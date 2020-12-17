Українські дипломати повинні максимально використовувати весь потенціал партнерства розширених можливостей НАТО, - Зеленський

Україна повинна максимально використовувати механізми, надані партнерством розширених можливостей НАТО, для наближення до Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Успіхом увінчалися наші зусилля в напрямку відносин із НАТО. Ми отримали запрошення приєднатися до партнерства НАТО з розширеними можливостями. Завданням української дипломатичної служби тепер є максимальне використання політичного, безпекового і військового потенціалу цього формату. Або, простіше кажучи, зрозуміти, що саме нам дає цей статус і як ми можемо його використовувати для нашого наближення до Альянсу", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, працювати в цьому напрямку повинні не тільки Місія України при НАТО і посли в країнах-членах Альянсу, а й посли в Грузії, Йорданії, Австралії, Фінляндії і Швеції, які вже успішно використовують формат партнерства розширених можливостей.

"Що стосується діяльності Місії України при НАТО, я хочу бачити українських дипломатів і військових не тільки в штаб-квартирі в Брюсселі, а й у всіх структурах партнерства НАТО. Тільки так ми маємо шанси відновити засідання Комісії Україна-НАТО на високому рівні або отримати рішення Альянсу запросити Україну до Плану дій щодо членства", - наголосив президент.

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