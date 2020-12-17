Сегодня Апелляционный суд рассмотрит жалобу на арест Дома профсоюзов

Сегодня, 17 декабря, Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу на решение Печерского райсуда столицы об аресте Дома профсоюзов.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Киевский апелляционный суд в четверг в 12:40 рассмотрит жалобу на решение Печерского райсуда об аресте Дома профсоюзов", - отметили в пресс-службе.

Жалобу подали Федерация профсоюзов и ООО "Майдан Плаза".

Дело будет рассматривать коллегия судей под председательством Ольги Юрдиги.

Ранее Бизнес.Цензор.НЕТ писал о том, что Печерский районный суд Киева 3 ноября наложил арест на 26 объектов недвижимости, принадлежащих Федерации профсоюзов Украины.

Среди них - Дом профсоюзов, Международный центр культуры и искусств ("Октябрьский дворец"), имущественный комплекс - учебно-спортивная база "Святошино", ресторанный комплекс в Киеве на ул. Трухановская, 4-А, нежилые помещения гостиничного комплекса "Турист".

Арестован также несколько санаториев, в частности "Октябрь" в Конче-Заспе, часть зданий и сооружений санатория "Звезда" в Ворзеле, объединение санаторно-курортных учреждений на Куяльнике.

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