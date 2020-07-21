Рада відхилила всі постанови про скасування голосування за легалізацію грального бізнесу
Верховна Рада відхилила три постанови про скасування прийняття у другому читанні і в цілому закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За постанови №2285-д-П - №2285-д-П2 проголосували 72, 74 і 76 депутатів відповідно. Таким чином, всі три постанови було відхилено.
Авторами постанов виступили народні депутати Вадим Новинський (позафракційний), Юлія Тимошенко (ВО "Батьківщина") і Анна Скороход (партія "За майбутнє").
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ну,так бы сразу и сказал..
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