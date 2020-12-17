РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11165 посетителей онлайн
Новости
1 927 24

Промышленный безвиз с Евросоюзом нужно подписать в ближайшие два года, - Зеленский

Промышленный безвиз с Евросоюзом нужно подписать в ближайшие два года, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что одной из задач для работы послов Украины в странах Европейского Союза является содействие заключению соглашения с ЕС о промышленном безвизе в ближайшие два года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Зеленский заявил, открывая в онлайн-формате Конференцию руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины с участием послов, постоянных представителей генеральных консулов ​​Украины за границей.

"Ключевой задачей в сфере торговли на ближайшие два года является заключение соглашения с ЕС о промышленном безвизе. В сфере секторальной интеграции это станет привлечение Украины к реализации европейского зеленого курса. Мы наконец должны заключить соглашение о совместном авиационном пространстве - помним, что с руководством Европейского Союза мы договорились сделать это в самом начале следующего года. Уверен, что это так и будет", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина продлит усилия в направлении дальнейшей интеграции энергетических рынков Украины и ЕС и максимального приближения Украины к единому цифровому рынку Евросоюза.

"Все эти задачи - не только для нашего представителя при ЕС. Это задача для каждого посла в государствах-членах ЕС и странах-кандидатах", - отметил Зеленский.

Также читайте: Установление мира и восстановление территориальной целостности Украины - наши основные внешнеполитические приоритеты, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) промышленность (297) безвизовый режим (1552) Евросоюз (17121)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Зубожіння подолано, корупцію подолано, мир встановлено, ріст ВВП - 40%, пора і про безвіз....попи#діти.
показать весь комментарий
17.12.2020 14:21
+8
Промышленный безвиз с Евросоюзом нужно подписать в ближайшие два года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1627
показать весь комментарий
17.12.2020 14:16
+6
Надеюсь это уже будут не твои проблемы
показать весь комментарий
17.12.2020 14:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Промышленный безвиз с Евросоюзом нужно подписать в ближайшие два года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1627
показать весь комментарий
17.12.2020 14:16 Ответить
Надеюсь это уже будут не твои проблемы
показать весь комментарий
17.12.2020 14:16 Ответить
хто єто
показать весь комментарий
17.12.2020 14:18 Ответить
Це є розжирілий криворизський сИночка мами Ріми, який не читає *Цензор*.
показать весь комментарий
17.12.2020 16:22 Ответить
кретино-клоунадо, у тебя 21 число на носу. Как бы простого безвиза не лишиться в этот знаменательный день.
показать весь комментарий
17.12.2020 14:18 Ответить
не шуми, малек - подпиши отчитайся.
показать весь комментарий
17.12.2020 14:19 Ответить
Зубожіння подолано, корупцію подолано, мир встановлено, ріст ВВП - 40%, пора і про безвіз....попи#діти.
показать весь комментарий
17.12.2020 14:21 Ответить
це - парафія Кабміну, зокрема, Міінекономіки; а не МЗСу, дебіл.
показать весь комментарий
17.12.2020 14:22 Ответить
Да-да,потом будете его судить заочно,как януковоща.Ловите пока не сбежал!
показать весь комментарий
17.12.2020 14:27 Ответить
на подготовку годы уходят))
показать весь комментарий
17.12.2020 14:36 Ответить
Суровые годы уходят, за ними другие идут...
показать весь комментарий
17.12.2020 16:25 Ответить
На Львівщині введено в експлуатацію новий український радіотелескоп РТ-32

В Україні введено в експлуатацію новий радіотелескоп РТ-32 створеному у процесі дослідної модернізації 32-метрової антени MARK-4B.
Розташований новий радіотелескоп у Центрі космічних досліджень і зв'язку, що в місті Золочів на Львівщині.

Пошук шляхів створення нового радіотелескопу сантиметрового діапазону розпочався у 2014 році. Тоді після анексії Криму, Україна втратила доступ до однієї з найбільших у світі антен - радіотелескопу РТ-70 Національного Центру Управління та Випробувань Космічних Засобів біля Євпаторії.
Для відновлення втрачених спроможностей науковцями Національної академії наук України було запропоновано використання наземних станцій космічного зв'язку, розташованих поблизу м. Золочів Львівської області з діаметром антен 25 м (КТНА-200) та 32 м (МАРК-4В), які на той час вже не використовувались Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ).

Цю ініціативу було підтримано Урядом і у вересні 2015 року Прем'єр-міністром України було надано доручення Державному космічному агентству (ДКА) України внести відповідні пропозиції з цього питання.
За співпраці ДКА України, Національного центру Управління та Випробувань Космічних Засобів та Концерну РРТ, а також підтримки Національної академії наук України та особисто Президента НАН України академіка Бориса Патона зазначені наземні станції космічного зв'язку були передані зі сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України до сфери управління ДКА України, з подальшим введенням їх до складу Національного центру Управління та Випробувань Космічних Засобів (НЦУВКЗ).
Інститутом космічних досліджень НАН України разом з Інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України та Національним центром була розроблена Концепція застосування засобів Центру космічного зв'язку в інтересах дослідження та використання космічного простору. Проведені експертні оцінки показали, що найбільш доцільною, на першому етапі переходу телекомунікаційних антен в стан радіотелескопу, є модернізація 32-метрової антенної системи МАRК-4В.
Фахівцями НЦУВКЗ, Радіоастрономічного інституту НАН України, Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України та ПрАТ НВП «Сатурн» було проведено детальний огляд вказаних технічних засобів і розроблено пропозиції щодо їх використання в наукових космічних програмах ДКА та НАН України.
https://uprom.info/news/space/na-lvivshhyni-vvedeno-v-ekspluatacziyu-novyj-***********-radioteleskop-rt-32/
показать весь комментарий
17.12.2020 14:38 Ответить
с тобой никто не будет ничего подписывать, ждем седьмого президента, который был пятым))
показать весь комментарий
17.12.2020 14:44 Ответить
А ты, Вова, оптимист. Тут бы обычный не проср*ать.
показать весь комментарий
17.12.2020 14:45 Ответить
Если не будет безвиза, то не будет и ничего промышленного.
показать весь комментарий
17.12.2020 14:46 Ответить
Но оно про это ничего не знает. А к Цензору его ермак с мэндэльшей не допускают.
показать весь комментарий
17.12.2020 16:27 Ответить
"реализации европейского зеленого курса". , - сказал Зеленский.

Ну нет, еще здесь не хватало российских "зеленых человечков".
показать весь комментарий
17.12.2020 14:55 Ответить
Рабов не пущать, а вот товары их господ просим в Европу.
показать весь комментарий
17.12.2020 14:55 Ответить
Столичний готель «Дніпро» почав реєструвати торгову марку казино
Це той самий готель, у якому збираються створити масштабний кіберспортивний комплекс з ареною на 10 тис людей.
показать весь комментарий
17.12.2020 15:03 Ответить
Для цього треба з зарубіжних поїздок не вилазити,з купою важливих людей зустрічатись,а не по відпусткам шаритись.
Куди Кулєба їздив,крім віртуального (!!! )візиту в Німеччину ,і поїздки на авто в Угорщину (після чого створена угорська автономія нв Закарпатті) ???
Дегенерати,бл...
показать весь комментарий
17.12.2020 15:07 Ответить
Я думал, его уже подписали!
показать весь комментарий
17.12.2020 15:09 Ответить
"Промисловий безвіз"? Звідки він такі слова знає?!
показать весь комментарий
17.12.2020 16:42 Ответить
 
 