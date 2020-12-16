Глава Гостаможслужбы Рябикин опроверг слухи о скорой отставке

Ряд СМИ сообщили со ссылкой на источники, что назначенный 18 ноября главой Государственной таможенной службы Павел Рябикин собирается в отставку.

Эти слухи Рябикин опроверг в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Видимо, кому-то очень хочется, чтобы я побыстрее ушел... но придется потерпеть", - написал он.

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Рябикин якобы написал заявление об увольнении.

Рябкин - пятый глава Гостаможслужбы за последние полтора года.

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