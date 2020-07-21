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Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про "інвестнянь"

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про

Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №2456 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями".

"За" проголосували 244 народні депутати з 226 необхідних, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Законопроєкт закріплює статус держустанови, до складу якої входять інвестиційні менеджери. Ця установа уповноважена супроводжувати інвесторів.

Державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових пільг (звільнення від сплати податку на прибуток підприємств та мита при ввезенні на митну територію України нового устаткування (обладнання), надання права на користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проєкту зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами, забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва/реконструкції такої інфраструктури за кошти держави.

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При цьому загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт.

Законопроєктом також пропонується визначення вимог до інвестиційних проєктів та інвесторів, яким може надаватися державна підтримка, а саме:

  • розмір інвестицій у проєкт має становити щонайменше еквівалент 30 млн євро;
  • проєкт реалізується на території України у сферах переробної промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту (винятки становлять сфера відновлюваних джерел енергії, добувна промисловість, рослинництво та фінансова сфера);
  • у процесі реалізації проєкту має забезпечуватись створення щонайменше 150 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році;
  • строк реалізації проєкту не має перевищувати 5 років;

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Проєкт закону передбачає запровадження інституту спеціального інвестиційного договору, що укладатиметься між інвестором та урядом України в рамках здійснення інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями, регламентацію процедури підготовки заявок та прийняття рішення щодо доцільності чи недоцільності укладення спеціального інвестиційного договору та визначення гарантій прав інвесторів, що реалізують інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями.

Автор: 

ВР (15021) законопроєкт (3613) інвестиції (2073) інвестняня (53)


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Топ коментарі
+10
Официально вводится институт смотрящих.
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21.07.2020 16:53
+6
Тикайте, у кого еще есть возможность из этого дурдома.
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21.07.2020 16:56
+4
Рада приняла в первом чтении законопроект об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 4361
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21.07.2020 16:56
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Официально вводится институт смотрящих.
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21.07.2020 16:53 Відповісти
в дурдоме Квартал 95
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21.07.2020 19:05 Відповісти
Тикайте, у кого еще есть возможность из этого дурдома.
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21.07.2020 16:56 Відповісти
няни уже кинули инвесторов на 50% выплат
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21.07.2020 16:56 Відповісти
Рада приняла в первом чтении законопроект об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 4361
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21.07.2020 16:56 Відповісти
https://ria-m.tv/news/201887/drug_zelenskogo_yuzik_v_plavkah_popalsya_na_goryachem_skandalnyie_foto_v_obschestvennom_meste_s%E2%80%A6.html https://ria-m.tv/news/201887/drug_zelenskogo_yuzik_v_plavkah_popalsya_na_goryachem_skandalnyie_foto_v_obschestvennom_meste_s….html

инвестняня нажирается на пляже..
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21.07.2020 16:57 Відповісти
Хорошо что цунами нет
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21.07.2020 19:09 Відповісти
маразмы принимают
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21.07.2020 16:57 Відповісти
не коректне написання заголовка, ось як потрібно: "244 гігієнічні прокладки, не втримались та розпластались під міжгалактичним лідером."
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21.07.2020 18:12 Відповісти
Прочитав новость, инвестор с Британских Виргинских удовлетворенно провел рукой по седым кудрям.
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21.07.2020 17:00 Відповісти
Хорошо, подумал...
значит наши в городе
Эх-х. Заживем!
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21.07.2020 17:10 Відповісти
А в Европе тоже приставляют к каждому бизнесмену смотрящего няню?
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21.07.2020 17:01 Відповісти
https://newsua.one/news/nardepi-shvalili-zakonoproekt-yakii-porushue-ugodu-pro-asociaciyu-z-es.html Нардепи схвалили законопроєкт, який порушує Угоду про асоціацію з ЄС
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21.07.2020 17:02 Відповісти
Вот это, как раз, можно только приветствовать, потому что ассоциация с ЕС проявляет себя, мягко говоря, как-то однобоко.
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21.07.2020 17:11 Відповісти
Ну конечно,однобоко. В сторону Европы. А что, хотелось, чтобы одним боком к Европе, а другим - к раше?
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21.07.2020 17:15 Відповісти
Узнаю в вас ватника: некй странный гибрид порохобота и зебила.
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21.07.2020 17:22 Відповісти
Ну, если не хватило сероговещества,чтобы понять, о чем я написал - кто ж вам доктор?
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21.07.2020 18:28 Відповісти
Понимаете, некоторые пишут такое, что никакого серого вещества не хватит для понимания
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21.07.2020 18:48 Відповісти
Все, у кого его не хватает, так считает.
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21.07.2020 18:56 Відповісти
Ну вы прямо "Золотой теленок" цитируете, Ильф вы наш с Петровым
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21.07.2020 19:01 Відповісти
А шо ета за перцы такие, объясни вате.
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21.07.2020 22:43 Відповісти
И, в который уже раз: У нищих слуг нет. Ищите сами.
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21.07.2020 22:56 Відповісти
Не, ну раз назвался детектором ваты, объясни, пожалуйста, как ты определил, что я - вата?
Расскажи, как ты понял, что ты сам - не вата?
Как отличить вату от не ваты?
Что нужно делать, чтобы не стать ватой?
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22.07.2020 15:04 Відповісти
Вата - это образ мышления, поэтому и зебилы, и порохоботы - всё это вата. Ярлыки разные, а образ мышления одинаковый. Это результат воспитания за последние 30 лет, хотя корни уходят куда глубже, к советскому принципу деления на номенклатуру и не номенклатуру. Сейчас идет переделпри котором неноменклатура стремится стать новой номенклатурой вытеснив старую. Естественно, добровольно от кормушки не уходят. Что мы и наблюдаем.
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22.07.2020 16:15 Відповісти
Жиденько, жиденько. Почти зеленоВато.
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22.07.2020 17:00 Відповісти
Ні, в попередньому коменті невірно.
Типові міркування (частково правильні) типового противсіха.
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22.07.2020 18:44 Відповісти
Извините, считать умеете? Все таки 75%+23% это не 100%, да и эти 98% не от всех имеющих право голоса, а от проголосовавших. Вы передергиваете - вам теперь понятно, почему вы относитесь к вате?
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22.07.2020 19:05 Відповісти
Т.е. я отношусь к вате,т.к. имею свою позицию, я голосовал на этих выборах, мне не пофиг дальнейшая судьба страны?
А те, кто не голосовал - кому на все насрать, кроме холодильника и ощущения того, что он выше всего - почти бог - не вата?
Да вы, противсихы, хуже ваты в 10000 раз!!!
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22.07.2020 19:13 Відповісти
И опять вы передергиваете. Ну что же, вата она ватой и остаётся, я же говорил, что это образ мышления - вы по-другому не можете.
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22.07.2020 19:28 Відповісти
Лучше я буду ватой, чем противсіхом.
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22.07.2020 20:19 Відповісти
Сейчас инвестора косяками попрут в Укарину услышав что к каждому из них приставят няню или решалу по старому
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21.07.2020 17:02 Відповісти
А нельзя было начать с банального "не мешать" инвесторам, не касаясь финасовой стороны?
А то знаем мы этих инвесторов - сейчас на бумаге "инвестируют", на следующий день выведут назад в оффшор и будут грабить государство, требуя 30% от этой фиктивной инвестиции.
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21.07.2020 17:06 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3216575.html ЗЕлебобіки верещали 5 років про "баригу"? Ну то нині його мають. Звати цього баригу - Разумков

Спікера ВР Дмитра Разумкова запитали, чи правда, що його родина володіє мережею ломбардів "ПРО100КРЕДИТ"?
Звісно, спікер відповів, що "ні фіга", і що всі припущення, ніби дозвіл працювати на початку карантину цьому типу бізнесу - ніяк не лобізм.
Дімуся, нащо ти так лоханувся?
Ти думаєш, журналісти твої слова не перевірили?
А вони https://korrespondent.net/ukraine/4254155-smy-podozrevauit-razumkova-v-lobbyzme-raboty-lombardov перевірили, і знайшли, що означеною мережею ломбардів керує твоя помічниця Юлія Овдій.
Дімуся! Не бреши!
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21.07.2020 17:07 Відповісти
У нас как-то напрочь забывают о важнейшем свойстве инвестиций. Для освоения денег и успешной реализации прежде всего нужны люди которые планы физически воплотят. И что здесь стимулирует правительство? Инвестняни будут работать на стройках? Собирать и запускать оборудование? Да нифига, все, как и прежде, сведется к спекулятивным операциям с финансами, мошенническому распилу средствна экспорте и импорте. Ничего другого рт инвестнянь ожидать не приходится. Навезут солнечных панелей и потребуют продажи электроэнергии по заоблачным ценам, настроят элеваторов и будут требовать безналоговых экспортно-импортных операций, все как было, так и останется, да еще и усугубится за счет наращивания убыточных для укрвинцев операций.
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21.07.2020 17:08 Відповісти
"Няни" нужны потому что законы НЕ РАБОТАЮТ. Поэтому... вместо того чтобы заставить всех исполнять законы, принимается еще один закон про "нянь". На который все органы власти и суды так же будут класть как и на остальные.
Заведет судья по заказу Коломойского дело на очередного инвестора чтобы бизнес отжать, и что, няня придет к судье, скажет "я няня" и судья враз забоится и закроет дело?
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21.07.2020 17:11 Відповісти
https://detector.media/rinok/article/178984/2020-07-21-kanal-sontse-poskarzhivsya-prezidentu-na-tisk-mediagrup-yaki-khochut-zakoduvati-sontse/ Канал «Сонце» поскаржився президенту на тиск медіагруп, які хочуть закодувати «Сонце»

Нагадаємо, раніше провайдер «Ланет» https://detector.media/rinok/article/178742/2020-07-14-lanet-zvinuvativ-11-media-u-vimozi-pribrati-z-paketiv-nekodovani-na-suputniku-kanali-dopovneno/ звинуватив «1+1 медіа» у вимозі прибрати з пакетів некодовані на супутнику канали. У відповідь група «1+1 медіа» заявила, що хоче переглянути комерційні умови співпраці з провайдером.
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21.07.2020 17:16 Відповісти
ну няня, это по детски, а смотрящий, это самое то и соответствует реалиям
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21.07.2020 17:27 Відповісти
Счас, весь мир все бросит, и пойдет вкладывать бабло в страну, где ********** играет на рояле сами знаете чем ( а бизнес , большой бизнес очень щепетильный в таких моментах!), г де судьи типа вовка одним пальцем оббирают на деньги всех, кого им хочется, где сам ********** сдает интересы страны агрессору ( вот так- построй бизнес, и его оппочленцы ***** потом "прихватизируют"), где без изрядной взятки невозможно открыть свой бизнес, и даже если ты умудрился это сделать, то слугам урода твой бизнес может вдруг сильно "понравится" со всеми вытекающими оттуда их действиями. Короче, страна "больших возможностей".... для зеленожопых и бабломойского.
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21.07.2020 17:46 Відповісти
Это шо за новый зверь появится
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21.07.2020 19:19 Відповісти
 
 