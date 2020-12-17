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Сегодня Апелляционный суд рассмотрит жалобу на арест Дома профсоюзов

Сегодня Апелляционный суд рассмотрит жалобу на арест Дома профсоюзов

Сегодня, 17 декабря, Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу на решение Печерского райсуда столицы об аресте Дома профсоюзов.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Киевский апелляционный суд в четверг в 12:40 рассмотрит жалобу на решение Печерского райсуда об аресте Дома профсоюзов", - отметили в пресс-службе.

Жалобу подали Федерация профсоюзов и ООО "Майдан Плаза".

Дело будет рассматривать коллегия судей под председательством Ольги Юрдиги.

Ранее Бизнес.Цензор.НЕТ писал о том, что Печерский районный суд Киева 3 ноября наложил арест на 26 объектов недвижимости, принадлежащих Федерации профсоюзов Украины.

Среди них - Дом профсоюзов, Международный центр культуры и искусств ("Октябрьский дворец"), имущественный комплекс - учебно-спортивная база "Святошино", ресторанный комплекс в Киеве на ул. Трухановская, 4-А, нежилые помещения гостиничного комплекса "Турист".

Арестован также несколько санаториев, в частности "Октябрь" в Конче-Заспе, часть зданий и сооружений санатория "Звезда" в Ворзеле, объединение санаторно-курортных учреждений на Куяльнике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве с отреставрированного после пожара 2014-го Дома профсоюзов снимают баннер. ФОТО

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Зеленая судебная рехворма на лицо
А когда будут лишать пожизненного судейства за незаконные действия?
Здесь, Н И К О Г Д А!
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17.12.2020 09:15 Ответить
Сьогодні Апеляційний суд розгляне скаргу на арешт Будинку профспілок - Цензор.НЕТ 4183
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17.12.2020 09:25 Ответить
Наш профсоюз то багатенький. Чому тільки його не чути, коли йде мова про захист прав трудящих
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17.12.2020 09:29 Ответить
 
 