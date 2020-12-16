Прокурори хочуть екстрадувати Януковича з Росії
Сторона звинувачення збирається ініціювати процес екстрадиції експрезидента-втікача Віктора Януковича з Росії на Батьківщину.
Про це один із прокурорів заявив під час засідання Печерського райсуду, що обирає Януковичу запобіжний захід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Так, при обґрунтуванні думки звинувачення про необхідність арешту Януковича прокурор зазначив, що сторона звинувачення збирається направити відповідний запит.
"У 575-й статті Кримінально-процесуального кодексу передбачено клопотання про видачу особи в Україну, тобто про екстрадицію. А таке питання сторона звинувачення має намір ініціювати. До нього обов'язково додається копія постанови слідчого судді або суду про утримання особи під вартою, якщо видача запитується для притягнення особи до кримінальної відповідальності", - повідомив прокурор.
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А тут все просто: будет запрос, который кацапы рассмотрят и очень вежливо откажут.
А може треба починати зі зрадників до яких можна реально дотягтися..? Кацапський бандос новинський, мертвячук,бойкі там різні з шуфрічами та допами..нє..?
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Родина у него Донецк, я думаю он и без прокуроров может туда спокойно вернутся.
*********Кажуть, Хвьодоровічь незадовго до втечі в Кацапєндію саме планував перейменувати Київ на ЄнаКієв, а Єнакієве, - на Янукієво.
импортировать - ?
Прекрасно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, дорогие товарищи ЗЕбилы - капитулянты.
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным
соратникам, ретиво руководить "малроссией - новроссией"!
либо камазьі опустеют, либо власть переменится
(Катаев В.П., "Белеет парус одинокий")
Не, ну если прокуроры на коммерческой основе простимулируют Моссад - те у чёрта из жопы достанут...
Зараз якраз розкручується теза, що "Януки крав і дуже безбожно, але попри це жити було ліпше."??????
Беню він так і не зміг задавити хоч потуги були. А усі решта були " подельниками" .
Кажете Кернес вмер ? От і слава Богу