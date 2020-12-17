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Украинские дипломаты должны максимально использовать партнерство расширенных возможностей НАТО, - Зеленский

Украинские дипломаты должны максимально использовать партнерство расширенных возможностей НАТО, - Зеленский

Украина должна максимально использовать механизмы, предоставленные партнерством расширенных возможностей НАТО, для приближения к Альянсу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Успехом увенчались наши усилия на направлении отношений с НАТО. Мы получили приглашение присоединиться к партнерству НАТО с расширенными возможностями. Заданием украинской дипломатической службы теперь является максимальное использование политического, безопасносного и военного потенциала этого формата. Или, проще говоря, понять, что именно нам дает этот статус и как можем его использовать для нашего приближения к Альянсу", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, работать в этом направлении должны не только Миссия Украины при НАТО и послы в странах-членах Альянся, но и послы в Грузии, Иордании, Австралии, Финляндии и Швеции, которые уже успешно используют формат партнерства расширенных возможностей.

"Что касается деятельности Миссии Украины при НАТО, я хочу видеть украинских дипломатов и военных не только в штаб-квартире в Брюсселе, а и во всех структурах партнерства НАТО. Только так мы имеем шансы возобновить заседания Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне или получить решение Альянса пригласить Украину к Плану действий о членстве", - подчеркнул президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20348) НАТО (9980) дипломаты (636)


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Топ комментарии
+4
Украинские дипломаты должны максимально использовать партнерство расширенных возможностей НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9901
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17.12.2020 13:12
+2
Украинские дипломаты должны максимально использовать партнерство расширенных возможностей НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8697
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17.12.2020 13:16
+2
подай заявку на ПДЧ, пустобрех
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17.12.2020 13:42
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Украинские дипломаты должны максимально использовать партнерство расширенных возможностей НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9901
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17.12.2020 13:12 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3382398.html Впервые после президентских выборов, украинцы думают о нынешней власти хуже, чем о предыдущей

В декабре 2020 года, только 20% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей.
В то же время, 30% считают, что нынешняя власть хуже.

"Впервые после президентских выборов 2019 года, число тех, кто считает, что нынешняя власть хуже предыдущей, превысило число тех, кто придерживается мнения, что она лучше предыдущей", - отмечают социологи.
Helgi Sharp
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17.12.2020 13:12 Ответить
Зеля міг би не просто втрачати рейтинг, а робити щось корисне - проводити обіцяні реформи, боротись з олігархами, а воно натомість бавиться в пін понг.
Рейтинг втратився через банальні лінощі та непрофесійність.
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17.12.2020 13:17 Ответить
тупое создание что-то начинает подозревать.... )
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17.12.2020 13:13 Ответить
Головний лейтмотив цього послання - "...работать в этом направлении должны не только Миссия Украины при НАТО и послы в странах-членах Альянса, но и послы в Грузии, Иордании, Австралии, Финляндии и Швеции". Коротше кажучи, ми орали - я і трактор.
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17.12.2020 13:14 Ответить
Спочатку змарнував всі напрацювання минулої влади.
Не запросили ПДЧ, а тепер згадав..
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17.12.2020 13:15 Ответить
Украинские дипломаты должны максимально использовать партнерство расширенных возможностей НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8697
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17.12.2020 13:16 Ответить
блаЗЄнський -- лицемірний брехун.
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17.12.2020 13:24 Ответить
Это твоя задача номер один, как верховного главнокомандующего, но ты говнокамандующий.
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17.12.2020 13:25 Ответить
Українська компанія Firefly Aerospace отримала контракт від NASA на запуски з надмалими супутниками

Стартап Firefly Aerospace, заснований українцем з офісом в Дніпрі, який займається розробкою ракет-носіїв увійшов в число приватних компаній NASA, обраних для доставлення на орбіту невеликих супутників.
Космічні апарати будуть транспортувати надмалі супутники типу CubeSat, мікросупутники або наносупутники, в рамках проєкту (Launch Services Program).

З усіх обраних компаній Firefly Aerospace отримала найбільший контракт на суму $9,8 млн, в той час, як інші компанії - Astra Space і Relativity Space - $3,9 і $3,0 млн відповідно.
Також у 2018 році Firefly Aerospace увійшла в число восьми фіналістів програми NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) для стимулювання розвитку приватних посадкових апаратів і комерційних сервісів з доставлення вантажів на Місяць.https://uprom.info/news/space/**********-kompaniya-firefly-aerospace-otrymala-kontrakt-vid-nasa-na-zapusky-z-nadmalymy-suputnykamy/
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17.12.2020 13:32 Ответить
подай заявку на ПДЧ, пустобрех
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17.12.2020 13:42 Ответить
Порох пахав, а цей пусті вказівки роздає. Здобули.
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17.12.2020 13:46 Ответить
 
 