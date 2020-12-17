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Рада ухвалила закон Зеленського про інвестнянь

Рада ухвалила закон Зеленського про інвестнянь

Верховна Рада ухвалила в повторному другому читанні законопроєкт №3760 про "інвестиційних нянь". Автор закону - президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За документ проголосували 252 нардепи.

Закон гарантує підтримку українським та іноземним інвесторам, сума інвестицій яких перевищує 20 млн євро, і які створюють не менше 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена.

Вони отримають прямий договір з урядом.

Також читайте: Рада не підтримала законопроєкт про інвестнянь

У документі зазначено, що загальний обсяг держпідтримки для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями встановлюють у спеціальному інвестиційному договорі. Він не повинен перевищувати 30 відсотків планового обсягу значних інвестицій за інвестпроєктів.

Строк реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями не перевищує п'ять років.

Супровід підготовки та реалізації таких проєктів здійснює уповноважена установа. Оцінку такого проєкту уповноважений орган проводить протягом 60 календарних днів з дня отримання документів.

У документі чітко прописано, що заявником на отримання такого договору не можуть бути юрособи, бенефіціарні власники акцій (часток) яких є резидентами Росії, та юрособи, які зареєстровані у РФ.

Автор: 

ВР (14972) Зеленський Володимир (23815) інвестиції (2059) інвестняня (53)


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Топ коментарі
+23
Рада приняла закон Зеленского об инвестнянях - Цензор.НЕТ 3683
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17.12.2020 11:40
+16
Рада приняла закон Зеленского об инвестнянях - Цензор.НЕТ 1420
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17.12.2020 11:35
+16
развод зэлохов стартовал
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17.12.2020 11:39
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Рада приняла закон Зеленского об инвестнянях - Цензор.НЕТ 1420
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17.12.2020 11:35 Відповісти
Рада приняла закон Зеленского об инвестнянях - Цензор.НЕТ 3683
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17.12.2020 11:40 Відповісти
Закон о нянях могли ввести только зеленые.
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17.12.2020 13:10 Відповісти
- Наш обер-лейтенант Маковец всегда говорил: "Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазили. Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает!" Ну, разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает. (с)
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17.12.2020 11:50 Відповісти
теперь "инвесторам" предоставят государственных решал на официальном уровне
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17.12.2020 11:37 Відповісти
Это как с зеленым тарифом, затянули инвесторов а теперь при помощи 47 дятлов хотят через конституционный суд все отменить и мало того инвестора должны вернуть все выплаты, которые получили раннее, потому что так захотелось Коломойскому. Не страна, а кидалово!
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17.12.2020 12:37 Відповісти
А ти спроможний платити 4.70 за кВт?
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17.12.2020 13:25 Відповісти
А вы платите ?
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17.12.2020 13:50 Відповісти
Яких інвесторів? В зелену енергетику вкладали жуліки донецькі 95 % Та 5 % деякі легковірні громадяни.
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17.12.2020 14:52 Відповісти
озвучте, чиїми голосами прийняли
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17.12.2020 11:37 Відповісти
Заходьте на сайт ВР http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=877 там усі "геро"
СН -221," За майбутне" -4, "Довира" -20, позафракцийни -7
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17.12.2020 12:04 Відповісти
Рада ухвалила закон Зеленського про інвестнянь - Цензор.НЕТ 2848
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17.12.2020 12:34 Відповісти
развод зэлохов стартовал
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17.12.2020 11:39 Відповісти
Чому стартував,він триває,вже понад 2 роки,по сценарію "Голобородько" ,головне -"Лишьби не Порошенко" !!!)))
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17.12.2020 11:44 Відповісти
ні, це намагання знайти зелохів в Євросоюзі. За їхній рахунок.
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17.12.2020 11:46 Відповісти
А для Бубочки теж бебісіттер наймем , якусь сосну корабельну !!!)))
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17.12.2020 11:42 Відповісти
Ідіоти
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17.12.2020 11:42 Відповісти
Пустая затея ! И глупая !
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17.12.2020 11:43 Відповісти
За півтора роки, хоч одна, розумна була?
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17.12.2020 12:35 Відповісти
Доброго дня всім, в мене виникла маленька проблема з мікро кредитами, зараз є вирішення цього питання, але для цього потрібно найняти гарного адвоката щоб представляв мої інтереси і вирішив моє питання.
Якщо буде Ваша ласка, допоможіть мені оплатити адвоката для вирішення мого подальшого життя (скільки можливо), а то колектори вже набридають і погрожують (вже не знаю що робити)..
Хто може допомогти будь-ласка допоможіть, номер карти 5375-4141-1414-8009.
Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!
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17.12.2020 11:44 Відповісти
зверніться до Зе, персонально на сайт ОП
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17.12.2020 11:48 Відповісти
Эммм.. Вот точно - статья для вас . К инвестняне беги
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17.12.2020 13:51 Відповісти
Тепер інвесторам треба всім вчити цю пісеньку:
https://www.youtube.com/watch?v=krn3yqnjnck
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17.12.2020 11:45 Відповісти
Идиотизм победил.
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17.12.2020 11:45 Відповісти
Найперша ж нянька то сам Зеленський.
Старанно викохує Беніни забаганки.
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17.12.2020 11:46 Відповісти
Слышите топот за окном? Это известняни бегу к нам! Не слышите? А жаль...
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17.12.2020 11:46 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3236385/deputat_ot_slugi_naroda_i_chinovnitsa_gostruda_fabrikuyut_donosy_ot_vymyshlennyh_rabotnikov_chtoby_terrorizirovat

"Инвестняни"))))
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17.12.2020 11:49 Відповісти
Тут щас очкркдь выстроится побольше, чем за зеленой энергетикой. Это ж надо, мы доплатим тем, кто больше нас получает!
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17.12.2020 11:49 Відповісти
Єдине досягнення зеленої влади - це смерть Кернеса.
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17.12.2020 11:50 Відповісти
Бліаць! Кожного дня зашквар від якого місця мало і тотальний сюрреалізм.
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17.12.2020 11:51 Відповісти
Я вам сделаю среднюю зарплату - 70 человек по 6 000 грн, 10 человек по 50 000 - профит!!! Дайте денег!
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17.12.2020 11:51 Відповісти
Інвестори вже вишукувались у чергу. Зараз лавина інвестицій© накриє.

Рада ухвалила закон Зеленського про інвестнянь - Цензор.НЕТ 7360
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17.12.2020 11:52 Відповісти
Очередь сюда?
Рада ухвалила закон Зеленського про інвестнянь - Цензор.НЕТ 8181
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17.12.2020 13:52 Відповісти
Закон гарантирует поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро, и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.

------------------------------------------------------------
а остальньіе, значит, - в сад?
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17.12.2020 11:52 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3237379/vymogateli_trebovali_s_biznesmena_47_tys_nesuschestvuyuschego_dolga_politsiya_videofotoreportaj

А это еще одни "инвестняни". Пока будут такие вороватые чиновники и преступность, никакие инвестиции сюда не пойдут.
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17.12.2020 11:53 Відповісти
1 0 0 % Недитячі ігри! Для всіх безпредєл паразитів, а для когось Закон? Дурдом... Краще б труснув ворюг з вилами, діамантами, міліардами.....ТОДІ б інвестори щвидче зрозуміли що ЄСТЬ порядок, єсть влада..... А так дешеві соплі!
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17.12.2020 12:35 Відповісти
Якщо взяти до уваги чисельність лохтората України ,ще довго !!)))
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17.12.2020 11:57 Відповісти
а почему не в ..турборежиме ?
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17.12.2020 11:55 Відповісти
а от Єрмачина Зеленському - яка няня?
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17.12.2020 11:56 Відповісти
Новые санкции США поставят крест на "Северном потоке-2", инвесторам пора задуматься, - сенатор Круз
*****, все инвесторы будут наши!!
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17.12.2020 11:56 Відповісти
По факту это признание того что инвесторы не могут ничего в нынешних условиях - но и этот закон не отменяет того что суды ручные, а местная власть хочет денег.
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17.12.2020 11:59 Відповісти
чекаємо на інвесторів з Оману
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17.12.2020 12:03 Відповісти
....маєш на увазі, з Обману? Там вже люди тікають позаочі.....
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17.12.2020 12:37 Відповісти
українською так і звучить омана ))
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17.12.2020 12:52 Відповісти
детский сад. какие инвесторы пойдут в страну где президент возглавляет верхушку пирамиды коррупции?
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17.12.2020 12:08 Відповісти
https://twitter.com/ukrainesinger
https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna
https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger

Щойно слуги з довірою проголосували за звільнення на 15 років від податку на прибуток великих інвесторів, як наприклад коломойські, фірташі та ін...
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17.12.2020 12:13 Відповісти
Респект пану президенту и его команде!
Слава Україні!
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17.12.2020 12:15 Відповісти
Субьектность -главный источник коррупции в экономике. А в этом законе субъектности выше крыши. Вместо четкого закона о льготах для таких инвесторов, создается какая -то мутная организация, которая по сути может не только контролировать, но и управлять инвестором, что неизбежно определяет широчайшее поле для коррупционной деятельности с самыми негативными последствиями для Украины и ее экономики.
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17.12.2020 12:15 Відповісти
Ви можете уявити , що президент Франції , США або прем'єр Великобританії почав щось белькотіти про інвестнянь ? Та його б без імпічменту в псиихіатричну лікарню заперли б .
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17.12.2020 12:18 Відповісти
Налоговое и экономическое законодательство для предприятий-инвесторов должно максимально быть четким и объективным с минимальным вмешательством субъективных факторов, т.е. чиновников и государства. Только тогда оно будет привлекательным для инвесторов.
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17.12.2020 12:25 Відповісти
Та все простіше! Має діяти ЗАКОН для всіх! Інакше це для людей недалеких, незнаючих ТЕМИ.... Не мішати, от ключ... Але ж тут питання: для чого так суддів, прокурорів, податківців......лєлєять, а науку накуй, інженери непотріб.... Чи дурні, чи придурки ??? Чи обкрадають далі, а такі "Закони" для ворюг приймають?!
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17.12.2020 12:44 Відповісти
Тема "нянек" не раскрыта...
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17.12.2020 12:34 Відповісти
Так в этом все и дело!
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17.12.2020 12:51 Відповісти
Під цей закон в університеті Поплавського треба відкрити факультет "нянь", або, ще краще, створити університет "нянь", ректорами можуть бути Сівоха, Фокін, котрих недооцінили в ТКГ, чи Філімонов, у котрого не склалося в Одесі з виборами... Ну а виїздні заняття з "курсантами-нянями" по уже випробуваному сценарію в Трускавці... І Україну засиплють інвестиціями...
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17.12.2020 12:35 Відповісти
Тобто, по закону, певній категорії інвесторів дають гарантії, а певній-ні? Це що за дискримінація така!? Якщо я організував 79 робочих місць для мене не працюють закони? Мені ніхто не гарантує безпеку моїх інвестицій!? Це що за уйня така!?
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17.12.2020 12:59 Відповісти
Рада ухвалила закон Зеленського про інвестнянь - Цензор.НЕТ 6428
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17.12.2020 14:35 Відповісти
 
 