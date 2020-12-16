Зеленский и Порошенко - лидеры президентского рейтинга

В течение 2020 рейтинги партии власти и президента Зеленского продолжали падение, зато выросла поддержка Порошенко и партии "Европейская Солидарность".

Такие результаты итоговой социологии, которую обнародовал Центр Разумкова.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, В. Зеленский получил бы 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. П.Порошенко - 19%, Ю. Бойко - 17%, Ю.Тимошенко - 8%, И. Смешко - 6%, В. Гройсман - 4%, А. Гриценко - 3%, Д. Разумков - 2,5% , Р. Кошулинский -2%, О. Ляшко - 2%, В.Кличко - 1,5%, А. Вилкул - 0,9%.

По сравнению с декабрем 2019 года уровень электоральной поддержки В. Зеленского существенно снизился (с 41% до 19% всех опрошенных). Уровень электоральной поддержки П. Порошенко за этот период вырос от всех с 8% до 13%.

Если бы второй тур президентских выборов состоялся в ближайшее время, то Владимир Зеленский получил бы 57% тех, кто определился и готов прийти на выборы, а Порошенко - 43%. Напомним, во втором туре президентских выборов в 2019 году Зеленский получил 73,22%, Порошенко - 24,25% голосов.

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, партия "Слуга народа" получила бы 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 19,5%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" -18%, ВО "Батькивщина" - 9%, партию "Сила и честь" -5%. Партия "Украинская стратегия Гройсмана", ВО "Свобода", "Голос", "За майбутне", "УДАР Виталия Кличко" и другие не преодолевают 5%-й барьер.

30% украинцев считают, что нынешняя власть хуже предыдущей, противоположной позиции придерживаются 20% украинцев. По мнению 41% опрошенных, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей. Впервые после президентских выборов 2019 года число тех, кто считает, что нынешняя власть хуже предыдущей, превысило число тех, кто придерживается мнения, что она лучше предыдущей.

Лишь 16,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 67% - что события развиваются в неправильном направлении. В конце прошлого года эти показатели составляли соответственно 44% и 36% (то есть относительное большинство считало, что страна движется в правильном направлении).

Подавляющее большинство (71%) граждан считают, что в 2020 году ситуация в стране в целом ухудшилась, только 3% придерживаются мнения, что она улучшилась, а 20% - что она не изменилась. В конце прошлого года на ухудшение ситуации указывали 29% опрошенных, на улучшение - 14%, а 47% считали, что в течение 2019 года она не изменилось.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологическое исследование выполнено в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова "Украина-2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы".