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Рада приняла закон Зеленского об инвестнянях. ВИДЕО

Верховная Рада приняла в повторном втором чтении законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". Автор закона - президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

За документ проголосовали 252 нардепа.

Закон гарантирует поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро, и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.

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Они получат прямой договор с правительством.

В документе указано, что общий объем господдержки для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями устанавливают в специальном инвестиционном договоре. Он не должен превышать 30 процентов планового объема значительных инвестиций за инвестпроектов.

Срок реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями не превышает пять лет.

Сопровождение подготовки и реализации таких проектов осуществляет уполномоченное учреждение. Оценку такого проекта уполномоченный орган проводит в течение 60 календарных дней со дня получения документов.

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В документе четко прописано, что заявителем на получение такого договора не могут быть юрлица, бенефициарные владельцы акций (долей) которых являются резидентами России, и юрлица, зарегистрированные в РФ.

Автор: 

ВР (29245) Зеленский Владимир (20348) инвестиции (1164) инвестняня (14)


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Топ комментарии
+23
Рада приняла закон Зеленского об инвестнянях - Цензор.НЕТ 3683
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17.12.2020 11:40
+16
Рада приняла закон Зеленского об инвестнянях - Цензор.НЕТ 1420
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17.12.2020 11:35
+16
развод зэлохов стартовал
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17.12.2020 11:39
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Рада приняла закон Зеленского об инвестнянях - Цензор.НЕТ 1420
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17.12.2020 11:35 Ответить
Рада приняла закон Зеленского об инвестнянях - Цензор.НЕТ 3683
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17.12.2020 11:40 Ответить
Закон о нянях могли ввести только зеленые.
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17.12.2020 13:10 Ответить
- Наш обер-лейтенант Маковец всегда говорил: "Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазили. Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает!" Ну, разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает. (с)
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17.12.2020 11:50 Ответить
теперь "инвесторам" предоставят государственных решал на официальном уровне
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17.12.2020 11:37 Ответить
Это как с зеленым тарифом, затянули инвесторов а теперь при помощи 47 дятлов хотят через конституционный суд все отменить и мало того инвестора должны вернуть все выплаты, которые получили раннее, потому что так захотелось Коломойскому. Не страна, а кидалово!
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17.12.2020 12:37 Ответить
А ти спроможний платити 4.70 за кВт?
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17.12.2020 13:25 Ответить
А вы платите ?
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17.12.2020 13:50 Ответить
Яких інвесторів? В зелену енергетику вкладали жуліки донецькі 95 % Та 5 % деякі легковірні громадяни.
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17.12.2020 14:52 Ответить
озвучте, чиїми голосами прийняли
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17.12.2020 11:37 Ответить
Заходьте на сайт ВР http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=877 там усі "геро"
СН -221," За майбутне" -4, "Довира" -20, позафракцийни -7
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17.12.2020 12:04 Ответить
Рада ухвалила закон Зеленського про інвестнянь - Цензор.НЕТ 2848
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17.12.2020 12:34 Ответить
развод зэлохов стартовал
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17.12.2020 11:39 Ответить
Чому стартував,він триває,вже понад 2 роки,по сценарію "Голобородько" ,головне -"Лишьби не Порошенко" !!!)))
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17.12.2020 11:44 Ответить
ні, це намагання знайти зелохів в Євросоюзі. За їхній рахунок.
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17.12.2020 11:46 Ответить
А для Бубочки теж бебісіттер наймем , якусь сосну корабельну !!!)))
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17.12.2020 11:42 Ответить
Ідіоти
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17.12.2020 11:42 Ответить
Пустая затея ! И глупая !
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17.12.2020 11:43 Ответить
За півтора роки, хоч одна, розумна була?
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17.12.2020 12:35 Ответить
Доброго дня всім, в мене виникла маленька проблема з мікро кредитами, зараз є вирішення цього питання, але для цього потрібно найняти гарного адвоката щоб представляв мої інтереси і вирішив моє питання.
Якщо буде Ваша ласка, допоможіть мені оплатити адвоката для вирішення мого подальшого життя (скільки можливо), а то колектори вже набридають і погрожують (вже не знаю що робити)..
Хто може допомогти будь-ласка допоможіть, номер карти 5375-4141-1414-8009.
Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!
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17.12.2020 11:44 Ответить
зверніться до Зе, персонально на сайт ОП
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17.12.2020 11:48 Ответить
Эммм.. Вот точно - статья для вас . К инвестняне беги
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17.12.2020 13:51 Ответить
Тепер інвесторам треба всім вчити цю пісеньку:
https://www.youtube.com/watch?v=krn3yqnjnck
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17.12.2020 11:45 Ответить
Идиотизм победил.
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17.12.2020 11:45 Ответить
Найперша ж нянька то сам Зеленський.
Старанно викохує Беніни забаганки.
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17.12.2020 11:46 Ответить
Слышите топот за окном? Это известняни бегу к нам! Не слышите? А жаль...
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17.12.2020 11:46 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3236385/deputat_ot_slugi_naroda_i_chinovnitsa_gostruda_fabrikuyut_donosy_ot_vymyshlennyh_rabotnikov_chtoby_terrorizirovat

"Инвестняни"))))
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17.12.2020 11:49 Ответить
Тут щас очкркдь выстроится побольше, чем за зеленой энергетикой. Это ж надо, мы доплатим тем, кто больше нас получает!
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17.12.2020 11:49 Ответить
Єдине досягнення зеленої влади - це смерть Кернеса.
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17.12.2020 11:50 Ответить
Бліаць! Кожного дня зашквар від якого місця мало і тотальний сюрреалізм.
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17.12.2020 11:51 Ответить
Я вам сделаю среднюю зарплату - 70 человек по 6 000 грн, 10 человек по 50 000 - профит!!! Дайте денег!
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17.12.2020 11:51 Ответить
Інвестори вже вишукувались у чергу. Зараз лавина інвестицій© накриє.

Рада ухвалила закон Зеленського про інвестнянь - Цензор.НЕТ 7360
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17.12.2020 11:52 Ответить
Очередь сюда?
Рада ухвалила закон Зеленського про інвестнянь - Цензор.НЕТ 8181
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17.12.2020 13:52 Ответить
Закон гарантирует поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро, и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.

------------------------------------------------------------
а остальньіе, значит, - в сад?
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17.12.2020 11:52 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3237379/vymogateli_trebovali_s_biznesmena_47_tys_nesuschestvuyuschego_dolga_politsiya_videofotoreportaj

А это еще одни "инвестняни". Пока будут такие вороватые чиновники и преступность, никакие инвестиции сюда не пойдут.
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17.12.2020 11:53 Ответить
1 0 0 % Недитячі ігри! Для всіх безпредєл паразитів, а для когось Закон? Дурдом... Краще б труснув ворюг з вилами, діамантами, міліардами.....ТОДІ б інвестори щвидче зрозуміли що ЄСТЬ порядок, єсть влада..... А так дешеві соплі!
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17.12.2020 12:35 Ответить
Якщо взяти до уваги чисельність лохтората України ,ще довго !!)))
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17.12.2020 11:57 Ответить
а почему не в ..турборежиме ?
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17.12.2020 11:55 Ответить
а от Єрмачина Зеленському - яка няня?
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17.12.2020 11:56 Ответить
Новые санкции США поставят крест на "Северном потоке-2", инвесторам пора задуматься, - сенатор Круз
*****, все инвесторы будут наши!!
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17.12.2020 11:56 Ответить
По факту это признание того что инвесторы не могут ничего в нынешних условиях - но и этот закон не отменяет того что суды ручные, а местная власть хочет денег.
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17.12.2020 11:59 Ответить
чекаємо на інвесторів з Оману
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17.12.2020 12:03 Ответить
....маєш на увазі, з Обману? Там вже люди тікають позаочі.....
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17.12.2020 12:37 Ответить
українською так і звучить омана ))
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17.12.2020 12:52 Ответить
детский сад. какие инвесторы пойдут в страну где президент возглавляет верхушку пирамиды коррупции?
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17.12.2020 12:08 Ответить
https://twitter.com/ukrainesinger
https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna
https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger

Щойно слуги з довірою проголосували за звільнення на 15 років від податку на прибуток великих інвесторів, як наприклад коломойські, фірташі та ін...
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17.12.2020 12:13 Ответить
Респект пану президенту и его команде!
Слава Україні!
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17.12.2020 12:15 Ответить
Субьектность -главный источник коррупции в экономике. А в этом законе субъектности выше крыши. Вместо четкого закона о льготах для таких инвесторов, создается какая -то мутная организация, которая по сути может не только контролировать, но и управлять инвестором, что неизбежно определяет широчайшее поле для коррупционной деятельности с самыми негативными последствиями для Украины и ее экономики.
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17.12.2020 12:15 Ответить
Ви можете уявити , що президент Франції , США або прем'єр Великобританії почав щось белькотіти про інвестнянь ? Та його б без імпічменту в псиихіатричну лікарню заперли б .
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17.12.2020 12:18 Ответить
Налоговое и экономическое законодательство для предприятий-инвесторов должно максимально быть четким и объективным с минимальным вмешательством субъективных факторов, т.е. чиновников и государства. Только тогда оно будет привлекательным для инвесторов.
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17.12.2020 12:25 Ответить
Та все простіше! Має діяти ЗАКОН для всіх! Інакше це для людей недалеких, незнаючих ТЕМИ.... Не мішати, от ключ... Але ж тут питання: для чого так суддів, прокурорів, податківців......лєлєять, а науку накуй, інженери непотріб.... Чи дурні, чи придурки ??? Чи обкрадають далі, а такі "Закони" для ворюг приймають?!
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17.12.2020 12:44 Ответить
Тема "нянек" не раскрыта...
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17.12.2020 12:34 Ответить
Так в этом все и дело!
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17.12.2020 12:51 Ответить
Під цей закон в університеті Поплавського треба відкрити факультет "нянь", або, ще краще, створити університет "нянь", ректорами можуть бути Сівоха, Фокін, котрих недооцінили в ТКГ, чи Філімонов, у котрого не склалося в Одесі з виборами... Ну а виїздні заняття з "курсантами-нянями" по уже випробуваному сценарію в Трускавці... І Україну засиплють інвестиціями...
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17.12.2020 12:35 Ответить
Тобто, по закону, певній категорії інвесторів дають гарантії, а певній-ні? Це що за дискримінація така!? Якщо я організував 79 робочих місць для мене не працюють закони? Мені ніхто не гарантує безпеку моїх інвестицій!? Це що за уйня така!?
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17.12.2020 12:59 Ответить
Рада ухвалила закон Зеленського про інвестнянь - Цензор.НЕТ 6428
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17.12.2020 14:35 Ответить
 
 