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"Слуга народа" Гетманцев об отсрочке РРО: "Плохой компромисс - все равно компромисс"

Председатель финансового комитета, нардеп СН Даниил Гетманцев раскритиковал законопроект №4439-д, который предусматривает отсрочку на 2022 год фискализации для всех лиц предпринимателей, кроме рисковых. В парламенте законопроект называют компромиссным.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не голосовал за этот законопроект. Но мы с вами должны понимать, что политика - это искусство возможного. И даже плохой компромисс - это все равно компромисс", - сказал Гетманцев журналистам.

Он пояснил, что не понимает, зачем нужно было в период карантина и коронавируса, когда растет интернет-торговля, вывести ее из-под фискализации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада перенесла применение РРО для ФОП на 2022 год и отменила кэшбек

"Никаких расходов нет для предпринимателя, чтобы установить РРО на свое программное обеспечение, просто синхронизировать, чтобы оно работало. Это абсолютно простая нормальная штука, которая работает во всем мире, но мы от этого отказались. Также я не понимаю, почему крупные магазины должны работать под ФОП, находясь на едином налоге, без РРО. Не понимаю, почему магазины должны уклоняться от налогообложения в стране, которая воюет - я имею в виду магазины из групп товаров "текстиль" и "автозапчасти", "секонд-хенд". Считаю, что они являются рисковыми и находятся в тени", - сказал Гетманцев.

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Первый зампредседателя финансового комитета Рады, нардеп "Голоса" Ярослав Железняк считает законопроект компромиссным.

"Компромисс был найден. Все (главы фракций. - Ред) поставили свои подписи... Пошли на определенные уступки и те, кто защищал фискализацию, и те, кто был за ее отмену, и те, кто был за либерализацию, и те, кто хотел увеличение штрафов. Это тот редкий случай в украинской политике, когда все договорились, все были несогласны, но приняли, что это компромисс", - сказал Железняк.

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Автор: 

ВР (29227) законопроект (3219) предприниматели (1234) малый бизнес (123) Гетманцев (409) Железняк Ярослав (420)


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Топ комментарии
+2
В питаннях наповнення державного бюджету під час війни не може бути жодних компромісів! Касові апарати мають бути введені з 1 січня 2021 року, інакше бюджет буде провальним і це загроза національній безпеці. Таку Верховну Раду потрібно пал*ти!
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01.12.2020 15:27
+1
Вся сумма налогов с ФОПов, которую пытается дополнительно сбить зеленая пошесть, не превышает любую их подачку за день для Бени и Ахметки. Они только намедни Бене 30 млрд.скастили за Нафтогаз.
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01.12.2020 15:29
+1
Ну да, пусть родные олигархи больше бабла с народа накосят. Угробим им конкуренцию.
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01.12.2020 15:32
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В питаннях наповнення державного бюджету під час війни не може бути жодних компромісів! Касові апарати мають бути введені з 1 січня 2021 року, інакше бюджет буде провальним і це загроза національній безпеці. Таку Верховну Раду потрібно пал*ти!
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01.12.2020 15:27 Ответить
Ну да, пусть родные олигархи больше бабла с народа накосят. Угробим им конкуренцию.
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01.12.2020 15:32 Ответить
Олігархи як раз і не сплачують податки, переводячі всі свої мережі продажів через ФОПів. А там піди докажи що той ФОП в день отримує від клієнтів десятки тисяч доларів та євро? А так буде касовий апарат і бюджет виросте в рази!
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01.12.2020 15:34 Ответить
Да неужели. Посмотрите на чеки крупных торговых сетей. Вы прозреете, как там уходят от НДСа.
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01.12.2020 15:45 Ответить
совсем мозгов нет
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01.12.2020 16:17 Ответить
Компромисс между Черным и Белым цветом , - Получается Болото , а от него и Все выводы.
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01.12.2020 15:29 Ответить
Вся сумма налогов с ФОПов, которую пытается дополнительно сбить зеленая пошесть, не превышает любую их подачку за день для Бени и Ахметки. Они только намедни Бене 30 млрд.скастили за Нафтогаз.
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01.12.2020 15:29 Ответить
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam


https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam


И ЭТО ПОДТВЕРДИЛИ, https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99?src=hashtag_click #ЗЕЛЕНСКИЙ И https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9E?src=hashtag_click #КО

"Слуга народу" Гетманцев про відтермінування РРО:"Поганий компроміс - все одно компроміс" - Цензор.НЕТ 4228
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01.12.2020 15:59 Ответить
Гетманцев, а плохой президент лучше, чем никакой? И ще. У на с плохой или никакой президент?
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01.12.2020 16:08 Ответить
ничего там не отсрочили, точнее отсрочили только для тур бизнеса, который он создал и записал на маму, все остальные ФОПы попадают под фискализацию с 1го января 21го года!
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01.12.2020 16:25 Ответить
Колись казали тут - "хороший москаль - мертвий москаль"...По аналогіі так і про Гетманцева можна сказати...якщо вже говорити поговірками...
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01.12.2020 17:09 Ответить
Конечно компромисс.
Закрывшийся ФОП и уволенные работники не наполнят бюджет.
Хотите избавиться от "отмывателей" ?
Пристрелите 5-6 (для начала) Депутатов, чей бизнес раздроблен на ФОПы!
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01.12.2020 17:11 Ответить
 
 