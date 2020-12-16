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Зеленський і Порошенко лідери президентського рейтингу

Зеленський і Порошенко лідери президентського рейтингу

Впродовж 2020 рейтинги партії влади і президента Зеленського продовжували падіння, зате зросла підтримка Порошенка і партії "Європейська Солідарність".

Такі результати підсумкової соціології, яку оприлюднив Центр Разумкова.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, отримав би В. Зеленський отримав би 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, П. Порошенко - 19%, Ю. Бойко — 17%, Ю.Тимошенко — 8%, І. Смешко — 6%, В. Гройсман — 4%, А. Гриценко — 3%, Д. Разумков — 2,5%, Р. Кошулинський — 2%, О. Ляшко — 2%, В. Кличко — 1,5%, О. Вілкул — 0,9%.

Порівняно з груднем 2019 року рівень електоральної підтримки В. Зеленського суттєво знизився (з 41% до 19% усіх опитаних). Рівень електоральної підтримки П. Порошенка за цей період зріс з 8% до 13%.

Якби другий тур виборів президента України відбувся найближчим часом, то Володимир Зеленський отримав би 57% тих, хто визначився і готовий прийти на вибори, а Порошенко - 43%. Нагадаємо, у другому турі президентських виборів в 2019 році Зеленський отримав 73,22%, Порошенко - 24,25% голосів.

Читайте також: Вперше рівень довіри до Разумкова вищий, ніж до Зеленського, - опитування Центру Разумкова

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, партія "Слуга народу" отримала б 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме. За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 19,5%, партію "Опозиційна платформа — За життя" —  18%, ВО "Батьківщина" —  9%, партія "Сила і честь" —  5%, партія "Українська стратегія Гройсмана", ВО "Свобода", "Голос", "За майбутнє", "УДАР Віталія Кличка" і інші не долають 5%-й бар'єр.

30% українців вважають, що нинішня влада гірша за попередню, протилежної позиції дотримуються 20% українців. На думку 41% опитаних, нинішня влада нічим не відрізняється від попередньої. Вперше після президентських виборів 2019 року кількість тих, хто вважає, що нинішня влада гірша за попередню, перевищила кількість тих, хто дотримується думки, що вона краща за попередню.

Лише 16,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку, 67% - що події розвиваються в неправильному напрямку. Наприкінці минулого року ці показники становили відповідно 44% і 36% (тобто відносна більшість вважала, що країна рухається в правильному напрямку).

Переважна більшість (71%) громадян вважають, що в 2020 році ситуація в країні загалом погіршилася, тільки 3% дотримуються думки, що вона покращилася, а 20% - що вона не змінилася. Наприкінці минулого року на погіршення ситуації вказували 29% опитаних, на поліпшення - 14%, а 47% вважали, що впродовж 2019 року вона не змінилася.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Соціологічне дослідження виконано в рамках дослідницького проєкту Центру Разумкова "Україна-2020-2021: невиправдані очікування, несподівані виклики".

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Порошенко Петро (15171) рейтинг (1651) Центр Разумкова (209) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+49
Армія, мова, томос, безвіз, ріст економіки, асоціація з ЄС, але зебілам і совкам не зрозуміти.
Свати і колбаса по 2.20 - наше всьо!
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16.12.2020 22:48
+45
Зеленский и Порошенко лидеры президентского рейтинга - Цензор.НЕТ 5648
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16.12.2020 22:22
+43
І залишиться бойко і юля, ви перед тим як ляпнути думайте трошки.
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16.12.2020 22:26
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https://censor.net/ru/user/434180 А давай ты не будешь мне рассказывать что мне делать, а я тогда не скажу куда тебе идти.
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17.12.2020 11:16 Відповісти
.
НЕМЫТЫЕ ! .....


.У меня к вам один ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОСС ..


Почему ваш ************* спец приказом 2 года назад - 3АПРЕТИЛ ЧИНОВНИКАМ первого ранга , ВОЕННООБЯЗАНЫМ ВС , ФСБ и ПОЛИЦЫИ - -ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ ??!.


. БОИТЬСЯ , ЧТО РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ СБЕГУТ ??!.. https://uploads.disquscdn.com/images/10ec26932afdaecb0c25cc7428ddd910295ead910b21a50885f8f881508ddf27.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/90dd44d9306383247e0e2bff208ed3ee22481306526c67420186f58457bdef1e.jpg .


.....
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17.12.2020 00:34 Відповісти
Зеленський і Порошенко лідери президентського рейтингу - Цензор.НЕТ 7451
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17.12.2020 01:50 Відповісти
Уже представляю как По спрашивает у Зе те же вопросы на дебатах шо и Зе у него на стадионе
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17.12.2020 01:54 Відповісти
Це коли вони в одній камері на довічному зустрінуться?
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17.12.2020 09:07 Відповісти
Этот народ заслуживает так жить.
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17.12.2020 07:56 Відповісти
Казкарі з центру Розумкова презентують свій новий твір під назвою: "Зеленський і Порошенко - лідери президентського рейтинга". Замовлення на видання приймаються 32го Грудня. Покупцям треба тільки одне - віра, віра, і декілька років життя в країні ідіотів.
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17.12.2020 08:02 Відповісти
Перед місцевими Пєця був або на першому, або на другому місці в рейтингах. А Юля взагалі не потрапляла в п'ятірку лідерів. Але вибори довели, що Пєця - п'ятий, а друга - Юля. І тут прийшов чарівник "центр Розумкова" і з розумним виглядом каже, що Пєця знову другий
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17.12.2020 08:34 Відповісти
Даже ничего отвечать не хочется. Ты неизлечим.
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17.12.2020 09:36 Відповісти
А,що не так каже Іван Сулима?

Результати місцевих виборів 2020
https://www.youtube.com/watch?v=ymXHN5e5Mac&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3CRv0Pf6MyCYQAXYfseOXwIJchsSXLJ6cMfj5lyWb3wLGV_hsXi2tE7sE
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17.12.2020 10:03 Відповісти
"життя в країні ідіотів" обеспечил иван,проголосовав за тупого осла. А теперь радуется,что ваша продажная днепровская с**а слилась в экстазе с зажеддистами и зелеными.
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17.12.2020 10:15 Відповісти
Добре, що мародерських, платних тролів за таке не банять на три дні, а нормальних людей банять.
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17.12.2020 11:14 Відповісти
Поэтому тебя,слабоумный, и не банят
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17.12.2020 11:18 Відповісти
Тоді чому на цьому сайті тільки мародерські тролі публікуються? Ну і я день через три?
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17.12.2020 11:38 Відповісти
А чего читаешь? Каой смысл читать ,,мародерских тролей,,? Упорство или просто побочки слабоумия?
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17.12.2020 14:36 Відповісти
Сулима рівняє депутата Київради з депутатом Перебиківської ОТГ)))
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17.12.2020 11:05 Відповісти
больше всего беспокоит что вонючие кацапы занимают третье место... сколько еще мерзости в стране... ну и большая часть как всегда ведется на их соловьиные трели .. если с зеленским попали на кукан .. рассказывал с пеной у рта как надо жить...и как живем... и не стыдно ли пороху.... часть думала что он вообще на велосипеде на работу будет ездить .. это еще пол беды... но если попадут на кремлевских ходоков... то плешивая тварь первый будет поздравлять эту мразь с приходом к власти... когда уже избиратели снимут шоры со своей головы...
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17.12.2020 08:03 Відповісти
Оба уже не имеют шансов стать следующим Президентом Украины....Порошенко расшатывает страну - и люди это видят....Зеленский человек слова - один строк так один)))).....
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17.12.2020 08:58 Відповісти
Порошенко: "Я хочу звернутися до влади.
Дорогий Володимир Олександрович, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова.
Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/12/7255432/
Сказано зробленно!!!
Зеленський і Порошенко лідери президентського рейтингу - Цензор.НЕТ 7082
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17.12.2020 10:09 Відповісти
не БОРЕТЬСЯ)))...Да його канали таким лайном поливають....а хто фінансує "ФОПи", що зараз "БАСТУЮТЬ"...інших незадоволених? Для мене зараз - ,що Порошенко ,що Медведчук - одінакове ЗЛО...Обидва розхитують УКРАЇНУ...бажаючи потім всплисти на вершину влади...От тільки Україна повинна потонути для цого....За їхніми мірками.
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17.12.2020 10:23 Відповісти
Медведчуківець? Ти?
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17.12.2020 11:06 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3928454867217340?__cft__[0]=AZW2AUanDkO-GvyA8rgxL_IO0EoV7Rjs51jZX9Kl-Fe8rIYTfV0ZY_quznFjF0le5BQimrRLQ4CgIrphzd2DulHFUn2_5crFzLUZmCVAB7bPpdPhNaNwLP-wdmDRXQmi4j4&__tn__=%2CO%2CP-R Зеленський невідворотньо зникає, як явище , бо бреше, зневажає людей, оточив себе відвертими негідниками, з якими краде безупинно під прикриттям пандемії і зливає ворогу роботу спецслужб, непрофесійний і глухий до порад, і, взагалі, перелік «чеснот» може розтягнутися на два абзаци. Соціологія показала: зелень пожовкла і опадає.
Але мене абсолютно не цікавить подальша доля Зеленського. Треба розуміти, що після нього доведеться стикнутися в жорсткому протистоянні з проросійськими запроданцями, які виросли і зміцніли саме за час правління Зеленського і за активного сприяння його оточення, яке він позичив у Януковича. Прибирати за ним знову доведеться важко, довго і боляче. Відновлювати теж. Володимир Ар'єв, FB
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17.12.2020 09:56 Відповісти
Знову за гроші з фонду Порошенко"незалежні соціологі" зомбують "розумногоукраїнськоговиборця".
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17.12.2020 10:06 Відповісти
А знает что, дети мои?
Религиозная жизнь Украины так разнообразна!
К каждого пророка - своя секта, называемая "электоральное ядро", готовая за веру на костёр!
Вот только при чём тут партии и выборы??
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17.12.2020 10:23 Відповісти
Доброго дня всім, в мене виникла маленька проблема з мікро кредитами, зараз є вирішення цього питання, але для цього потрібно найняти гарного адвоката щоб представляв мої інтереси і вирішив моє питання.
Якщо буде Ваша ласка, допоможіть мені оплатити адвоката для вирішення мого подальшого життя (скільки можливо), а то колектори вже набридають і погрожують (вже не знаю що робити)..
Хто може допомогти будь-ласка допоможіть, номер карти 5375-4141-1414-8009.
Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!....
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17.12.2020 11:38 Відповісти
Петро потихоньку наступает на пятки ЗЄле, глядишь, скоро на стадионе скажет ему, что он его вырок. И зачитает ему вопросы с листка. Как зачитывал ему Зю
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17.12.2020 14:01 Відповісти
Снова Зе всех разгромил.
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17.12.2020 17:08 Відповісти
Печальные дела в датском королевстве...
По-сути Зеленский, Порошенко, Бойко, Тимошенко, Смешко, Ляшко, Кличко, Вилкул - это даже не "вчерашний", а "позавчерашний" день!
Всё это шобло было бы неплохо отвезти на необитаемый остров и забыть о них навсегда.
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17.12.2020 17:58 Відповісти
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