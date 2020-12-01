"Слуга народа" Гетманцев об отсрочке РРО: "Плохой компромисс - все равно компромисс"

Председатель финансового комитета, нардеп СН Даниил Гетманцев раскритиковал законопроект №4439-д, который предусматривает отсрочку на 2022 год фискализации для всех лиц предпринимателей, кроме рисковых. В парламенте законопроект называют компромиссным.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не голосовал за этот законопроект. Но мы с вами должны понимать, что политика - это искусство возможного. И даже плохой компромисс - это все равно компромисс", - сказал Гетманцев журналистам.

Он пояснил, что не понимает, зачем нужно было в период карантина и коронавируса, когда растет интернет-торговля, вывести ее из-под фискализации.

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"Никаких расходов нет для предпринимателя, чтобы установить РРО на свое программное обеспечение, просто синхронизировать, чтобы оно работало. Это абсолютно простая нормальная штука, которая работает во всем мире, но мы от этого отказались. Также я не понимаю, почему крупные магазины должны работать под ФОП, находясь на едином налоге, без РРО. Не понимаю, почему магазины должны уклоняться от налогообложения в стране, которая воюет - я имею в виду магазины из групп товаров "текстиль" и "автозапчасти", "секонд-хенд". Считаю, что они являются рисковыми и находятся в тени", - сказал Гетманцев.

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Первый зампредседателя финансового комитета Рады, нардеп "Голоса" Ярослав Железняк считает законопроект компромиссным.

"Компромисс был найден. Все (главы фракций. - Ред) поставили свои подписи... Пошли на определенные уступки и те, кто защищал фискализацию, и те, кто был за ее отмену, и те, кто был за либерализацию, и те, кто хотел увеличение штрафов. Это тот редкий случай в украинской политике, когда все договорились, все были несогласны, но приняли, что это компромисс", - сказал Железняк.

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