Рада приняла в первом чтении законопроект об "инвестнянях"

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №2456 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

"За" проголосовали 244 народных депутата из 226 необходимых, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Законопроект закрепляет статус госучреждения, в состав которого входят инвестиционные менеджеры. Это учреждение уполномочено сопровождать инвесторов.

Господдержка может предоставляться инвестору в форме налоговых льгот, освобождения от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования, предоставления права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы на специальных условиях, обеспечения объектами смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации и т.п.) путем строительства/реконструкции такой инфраструктуры за счет государства.

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При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Законопроектом также предлагается определение требований к инвестиционным проектов и инвесторов, которым может предоставляться государственная поддержка, а именно:

- размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалента 30 млн евро;

- проект реализуется на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключения составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера);

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- в процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году;

- срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

Проект закона предусматривает введение института специального инвестиционного договора, который будет заключен между инвестором и правительством Украины в рамках осуществления инвестиционного проекта со значительными инвестициями, регламентацию процедуры подготовки заявок и принятия решения о целесообразности или нецелесообразности заключения специального инвестиционного договора и определения гарантий прав инвесторов, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями.

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