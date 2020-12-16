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Глава Гостаможслужбы Рябикин опроверг слухи о скорой отставке

Глава Гостаможслужбы Рябикин опроверг слухи о скорой отставке

Ряд СМИ сообщили со ссылкой на источники, что назначенный 18 ноября главой Государственной таможенной службы Павел Рябикин собирается в отставку.

Эти слухи Рябикин опроверг в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Видимо, кому-то очень хочется, чтобы я побыстрее ушел... но придется потерпеть", - написал он.

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Рябикин якобы написал заявление об увольнении.

Рябкин - пятый глава Гостаможслужбы за последние полтора года.

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Глава Гостаможслужбы Рябикин опроверг слухи о скорой отставке 01

Автор: 

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а що якісь він вніс покращення ? звичайний слуга лігархату.
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16.12.2020 22:23 Ответить
Рябікін: "Яка відставка? Тут за приставку нещодавно тільки питання "порішали", а ви - відставка..."
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16.12.2020 22:53 Ответить
Так он ещё и не приступил по-нормальному.
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17.12.2020 07:56 Ответить
 
 