Рада приняла в первом чтении законопроект об "инвестнянях"
Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №2456 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".
"За" проголосовали 244 народных депутата из 226 необходимых, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Законопроект закрепляет статус госучреждения, в состав которого входят инвестиционные менеджеры. Это учреждение уполномочено сопровождать инвесторов.
Господдержка может предоставляться инвестору в форме налоговых льгот, освобождения от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования, предоставления права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы на специальных условиях, обеспечения объектами смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации и т.п.) путем строительства/реконструкции такой инфраструктуры за счет государства.
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При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.
Законопроектом также предлагается определение требований к инвестиционным проектов и инвесторов, которым может предоставляться государственная поддержка, а именно:
- размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалента 30 млн евро;
- проект реализуется на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключения составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера);
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- в процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году;
- срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.
Проект закона предусматривает введение института специального инвестиционного договора, который будет заключен между инвестором и правительством Украины в рамках осуществления инвестиционного проекта со значительными инвестициями, регламентацию процедуры подготовки заявок и принятия решения о целесообразности или нецелесообразности заключения специального инвестиционного договора и определения гарантий прав инвесторов, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями.
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инвестняня нажирается на пляже..
значит наши в городе
Эх-х. Заживем!
смотрящегоняню?
Расскажи, как ты понял, что ты сам - не вата?
Как отличить вату от не ваты?
Что нужно делать, чтобы не стать ватой?
Типові міркування (частково правильні) типового противсіха.
А те, кто не голосовал - кому на все насрать, кроме холодильника и ощущения того, что он выше всего - почти бог - не вата?
Да вы, противсихы, хуже ваты в 10000 раз!!!
А то знаем мы этих инвесторов - сейчас на бумаге "инвестируют", на следующий день выведут назад в оффшор и будут грабить государство, требуя 30% от этой фиктивной инвестиции.
Спікера ВР Дмитра Разумкова запитали, чи правда, що його родина володіє мережею ломбардів "ПРО100КРЕДИТ"?
Звісно, спікер відповів, що "ні фіга", і що всі припущення, ніби дозвіл працювати на початку карантину цьому типу бізнесу - ніяк не лобізм.
Дімуся, нащо ти так лоханувся?
Ти думаєш, журналісти твої слова не перевірили?
А вони https://korrespondent.net/ukraine/4254155-smy-podozrevauit-razumkova-v-lobbyzme-raboty-lombardov перевірили, і знайшли, що означеною мережею ломбардів керує твоя помічниця Юлія Овдій.
Дімуся! Не бреши!
Заведет судья по заказу Коломойского дело на очередного инвестора чтобы бизнес отжать, и что, няня придет к судье, скажет "я няня" и судья враз забоится и закроет дело?
Нагадаємо, раніше провайдер «Ланет» https://detector.media/rinok/article/178742/2020-07-14-lanet-zvinuvativ-11-media-u-vimozi-pribrati-z-paketiv-nekodovani-na-suputniku-kanali-dopovneno/ звинуватив «1+1 медіа» у вимозі прибрати з пакетів некодовані на супутнику канали. У відповідь група «1+1 медіа» заявила, що хоче переглянути комерційні умови співпраці з провайдером.