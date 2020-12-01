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"Слуга народу" Гетманцев про відтермінування РРО:"Поганий компроміс - все одно компроміс"

Голова фінансового комітету, нардеп СН Данило Гетманцев розкритикував законопроєкт №4439-д, який передбачає відтермінування на 2022 рік фіскалізації для всіх осіб підприємців, крім ризикових. У парламенті законопроєкт називають компромісним.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я не голосував за цей законопроєкт. Але ми з вами повинні розуміти, що політика – це мистецтво можливого. І навіть поганий компроміс – це все одно компроміс", - сказав Гетманцев журналістам. Він пояснив, що не розуміє, навіщо потрібно було в період карантину і коронавірусу, коли зростає інтернет-торгівля, виводити її з-під фіскалізації.

"Жодних витрат нема для підприємця, аби встановити РРО на своє програмне забезпечення, просто синхронізувати, аби воно працювало – це абсолютно проста нормальна штука, яка працює у всьому світі, але ми від цього відмовились. Так само я не розумію, чому великі магазини повинні працювати під ФОП, що перебувають на єдиному податку, без РРО. Не розумію, чому магазини повинні ухилятися від оподаткування в країні, що воює – я маю на увазі магазини із груп товарів "тестиль" та "автозапчастини", "секонд-хенд". Вважаю, що вони є ризиковими і перебувають в тіні". – сказав Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада перенесла застосування РРО для ФОП на 2022 рік і скасувала кешбек

Перший заступник голови фінансового комітету Ради, нардеп "Голосу" Ярослав Железняк вважає законопроєкт компромісним.

"Це компроміс був найдений. Всі (голови фракцій. – Ред) поставили свої підписи… Пішли на певні поступки і ті, хто захищали фіскалізацію, і ті, хто були за її скасування, і ті, хто були за лібералізацію, і ті, хто хотіли збільшення штрафів. Це той рідкий випадок в українській політиці, коли всі домовились, всі були незгодні, але прийняли, що це компроміс", - сказав Железняк.

Автор: 

ВР (14941) законопроєкт (3583) підприємці (618) малий бізнес (280) Гетманцев (872) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+2
В питаннях наповнення державного бюджету під час війни не може бути жодних компромісів! Касові апарати мають бути введені з 1 січня 2021 року, інакше бюджет буде провальним і це загроза національній безпеці. Таку Верховну Раду потрібно пал*ти!
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01.12.2020 15:27
+1
Вся сумма налогов с ФОПов, которую пытается дополнительно сбить зеленая пошесть, не превышает любую их подачку за день для Бени и Ахметки. Они только намедни Бене 30 млрд.скастили за Нафтогаз.
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01.12.2020 15:29
+1
Ну да, пусть родные олигархи больше бабла с народа накосят. Угробим им конкуренцию.
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01.12.2020 15:32
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В питаннях наповнення державного бюджету під час війни не може бути жодних компромісів! Касові апарати мають бути введені з 1 січня 2021 року, інакше бюджет буде провальним і це загроза національній безпеці. Таку Верховну Раду потрібно пал*ти!
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01.12.2020 15:27 Відповісти
Ну да, пусть родные олигархи больше бабла с народа накосят. Угробим им конкуренцию.
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01.12.2020 15:32 Відповісти
Олігархи як раз і не сплачують податки, переводячі всі свої мережі продажів через ФОПів. А там піди докажи що той ФОП в день отримує від клієнтів десятки тисяч доларів та євро? А так буде касовий апарат і бюджет виросте в рази!
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01.12.2020 15:34 Відповісти
Да неужели. Посмотрите на чеки крупных торговых сетей. Вы прозреете, как там уходят от НДСа.
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01.12.2020 15:45 Відповісти
совсем мозгов нет
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01.12.2020 16:17 Відповісти
Компромисс между Черным и Белым цветом , - Получается Болото , а от него и Все выводы.
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01.12.2020 15:29 Відповісти
Вся сумма налогов с ФОПов, которую пытается дополнительно сбить зеленая пошесть, не превышает любую их подачку за день для Бени и Ахметки. Они только намедни Бене 30 млрд.скастили за Нафтогаз.
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01.12.2020 15:29 Відповісти
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam


https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam


И ЭТО ПОДТВЕРДИЛИ, https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99?src=hashtag_click #ЗЕЛЕНСКИЙ И https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9E?src=hashtag_click #КО

"Слуга народу" Гетманцев про відтермінування РРО:"Поганий компроміс - все одно компроміс" - Цензор.НЕТ 4228
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01.12.2020 15:59 Відповісти
Гетманцев, а плохой президент лучше, чем никакой? И ще. У на с плохой или никакой президент?
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01.12.2020 16:08 Відповісти
ничего там не отсрочили, точнее отсрочили только для тур бизнеса, который он создал и записал на маму, все остальные ФОПы попадают под фискализацию с 1го января 21го года!
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01.12.2020 16:25 Відповісти
Колись казали тут - "хороший москаль - мертвий москаль"...По аналогіі так і про Гетманцева можна сказати...якщо вже говорити поговірками...
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01.12.2020 17:09 Відповісти
Конечно компромисс.
Закрывшийся ФОП и уволенные работники не наполнят бюджет.
Хотите избавиться от "отмывателей" ?
Пристрелите 5-6 (для начала) Депутатов, чей бизнес раздроблен на ФОПы!
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01.12.2020 17:11 Відповісти
 
 