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Рада приняла в первом чтении законопроект об "инвестнянях"

Рада приняла в первом чтении законопроект об

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №2456 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

"За" проголосовали 244 народных депутата из 226 необходимых, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Законопроект закрепляет статус госучреждения, в состав которого входят инвестиционные менеджеры. Это учреждение уполномочено сопровождать инвесторов.

Господдержка может предоставляться инвестору в форме налоговых льгот, освобождения от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования, предоставления права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы на специальных условиях, обеспечения объектами смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации и т.п.) путем строительства/реконструкции такой инфраструктуры за счет государства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Введение рынка земли и легализация игорного бизнеса: украинцы назвали два самых непопулярных решения ВР, - опрос группы "Рейтинг"

При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Законопроектом также предлагается определение требований к инвестиционным проектов и инвесторов, которым может предоставляться государственная поддержка, а именно:

- размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалента 30 млн евро;

- проект реализуется на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключения составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера);

Также на Цензор.НЕТ: "Большое строительство" не запустит экономику, используя иностранные компании, технику и материалы, - журналистка Самаева

- в процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году;

- срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

Проект закона предусматривает введение института специального инвестиционного договора, который будет заключен между инвестором и правительством Украины в рамках осуществления инвестиционного проекта со значительными инвестициями, регламентацию процедуры подготовки заявок и принятия решения о целесообразности или нецелесообразности заключения специального инвестиционного договора и определения гарантий прав инвесторов, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями.

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Автор: 

ВР (29271) законопроект (3228) инвестиции (1164) инвестняня (14)


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Топ комментарии
+10
Официально вводится институт смотрящих.
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21.07.2020 16:53
+6
Тикайте, у кого еще есть возможность из этого дурдома.
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21.07.2020 16:56
+4
Рада приняла в первом чтении законопроект об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 4361
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21.07.2020 16:56
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Официально вводится институт смотрящих.
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21.07.2020 16:53 Ответить
в дурдоме Квартал 95
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21.07.2020 19:05 Ответить
Тикайте, у кого еще есть возможность из этого дурдома.
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21.07.2020 16:56 Ответить
няни уже кинули инвесторов на 50% выплат
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21.07.2020 16:56 Ответить
Рада приняла в первом чтении законопроект об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 4361
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21.07.2020 16:56 Ответить
https://ria-m.tv/news/201887/drug_zelenskogo_yuzik_v_plavkah_popalsya_na_goryachem_skandalnyie_foto_v_obschestvennom_meste_s%E2%80%A6.html https://ria-m.tv/news/201887/drug_zelenskogo_yuzik_v_plavkah_popalsya_na_goryachem_skandalnyie_foto_v_obschestvennom_meste_s….html

инвестняня нажирается на пляже..
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21.07.2020 16:57 Ответить
Хорошо что цунами нет
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21.07.2020 19:09 Ответить
маразмы принимают
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21.07.2020 16:57 Ответить
не коректне написання заголовка, ось як потрібно: "244 гігієнічні прокладки, не втримались та розпластались під міжгалактичним лідером."
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21.07.2020 18:12 Ответить
Прочитав новость, инвестор с Британских Виргинских удовлетворенно провел рукой по седым кудрям.
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21.07.2020 17:00 Ответить
Хорошо, подумал...
значит наши в городе
Эх-х. Заживем!
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21.07.2020 17:10 Ответить
А в Европе тоже приставляют к каждому бизнесмену смотрящего няню?
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21.07.2020 17:01 Ответить
https://newsua.one/news/nardepi-shvalili-zakonoproekt-yakii-porushue-ugodu-pro-asociaciyu-z-es.html Нардепи схвалили законопроєкт, який порушує Угоду про асоціацію з ЄС
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21.07.2020 17:02 Ответить
Вот это, как раз, можно только приветствовать, потому что ассоциация с ЕС проявляет себя, мягко говоря, как-то однобоко.
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21.07.2020 17:11 Ответить
Ну конечно,однобоко. В сторону Европы. А что, хотелось, чтобы одним боком к Европе, а другим - к раше?
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21.07.2020 17:15 Ответить
Узнаю в вас ватника: некй странный гибрид порохобота и зебила.
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21.07.2020 17:22 Ответить
Ну, если не хватило сероговещества,чтобы понять, о чем я написал - кто ж вам доктор?
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21.07.2020 18:28 Ответить
Понимаете, некоторые пишут такое, что никакого серого вещества не хватит для понимания
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21.07.2020 18:48 Ответить
Все, у кого его не хватает, так считает.
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21.07.2020 18:56 Ответить
Ну вы прямо "Золотой теленок" цитируете, Ильф вы наш с Петровым
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21.07.2020 19:01 Ответить
А шо ета за перцы такие, объясни вате.
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21.07.2020 22:43 Ответить
И, в который уже раз: У нищих слуг нет. Ищите сами.
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21.07.2020 22:56 Ответить
Не, ну раз назвался детектором ваты, объясни, пожалуйста, как ты определил, что я - вата?
Расскажи, как ты понял, что ты сам - не вата?
Как отличить вату от не ваты?
Что нужно делать, чтобы не стать ватой?
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22.07.2020 15:04 Ответить
Вата - это образ мышления, поэтому и зебилы, и порохоботы - всё это вата. Ярлыки разные, а образ мышления одинаковый. Это результат воспитания за последние 30 лет, хотя корни уходят куда глубже, к советскому принципу деления на номенклатуру и не номенклатуру. Сейчас идет переделпри котором неноменклатура стремится стать новой номенклатурой вытеснив старую. Естественно, добровольно от кормушки не уходят. Что мы и наблюдаем.
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22.07.2020 16:15 Ответить
Жиденько, жиденько. Почти зеленоВато.
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22.07.2020 17:00 Ответить
Ні, в попередньому коменті невірно.
Типові міркування (частково правильні) типового противсіха.
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22.07.2020 18:44 Ответить
Извините, считать умеете? Все таки 75%+23% это не 100%, да и эти 98% не от всех имеющих право голоса, а от проголосовавших. Вы передергиваете - вам теперь понятно, почему вы относитесь к вате?
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22.07.2020 19:05 Ответить
Т.е. я отношусь к вате,т.к. имею свою позицию, я голосовал на этих выборах, мне не пофиг дальнейшая судьба страны?
А те, кто не голосовал - кому на все насрать, кроме холодильника и ощущения того, что он выше всего - почти бог - не вата?
Да вы, противсихы, хуже ваты в 10000 раз!!!
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22.07.2020 19:13 Ответить
И опять вы передергиваете. Ну что же, вата она ватой и остаётся, я же говорил, что это образ мышления - вы по-другому не можете.
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22.07.2020 19:28 Ответить
Лучше я буду ватой, чем противсіхом.
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22.07.2020 20:19 Ответить
Сейчас инвестора косяками попрут в Укарину услышав что к каждому из них приставят няню или решалу по старому
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21.07.2020 17:02 Ответить
А нельзя было начать с банального "не мешать" инвесторам, не касаясь финасовой стороны?
А то знаем мы этих инвесторов - сейчас на бумаге "инвестируют", на следующий день выведут назад в оффшор и будут грабить государство, требуя 30% от этой фиктивной инвестиции.
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21.07.2020 17:06 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3216575.html ЗЕлебобіки верещали 5 років про "баригу"? Ну то нині його мають. Звати цього баригу - Разумков

Спікера ВР Дмитра Разумкова запитали, чи правда, що його родина володіє мережею ломбардів "ПРО100КРЕДИТ"?
Звісно, спікер відповів, що "ні фіга", і що всі припущення, ніби дозвіл працювати на початку карантину цьому типу бізнесу - ніяк не лобізм.
Дімуся, нащо ти так лоханувся?
Ти думаєш, журналісти твої слова не перевірили?
А вони https://korrespondent.net/ukraine/4254155-smy-podozrevauit-razumkova-v-lobbyzme-raboty-lombardov перевірили, і знайшли, що означеною мережею ломбардів керує твоя помічниця Юлія Овдій.
Дімуся! Не бреши!
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21.07.2020 17:07 Ответить
У нас как-то напрочь забывают о важнейшем свойстве инвестиций. Для освоения денег и успешной реализации прежде всего нужны люди которые планы физически воплотят. И что здесь стимулирует правительство? Инвестняни будут работать на стройках? Собирать и запускать оборудование? Да нифига, все, как и прежде, сведется к спекулятивным операциям с финансами, мошенническому распилу средствна экспорте и импорте. Ничего другого рт инвестнянь ожидать не приходится. Навезут солнечных панелей и потребуют продажи электроэнергии по заоблачным ценам, настроят элеваторов и будут требовать безналоговых экспортно-импортных операций, все как было, так и останется, да еще и усугубится за счет наращивания убыточных для укрвинцев операций.
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21.07.2020 17:08 Ответить
"Няни" нужны потому что законы НЕ РАБОТАЮТ. Поэтому... вместо того чтобы заставить всех исполнять законы, принимается еще один закон про "нянь". На который все органы власти и суды так же будут класть как и на остальные.
Заведет судья по заказу Коломойского дело на очередного инвестора чтобы бизнес отжать, и что, няня придет к судье, скажет "я няня" и судья враз забоится и закроет дело?
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21.07.2020 17:11 Ответить
https://detector.media/rinok/article/178984/2020-07-21-kanal-sontse-poskarzhivsya-prezidentu-na-tisk-mediagrup-yaki-khochut-zakoduvati-sontse/ Канал «Сонце» поскаржився президенту на тиск медіагруп, які хочуть закодувати «Сонце»

Нагадаємо, раніше провайдер «Ланет» https://detector.media/rinok/article/178742/2020-07-14-lanet-zvinuvativ-11-media-u-vimozi-pribrati-z-paketiv-nekodovani-na-suputniku-kanali-dopovneno/ звинуватив «1+1 медіа» у вимозі прибрати з пакетів некодовані на супутнику канали. У відповідь група «1+1 медіа» заявила, що хоче переглянути комерційні умови співпраці з провайдером.
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21.07.2020 17:16 Ответить
ну няня, это по детски, а смотрящий, это самое то и соответствует реалиям
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21.07.2020 17:27 Ответить
Счас, весь мир все бросит, и пойдет вкладывать бабло в страну, где ********** играет на рояле сами знаете чем ( а бизнес , большой бизнес очень щепетильный в таких моментах!), г де судьи типа вовка одним пальцем оббирают на деньги всех, кого им хочется, где сам ********** сдает интересы страны агрессору ( вот так- построй бизнес, и его оппочленцы ***** потом "прихватизируют"), где без изрядной взятки невозможно открыть свой бизнес, и даже если ты умудрился это сделать, то слугам урода твой бизнес может вдруг сильно "понравится" со всеми вытекающими оттуда их действиями. Короче, страна "больших возможностей".... для зеленожопых и бабломойского.
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21.07.2020 17:46 Ответить
Это шо за новый зверь появится
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21.07.2020 19:19 Ответить
 
 