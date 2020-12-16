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Зеленский и Порошенко - лидеры президентского рейтинга

Зеленский и Порошенко - лидеры президентского рейтинга

В течение 2020 рейтинги партии власти и президента Зеленского продолжали падение, зато выросла поддержка Порошенко и партии "Европейская Солидарность".

Такие результаты итоговой социологии, которую обнародовал Центр Разумкова.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, В. Зеленский получил бы 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. П.Порошенко - 19%, Ю. Бойко - 17%, Ю.Тимошенко - 8%, И. Смешко - 6%, В. Гройсман - 4%, А. Гриценко - 3%, Д. Разумков - 2,5% , Р. Кошулинский -2%, О. Ляшко - 2%, В.Кличко - 1,5%, А. Вилкул - 0,9%.

По сравнению с декабрем 2019 года уровень электоральной поддержки В. Зеленского существенно снизился (с 41% до 19% всех опрошенных). Уровень электоральной поддержки П. Порошенко за этот период вырос от всех с 8% до 13%.

Если бы второй тур президентских выборов состоялся в ближайшее время, то Владимир Зеленский получил бы 57% тех, кто определился и готов прийти на выборы, а Порошенко - 43%. Напомним, во втором туре президентских выборов в 2019 году Зеленский получил 73,22%, Порошенко - 24,25% голосов.

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, партия "Слуга народа" получила бы 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 19,5%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" -18%, ВО "Батькивщина" - 9%, партию "Сила и честь" -5%. Партия "Украинская стратегия Гройсмана", ВО "Свобода", "Голос", "За майбутне", "УДАР Виталия Кличко" и другие не преодолевают 5%-й барьер.

30% украинцев считают, что нынешняя власть хуже предыдущей, противоположной позиции придерживаются 20% украинцев. По мнению 41% опрошенных, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей. Впервые после президентских выборов 2019 года число тех, кто считает, что нынешняя власть хуже предыдущей, превысило число тех, кто придерживается мнения, что она лучше предыдущей.

Лишь 16,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 67% - что события развиваются в неправильном направлении. В конце прошлого года эти показатели составляли соответственно 44% и 36% (то есть относительное большинство считало, что страна движется в правильном направлении).

Подавляющее большинство (71%) граждан считают, что в 2020 году ситуация в стране в целом ухудшилась, только 3% придерживаются мнения, что она улучшилась, а 20% - что она не изменилась. В конце прошлого года на ухудшение ситуации указывали 29% опрошенных, на улучшение - 14%, а 47% считали, что в течение 2019 года она не изменилось.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологическое исследование выполнено в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова "Украина-2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы".

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Порошенко Петр (19599) рейтинг (1636) Центр Разумкова (229) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+49
Армія, мова, томос, безвіз, ріст економіки, асоціація з ЄС, але зебілам і совкам не зрозуміти.
Свати і колбаса по 2.20 - наше всьо!
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16.12.2020 22:48
+45
Зеленский и Порошенко лидеры президентского рейтинга - Цензор.НЕТ 5648
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16.12.2020 22:22
+43
І залишиться бойко і юля, ви перед тим як ляпнути думайте трошки.
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16.12.2020 22:26
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https://censor.net/ru/user/434180 А давай ты не будешь мне рассказывать что мне делать, а я тогда не скажу куда тебе идти.
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17.12.2020 11:16 Ответить
.
НЕМЫТЫЕ ! .....


.У меня к вам один ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОСС ..


Почему ваш ************* спец приказом 2 года назад - 3АПРЕТИЛ ЧИНОВНИКАМ первого ранга , ВОЕННООБЯЗАНЫМ ВС , ФСБ и ПОЛИЦЫИ - -ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ ??!.


. БОИТЬСЯ , ЧТО РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ СБЕГУТ ??!.. https://uploads.disquscdn.com/images/10ec26932afdaecb0c25cc7428ddd910295ead910b21a50885f8f881508ddf27.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/90dd44d9306383247e0e2bff208ed3ee22481306526c67420186f58457bdef1e.jpg .


.....
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17.12.2020 00:34 Ответить
Зеленський і Порошенко лідери президентського рейтингу - Цензор.НЕТ 7451
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17.12.2020 01:50 Ответить
Уже представляю как По спрашивает у Зе те же вопросы на дебатах шо и Зе у него на стадионе
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17.12.2020 01:54 Ответить
Це коли вони в одній камері на довічному зустрінуться?
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17.12.2020 09:07 Ответить
Этот народ заслуживает так жить.
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17.12.2020 07:56 Ответить
Казкарі з центру Розумкова презентують свій новий твір під назвою: "Зеленський і Порошенко - лідери президентського рейтинга". Замовлення на видання приймаються 32го Грудня. Покупцям треба тільки одне - віра, віра, і декілька років життя в країні ідіотів.
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17.12.2020 08:02 Ответить
Перед місцевими Пєця був або на першому, або на другому місці в рейтингах. А Юля взагалі не потрапляла в п'ятірку лідерів. Але вибори довели, що Пєця - п'ятий, а друга - Юля. І тут прийшов чарівник "центр Розумкова" і з розумним виглядом каже, що Пєця знову другий
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17.12.2020 08:34 Ответить
Даже ничего отвечать не хочется. Ты неизлечим.
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17.12.2020 09:36 Ответить
А,що не так каже Іван Сулима?

Результати місцевих виборів 2020
https://www.youtube.com/watch?v=ymXHN5e5Mac&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3CRv0Pf6MyCYQAXYfseOXwIJchsSXLJ6cMfj5lyWb3wLGV_hsXi2tE7sE
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17.12.2020 10:03 Ответить
"життя в країні ідіотів" обеспечил иван,проголосовав за тупого осла. А теперь радуется,что ваша продажная днепровская с**а слилась в экстазе с зажеддистами и зелеными.
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17.12.2020 10:15 Ответить
Добре, що мародерських, платних тролів за таке не банять на три дні, а нормальних людей банять.
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17.12.2020 11:14 Ответить
Поэтому тебя,слабоумный, и не банят
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17.12.2020 11:18 Ответить
Тоді чому на цьому сайті тільки мародерські тролі публікуються? Ну і я день через три?
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17.12.2020 11:38 Ответить
А чего читаешь? Каой смысл читать ,,мародерских тролей,,? Упорство или просто побочки слабоумия?
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17.12.2020 14:36 Ответить
Сулима рівняє депутата Київради з депутатом Перебиківської ОТГ)))
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17.12.2020 11:05 Ответить
больше всего беспокоит что вонючие кацапы занимают третье место... сколько еще мерзости в стране... ну и большая часть как всегда ведется на их соловьиные трели .. если с зеленским попали на кукан .. рассказывал с пеной у рта как надо жить...и как живем... и не стыдно ли пороху.... часть думала что он вообще на велосипеде на работу будет ездить .. это еще пол беды... но если попадут на кремлевских ходоков... то плешивая тварь первый будет поздравлять эту мразь с приходом к власти... когда уже избиратели снимут шоры со своей головы...
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17.12.2020 08:03 Ответить
Оба уже не имеют шансов стать следующим Президентом Украины....Порошенко расшатывает страну - и люди это видят....Зеленский человек слова - один строк так один)))).....
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17.12.2020 08:58 Ответить
Порошенко: "Я хочу звернутися до влади.
Дорогий Володимир Олександрович, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова.
Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/12/7255432/
Сказано зробленно!!!
Зеленський і Порошенко лідери президентського рейтингу - Цензор.НЕТ 7082
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17.12.2020 10:09 Ответить
не БОРЕТЬСЯ)))...Да його канали таким лайном поливають....а хто фінансує "ФОПи", що зараз "БАСТУЮТЬ"...інших незадоволених? Для мене зараз - ,що Порошенко ,що Медведчук - одінакове ЗЛО...Обидва розхитують УКРАЇНУ...бажаючи потім всплисти на вершину влади...От тільки Україна повинна потонути для цого....За їхніми мірками.
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17.12.2020 10:23 Ответить
Медведчуківець? Ти?
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17.12.2020 11:06 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3928454867217340?__cft__[0]=AZW2AUanDkO-GvyA8rgxL_IO0EoV7Rjs51jZX9Kl-Fe8rIYTfV0ZY_quznFjF0le5BQimrRLQ4CgIrphzd2DulHFUn2_5crFzLUZmCVAB7bPpdPhNaNwLP-wdmDRXQmi4j4&__tn__=%2CO%2CP-R Зеленський невідворотньо зникає, як явище , бо бреше, зневажає людей, оточив себе відвертими негідниками, з якими краде безупинно під прикриттям пандемії і зливає ворогу роботу спецслужб, непрофесійний і глухий до порад, і, взагалі, перелік «чеснот» може розтягнутися на два абзаци. Соціологія показала: зелень пожовкла і опадає.
Але мене абсолютно не цікавить подальша доля Зеленського. Треба розуміти, що після нього доведеться стикнутися в жорсткому протистоянні з проросійськими запроданцями, які виросли і зміцніли саме за час правління Зеленського і за активного сприяння його оточення, яке він позичив у Януковича. Прибирати за ним знову доведеться важко, довго і боляче. Відновлювати теж. Володимир Ар'єв, FB
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17.12.2020 09:56 Ответить
Знову за гроші з фонду Порошенко"незалежні соціологі" зомбують "розумногоукраїнськоговиборця".
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17.12.2020 10:06 Ответить
А знает что, дети мои?
Религиозная жизнь Украины так разнообразна!
К каждого пророка - своя секта, называемая "электоральное ядро", готовая за веру на костёр!
Вот только при чём тут партии и выборы??
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17.12.2020 10:23 Ответить
Доброго дня всім, в мене виникла маленька проблема з мікро кредитами, зараз є вирішення цього питання, але для цього потрібно найняти гарного адвоката щоб представляв мої інтереси і вирішив моє питання.
Якщо буде Ваша ласка, допоможіть мені оплатити адвоката для вирішення мого подальшого життя (скільки можливо), а то колектори вже набридають і погрожують (вже не знаю що робити)..
Хто може допомогти будь-ласка допоможіть, номер карти 5375-4141-1414-8009.
Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!....
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17.12.2020 11:38 Ответить
Петро потихоньку наступает на пятки ЗЄле, глядишь, скоро на стадионе скажет ему, что он его вырок. И зачитает ему вопросы с листка. Как зачитывал ему Зю
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17.12.2020 14:01 Ответить
Снова Зе всех разгромил.
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17.12.2020 17:08 Ответить
Печальные дела в датском королевстве...
По-сути Зеленский, Порошенко, Бойко, Тимошенко, Смешко, Ляшко, Кличко, Вилкул - это даже не "вчерашний", а "позавчерашний" день!
Всё это шобло было бы неплохо отвезти на необитаемый остров и забыть о них навсегда.
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17.12.2020 17:58 Ответить
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