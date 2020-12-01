"Слуга народу" Гетманцев про відтермінування РРО:"Поганий компроміс - все одно компроміс"

Голова фінансового комітету, нардеп СН Данило Гетманцев розкритикував законопроєкт №4439-д, який передбачає відтермінування на 2022 рік фіскалізації для всіх осіб підприємців, крім ризикових. У парламенті законопроєкт називають компромісним.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я не голосував за цей законопроєкт. Але ми з вами повинні розуміти, що політика – це мистецтво можливого. І навіть поганий компроміс – це все одно компроміс", - сказав Гетманцев журналістам. Він пояснив, що не розуміє, навіщо потрібно було в період карантину і коронавірусу, коли зростає інтернет-торгівля, виводити її з-під фіскалізації.

"Жодних витрат нема для підприємця, аби встановити РРО на своє програмне забезпечення, просто синхронізувати, аби воно працювало – це абсолютно проста нормальна штука, яка працює у всьому світі, але ми від цього відмовились. Так само я не розумію, чому великі магазини повинні працювати під ФОП, що перебувають на єдиному податку, без РРО. Не розумію, чому магазини повинні ухилятися від оподаткування в країні, що воює – я маю на увазі магазини із груп товарів "тестиль" та "автозапчастини", "секонд-хенд". Вважаю, що вони є ризиковими і перебувають в тіні". – сказав Гетманцев.

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Перший заступник голови фінансового комітету Ради, нардеп "Голосу" Ярослав Железняк вважає законопроєкт компромісним.

"Це компроміс був найдений. Всі (голови фракцій. – Ред) поставили свої підписи… Пішли на певні поступки і ті, хто захищали фіскалізацію, і ті, хто були за її скасування, і ті, хто були за лібералізацію, і ті, хто хотіли збільшення штрафів. Це той рідкий випадок в українській політиці, коли всі домовились, всі були незгодні, але прийняли, що це компроміс", - сказав Железняк.