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Рада не поддержала законопроект об инвестнянях

Рада не поддержала законопроект об инвестнянях

Верховная Рада отказалась поддержать во втором чтении и отправила на доработку законопроект 3760 о господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями (так называемый законопроект об инвестнянях).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За законопроект проголосовали всего 44 народных депутата при необходимых 226 голосах, за то, чтобы отправить его на повторное чтение - 245 народных избранника.

По словам председателя профильного Комитета по вопросам экономического развития, депутата СН Дмитрия Наталухи законопроект стал разбалансированным из-за ряда поправок.

"Это закон, если он будет принят в том виде, в котором он есть сейчас, он просто не будет работать. Поэтому мы бы предлагали проголосовать на повторное второе чтение этот закон, доработать, найти общий язык с теми коллегами, которые не предоставили голоса, и повторно вынести его в зал", - сказал Наталуха.

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Законопроект предусматривал создание инвестиционного офиса, имеющего статус госучреждения. Этот офис предоставлял бы инвесторам господдержку в виде налоговых льгот, предоставления права на пользование земельным участком, обеспечения объектами инфраструктуры за счет государства.

При этом предусмотрено, что общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

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Предполагается, что размер инвестиций в проект должен превышать сумму, эквивалентную 30 миллионам евро. Проект должен реализоваться на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключение составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера).

Автор: 

ВР (29227) законопроект (3219) инвестняня (14)


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Скажіть інвестняні, щоб бороду поголив.
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01.12.2020 16:08 Ответить
блін таку тєму обламали...
Рада не поддержала законопроект об инвестнянях - Цензор.НЕТ 2757
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01.12.2020 16:09 Ответить
Ау няня, інвестуй лярдік!
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01.12.2020 16:11 Ответить
Няня - это для взрослых состоявшихся людей звучит как издевательство. Не надо всех мерить по себе.
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01.12.2020 16:19 Ответить
Откроют в офисе резидента казино и запустят туда инвест нянь 😀😀😀
Рада не поддержала законопроект об инвестнянях - Цензор.НЕТ 8231
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01.12.2020 16:19 Ответить
Няни -наше всё! Вон один Коломойский чего стоит! Мы его до сих пор не оценили. Ну, американцы помогут!
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01.12.2020 16:41 Ответить
Так шо ? Няни не будет ?
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01.12.2020 17:15 Ответить
А у нынешних ибланов хоть что--то получится ?
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01.12.2020 17:16 Ответить
Какие там инвестняни? К любому успешному проекту в нашей стране рано или поздно приходит инвестотчим, который работает в органах, в судебной системе или представляет группировку депутата - и берет "под опеку" весь проект. Европейцы, бегите, как чёрт от ладана, от нашей страны!
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01.12.2020 17:50 Ответить
 
 