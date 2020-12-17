Сьогодні Апеляційний суд розгляне скаргу на арешт Будинку профспілок
Сьогодні, 17 грудня, Київський апеляційний суд розгляне скаргу на рішення Печерського райсуду столиці про арешт Будинку профспілок.
Про це повідомили в пресслужбі суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Київський апеляційний суд у четвер о 12:40 розгляне скаргу на рішення Печерського райсуду про арешт Будинку профспілок", - зазначили у пресслужбі.
Скаргу подали Федерація профспілок і ТОВ "Майдан Плаза".
Справу розглядатиме колегія суддів під головуванням Ольги Юрдиги.
Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 3 листопада наклав арешт на 26 об’єктів нерухомості, які належать Федерації профспілок України.
Серед них - Будинок профспілок, Міжнародний центр культури і мистецтв ("Жовтневий палац"), майновий комплекс - навчально-спортивна база "Святошин", ресторанний комплекс у Києві на вул. Труханівська, 4-А, нежитлові приміщення готельного комплексу "Турист".
Заарештовано також декілька санаторіїв, зокрема, "Жовтень" у Кончі-Заспі, частину будівель та споруд санаторію "Зірка" у Ворзелі, об`єднання санаторно-курортних закладів на Куяльнику.
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