Прокурори хочуть екстрадувати Януковича з Росії

Сторона звинувачення збирається ініціювати процес екстрадиції експрезидента-втікача Віктора Януковича з Росії на Батьківщину.

Про це один із прокурорів заявив під час засідання Печерського райсуду, що обирає Януковичу запобіжний захід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, при обґрунтуванні думки звинувачення про необхідність арешту Януковича прокурор зазначив, що сторона звинувачення збирається направити відповідний запит.

"У 575-й статті Кримінально-процесуального кодексу передбачено клопотання про видачу особи в Україну, тобто про екстрадицію. А таке питання сторона звинувачення має намір ініціювати. До нього обов'язково додається копія постанови слідчого судді або суду про утримання особи під вартою, якщо видача запитується для притягнення особи до кримінальної відповідальності", - повідомив прокурор.

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