Рада не підтримала законопроєкт про інвестнянь

Верховна Рада відмовилася підтримати в другому читанні і відправила на доопрацювання законопроєкт 3760 про держпідтримку інвестпроєктів зі значними інвестиціями (так званий законопроєкт про інвестнянь).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За законопроєкт проголосували всього 44 народні депутати за необхідних 226 голосів, за те, щоб відправити його на повторне читання - 245 народних обранців.

За словами голови профільного Комітету з питань економічного розвитку, депутата СН Дмитра Наталухи законопроєкт став розбалансованим через низку поправок.

"Це закон, якщо він буде прийнятий в тому вигляді, в якому він є зараз, він просто не буде працювати. Тому ми б пропонували проголосувати на повторне друге читання цей закон, доопрацювати, знайти спільну мову з тими колегами, які не надали голосу, і повторно винести його в зал", - сказав Наталуха.

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Законопроєкт передбачав створення інвестиційного офісу, що має статус держустанови. Цей офіс надавав би інвесторам держпідтримку у вигляді податкових пільг, надання права на користування земельною ділянкою, забезпечення об'єктами інфраструктури за рахунок держави.

При цьому передбачено, що загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій в проєкт.

Передбачається, що розмір інвестицій в проєкт повинен перевищувати суму, еквівалентну 30 мільйонам євро. Проєкт повинен реалізуватися на території України в сферах переробної промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту (виняток становлять сфера поновлюваних джерел енергії, видобувна промисловість, рослинництво і фінансова сфера).