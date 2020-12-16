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Прокурори хочуть екстрадувати Януковича з Росії

Прокурори хочуть екстрадувати Януковича з Росії

Сторона звинувачення збирається ініціювати процес екстрадиції експрезидента-втікача Віктора Януковича з Росії на Батьківщину.

Про це один із прокурорів заявив під час засідання Печерського райсуду, що обирає Януковичу запобіжний захід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, при обґрунтуванні думки звинувачення про необхідність арешту Януковича прокурор зазначив, що сторона звинувачення збирається направити відповідний запит.

"У 575-й статті Кримінально-процесуального кодексу передбачено клопотання про видачу особи в Україну, тобто про екстрадицію. А таке питання сторона звинувачення має намір ініціювати. До нього обов'язково додається копія постанови слідчого судді або суду про утримання особи під вартою, якщо видача запитується для притягнення особи до кримінальної відповідальності", - повідомив прокурор.

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Автор: 

прокуратура (3675) росія (65129) екстрадиція (434) Янукович Віктор (10778)


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Топ коментарі
+27
Он скоро и сам вернется. Бубочка шо зря ему койку греет?
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16.12.2020 19:34
+24
🥴
А може треба починати зі зрадників до яких можна реально дотягтися..? Кацапський бандос новинський, мертвячук,бойкі там різні з шуфрічами та допами..нє..?
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16.12.2020 19:34
+22
Я уверен на 100%, что если бы Янукович сбежал в Польшу, у прокуратуры нашелся бы миллион непреодолимых препятствий, которые мешали бы его экстрадиции...
А тут все просто: будет запрос, который кацапы рассмотрят и очень вежливо откажут.
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16.12.2020 19:33
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Легально вернуть ?
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16.12.2020 19:31 Відповісти
Підлеглі пані Венедиктової божеволіють від неробства: хто ж віддасть Януковича України, якщо він вже гарантовано отримав російське громадянство???
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16.12.2020 19:56 Відповісти
Ну, принаймні, якщо про це буде офіційно заявлено, це зніме багато питань. До того ж, всі формальні процедури мають бути виконані.
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17.12.2020 10:07 Відповісти
Прокурори хочуть екстрадувати Януковича з Росії - Цензор.НЕТ 7751
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16.12.2020 19:57 Відповісти
легитимно...
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16.12.2020 22:59 Відповісти
Пропадает талант, ему шмаркли должность найдут, губернатора например.
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16.12.2020 19:31 Відповісти
идиотизм
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16.12.2020 19:31 Відповісти
Моссад в помощь . ))
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16.12.2020 19:32 Відповісти
Давно пора экстрадировать эту Йолку домой и посадить за решётку!!
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16.12.2020 19:33 Відповісти
Лучше прострелить спинной мозг, чтобы больше лечился, чем бегал на мертведчуковские каналы, в Раду депутатом...
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16.12.2020 19:43 Відповісти
Я уверен на 100%, что если бы Янукович сбежал в Польшу, у прокуратуры нашелся бы миллион непреодолимых препятствий, которые мешали бы его экстрадиции...
А тут все просто: будет запрос, который кацапы рассмотрят и очень вежливо откажут.
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16.12.2020 19:33 Відповісти
Он скоро и сам вернется. Бубочка шо зря ему койку греет?
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16.12.2020 19:34 Відповісти
Не... Это он бубочке очередь занял. Может и коттеджи уже присмотрел
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16.12.2020 19:39 Відповісти
Ракировочку собираются провернуть
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17.12.2020 08:32 Відповісти
Конституционный суд в помощь!!!
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17.12.2020 08:33 Відповісти
Действительно!
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20.12.2020 13:04 Відповісти
🥴
А може треба починати зі зрадників до яких можна реально дотягтися..? Кацапський бандос новинський, мертвячук,бойкі там різні з шуфрічами та допами..нє..?
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16.12.2020 19:34 Відповісти
Сторона обвинения собирается инициировать процесс экстрадиции беглого экс-президента Украины Виктора Януковича из России на Родину.Источник: https://censor.net/ru/n3237372

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Родина у него Донецк, я думаю он и без прокуроров может туда спокойно вернутся.
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16.12.2020 19:34 Відповісти
Родина у него Енакиево. Район "Пивновка".
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16.12.2020 19:41 Відповісти
Та какая разница, все равно на оккупированной территории.
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16.12.2020 19:56 Відповісти
Родина у него Енакиево. Район "Пивновка".
*********Кажуть, Хвьодоровічь незадовго до втечі в Кацапєндію саме планував перейменувати Київ на ЄнаКієв, а Єнакієве, - на Янукієво. Прокурори хочуть екстрадувати Януковича з Росії - Цензор.НЕТ 7740
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16.12.2020 20:19 Відповісти
Шутка не прошла. У нас не кацапстан и не баЦЬусия. Даже при петуховиче беглом города переименовываются в парламенте. Так Шо... мимо...
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16.12.2020 22:15 Відповісти
Чужими грошима, як своїми.. Звідки гроші Нін? Нереально щоб привезли, це ж всі розуміють. Для ЧОГО гроші шалені викидать? Завели справу і нехай лежить! Треба скоротити витрати на суддів, прокурорів вдвічі! Тоді будуть по Закону розглядати справи, а не роками.....
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17.12.2020 10:08 Відповісти
вернется легитёмный... еще и в выборах участвоать будет...
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16.12.2020 19:37 Відповісти
А если "Прокуроры хотят экстрадировать Януковича из России" исключительно для того, чтобы наш "самый справедливый суд в мире" его оправдал? После длительного уничижительного и разрушительного для Украины спектакля... А судьи -то прокуроры кто ? Вот потеха-то будет для Луценко-Порошенко... и остальных...
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16.12.2020 19:38 Відповісти
Квартал - 95. Новий сезон. Новий випуск 31.12.2020. Цирк на дроті.
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16.12.2020 19:39 Відповісти
Зачем им напрягаться? При этой власти он скоро сам вернётся, к этому всё просто идёт, как по ваЗЕлину идёт.
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16.12.2020 19:41 Відповісти
Прокурорам есть чем отчитаться и есть основание требовать увеличения денег на своё содержание : они хотели.
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16.12.2020 19:41 Відповісти
Ага...быстрее клонировать мона...
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16.12.2020 19:41 Відповісти
пиарятся, суки !
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16.12.2020 19:44 Відповісти
скоро зеля его сам пригласит как крепкого хозяйственника, или прокурора по делам майдана
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16.12.2020 19:45 Відповісти
Уважуха за смекалку, привезти оправдать и отпустить, вроде бы пытались посадить, зацените красоту игры.
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16.12.2020 19:48 Відповісти
Где ж тут смекалка? Это развод чистой воды. Как и то, что произошло весной прошлого года.
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17.12.2020 09:40 Відповісти
Чорновол - в тюрму,Януковича -на трон -,а шо???????
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16.12.2020 19:52 Відповісти
очередная хрень и пыль в глаза народа
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16.12.2020 19:54 Відповісти
Астанавитесь!
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16.12.2020 19:54 Відповісти
что? легитимный на свое место вернется скоро?) Я не удивлюсь.
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16.12.2020 19:56 Відповісти
экспортировать - экстрадировать
импортировать - ?
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16.12.2020 20:00 Відповісти
"Прокуроры хотят экстрадировать Януковича из России" - щоб публічно виправдати в печерному чи вовчому суді. Вся ЗЕсистема заточена на реабілітацію та реванш ригів, овочів, портнових, клюєвих, татарових і криміналізацію Майдану та учасників визвольної війни з московитами.
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16.12.2020 20:02 Відповісти
вы прям как маленькие ! знаете шо х у й ло на это ответит - признайте крым рашкой а я отдам вам легетимного. а оно нам надо?
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16.12.2020 20:04 Відповісти
Прокурори хочуть екстрадувати Януковича з Росії - Цензор.НЕТ 1029
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16.12.2020 20:07 Відповісти
Прокурори хочуть екстрадувати Януковича з Росії - Цензор.НЕТ 3759
Прекрасно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, дорогие товарищи ЗЕбилы - капитулянты.
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным
соратникам, ретиво руководить "малроссией - новроссией"!
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16.12.2020 20:23 Відповісти
З метою виправдати і відпустити ? цікаво справи розвиваються- так скоро замість бубочки на посаду повернуть лєгітімного.
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16.12.2020 20:34 Відповісти
Витьку надо постараться сдохнуть до того, как на рашке КГБ-шная мафия потеряет власть. Можно с моста, можно под поезд, да хоть вены порезать - тоже вариант.
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16.12.2020 20:50 Відповісти
Був би кращим зворотній процес : щоб Янукович екстрадував наших прокурорів в кацапендію
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16.12.2020 20:51 Відповісти
Я даже знаю для чего зелебобы будут добиваться экстрадиции Яныка. Чтобы он был главным свидетелем обвинения против Героев Майдана. Зелечка то не зря вернул Татарова. На Таню Чорновол уже завели уголовное дело. По указке Татарова. Готовятся уголовные дела и на других майдановцев. У клоуна обнуленного не получилось состряпать уголовку на Порошенко с помощью холуя Яныка, товарища Портнова, так он решил зайти с другой стороны. Решил привлечь Татарова к фабрикации уголовных дел против майдановцев. Экстрадиция Яныка будут выглядеть как возвращение Овоща на белом коне в Украину. В помощь Бубочке против Патриотов Украины. Последняя надежда бубочки остаться у власти.
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16.12.2020 20:55 Відповісти
Ага, вернуть, судить, оправдать, и опять сделать легитимным. У нас это запросто.
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16.12.2020 21:27 Відповісти
Его родина явно не Украина......
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16.12.2020 22:22 Відповісти
вернется непременно
либо камазьі опустеют, либо власть переменится
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17.12.2020 01:24 Відповісти
"Хочется, перехочется, перетерпится."©
(Катаев В.П., "Белеет парус одинокий")
Не, ну если прокуроры на коммерческой основе простимулируют Моссад - те у чёрта из жопы достанут...
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17.12.2020 01:58 Відповісти
Хитрый план понятен. Овощ будет выдан, посидит под арестом дня три, пока какой-нибудь Печерский суд не изменит ему меру пресечения на личное обязательство, после чего легально будет в политической жизни страны участвовать, так сказать))). Вы кого наголосовали, дебилы???
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17.12.2020 08:57 Відповісти
экстрадируют,потом оправдают и витя станет легитимным
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17.12.2020 09:05 Відповісти
это недопустимо! В этом есть какая то подлянка, например, будут судить и оправдают. Пусть сидит в орде - меньше проблем в Украине. И так называемым, прокурорам, нечем заняться?!
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17.12.2020 09:17 Відповісти
Если я правильно понимаю то, что происходит сейчас в Украине, то эти т.н. "прокуроры" предлагают овощу вернуться для того, чтобы сделать его "легитимным" и посадить на трон. Ой, простите -- в президентское кресло.
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17.12.2020 09:37 Відповісти
Я точно не помню,по моему Жирик грозолся привезти его на танках в Киев. А тут ещё проще придумали.
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17.12.2020 09:42 Відповісти
На хрена він нам тут потрібний? Ще йому 170 млн. випишемо?
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17.12.2020 10:09 Відповісти
Запустили процес легалізації? Не здивуюся, що його пришлють...
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17.12.2020 10:15 Відповісти
На родину, в Енакиево?
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17.12.2020 10:35 Відповісти
Ахаха) Зеленая Рада не зря приняла закон о снятии ограничений на возраст на госслужбе, назначат ВиктарФедрыча премьером)
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17.12.2020 11:37 Відповісти
Що кловун обіцяв овочу ключи від України повернути.
Зараз якраз розкручується теза, що "Януки крав і дуже безбожно, але попри це жити було ліпше."??????
Беню він так і не зміг задавити хоч потуги були. А усі решта були " подельниками" .
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17.12.2020 12:24 Відповісти
Кажуть що Кернес вмер і харків яне жалкують, я з Харкова і скажу ти хто не знає - як він заїпав бігітьох харків ян своїими цинічними ропілами бюджета і землі міста, вирубками парків, кредитом який взяв під нерухомість міста і який віддавати будуть всі харків яне.

Кажете Кернес вмер ? От і слава Богу

Прокурори хочуть екстрадувати Януковича з Росії - Цензор.НЕТ 8923
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17.12.2020 12:53 Відповісти
а зачем же за него большинство голосовало?
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17.12.2020 13:06 Відповісти
А зачєм за клоуна проголосували люди ?
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17.12.2020 13:10 Відповісти
значить "****** багатьох" не відповідає дійсності, позаяк більшість це влаштовує.
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17.12.2020 14:21 Відповісти
Кому он нужен? У нас и так хватает больных на голову, в Волныни что ли его ждать будем? Здешние сепары уже собираются перевороты устраивать, символику распространяют, а мы все говорим о клоунах которых в стране не было много лет. Может пора проблемы внутри страны решать????
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17.12.2020 13:19 Відповісти
 
 