Рада не поддержала законопроект об инвестнянях

Верховная Рада отказалась поддержать во втором чтении и отправила на доработку законопроект 3760 о господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями (так называемый законопроект об инвестнянях).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За законопроект проголосовали всего 44 народных депутата при необходимых 226 голосах, за то, чтобы отправить его на повторное чтение - 245 народных избранника.

По словам председателя профильного Комитета по вопросам экономического развития, депутата СН Дмитрия Наталухи законопроект стал разбалансированным из-за ряда поправок.

"Это закон, если он будет принят в том виде, в котором он есть сейчас, он просто не будет работать. Поэтому мы бы предлагали проголосовать на повторное второе чтение этот закон, доработать, найти общий язык с теми коллегами, которые не предоставили голоса, и повторно вынести его в зал", - сказал Наталуха.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада перенесла применение РРО для ФОП на 2022 год и отменила кэшбек

Законопроект предусматривал создание инвестиционного офиса, имеющего статус госучреждения. Этот офис предоставлял бы инвесторам господдержку в виде налоговых льгот, предоставления права на пользование земельным участком, обеспечения объектами инфраструктуры за счет государства.

При этом предусмотрено, что общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Гетманцев об отсрочке РРО: "Плохой компромисс - все равно компромисс"

Предполагается, что размер инвестиций в проект должен превышать сумму, эквивалентную 30 миллионам евро. Проект должен реализоваться на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключение составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера).