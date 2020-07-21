Рада відхилила всі постанови про скасування голосування за легалізацію грального бізнесу

Верховна Рада відхилила три постанови про скасування прийняття у другому читанні і в цілому закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За постанови №2285-д-П - №2285-д-П2 проголосували 72, 74 і 76 депутатів відповідно. Таким чином, всі три постанови було відхилено.

Авторами постанов виступили народні депутати Вадим Новинський (позафракційний), Юлія Тимошенко (ВО "Батьківщина") і Анна Скороход (партія "За майбутнє").

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