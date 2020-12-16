Зеленський і Порошенко лідери президентського рейтингу

Впродовж 2020 рейтинги партії влади і президента Зеленського продовжували падіння, зате зросла підтримка Порошенка і партії "Європейська Солідарність".

Такі результати підсумкової соціології, яку оприлюднив Центр Разумкова.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, отримав би В. Зеленський отримав би 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, П. Порошенко - 19%, Ю. Бойко — 17%, Ю.Тимошенко — 8%, І. Смешко — 6%, В. Гройсман — 4%, А. Гриценко — 3%, Д. Разумков — 2,5%, Р. Кошулинський — 2%, О. Ляшко — 2%, В. Кличко — 1,5%, О. Вілкул — 0,9%.

Порівняно з груднем 2019 року рівень електоральної підтримки В. Зеленського суттєво знизився (з 41% до 19% усіх опитаних). Рівень електоральної підтримки П. Порошенка за цей період зріс з 8% до 13%.

Якби другий тур виборів президента України відбувся найближчим часом, то Володимир Зеленський отримав би 57% тих, хто визначився і готовий прийти на вибори, а Порошенко - 43%. Нагадаємо, у другому турі президентських виборів в 2019 році Зеленський отримав 73,22%, Порошенко - 24,25% голосів.

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Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, партія "Слуга народу" отримала б 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме. За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 19,5%, партію "Опозиційна платформа — За життя" — 18%, ВО "Батьківщина" — 9%, партія "Сила і честь" — 5%, партія "Українська стратегія Гройсмана", ВО "Свобода", "Голос", "За майбутнє", "УДАР Віталія Кличка" і інші не долають 5%-й бар'єр.

30% українців вважають, що нинішня влада гірша за попередню, протилежної позиції дотримуються 20% українців. На думку 41% опитаних, нинішня влада нічим не відрізняється від попередньої. Вперше після президентських виборів 2019 року кількість тих, хто вважає, що нинішня влада гірша за попередню, перевищила кількість тих, хто дотримується думки, що вона краща за попередню.

Лише 16,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку, 67% - що події розвиваються в неправильному напрямку. Наприкінці минулого року ці показники становили відповідно 44% і 36% (тобто відносна більшість вважала, що країна рухається в правильному напрямку).

Переважна більшість (71%) громадян вважають, що в 2020 році ситуація в країні загалом погіршилася, тільки 3% дотримуються думки, що вона покращилася, а 20% - що вона не змінилася. Наприкінці минулого року на погіршення ситуації вказували 29% опитаних, на поліпшення - 14%, а 47% вважали, що впродовж 2019 року вона не змінилася.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Соціологічне дослідження виконано в рамках дослідницького проєкту Центру Разумкова "Україна-2020-2021: невиправдані очікування, несподівані виклики".