Прокуроры хотят экстрадировать Януковича из России

Сторона обвинения собирается инициировать процесс экстрадиции беглого экс-президента Украины Виктора Януковича из России на Родину.

Об этом один из прокуроров заявил во время заседания Печерского райсуда, избирающего Януковичу меру пресечения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, при обосновании мнения обвинения о необходимости ареста Януковича прокурор отметил, что сторона обвинения собирается направить соответствующий запрос.

"В 575-й статье Уголовно-процессуального кодекса предусмотрено ходатайство о выдаче лица в Украину, то есть об экстрадиции. А такой вопрос сторона обвинения собирается инициировать. К нему обязательно прилагается копия постановления следственного судьи или суда о содержании лица под стражей, если выдача запрашивается для привлечения лица к уголовной ответственности", - сообщил прокурор.

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