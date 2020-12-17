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Українські дипломати повинні максимально використовувати весь потенціал партнерства розширених можливостей НАТО, - Зеленський

Українські дипломати повинні максимально використовувати весь потенціал партнерства розширених можливостей НАТО, - Зеленський

Україна повинна максимально використовувати механізми, надані партнерством розширених можливостей НАТО, для наближення до Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Успіхом увінчалися наші зусилля в напрямку відносин із НАТО. Ми отримали запрошення приєднатися до партнерства НАТО з розширеними можливостями. Завданням української дипломатичної служби тепер є максимальне використання політичного, безпекового і військового потенціалу цього формату. Або, простіше кажучи, зрозуміти, що саме нам дає цей статус і як ми можемо його використовувати для нашого наближення до Альянсу", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, працювати в цьому напрямку повинні не тільки Місія України при НАТО і посли в країнах-членах Альянсу, а й посли в Грузії, Йорданії, Австралії, Фінляндії і Швеції, які вже успішно використовують формат партнерства розширених можливостей.

"Що стосується діяльності Місії України при НАТО, я хочу бачити українських дипломатів і військових не тільки в штаб-квартирі в Брюсселі, а й у всіх структурах партнерства НАТО. Тільки так ми маємо шанси відновити засідання Комісії Україна-НАТО на високому рівні або отримати рішення Альянсу запросити Україну до Плану дій щодо членства", - наголосив президент.

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Зеленський Володимир (23815) НАТО (6441) дипломати (566)


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Топ коментарі
+4
Украинские дипломаты должны максимально использовать партнерство расширенных возможностей НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9901
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17.12.2020 13:12
+2
Украинские дипломаты должны максимально использовать партнерство расширенных возможностей НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8697
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17.12.2020 13:16
+2
подай заявку на ПДЧ, пустобрех
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17.12.2020 13:42
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Украинские дипломаты должны максимально использовать партнерство расширенных возможностей НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9901
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17.12.2020 13:12 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3382398.html Впервые после президентских выборов, украинцы думают о нынешней власти хуже, чем о предыдущей

В декабре 2020 года, только 20% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей.
В то же время, 30% считают, что нынешняя власть хуже.

"Впервые после президентских выборов 2019 года, число тех, кто считает, что нынешняя власть хуже предыдущей, превысило число тех, кто придерживается мнения, что она лучше предыдущей", - отмечают социологи.
Helgi Sharp
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17.12.2020 13:12 Відповісти
Зеля міг би не просто втрачати рейтинг, а робити щось корисне - проводити обіцяні реформи, боротись з олігархами, а воно натомість бавиться в пін понг.
Рейтинг втратився через банальні лінощі та непрофесійність.
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17.12.2020 13:17 Відповісти
тупое создание что-то начинает подозревать.... )
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17.12.2020 13:13 Відповісти
Головний лейтмотив цього послання - "...работать в этом направлении должны не только Миссия Украины при НАТО и послы в странах-членах Альянса, но и послы в Грузии, Иордании, Австралии, Финляндии и Швеции". Коротше кажучи, ми орали - я і трактор.
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17.12.2020 13:14 Відповісти
Спочатку змарнував всі напрацювання минулої влади.
Не запросили ПДЧ, а тепер згадав..
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17.12.2020 13:15 Відповісти
Украинские дипломаты должны максимально использовать партнерство расширенных возможностей НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8697
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17.12.2020 13:16 Відповісти
блаЗЄнський -- лицемірний брехун.
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17.12.2020 13:24 Відповісти
Это твоя задача номер один, как верховного главнокомандующего, но ты говнокамандующий.
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17.12.2020 13:25 Відповісти
Українська компанія Firefly Aerospace отримала контракт від NASA на запуски з надмалими супутниками

Стартап Firefly Aerospace, заснований українцем з офісом в Дніпрі, який займається розробкою ракет-носіїв увійшов в число приватних компаній NASA, обраних для доставлення на орбіту невеликих супутників.
Космічні апарати будуть транспортувати надмалі супутники типу CubeSat, мікросупутники або наносупутники, в рамках проєкту (Launch Services Program).

З усіх обраних компаній Firefly Aerospace отримала найбільший контракт на суму $9,8 млн, в той час, як інші компанії - Astra Space і Relativity Space - $3,9 і $3,0 млн відповідно.
Також у 2018 році Firefly Aerospace увійшла в число восьми фіналістів програми NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) для стимулювання розвитку приватних посадкових апаратів і комерційних сервісів з доставлення вантажів на Місяць.https://uprom.info/news/space/**********-kompaniya-firefly-aerospace-otrymala-kontrakt-vid-nasa-na-zapusky-z-nadmalymy-suputnykamy/
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17.12.2020 13:32 Відповісти
подай заявку на ПДЧ, пустобрех
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17.12.2020 13:42 Відповісти
Порох пахав, а цей пусті вказівки роздає. Здобули.
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17.12.2020 13:46 Відповісти
 
 