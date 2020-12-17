Рада ухвалила закон Зеленського про інвестнянь
Верховна Рада ухвалила в повторному другому читанні законопроєкт №3760 про "інвестиційних нянь". Автор закону - президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За документ проголосували 252 нардепи.
Закон гарантує підтримку українським та іноземним інвесторам, сума інвестицій яких перевищує 20 млн євро, і які створюють не менше 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена.
Вони отримають прямий договір з урядом.
У документі зазначено, що загальний обсяг держпідтримки для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями встановлюють у спеціальному інвестиційному договорі. Він не повинен перевищувати 30 відсотків планового обсягу значних інвестицій за інвестпроєктів.
Строк реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями не перевищує п'ять років.
Супровід підготовки та реалізації таких проєктів здійснює уповноважена установа. Оцінку такого проєкту уповноважений орган проводить протягом 60 календарних днів з дня отримання документів.
У документі чітко прописано, що заявником на отримання такого договору не можуть бути юрособи, бенефіціарні власники акцій (часток) яких є резидентами Росії, та юрособи, які зареєстровані у РФ.
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Старанно викохує Беніни забаганки.
"Инвестняни"))))
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а остальньіе, значит, - в сад?
А это еще одни "инвестняни". Пока будут такие вороватые чиновники и преступность, никакие инвестиции сюда не пойдут.
*****, все инвесторы будут наши!!
https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna
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Щойно слуги з довірою проголосували за звільнення на 15 років від податку на прибуток великих інвесторів, як наприклад коломойські, фірташі та ін...
Слава Україні!