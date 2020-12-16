Прокуроры хотят экстрадировать Януковича из России
Сторона обвинения собирается инициировать процесс экстрадиции беглого экс-президента Украины Виктора Януковича из России на Родину.
Об этом один из прокуроров заявил во время заседания Печерского райсуда, избирающего Януковичу меру пресечения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Так, при обосновании мнения обвинения о необходимости ареста Януковича прокурор отметил, что сторона обвинения собирается направить соответствующий запрос.
"В 575-й статье Уголовно-процессуального кодекса предусмотрено ходатайство о выдаче лица в Украину, то есть об экстрадиции. А такой вопрос сторона обвинения собирается инициировать. К нему обязательно прилагается копия постановления следственного судьи или суда о содержании лица под стражей, если выдача запрашивается для привлечения лица к уголовной ответственности", - сообщил прокурор.
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А тут все просто: будет запрос, который кацапы рассмотрят и очень вежливо откажут.
А може треба починати зі зрадників до яких можна реально дотягтися..? Кацапський бандос новинський, мертвячук,бойкі там різні з шуфрічами та допами..нє..?
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Родина у него Донецк, я думаю он и без прокуроров может туда спокойно вернутся.
*********Кажуть, Хвьодоровічь незадовго до втечі в Кацапєндію саме планував перейменувати Київ на ЄнаКієв, а Єнакієве, - на Янукієво.
импортировать - ?
Прекрасно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, дорогие товарищи ЗЕбилы - капитулянты.
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным
соратникам, ретиво руководить "малроссией - новроссией"!
либо камазьі опустеют, либо власть переменится
(Катаев В.П., "Белеет парус одинокий")
Не, ну если прокуроры на коммерческой основе простимулируют Моссад - те у чёрта из жопы достанут...
Зараз якраз розкручується теза, що "Януки крав і дуже безбожно, але попри це жити було ліпше."??????
Беню він так і не зміг задавити хоч потуги були. А усі решта були " подельниками" .
Кажете Кернес вмер ? От і слава Богу