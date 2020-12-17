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Сьогодні Апеляційний суд розгляне скаргу на арешт Будинку профспілок

Сьогодні Апеляційний суд розгляне скаргу на арешт Будинку профспілок

Сьогодні, 17 грудня, Київський апеляційний суд розгляне скаргу на рішення Печерського райсуду столиці про арешт Будинку профспілок.

Про це повідомили в пресслужбі суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Київський апеляційний суд у четвер о 12:40 розгляне скаргу на рішення Печерського райсуду про арешт Будинку профспілок", - зазначили у пресслужбі.

Скаргу подали Федерація профспілок і ТОВ "Майдан Плаза".

Справу розглядатиме колегія суддів під головуванням Ольги Юрдиги.

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Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 3 листопада наклав арешт на 26 об’єктів нерухомості, які належать Федерації профспілок України.

Серед них - Будинок профспілок, Міжнародний центр культури і мистецтв ("Жовтневий палац"), майновий комплекс - навчально-спортивна база "Святошин", ресторанний комплекс у Києві на вул. Труханівська, 4-А, нежитлові приміщення готельного комплексу "Турист".

Заарештовано також декілька санаторіїв, зокрема, "Жовтень" у Кончі-Заспі, частину будівель та споруд санаторію "Зірка" у Ворзелі, об`єднання санаторно-курортних закладів на Куяльнику.

Автор: 

апеляція (502) арешт (2523) профспілка (86) Апеляційний суд (397)


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Зеленая судебная рехворма на лицо
А когда будут лишать пожизненного судейства за незаконные действия?
Здесь, Н И К О Г Д А!
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17.12.2020 09:15 Відповісти
Сьогодні Апеляційний суд розгляне скаргу на арешт Будинку профспілок - Цензор.НЕТ 4183
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17.12.2020 09:25 Відповісти
Наш профсоюз то багатенький. Чому тільки його не чути, коли йде мова про захист прав трудящих
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17.12.2020 09:29 Відповісти
 
 