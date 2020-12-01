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Рада не підтримала законопроєкт про інвестнянь

Рада не підтримала законопроєкт про інвестнянь

Верховна Рада відмовилася підтримати в другому читанні і відправила на доопрацювання законопроєкт 3760 про держпідтримку інвестпроєктів зі значними інвестиціями (так званий законопроєкт про інвестнянь).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За законопроєкт проголосували всього 44 народні депутати за необхідних 226 голосів, за те, щоб відправити його на повторне читання - 245 народних обранців.

За словами голови профільного Комітету з питань економічного розвитку, депутата СН Дмитра Наталухи законопроєкт став розбалансованим через низку поправок.

"Це закон, якщо він буде прийнятий в тому вигляді, в якому він є зараз, він просто не буде працювати. Тому ми б пропонували проголосувати на повторне друге читання цей закон, доопрацювати, знайти спільну мову з тими колегами, які не надали голосу, і повторно винести його в зал", - сказав Наталуха.

Читайте: Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про "інвестнянь"

Законопроєкт передбачав створення інвестиційного офісу, що має статус держустанови. Цей офіс надавав би інвесторам держпідтримку у вигляді податкових пільг, надання права на користування земельною ділянкою, забезпечення об'єктами інфраструктури за рахунок держави.

При цьому передбачено, що загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій в проєкт.

Передбачається, що розмір інвестицій в проєкт повинен перевищувати суму, еквівалентну 30 мільйонам євро. Проєкт повинен реалізуватися на території України в сферах переробної промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту (виняток становлять сфера поновлюваних джерел енергії, видобувна промисловість, рослинництво і фінансова сфера).

Автор: 

ВР (14941) законопроєкт (3583) інвестняня (53)


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Скажіть інвестняні, щоб бороду поголив.
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01.12.2020 16:08 Відповісти
блін таку тєму обламали...
Рада не поддержала законопроект об инвестнянях - Цензор.НЕТ 2757
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01.12.2020 16:09 Відповісти
Ау няня, інвестуй лярдік!
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01.12.2020 16:11 Відповісти
Няня - это для взрослых состоявшихся людей звучит как издевательство. Не надо всех мерить по себе.
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01.12.2020 16:19 Відповісти
Откроют в офисе резидента казино и запустят туда инвест нянь 😀😀😀
Рада не поддержала законопроект об инвестнянях - Цензор.НЕТ 8231
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01.12.2020 16:19 Відповісти
Няни -наше всё! Вон один Коломойский чего стоит! Мы его до сих пор не оценили. Ну, американцы помогут!
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01.12.2020 16:41 Відповісти
Так шо ? Няни не будет ?
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01.12.2020 17:15 Відповісти
А у нынешних ибланов хоть что--то получится ?
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01.12.2020 17:16 Відповісти
Какие там инвестняни? К любому успешному проекту в нашей стране рано или поздно приходит инвестотчим, который работает в органах, в судебной системе или представляет группировку депутата - и берет "под опеку" весь проект. Европейцы, бегите, как чёрт от ладана, от нашей страны!
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01.12.2020 17:50 Відповісти
 
 