закон о снятии ограничений на возраст на госслужбе, назначат ВиктарФедрыча премьером)
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17.12.2020 11:37 Ответить
Що кловун обіцяв овочу ключи від України повернути.
Зараз якраз розкручується теза, що "Януки крав і дуже безбожно, але попри це жити було ліпше."??????
Беню він так і не зміг задавити хоч потуги були. А усі решта були " подельниками" .
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17.12.2020 12:24 Ответить
Кажуть що Кернес вмер і харків яне жалкують, я з Харкова і скажу ти хто не знає - як він заїпав бігітьох харків ян своїими цинічними ропілами бюджета і землі міста, вирубками парків, кредитом який взяв під нерухомість міста і який віддавати будуть всі харків яне.

Кажете Кернес вмер ? От і слава Богу

Прокурори хочуть екстрадувати Януковича з Росії - Цензор.НЕТ 8923
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17.12.2020 12:53 Ответить
а зачем же за него большинство голосовало?
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17.12.2020 13:06 Ответить
А зачєм за клоуна проголосували люди ?
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17.12.2020 13:10 Ответить
значить "****** багатьох" не відповідає дійсності, позаяк більшість це влаштовує.
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17.12.2020 14:21 Ответить
Кому он нужен? У нас и так хватает больных на голову, в Волныни что ли его ждать будем? Здешние сепары уже собираются перевороты устраивать, символику распространяют, а мы все говорим о клоунах которых в стране не было много лет. Может пора проблемы внутри страны решать????
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17.12.2020 13:19 Ответить
 
 