Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про "інвестнянь"
Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №2456 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями".
"За" проголосували 244 народні депутати з 226 необхідних, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Законопроєкт закріплює статус держустанови, до складу якої входять інвестиційні менеджери. Ця установа уповноважена супроводжувати інвесторів.
Державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових пільг (звільнення від сплати податку на прибуток підприємств та мита при ввезенні на митну територію України нового устаткування (обладнання), надання права на користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проєкту зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами, забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва/реконструкції такої інфраструктури за кошти держави.
При цьому загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт.
Законопроєктом також пропонується визначення вимог до інвестиційних проєктів та інвесторів, яким може надаватися державна підтримка, а саме:
- розмір інвестицій у проєкт має становити щонайменше еквівалент 30 млн євро;
- проєкт реалізується на території України у сферах переробної промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту (винятки становлять сфера відновлюваних джерел енергії, добувна промисловість, рослинництво та фінансова сфера);
- у процесі реалізації проєкту має забезпечуватись створення щонайменше 150 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році;
- строк реалізації проєкту не має перевищувати 5 років;
Проєкт закону передбачає запровадження інституту спеціального інвестиційного договору, що укладатиметься між інвестором та урядом України в рамках здійснення інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями, регламентацію процедури підготовки заявок та прийняття рішення щодо доцільності чи недоцільності укладення спеціального інвестиційного договору та визначення гарантій прав інвесторів, що реалізують інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями.
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инвестняня нажирается на пляже..
значит наши в городе
Эх-х. Заживем!
смотрящегоняню?
Расскажи, как ты понял, что ты сам - не вата?
Как отличить вату от не ваты?
Что нужно делать, чтобы не стать ватой?
Типові міркування (частково правильні) типового противсіха.
А те, кто не голосовал - кому на все насрать, кроме холодильника и ощущения того, что он выше всего - почти бог - не вата?
Да вы, противсихы, хуже ваты в 10000 раз!!!
А то знаем мы этих инвесторов - сейчас на бумаге "инвестируют", на следующий день выведут назад в оффшор и будут грабить государство, требуя 30% от этой фиктивной инвестиции.
Спікера ВР Дмитра Разумкова запитали, чи правда, що його родина володіє мережею ломбардів "ПРО100КРЕДИТ"?
Звісно, спікер відповів, що "ні фіга", і що всі припущення, ніби дозвіл працювати на початку карантину цьому типу бізнесу - ніяк не лобізм.
Дімуся, нащо ти так лоханувся?
Ти думаєш, журналісти твої слова не перевірили?
А вони https://korrespondent.net/ukraine/4254155-smy-podozrevauit-razumkova-v-lobbyzme-raboty-lombardov перевірили, і знайшли, що означеною мережею ломбардів керує твоя помічниця Юлія Овдій.
Дімуся! Не бреши!
Заведет судья по заказу Коломойского дело на очередного инвестора чтобы бизнес отжать, и что, няня придет к судье, скажет "я няня" и судья враз забоится и закроет дело?
Нагадаємо, раніше провайдер «Ланет» https://detector.media/rinok/article/178742/2020-07-14-lanet-zvinuvativ-11-media-u-vimozi-pribrati-z-paketiv-nekodovani-na-suputniku-kanali-dopovneno/ звинуватив «1+1 медіа» у вимозі прибрати з пакетів некодовані на супутнику канали. У відповідь група «1+1 медіа» заявила, що хоче переглянути комерційні умови співпраці з провайдером.