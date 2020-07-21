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Рада відхилила всі постанови про скасування голосування за легалізацію грального бізнесу

Рада відхилила всі постанови про скасування голосування за легалізацію грального бізнесу

Верховна Рада відхилила три постанови про скасування прийняття у другому читанні і в цілому закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За постанови №2285-д-П - №2285-д-П2 проголосували 72, 74 і 76 депутатів відповідно. Таким чином, всі три постанови було відхилено.

Авторами постанов виступили народні депутати Вадим Новинський (позафракційний), Юлія Тимошенко (ВО "Батьківщина") і Анна Скороход (партія "За майбутнє").

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Автор: 

ВР (15021) гральний бізнес (290)


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Топ коментарі
+3
Бизнес. Ничего личного. Террор подождет.
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21.07.2020 16:19
+3
Зебилы, вы серьезно думаете что бюджет наполнится благодаря легализации казино? Все интернет казино в оффшорах, все живые казино будут максимально уходить в кэш и уходить от налогов
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21.07.2020 16:19
+3
1.Продать (отдать) землю
2.Открыть игровые рыгаловки
3.Опустить гривну
всё,походу..прорывные технологии закончились..
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21.07.2020 16:26
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Бизнес. Ничего личного. Террор подождет.
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21.07.2020 16:19 Відповісти
Зебилы, вы серьезно думаете что бюджет наполнится благодаря легализации казино? Все интернет казино в оффшорах, все живые казино будут максимально уходить в кэш и уходить от налогов
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21.07.2020 16:19 Відповісти
Читай закон тупое, там запрещены офшоры для казино. А вот сейчас происходит то, что ты тут высрало.
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21.07.2020 16:24 Відповісти
аааа,запрещены...
ну,так бы сразу и сказал..
да еще если под личным контролем...
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21.07.2020 16:27 Відповісти
Думка казкових свідків 8 відсотків дуже важлива, продовжуйте спостереження, з вами звʼяжуться!
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21.07.2020 16:28 Відповісти
Всьо вєрно, нарід должен бить сдєлан по закону! Токо ігра позволіт ізмучєнному мудрому наріду "і в карман положить, інахлєп намазать!
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21.07.2020 16:21 Відповісти
Аж смешно!
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21.07.2020 16:24 Відповісти
И вот ради этого чувак в Луцке вооруженного дебила изображает ? Должен быть повод по весомее.
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21.07.2020 16:24 Відповісти
1.Продать (отдать) землю
2.Открыть игровые рыгаловки
3.Опустить гривну
всё,походу..прорывные технологии закончились..
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21.07.2020 16:26 Відповісти
Рада відхилила всі постанови про скасування голосування за легалізацію грального бізнесу - Цензор.НЕТ 2296
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21.07.2020 16:32 Відповісти
Рада отклонила все постановления об отмене голосования за легализацию игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 7058
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21.07.2020 16:28 Відповісти
а от ще з шахрайського "бізнеса" ...ФГВФО продав Волкову пул активів Платинум Банку на понад 1,5 млрд грн з дисконтом 99%Фонд гарантування вкладів https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2020-06-25-000032-b продав пул активів Платинум Банку, у який увійшли в т.ч.- права кредитної вимоги до фізосіб на 711 млн грн (з яких 215 млн грн - іпотечні кредити, 488 млн грн - беззаставні, а 7,5 млн грн - автокредити);- права кредитної вимоги до юросіб на 817 млн грн;- майнові права на санаторій "Молдова" (площею 17,7 тис кв м), які є відмінними від права власності (яке Платинум Банк втратив на підставі судових http://finbalance.com.ua/news/Verkhovniy-Sud-FHVFO-ma-povernuti-sanatoriy-Moldova-dlya-eks-aktsionera-Platinum-Banku рішень );- інші активи.
Переможцем аукціону з пропозицією 23 млн грн стало ТОВ "Вердикт Капітал".За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ТОВ "Вердикт Капітал" є Андрій Волков - екс-глава правління Альфа-Банку, екс-глава Нацкомфінпослуг (на ринку його http://finbalance.com.ua/news/povyazaniy-z-fuksom-volkov-khoche-kupiti-prominvectbank-na-auktsioni-kolomoyskoho пов'язували в т.ч. з Павлом Фуксом)...
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21.07.2020 16:35 Відповісти
 
 