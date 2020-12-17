Рада приняла закон Зеленского об инвестнянях. ВИДЕО
Верховная Рада приняла в повторном втором чтении законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". Автор закона - президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
За документ проголосовали 252 нардепа.
Закон гарантирует поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро, и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.
Они получат прямой договор с правительством.
В документе указано, что общий объем господдержки для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями устанавливают в специальном инвестиционном договоре. Он не должен превышать 30 процентов планового объема значительных инвестиций за инвестпроектов.
Срок реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями не превышает пять лет.
Сопровождение подготовки и реализации таких проектов осуществляет уполномоченное учреждение. Оценку такого проекта уполномоченный орган проводит в течение 60 календарных дней со дня получения документов.
В документе четко прописано, что заявителем на получение такого договора не могут быть юрлица, бенефициарные владельцы акций (долей) которых являются резидентами России, и юрлица, зарегистрированные в РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
СН -221," За майбутне" -4, "Довира" -20, позафракцийни -7
Якщо буде Ваша ласка, допоможіть мені оплатити адвоката для вирішення мого подальшого життя (скільки можливо), а то колектори вже набридають і погрожують (вже не знаю що робити)..
Хто може допомогти будь-ласка допоможіть, номер карти 5375-4141-1414-8009.
Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!
https://www.youtube.com/watch?v=krn3yqnjnck
Старанно викохує Беніни забаганки.
"Инвестняни"))))
------------------------------------------------------------
а остальньіе, значит, - в сад?
А это еще одни "инвестняни". Пока будут такие вороватые чиновники и преступность, никакие инвестиции сюда не пойдут.
*****, все инвесторы будут наши!!
https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna
https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger
Щойно слуги з довірою проголосували за звільнення на 15 років від податку на прибуток великих інвесторів, як наприклад коломойські, фірташі та ін...
Слава Україні!