Промышленный безвиз с Евросоюзом нужно подписать в ближайшие два года, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявляет, что одной из задач для работы послов Украины в странах Европейского Союза является содействие заключению соглашения с ЕС о промышленном безвизе в ближайшие два года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Зеленский заявил, открывая в онлайн-формате Конференцию руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины с участием послов, постоянных представителей генеральных консулов Украины за границей.
"Ключевой задачей в сфере торговли на ближайшие два года является заключение соглашения с ЕС о промышленном безвизе. В сфере секторальной интеграции это станет привлечение Украины к реализации европейского зеленого курса. Мы наконец должны заключить соглашение о совместном авиационном пространстве - помним, что с руководством Европейского Союза мы договорились сделать это в самом начале следующего года. Уверен, что это так и будет", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что Украина продлит усилия в направлении дальнейшей интеграции энергетических рынков Украины и ЕС и максимального приближения Украины к единому цифровому рынку Евросоюза.
"Все эти задачи - не только для нашего представителя при ЕС. Это задача для каждого посла в государствах-членах ЕС и странах-кандидатах", - отметил Зеленский.
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В Україні введено в експлуатацію новий радіотелескоп РТ-32 створеному у процесі дослідної модернізації 32-метрової антени MARK-4B.
Розташований новий радіотелескоп у Центрі космічних досліджень і зв'язку, що в місті Золочів на Львівщині.
Пошук шляхів створення нового радіотелескопу сантиметрового діапазону розпочався у 2014 році. Тоді після анексії Криму, Україна втратила доступ до однієї з найбільших у світі антен - радіотелескопу РТ-70 Національного Центру Управління та Випробувань Космічних Засобів біля Євпаторії.
Для відновлення втрачених спроможностей науковцями Національної академії наук України було запропоновано використання наземних станцій космічного зв'язку, розташованих поблизу м. Золочів Львівської області з діаметром антен 25 м (КТНА-200) та 32 м (МАРК-4В), які на той час вже не використовувались Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ).
Цю ініціативу було підтримано Урядом і у вересні 2015 року Прем'єр-міністром України було надано доручення Державному космічному агентству (ДКА) України внести відповідні пропозиції з цього питання.
За співпраці ДКА України, Національного центру Управління та Випробувань Космічних Засобів та Концерну РРТ, а також підтримки Національної академії наук України та особисто Президента НАН України академіка Бориса Патона зазначені наземні станції космічного зв'язку були передані зі сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України до сфери управління ДКА України, з подальшим введенням їх до складу Національного центру Управління та Випробувань Космічних Засобів (НЦУВКЗ).
Інститутом космічних досліджень НАН України разом з Інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України та Національним центром була розроблена Концепція застосування засобів Центру космічного зв'язку в інтересах дослідження та використання космічного простору. Проведені експертні оцінки показали, що найбільш доцільною, на першому етапі переходу телекомунікаційних антен в стан радіотелескопу, є модернізація 32-метрової антенної системи МАRК-4В.
Фахівцями НЦУВКЗ, Радіоастрономічного інституту НАН України, Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України та ПрАТ НВП «Сатурн» було проведено детальний огляд вказаних технічних засобів і розроблено пропозиції щодо їх використання в наукових космічних програмах ДКА та НАН України.
https://uprom.info/news/space/na-lvivshhyni-vvedeno-v-ekspluatacziyu-novyj-***********-radioteleskop-rt-32/
Ну нет, еще здесь не хватало российских "зеленых человечков".
Це той самий готель, у якому збираються створити масштабний кіберспортивний комплекс з ареною на 10 тис людей.
Куди Кулєба їздив,крім віртуального (!!! )візиту в Німеччину ,і поїздки на авто в Угорщину (після чого створена угорська автономія нв Закарпатті) ???
Дегенерати,бл...